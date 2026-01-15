להוציא סרטוני השקת מוצר ביום הראשון, לא ביום השלושים
הכרזות על פיצ׳רים, הדגמות מוצר, העצמת צוותי מכירות, מיצוב מול מתחרים — צור תוכן Go-to-Market שיוצא יחד עם המוצר, מתעדכן כשיש שינויים במוצר, ומגיע לכל שוק בשפה שלו.
הבעיה בשיווק המוצר
פער התוכן בשיווק המוצר
המוצר שלך יוצא לשוק בשבוע הבא. צוות המכירות צריך חומרים לאנייבלמנט. השיווק צריך סרטוני השקה. התמיכה צריכה תיעוד. ואתה עדיין מחכה שההפקה תסיים את הדמו שביקשת בחודש שעבר. וידאו מסורתי לא עומד בקצב שבו המוצר מתפתח — עד שהתוכן מוכן, הפיצ׳ר כבר השתנה. אתה כל הזמן בוחר בין להשיק בזמן בלי וידאו לבין לאחר את ההשקה עם תוכן מיושן. בינתיים, הצוותים הגלובליים שלך משיקים רק עם חומרים באנגלית, כי לוקליזציה מוסיפה עוד חודש ללוח הזמנים. שיווק המוצר הופך לצוואר בקבוק במקום למאיץ.
הפתרון של HeyGen
HeyGen הופך את צוות שיווק המוצר שלך למכונת תוכן שעובדת בקצב של המוצר. כתוב את המסרים שלך — או תן ל-AI ליצור אותם מתוך מסמכי הפוזישינינג שלך — בחר אווטאר AI והפק וידאו מקצועי תוך דקות. תוכן ליום ההשקה מוכן ביום ההשקה. פיצ׳ר השתנה ב-beta? עדכן את הסקריפט וצור מחדש. השקה גלובלית? סרטוני מוצר בדקות. תוכן ליום ההשקה מוכן ביום ההשקה. פיצ׳ר השתנה ב-beta? עדכן את הסקריפט וצור מחדש. השקה גלובלית? תרגם ל-175+ שפות עם שיבוט קול וסנכרון שפתיים. בנה ספריית תוכן go-to-market מלאה — הכרזות, דמואים, אנייבלמנט, תחרותי — בלי תלות בהפקה שמאטה לך את הרודמאפ.
כל מה שצוותי שיווק מוצר צריכים כדי להשיק מהר יותר
כלי קצה־לקצה, תהליכי עבודה ותובנות שמסירים חיכוך משלב התכנון, דרך הביצוע ועד ההשקה – כדי שצוותים ישחררו מהר יותר עם פחות העברות ידיים.
תוכן השקה מהיר
להעלות לאוויר סרטוני וידאו כבר ביום שהמוצר יוצא. ליצור הכרזות על מוצרים, דמוים של פיצ׳רים וסרטוני השקה בדקות — לא בשבועות שהפקה מסורתית דורשת. לוח הזמנים של ה-go-to-market שלך כבר לא תלוי בהפקת וידאו.
• ליצור סרטוני השקה בתוך דקות
• בלי תלות בהפקה
• לשחרר תוכן יחד עם המוצר
עדכוני תוכן מיידיים
מוצרים מתפתחים, וגם התוכן שלך צריך. כשפיצ׳רים משתנים, מחירים מתעדכנים או המסרים זזים, פשוט עדכן את הסקריפט ותיצור מחדש. בלי ימי צילום מחדש, בלי תיאומי הפקה — תוכן שנשאר מעודכן יחד עם המוצר שלך.
• לעדכן סקריפטים וליצור מחדש
• לא צריך לצלם מחדש
• מסרים שתמיד מעודכנים
ספריית אנייבלמנט למכירות
תן לצוות המכירות שלך את התוכן שהם צריכים כדי לסגור יותר עסקאות. דמוים למוצר, הסברים מעמיקים על פיצ׳רים, מיצוב מול מתחרים, טיפול בהתנגדויות — ספריית אנייבלמנט מלאה שמתעדכנת בקצב שבו המוצר שלך משתנה.
• ספריית תוכן מרכזית
• מסרים שיווקיים עקביים למכירות
• לעדכן בהתאם לשינויים במוצר
תמיכה גלובלית בהשקה
להשיק בכל מקום, בו־זמנית. תרגום סרטוני AI מתאים את תוכן ה-go-to-market שלך ליותר מ־175 שפות עם שיבוט קול וסנכרון שפתיים. ההשקה שלך ב-EMEA לא מחכה שההשקה ב-NA תסתיים.
• שיבוט קול שומר על הקול המותגי שלך
• סנכרון שפתיים מתאים לתנועות הפנים
• מקור אחד, הפצה גלובלית
סרטוני הכרזת פיצ׳רים
כל פיצ׳ר חדש צריך היכרות כמו שצריך. צור סרטוני הכרזה שמסבירים מה חדש, למה זה חשוב ואיך להשתמש בזה — נשלחים יחד עם השקת הפיצ׳ר, משובצים בהערות הגרסה ומופצים בכל הערוצים.
• סרטוני הכרזה לכל השקה
• להטמיע בהערות הגרסה
• הפצה רב-ערוצית
תוכן למיצוב תחרותי
תן לצוות שלך יתרון עם תוכן וידאו שממצב אותך מול המתחרים. כרטיסי הבאטל הופכים לחיים עם הסברי וידאו שמכירות יכולות לשתף ולקוחות יכולים להבין.
• סרטוני השוואה מול מתחרים
• תוכן לכרטיסי Battle Card למכירות
• מיצוב מול לקוחות
ממסמך פוזישנינג לסרטון השקה ב־3 שלבים
להתחיל מהמסרים שלך
הדבק את מסמך הפוזישנינג, הבריף הפיצ׳רי או הודעת ההשקה שלך. או תן למחולל הסקריפטים עם בינה מלאכותית ליצור תסריט וידאו מתיאור המוצר שלך. להתחיל ממה שצוות השיווק למוצר כבר מייצר.
בחר את המציג שלך
בחר אווטאר AI שמייצג את המותג שלך, או צור דמות מוצר קבועה לכל תכני המוצר. התאם את הקול והסגנון הוויזואלי לקווי המיתוג שלך.
יצירה והפצה
ללחוץ על Generate. תוך דקות יש לך סרטון מוצר מקצועי. לתרגם להשקות גלובליות בלחיצה אחת. להפיץ באתר, ברשתות החברתיות, באימייל, בפלטפורמות סיילס אנייבלמנט ובהערות גרסה.
מותאם לכל צורך של שיווק מוצר
סרטוני השקת מוצר
להעלות את כל תוכן ההשקה ביום ההשקה. סרטוני הכרזת מוצר שמסבירים מה חדש, מדגימים את הערך ומניעים אימוץ — מופקים בתוך שעות, לא חודשים.
שימוש מומלץ: ליצור חבילת וידאו השקה מלאה (הכרזה, דמו, FAQ) בזמן השקת המוצר במקום שבועות אחריה.
תוצאה מאומתת: Attention Grabbing Media קיצרה את זמן ההפקה מ־3 ימים לשעות בודדות, תוך התרחבות ליותר מ־10 שפות חדשות.
הכרזות על פיצ׳רים
כל גרסה חדשה ראויה לוידאו. צור תוכן להכרזת פיצ׳רים שיוצא יחד עם המוצר, משובץ בהערות הגרסה, משותף ברשתות החברתיות ומופץ ללקוחות.
שימוש מומלץ: ליצור סרטוני הכרזת פיצ׳רים לכל שחרור ספרינט, כדי לשמור על הלקוחות מעודכנים בשיפורים מתמשכים.
תוכן לאנייבלמנט מכירות
תן לצוות המכירות תוכן עדכני ומושך.דמוים למוצר, הסברים על שימושים שונים, מיצוב מול מתחרים — כל מה שעוזר למכירות לסגור עסקאות.
שימוש מומלץ: לבנות ספריית וידאו מלאה לאנייבלמנט מכירות, שמכסה את כל המוצרים, הפרסונות ותסריטי התחרות.
תוצאה מאומתת: Advantive השיגה צמצום של 50% בזמן יצירת התוכן, כאשר הפקת הקריינות ירדה מימים ל־2–3 שעות.
סרטוני הסבר על המוצר
עזור ללקוחות להבין מה המוצר שלך עושה ולמה זה חשוב. סרטוני הסבר לאתר, לאונבורדינג ולהדרכת לקוחות.
שימוש מומלץ: ליצור סרטון הסבר על המוצר לכל סגמנט לקוחות, שמטפל בכאבים ובשימושים הספציפיים שלהם.
השקות מוצר גלובליות
להשיק בכל שוק במקביל. לתרגם ולהתאים את כל תוכן ה-go-to-market להשקות בינלאומיות בלי הפקה נפרדת לכל אזור.
שימוש לדוגמה: לתרגם חבילת השקה מלאה ל־15 שפות להשקה גלובלית של המוצר.
תוצאה מאומתת: Workday קיצרה את זמן הלוקליזציה משבועות לדקות, ומפיקה תוכן ב־10–15 שפות לכל וידאו.
מיצוב תחרותי
לסגור יותר עסקאות עם תוכן וידאו שממצב את המוצר שלך מול חלופות. כרטיסי השוואה, תוכן השוואתי ומסרים תחרותיים שהצוות המסחרי באמת יכול להשתמש בהם.
שימוש מומלץ: ליצור סרטוני Battle Cards עבור 5 המתחרים המובילים, מעודכנים אחת לרבעון בהתאם לשינויים בנוף התחרותי.
המוצר שצומח הכי מהר ב‑G2, ולא סתם
מטריינינג גלובלי ועד מודעות וידאו, HeyGen מאפשרת לכל אחד ליצור תוכן וידאו איכותי ובקנה מידה גדול לכל צורך. הנה כמה מהיתרונות שהלקוחות שלנו הכי אוהבים:
יש שאלות? יש לנו תשובות
מהם סרטוני שיווק מוצר?
יצירת וידאו עם בינה מלאכותית משתמשת ב-AI כדי ליצור סרטוני שיווק מקצועיים בלי הצורך בהפקה מסורתית. HeyGen משלבת אווטארים מבוססי AI, סינתזת קול ועריכה אוטומטית כדי להפוך תסריטים לתוכן וידאו מלוטש—בלי מצלמות, סטודיואים או צוותי צילום. צוותי שיווק יכולים להפיק סרטוני מוצר, תוכן לרשתות חברתיות וקריאייטיב לקמפיינים בדקות במקום שבועות.
איך ליצור סרטוני השקת מוצר במהירות?
כתוב את מסרי ההשקה שלך או הדבק את מסמך הפוזישנינג. בחר אווטאר AI בתור המציג, בחר את הסגנון הוויזואלי, וצור את הסרטון. רוב סרטוני ההשקה נוצרים בתוך דקות. כשהמוצר משתנה לפני ההשקה (זה תמיד קורה), עדכן את הסקריפט וצור מחדש. בלי ימי צילום מחדש, בלי תיאום הפקה — תוכן שיוצא כשגם המוצר יוצא.
האם אפשר לעדכן סרטונים כשהמוצר משתנה?
כן — זו אחת מהיתרונות המרכזיים של HeyGen לשיווק מוצר. כשפיצ׳רים מתפתחים, מחירים משתנים או המסרים מתעדכנים, פשוט עדכן את הסקריפט וצור מחדש את הווידאו. התוכן שלך נשאר מעודכן עם המוצר בלי צורך בסבבי הפקה חדשים. צוותים מדווחים על מחזורי עדכון מהירים בהרבה לעומת וידאו מסורתי.
איך ליצור תוכן Sales Enablement עם HeyGen?
בנה ספריית enablement למכירות על ידי יצירת סרטונים לכל מוצר, פרסונה, תרחיש תחרותי ושלב במכירה. דמו למוצר, הסברים על פיצ׳רים, טיפול בהתנגדויות ומיצוב מול מתחרים — הכל מתוך הסקריפטים שצוות השיווק למוצר כבר מייצר. כשמוצרים או מסרים משתנים, עדכן וצור מחדש כדי לשמור על enablement עדכני.
האם אפשר להתאים תוכן מוצר לשווקים גלובליים בהשקות בינלאומיות?
כן. צור את תוכן המוצר שלך בשפת המקור שלך, ואז השתמש בtranslation featureשל HeyGen כדי ליצור גרסאות בכל אחת מ־175+ שפות נתמכות. התרגום כולל שיבוט קול (קול המותג שלך נשמע טבעי בכל שפה) וסנכרון שפתיים. אפשר להשיק במקביל ב‑EMEA, APAC ו‑LATAM במקום באופן מדורג.
כמה מהר אפשר ליצור סרטוני מרקטינג למוצרים?
רוב סרטוני המוצר נוצרים בתוך דקות. Advantive דיווחה על קיצור של 50% בזמן יצירת התוכן. Attention Grabbing Media ירדו מ־3 ימים לכמה שעות להפקה. המעבר מלוחות זמנים מסורתיים להפקה (שבועות עד חודשים) למסירה באותו היום אומר שהתוכן שלך יכול לצאת יחד עם המוצר.
האם אפשר ליצור סרטוני הכרזת פיצ׳רים לכל גרסה חדשה?
כן. HeyGen תומכת בפרסונליזציה דינמית עם שדות משתנים לשמות, חברות ופרטים מותאמים אישית. יוצרים טמפלייט אחד ואז מייצרים אלפי גרסאות מותאמות אישית עבור שיווק מבוסס חשבון (ABM), פנייה מכירתית או קמפיינים לאנגייג׳מנט עם לקוחות. Videoimagem יצרו יותר מ‑50,000 סרטונים מותאמים אישית עבור AB InBev בשיטה הזו.
איך לשמור על עקביות המותג בכל התכנים של המוצר?
ערכת המותג של HeyGen מרכזת את הזהות הוויזואלית שלך — צבעים מאושרים, פונטים, לוגואים ובחירות אווטארים. מילון המותג שולט בהגייה של שמות מוצרים, מונחי פיצ׳רים ומונחים טכניים. בין אם יוצרים סרטוני השקה, תוכן אנייבלמנט או חומרים למיצוב מול מתחרים — כל וידאו שומר על סטנדרט מותג עקבי.
האם כמה אנשים בצוות ה-PMM שלי יכולים ליצור תוכן?
כן. HeyGen for Business כולל וורקפלאו צוותי שבהם מנהלי מוצר, מנהלי אנייבלמנט ויוצרי תוכן יכולים לעבוד יחד. ספריות נכסים משותפות שומרות על אלמנטים מאושרים של המותג וטמפלייטים נגישים לכולם. בקרות אדמין מבטיחות מסרים עקביים, תוך מתן אפשרות לצוות שלך ליצור בקנה מידה גדול.
איזה סוגי תוכן שיווקי למוצרים אפשר ליצור?
HeyGen תומכת כמעט בכל פורמט של סרטוני שיווק מוצר: הכרזות השקה, דמו פיצ׳רים, סרטוני הסבר על המוצר, סרטוני מכירה, מיצוב מול מתחרים, סיפורי לקוחות, סרטוני שימושים (use cases), מדריכי אינטגרציה, הסברים על תמחור ועוד. אם צוות שיווק המוצר שלך צריך תוכן וידאו, HeyGen יכולה להפיק אותו במהירות שמתאימה לרודמאפ שלך.
איך זה בהשוואה להפקת וידאו מסורתית?
הפקת וידאו מוצר מסורתית דורשת כתיבת תסריט, סטוריבורד, תיאום טאלנטים, צילום ועריכה — בדרך כלל מינימום 4–8 שבועות. עכשיו תכפיל את זה בכל שפה שאתה צריך להשקות בה גלובלית. HeyGen מייצרת איכות מקבילה בדקות עד שעות, עם תרגום מיידי לכל שפה. צוותי שיווק מוצר מדווחים שהם מצליחים סוף סוף להוציא תכני השקה בזמן, עם היכולת לעדכן אותם כל הזמן לפי קצב ההתפתחות של המוצר.
האם התוכן של המוצר שלי מאובטח?
HeyGen עומדת בתקן SOC 2 Type II ותואמת ל‑GDPR. התוכן שלך מוצפן בתעבורה ובמנוחה. עבור צוותי שיווק מוצר שעובדים עם מידע לפני השקה או חומרים רגישים מול מתחרים, HeyGen מציעה יכולות אבטחה לארגונים, כולל אינטגרציית SSO וניהול גישה מרכזי. אנחנו לא מאמנים את מודלי ה‑AI שלנו על בסיס התוכן שלך.
