להגדיל את אונבורדינג הלקוחות בלי להגדיל את הצוות
מדריכי מוצר, ווקתרו על פיצ׳רים, גיידים לאונבורדינג—צור תוכן הדרכה ללקוחות שמפחית פניות לתמיכה ומגדיל אימוץ, בלי לצלם אפילו וידאו אחד ובלי לחכות לצוותי המוצר.
הבעיה בחינוך הלקוחות
גלה איך צוותי הדרכת לקוחות הופכים מוצרים מורכבים לתוכן ברור וסקיילבילי שמאיץ אימוץ ומניע צמיחה.
צוואר הבקבוק בהדרכת הלקוחות
המוצר שלך משתנה כל הזמן. פיצ׳רים חדשים עולים לאוויר כל שבוע. אבל דפי העזרה שלך מיושנים, סרטוני האונבורדינג עדיין מראים את ה‑UI של שנה שעברה, והלקוחות ממשיכים לשאול שוב ושוב את אותן שאלות שהתוכן שלך אמור לענות עליהן. הפקת וידאו מסורתית פשוט לא עומדת בקצב — עד שאתה מתאם עם צוות המוצר, קובע יום צילום ועורך את החומר, הממשק כבר השתנה שוב. בינתיים, צוות התמיכה שלך טובע בטיקטים שתוכן סלף‑סרוויס טוב יותר היה מונע. ומה עם הלקוחות הגלובליים שלך? הם תקועים עם חומרי עזרה באנגלית בלבד — או בלי שום דבר בכלל.
הפתרון של HeyGen
HeyGen הופך את צוות הצלחת הלקוחות שלך למכונת תוכן שעובדת בקצב של המוצר. כתוב תסריט — או תן ל-AI ליצור אחד מתוך דפי העזרה שלך — בחר אווטאר AI והפק סרטוני הדרכה מקצועיים בתוך דקות. ממשק המוצר השתנה? עדכן את התסריט, צור מחדש, והתוכן שלך נשאר עדכני. בסיס לקוחות גלובלי?תרגם ל-175+ שפותמייד, כדי שכל לקוח ילמד בשפה שלו. בנה ספריית סלף-סרוויס שמתרחבת יחד עם התמיכה, מגדילה אימוץ, ומפחיתה את הטיקטים שמשאירים את הצוות שלך במצב תגובתי במקום אסטרטגי.
כל מה שצוותי Customer Success צריכים כדי להכשיר לקוחות בקנה מידה גדול
יצירת מדריכים מהירה
להישאר מסונכרן עם מפת הדרכים של המוצר שלך. ליצור מדריכי מוצר וסיורי פיצ׳רים בתוך דקות, במקום שבועות של הפקת וידאו מסורתית. כשה־UI משתנה, פשוט לעדכן את הסקריפט וליצור מחדש—תוכן שנשאר עדכני בלי ימי צילום מחדש.
• ליצור טיוטוריאלים בדקות
• לעדכן מיד כשמוצרים משתנים
• בלי תלות בהפקה
סרטוני עזרה ותיעוד
להפוך דפי עזרה עמוסי טקסט לתוכן וידאו מרתק. סרטוני הסבר שמראים ללקוחות בדיוק איך לבצע משימות — מצמצמים בלבול, פניות לתמיכה וזמן עד לקבלת ערך.
• להמיר מאמרי עזרה לוידאו
• מדריכי וידאו חזותיים עובדים טוב יותר מטקסט
• להטמיע ישירות בבסיס הידע
הדרכת לקוחות רב־לשונית
לתת שירות לכל לקוח בשפה שלו. תרגום סרטוני AI מתאים את תוכן האונבורדינג שלך ליותר מ־175 שפות עם שיבוט קול וסנכרון שפתיים. הלקוחות היפנים שלך מקבלים חוויית שימוש באותה רמת איכות כמו דוברי האנגלית.
• שיבוט קול שומר על האותנטיות
• סנכרון שפתיים מתאים לתנועות הפנים
• מקור אחד, בסיס לקוחות גלובלי
פנייה אישית ללקוחות
להפוך וידאו אחד לאלפי גרסאות מותאמות אישית. משתנים דינמיים מאפשרים להתאים שמות, פרטי חברה והמלצות ספציפיות עבור תקשורת לקוחות מותאמת אישית שמגדילה מעורבות ומקדמת חידושי מנויים.
• שדות פרסונליזציה דינמיים
• יצירה בכמויות גדולות בקנה מידה רחב
• מיקוד ללקוחות בודדים
חוויית מותג עקבית
שמור על זהות המותג שלך בכל התכנים ללקוחות. Brand Kit מבטיח שכל מדריך, כל סרטון אונבורדינג וכל חומר עזרה ייראו וישמעו כאילו הגיעו מהחברה שלך — ולא כאוסף אקראי של הקלטות מסך.
• נכסי מותג מרוכזים
• מציג וקול עקביים
• ליטוש מקצועי בקנה מידה גדול
ספריית תוכן בשירות עצמי
לבנות ספריית משאבים שהלקוחות שלך באמת משתמשים בה. תוכן וידאו שעונה על שאלות לפני שהן הופכות לטיקטים, מסביר פיצ׳רים לפני שהם דורשים שיחות, ומניע אימוץ לפני שהלקוחות נוטשים.
• להפחית את כמות פניות התמיכה
• להאיץ את הזמן עד לקבלת ערך
• להגדיל העברת ידע אחד על אחד בקנה מידה רחב
ממסמך עזרה לסרטון לקוח ב־3 שלבים
להתחיל מהידע שלך
הדבק מאמר עזרה, העלה תיעוד מוצר, או תן למחולל הסקריפטים עם בינה מלאכותית ליצור סקריפט מדריך מתיאור הפיצ׳ר שלך. התחל ממה שהצוות שלך כבר יודע.
בחר את המציג שלך
בחר אווטאר AI שמייצג את המותג שלך, או צור דמות שירות לקוחות קבועה לכל התכנים ללקוחות. התאם קול וסגנון לסטנדרטים של התקשורת שלך עם הלקוחות.
יצירה ופריסה
לחיצה על Generate. תוך דקות יש לך סרטון הדרכת לקוחות מקצועי. אפשר לתרגם לכל שפה שהלקוחות שלך מדברים. אפשר להטמיע במרכז העזרה, בבסיס הידע, ברצפי אונבורדינג או בתקשורת עם הלקוחות.
מותאם לכל צורך של צוות ה-Customer Success
אונבורדינג ללקוחות חדשים
תן ללקוחות להגיע לערך מהר יותר עם סרטוני אונבורדינג שלא תלויים בזמינות של CSM. רצפי וולקאם, מדריכי הגדרה וטוטוריאלס ל״ניצחון ראשון״ שניתנים להרחבה לכל בסיס הלקוחות שלך.
שימוש מומלץ: ליצור רצפי אונבורדינג אוטומטיים שמנחים כל לקוח חדש דרך ההגדרה הראשונית והפעולות המרכזיות הראשונות.
הסבר על יכולות המוצר
כל השקה של פיצ׳ר חדש דורשת חינוך לקוחות. סרטוני הדרכה שמסבירים יכולות חדשות, מדגימים תהליכי עבודה ומקדמים אימוץ — יוצאים יחד עם הפיצ׳ר, לא חודשים אחר כך.
שימוש מומלץ: ליצור סרטוני הכרזת פיצ׳רים לכל ריליס, משובצים ישירות בהערות הגרסה ובהודעות בתוך המוצר.
תוכן מרכז העזרה
וידאו נותן תשובות לשאלות שטקסט מתקשה להסביר. הפוך את מאמרי העזרה הנצפים ביותר שלך להדרכות ויזואליות שמפחיתות בלבול ומקטינות את עומס הפניות לתמיכה.
שימוש מומלץ: להמיר את 20 נושאי הטיקטים הנפוצים ביותר בתמיכה לסרטוני הדרכה, כדי לצמצם את כמות הטיקטים בנושאים האלה.
תמיכת לקוחות גלובלית
הלקוחות שלך מדברים עשרות שפות. גם תוכן התמיכה שלך צריך להיות כזה. לתרגם ולוקליזציה של כל בסיס הידע שלך ללקוחות גלובליים, בלי הפקה נפרדת לכל שוק.
שימוש לדוגמה: לתרגם ספריית אונבורדינג מלאה ל־10 שפות, כדי לשרת פלחי לקוחות בינלאומיים בלי להוסיף כוח אדם נוסף בצוות ה-CS.
גישה מוכחת: AI Smart Ventures הכשירה יותר מ-10,000 אנשים ביותר מ-170 שפות באמצעות תוכן וידאו שניתן להרחבה.
נקודות מגע מותאמות אישית עם לקוחות
יחס אישי בקנה מידה גדול. סרטוני וידאו מותאמים אישית לחידושי חוזה, QBRs, המלצות על פיצ׳רים וצ׳ק-אין – בלי להקליט סרטון נפרד לכל לקוח.
שימוש מומלץ: ליצור סרטוני חידוש מותאמים אישית לפנייה ללקוח, שמדברים על דפוסי השימוש והמדדי הצלחה הספציפיים של כל לקוח.
תוצאה מאומתת: Videoimagem השיגה עלייה של פי 3 במעורבות עם סרטוני וידאו מותאמים אישית, והפיקה יותר מ־50,000 סרטונים מותאמים אישית ללקוחות אנטרפרייז.
העצמת Customer Success
תן לצוות ה-CS שלך מסרים ותסריטי שיחה עקביים. תוכן הדרכה שמבטיח שכל CSM יספק את אותה רמת הנחיה איכותית, בלי קשר לוותק.
שימוש מומלץ: לבנות ספריית אנייבלמנט ל-CSM שמכסה טיפול בהתנגדויות, מיצוב פיצ׳רים ושיחות הרחבה.
המוצר שצומח הכי מהר ב‑G2, ולא סתם
מטריינינג גלובלי ועד מודעות וידאו, HeyGen מאפשרת לכל אחד (כן, גם לך) ליצור תוכן וידאו איכותי ובקנה מידה גדול לכל צורך. הנה כמה מהיתרונות שהלקוחות שלנו הכי אוהבים:
בשימוש של יותר מ־100,000 צוותים שמעריכים איכות, פשטות ומהירות
גלה איך עסקים כמוך מגדילים את יצירת התוכן ומניעים צמיחה עם פלטפורמת ה‑image to video החדשנית ביותר בשוק.
יש שאלות? יש לנו תשובות
מהם סרטוני אונבורדינג ללקוחות?
סרטוני אונבורדינג ללקוחות הם תוכן לימודי שעוזר ללקוחות חדשים להתחיל לעבוד עם המוצר שלך. הם כוללים מסרי welcome, מדריכי הגדרה, ווקתרו על פיצ׳רים ומדריכי best practices. HeyGen מאפשרת לצוותי Customer Success ליצור סרטוני אונבורדינג מקצועיים בעזרת אווטארים של AI וסינתזת קול — בלי מצלמות, סטודיו או עיכובי הפקה — כדי שתוכל להגדיל את היקף ההדרכה ללקוחות יחד עם צמיחת בסיס הלקוחות.
איך ליצור מדריכי מוצר בלי הקלטת מסך?
כתוב את סקריפט המדריך שלך או תן ל-AI script generatorשל HeyGen ליצור אחד מתוך תיאור הפיצ׳ר שלך. בחר אווטאר AI כמגיש, הוסף אלמנטים ויזואליים או הדגשות, וצור את הווידאו שלך. להדגמות ממשק מוצר, אפשר לשלב צילומי מסך או הקלטות מסך יחד עם האווטאר המגיש. התוצאה היא תוכן הדרכה מלוטש בלי תהליך ידני של הקלטת מסך ועריכה.
האם אפשר לעדכן סרטונים כשממשק המשתמש של המוצר משתנה?
כן — זו אחת מהיתרונות המרכזיים של HeyGen עבור צוותי Customer Success. כשממשק המוצר שלך משתנה, פשוט מעדכנים את הסקריפט כך שישקף את ה־UI החדש ומייצרים מחדש את הווידאו. בלי ימי צילום מחדש, בלי תיאומים עם צוותי הפקה. תוכן ההדרכה ללקוחות נשאר מעודכן לפי מפת הדרכים של המוצר שלך, ולא חודשים מאחוריה.
איך עובד שירות לקוחות רב־לשוני?
צור את תוכן הלקוחות שלך פעם אחת בשפת המקור שלך. אחר כך השתמש ב-translation featureשל HeyGen כדי ליצור גרסאות בכל אחת מ-175+ השפות הנתמכות. התרגום כולל שיבוט קול (כדי שהמציג ישמע טבעי בכל שפה) וסנכרון שפתיים (כדי שתנועות הפה יתאימו לדיבור). הלקוחות היפנים, הגרמנים והספרדיים שלך יקבלו כולם חוויית אונבורדינג באותה רמת איכות.
האם אפשר להתאים סרטונים אישית לכל לקוח?
כן. HeyGen תומכת בפרסונליזציה דינמית עם שדות משתנים לשמות לקוחות, שמות חברות, נתוני שימוש ופרטים מותאמים אישית. יוצרים טמפלייט אחד, ואז אפשר ליצור אלפי גרסאות מותאמות אישית לאונבורדינג, פנייה לחידוש, QBRs או אבני דרך בהצלחה. Videoimagem יצרו יותר מ‑50,000 סרטונים מותאמים אישית בשיטה הזו, והגיעו לעלייה של פי 3 באנגייג׳מנט.
איך להטמיע סרטונים במרכז העזרה או בבסיס הידע שלנו?
HeyGen מייצאת קבצי וידאו סטנדרטיים בפורמט MP4 ומספקת קודי הטמעה שעובדים עם כל פלטפורמת מרכז תמיכה—Zendesk, Intercom, HelpScout, Confluence, Notion או בסיס הידע המותאם אישית שלך. אפשר להעלות סרטונים ישירות או להטמיע אותם דרך לינק. תוכן ההדרכה ללקוחות שלך נמצא בדיוק איפה שהם כבר מחפשים עזרה.
האם תוכן וידאו באמת יפחית פניות לתמיכה?
הסברים בווידאו עוקפים בעקביות טקסט כשמדובר בהדרכה על מוצרים מורכבים. לקוחות זוכרים יותר, משלימים משימות מהר יותר ושואלים פחות שאלות המשך. המפתח הוא לשמור את התוכן עדכני — מה ש-HeyGen מאפשרת על ידי הפיכת עדכונים למיידיים במקום לדרוש הפקה מחדש מלאה. צוותים מדווחים על ירידה משמעותית בפניות בנושאים שמכוסים על ידי סרטוני הדרכה.
איך לשמור על איכות אחידה בכל התכנים ללקוחות?
ערכת המותג של HeyGen מרכזת את הזהות החזותית שלך — צבעים מאושרים, פונטים, לוגואים ובחירות אווטאר. בחר אווטאר מציג וקול עקביים לכל התוכן הפונה ללקוחות. בין אם יוצרים רצפי אונבורדינג, סרטוני הדרכת פיצ׳רים או דוקומנטציית עזרה, כל וידאו שומר אוטומטית על סטנדרטים מקצועיים של המותג.
האם כמה אנשים בצוות ה-CS שלי יכולים ליצור תוכן?
כן. HeyGen for Business כולל סביבת וורקפלואו לצוותים שבה מנהלי הצלחת לקוח, מומחי אנייבלמנט וצוותי Support Ops יכולים לעבוד יחד. ספריות נכסים משותפות שומרות על אלמנטים מאושרים של המותג וטמפלייטים נגישים לכולם. בקרות אדמין מבטיחות אחידות, ובמקביל מאפשרות לצוות שלך ליצור בקנה מידה גדול.
כמה מהר אפשר ליצור סרטוני הדרכה ללקוחות?
רוב סרטוני הטוטוריאל והאונבורדינג נוצרים בתוך דקות. Advantive דיווחה על קיצור של 50% בזמן יצירת התוכן, כשהפקת הקריינות ירדה מימים ל־2–3 שעות. המעבר מלוחות זמנים מסורתיים להפקה (שבועות) למסירה באותו היום אומר שהתוכן ללקוחות יכול לצאת יחד עם השקת המוצר.
איזה סוגי תוכן לצ׳רנל סקסס אפשר ליצור?
HeyGen תומכת כמעט בכל פורמט וידאו שפונה ללקוחות: רצפי אונבורדינג, מדריכי פיצ׳רים, ווקתרו למוצר, דוקומנטציית עזרה, הכרזות על גרסאות חדשות, פנייה אישית, סיכומי QBR, תקשורת חידוש חוזים, חגיגת אבני דרך של הצלחה וקורסי הדרכה ללקוחות. אם אפשר לכתוב את התסריט, HeyGen יכולה להפיק את הווידאו — בכל שפה.
האם התוכן של הלקוחות שלי מאובטח?
HeyGen עומדת בתקן SOC 2 Type II ותואמת ל‑GDPR. התוכן שלך מוצפן בתעבורה ובמנוחה. עבור צוותי Customer Success שמטפלים במידע מוצר רגיש או בנתוני לקוחות בתוך סרטונים מותאמים אישית, HeyGen מציעה יכולות אבטחה לארגונים, כולל אינטגרציית SSO וניהול גישה מרכזי.
להתחיל ליצור סרטוני הדרכת לקוחות כבר היום
לא צריך לבחור בין התוכן הקיים לבין היכולת של הצוות שלך. צור סרטוני לקוחות מקצועיים בדקות, תרגם מיד ללקוחות ברחבי העולם, ושמור על חומרים עדכניים בקצב שבו המוצר שלך מתפתח. הצטרף לצוותי הצלחת לקוחות ב‑HubSpot, Miro ו‑Coursera שכבר שינו את הדרך שבה הם מגדילים את היקף ההדרכה ללקוחות.
