להגדיל את הפקת הווידאו ללקוחות בלי להגדיל את הצוות
קריאייטיב למודעות, לוקליזציה, קמפיינים מותאמים אישית, תוכן UGC — לספק יותר וידאו ליותר לקוחות ביותר שפות, בלי לגייס עוד עורכים. להפוך את הפקת הווידאו מצוואר בקבוק למנוע רווח.
- לא נדרשת כרטיס אשראי
- יותר מ־175 שפות
- נאמנים על ידי סוכנויות מובילות
בעיית הסקיילביליות של סוכנויות
גלה איך עסקים כמוך מגדילים את יצירת התוכן ומניעים צמיחה עם פלטפורמת הטקסט‑לסרטון AI החדשנית ביותר.
בעיית הסקיילביליות של סוכנויות
לוח התוכן שלך לא עוצר לרגע. השקות מוצר צריכות וידאו. ערוצי הסושיאל דורשים תוכן יומי. קמפיינים צריכים קריאייטיב מותאם לכל שוק. אבל הפקת וידאו מסורתית אומרת להזמין סטודיו, לתאם טאלנטים, לחכות שבועות לעריכות—ולשרוף את כל התקציב על יום צילום אחד. עד שהתוכן מוכן, הרגע כבר עבר. המתחרים שלך מעלים סרטונים כל יום בזמן שאתה עדיין בשלב הפרה־פרודקשן. ולבקש מההנהלה להופיע מול המצלמה? בהצלחה עם סיוט התיאומים הזה.
הפתרון של HeyGen
HeyGen הופך כל נציג מכירות לטופ פרפורמר שלך. צור טמפלייט וידאו אחד, ואז צור אלפי גרסאות מותאמות אישית — כל אחת עם השם של הליד, החברה שלו ונקודות הכאב הספציפיות — בלי להקליט אפילו סרטון נוסף אחד. פנייה אישית במכירות, בקנה מידה של אוטומציה אבל עם רמת המעורבות של חיבור 1:1. בנה ספריות sales enablement שנשארות מעודכנות כשהמוצרים מתפתחים. הכשר נציגים חדשים עם מסרים עקביים. הגיע ללידים בכל העולם בשפה שלהם. תן לכל הצוות שלך את הכלים למכור כמו הטובים ביותר שלך.
כל מה שסוכנויות צריכות כדי להגדיל את עבודת הלקוחות
הפקת תוכן מהירה
תפסיק להשקיע שעות על גבי שעות בווידאו. צור ללקוחות שלך תוכן מקצועי בדקות — קריאייטיב למודעות, סרטוני הסבר, תוכן לרשתות חברתיות, סרטוני מוצר. הצוות שלך מתמקד באסטרטגיה ובמערכות יחסים עם הלקוחות, בזמן ש‑HeyGen מטפלת בהיקפי ההפקה.
• ליצור סרטוני וידאו בדקות, לא בימים
• לטפל ביותר לקוחות לכל חבר צוות
• להגדיל את כמות התוצרים בלי להגדיל את מצבת העובדים
תהליך עבודה מרובה לקוחות
נהל כמה מותגים מפלטפורמה אחת. כל לקוח מקבל Brand Kit משלו עם צבעים, פונטים, לוגואים ואווטארים מאושרים. אפשר לעבור בין פרויקטים של לקוחות בלי לערבב נכסים או לסכן בלבול בין מותגים.
• ערכות מותג נפרדות לכל לקוח
• ניהול פרויקטים מאורגן
• הפרדה ברורה בין נכסים
בדיקות קריאייטיב בקנה מידה גדול
לקוחות רוצים וריאציות. תן להם וריאציות. צור כמה גרסאות שונות של קריאייטיב למודעות עבור A/B testing — הוקים שונים, אווטארים שונים, מסרים שונים — בלי הפקות נפרדות לכל וריאציה.
• מגוון וריאציות קריאייטיב מיידית
• לבדוק יותר, ללמוד מהר יותר
• בלי צילומים חוזרים בשביל וריאציות
לוקליזציה גלובלית
לקוחות שמתרחבים לשווקים בינלאומיים? אפשר לתרגם ולוקליזציה של התוכן שלהם ל־175+ שפות עם שיבוט קול וסנכרון שפתיים. וידאו מקור אחד הופך לקמפיין גלובלי בלי הפקות נפרדות לכל שוק.
• שיבוט קול שומר על קול המותג
• סנכרון שפתיים מתאים לתנועות הפנים
• הפקה אחת, אינסוף שווקים
תוכן בסגנון UGC
תוכן שנראה אותנטי בלי כאב הראש של אינפלואנסרים. צור סרטוני UGC שעובדים ברשתות החברתיות — פורמטים של טסטימוניאל, תגובות למוצרים, תוכן דיבור ישיר למצלמה — בקנה מידה גבוה ועם עמידה בדדליין.
• מגוון אפשרויות אווטאר
• מסירה אותנטית וקלילה
• להתרחב בלי לתאם עם יוצרים
קמפיינים מותאמים אישית
הפוך וידאו אחד לאלפי גרסאות מותאמות אישית לקמפיינים של לקוחות. משתנים דינמיים מוסיפים שמות, חברות ופרטים מותאמים אישית. סרטון מותאם אישית שמייצר מעורבות בהיקף שהלקוחות צריכים.
• פרסונליזציה דינמית
• יצירה בכמויות גדולות
• תוצרים מוכנים לקמפיינים
מבריף לקוח לתוכן מוכן ב־3 שלבים
הגדרת הלקוח
צור ערכת מותג לכל לקוח עם הנכסים המאושרים שלו — צבעים, פונטים, לוגואים, קווי קול ומיתוג. אחרי ההגדרה, כל וידאו שיווצר ישמור אוטומטית על אחידות המותג.
ליצור במהירות
לכתוב תסריטים בעצמך או לתת ל-AI ליצור אותם מתוך בריפים של הלקוח. לבחור אווטארים שמתאימים למותג של הלקוח. ליצור סרטונים בדקות. צריך וריאציות? ליצור כמה גרסאות במקביל. צריך לוקליזציה? לתרגם בלחיצה אחת.
מסירה וחיוב
ייצוא בכל פורמט — 16:9, 9:16, 1:1 — לכל פלטפורמה. לספק ללקוחות מהר יותר ממה שהם ציפו. לחייב לפי הערך שיצרת, לא לפי השעות שהשקעת.
מותאם לכל סוגי הסוכנויות
סוכנויות שיווק דיגיטלי
להגדיל תוכן לרשתות חברתיות, קריאייטיב למודעות וסרטוני קמפיינים בלי להגדיל את הצוות. לספק יותר לכל לקוח, לקחת עוד לקוחות ולשפר את שולי הרווח.
שימוש טיפוסי: ליצור יותר מ־50 סרטוני סושיאל בחודש לכל לקוח, במקום 5–10 שיכולת להפיק קודם.
תוצאה מוכחת: Vision Creative Labs עזרה ללקוחות לעבור מ־1–2 סרטונים בשנה ל־50–60 סרטונים ביום עם HeyGen.
סוכנויות קריאייטיב
צור וריאציות לקונספט, סרטוני פיץ׳ ותוכן לקמפיינים במהירות שבה עולות לך רעיונות. בדוק יותר כיוונים יצירתיים בלי מגבלות הפקה שמצמצמות את חופש הניסוי והחקירה.
שימוש מומלץ: ליצור 20 וריאציות קריאייטיב לסקירת הלקוח בזמן שלקח קודם להפיק 2 בלבד.
סוכנויות לוקליזציה
להפוך לוקליזציה מעלות קבועה למנוע רווח. לתרגם תוכן וידאו של לקוחות ל־175+ שפות עם שיבוט קול וסנכרון שפתיים — מהר וזול יותר מדיבוב מסורתי.
שימוש לדוגמה: לתרגם ולוקליזציה של קמפיינים של לקוחות ל־15 שפות בתוך שעות במקום שבועות.
תוצאה מאומתת: Attention Grabbing Media קיצרה את זמן ההפקה מ־3 ימים לשעות בודדות, ובמקביל התרחבה ליותר מ־10 שפות חדשות.
חברות הפקת וידאו
להוסיף קו שירות של הפקת וידאו עם בינה מלאכותית. להציע ללקוחות זמני אספקה מהירים יותר, יותר וריאציות ולוקליזציה גלובלית – לצד יכולות ההפקה המסורתיות.
שימוש מומלץ: להציע חבילות "תוכן מהיר" לסושיאל ודיגיטל לצד הפקות פרימיום מסורתיות.
סוכנויות פרפורמנס מרקטינג
טסטים קריאייטיביים דורשים הרבה קריאייטיב. צור וריאציות של מודעות בקנה מידה גדול כדי שתוכל לבדוק יותר, ללמוד מהר יותר ולשפר קמפיינים של לקוחות בעזרת נתונים מביצועים אמיתיים.
שימוש מומלץ: ליצור 100 וריאציות של מודעות לטסטים קריאייטיביים בין פלטפורמות, קהלים ומסרים שונים.
תוצאה מאומתת: Videoimagem יצרה יותר מ־50,000 סרטונים מותאמים אישית עבור AB InBev עם עלייה של פי 3 במעורבות.
סוכנויות פרסונליזציה
להעביר קמפיינים מותאמים אישית בווידאו בקנה מידה גדול. פרסונליזציה דינמית עם שמות, חברות ופרטים מותאמים אישית — אלפי סרטונים ייחודיים מטמפלייטים בודדים.
שימוש עיקרי: ליצור קמפיינים של סרטוני AI מותאמים אישית לתוכניות ABM של לקוחות עם אלפי יעדים.
המוצר שצומח הכי מהר ב‑G2, ולא סתם
מטריינינג גלובלי ועד מודעות וידאו, HeyGen מאפשרת לכל אחד (כן, גם לך) ליצור תוכן וידאו איכותי ובקנה מידה גדול לכל צורך. הנה כמה מהיתרונות שהלקוחות שלנו הכי אוהבים:
בשימוש של יותר מ־100,000 צוותים שמעריכים איכות, פשטות ומהירות
גלה איך עסקים כמוך מגדילים את יצירת התוכן ומניעים צמיחה עם פלטפורמת התמונה‑לווידאו החדשנית ביותר בשוק.
יש שאלות? יש לנו תשובות
איך סוכנויות משתמשות ב-HeyGen כדי להגדיל את היקף הפקת הווידאו?
סוכנויות משתמשות ב‑HeyGen כדי להכפיל את יכולת ההפקה שלהן בלי לגייס עובדים. במקום להחליף שעות עבודה בסרטונים, הצוותים יוצרים תוכן בדקות—קריאייטיב למודעות, סרטונים לרשתות חברתיות, לוקליזציה, קמפיינים מותאמים אישית. Vision Creative Labs עברו מלהפיק 1‑2 סרטונים בשנה לכל לקוח ל‑50‑60 סרטונים ביום. הכלכלה של הפקת וידאו בסוכנויות משתנה מהיסוד כשהזמן הדרוש להפקה יורד מימים לדקות.
האם אפשר לנהל כמה מותגי לקוחות שונים בתוך HeyGen?
כן. HeyGen for Business תומך במספר Brand Kits, שלכל אחד מהם נכסים מאושרים משלו — צבעים, פונטים, לוגואים ובחירות אווטארים. אפשר לעבור בין פרויקטים של לקוחות בלי לערבב נכסים. התוכן של כל לקוח שומר אוטומטית על הסטנדרטים של המותג שלו, מצמצם את זמן ה-QA ומעלים את הסיכון לבלבול בין מותגים.
איך HeyGen עוזרת בבדיקת קריאייטיב ללקוחות?
צור מיד כמה וריאציות קריאייטיב שונות. פתיחים שונים, אווטארים שונים, מסרים שונים, פורמטים שונים — בלי הפקה נפרדת לכל וריאנט. סוכנויות מדווחות שהן בודקות פי 10–20 יותר קונספטים קריאייטיביים ממה שהפקה מסורתית אפשרה, מה שמוביל לקמפיינים שמבצעים טוב יותר ואופטימיזציה מבוססת דאטה.
האם אפשר לבצע לוקליזציה לתוכן של לקוחות למספר שפות?
כן — זה שימוש מרכזי עבור סוכנויות. צור תוכן בשפת המקור, ואז השתמש ביכולת הtranslation feature של HeyGen כדי ליצור גרסאות בכל אחת מ־175+ השפות הנתמכות. התרגום כולל שיבוט קול וסנכרון שפתיים. Attention Grabbing Media התרחבו ליותר מ־10 שווקי שפה חדשים תוך קיצור זמן ההפקה מ־3 ימים לשעות.
איך ליצור עבור לקוחות תוכן בסגנון UGC?
כן. מעבר לפרוספקטינג, HeyGen מפעילה ספריות מלאות לאנייבלמנט מכירות. אפשר ליצור הדגמות מוצר, סרטוני מיצוב מול מתחרים, מדריכי טיפול בהתנגדויות וסיכומי סיפורי לקוחות. כשמוצרים או מסרים משתנים, פשוט מעדכנים את הסקריפט ומייצרים מחדש — הספרייה שלך נשארת עדכנית בלי לצלם שוב. צוותים מדווחים על עדכוני תוכן מהירים משמעותית לעומת הפקת וידאו מסורתית.
האם אפשר להציע ללקוחות קמפיינים של וידאו מותאם אישית?
כן. HeyGen תומכת בפרסונליזציה דינמית עם שדות משתנים לשמות, חברות ופרטים מותאמים אישית. צור טמפלייט אחד וייצר אלפי גרסאות מותאמות אישית לקמפייני ABM ללקוחות, תוכניות דיוור ישיר או אאוטריץ׳ מכירות. Videoimagem יצרו יותר מ-50,000 סרטונים מותאמים אישית עבור AB InBev והגיעו לעלייה של פי 3 במעורבות.
איך עובדים התמחור והמַרווחים בשימוש לסוכנויות?
מודל הקרדיטים של HeyGen מאפשר לך להפיק יותר תוכן בפחות כסף לעומת עלויות הפקה מסורתיות. רוב הסוכנויות מחייבות לקוחות לפי הערך שנמסר (סרטונים שהופקו, קמפיינים שהושקו, תוצאות שהושגו) ולא לפי זמן העבודה. הפער בין העלויות שלך ב‑HeyGen לבין החיוב ללקוח הופך למרווח הרווח שלך. סוכנויות מדווחות על שיפור משמעותי בכלכלה שלהן לעומת מודלי הפקה מסורתיים.
כמה מהר אפשר לספק תוכן ללקוחות?
רוב הסרטונים נוצרים בתוך דקות. Attention Grabbing Media דיווחו שהם עברו ממחזורי הפקה של 3 ימים לשעות בודדות. המעבר מלוחות זמנים מסורתיים (שבועות) למסירה באותו היום משנה את מערכת היחסים עם הלקוחות — אתה הופך לסוכנות שמספקת בזמן, לא לזו שמבקשת דחיות.
האם כל הצוות שלי יכול לקבל גישה ל-HeyGen?
כן. HeyGen מספקת מעקב צפיות ואנליטיקות מעורבות כדי שתדע אילו לידים צפו בסרטונים שלך, כמה זמן הם צפו ומתי. השתמש בנתוני הכוונה האלה כדי לתעדף פולואפים — לידים שצופים בכל הסרטון שלך כנראה יותר מעוניינים מאלה שלא פותחים אותו. אינטגרציה עם ה‑CRM שלך שומרת על החיבור בין הנתונים האלה לרקורד של כל דיל.
איזה סוגי תוכן ללקוחות אפשר ליצור?
HeyGen תומכת כמעט בכל פורמט וידאו שסוכנויות מייצרות: קריאייטיב למודעות, תוכן לרשתות חברתיות, סרטוני מוצר, סרטוני הסבר, המלצות לקוחות, תוכן בסגנון UGC, קמפיינים מותאמים אישית, גרסאות לוקליזציה, סרטוני הדרכה ועוד. אם הלקוחות שלך צריכים תוכן וידאו, HeyGen יכולה להפיק אותו מהר יותר משיטות הפקה מסורתיות.
איך זה בהשוואה להפקת וידאו מסורתית?
הפקה מסורתית דורשת כתיבת תסריט, סטוריבורד, טאלנט, ציוד, צילום ועריכה — ימים עד שבועות לכל פרויקט. HeyGen מייצרת איכות דומה בתוך דקות. עבור סוכנות, זה אומר לטפל בנפח עבודה גדול יותר פי 10–50 עם אותו צוות, לקחת עוד לקוחות ולשפר את הרווחיות. הסוכנויות שמנצחות היום הן אלה שהבינו איך לעשות סקייל. HeyGen היא איך שהן עושות את זה.
האם התוכן של הלקוחות מאובטח?
HeyGen עומדת בתקן אבטחה SOC 2 Type II ותואמת ל‑GDPR. התוכן שלך מוצפן בזמן העברה ובמנוחה. עבור צוותי מכירות שמטפלים במידע רגיש על עסקאות או בחומרים תחרותיים, HeyGen מציעה יכולות אבטחה לארגונים, כולל אינטגרציית SSO וניהול גישה מרכזי. אנחנו לא מאמנים את מודלי ה‑AI שלנו על בסיס התוכן שלך.
גלה פתרונות נוספים
Use Cases
Tools
סיפורי לקוחות
- Vision Creative Labs: 50–60 סרטונים ביום
- מדיה שתופסת תשומת לב: הפקה מהירה פי 3
- Videoimagem: מעורבות גבוהה פי 3
- AI Smart Ventures: יותר מ-10,000 מאומנים
- Ogilvy: קמפיינים מותאמים אישית
- Publicis Groupe: סקייל גלובלי
- HubSpot: סרטוני AI בקנה מידה גדול
- Advantive: יצירת תוכן מהירה יותר ב-50%
- Workday: לוקליזציה בדקות
להתחיל להגדיל את הפקת הווידאו ללקוחות כבר היום
די להתלבט בין איכות לכמות. צור תוכן מקצועי ללקוחות בתוך דקות, תרגם ו-localize לשווקים גלובליים מיד, וספק יותר סרטונים ליותר לקוחות בלי לשחוק את הצוות. הצטרף לסוכנויות כמו Ogilvy, Publicis ו‑Vision Creative Labs שכבר שדרגו את יכולת ההפקה שלהן.
- לא נדרשת כרטיס אשראי
- מעל 175 שפות
- ניתן לבטל בכל רגע