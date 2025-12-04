Traduire des vidéos de
l’anglais vers l’ukrainien
You can turn any English video into natural Ukrainian in just a few minutes. HeyGen helps you create subtitles, generate Ukrainian voiceovers, or fully localize your English videos without hiring translators or using complicated software. Everything runs in your browser, giving you a simple and efficient way to reach Ukrainian-speaking audiences in Brazil, Portugal, the United States, and many other regions.
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Regardez-la dans une autre langue en quelques minutes.
Passez de l’anglais à l’ukrainien en toute simplicité
HeyGen simplifie la gestion du processus de traduction. Vous pouvez créer des sous-titres, des transcriptions ou un doublage complet en ukrainien tout en gardant un contrôle total sur le timing, le ton et la prononciation. Que vous produisiez des tutoriels, des vidéos de formation, des démonstrations de produits, du contenu pour les réseaux sociaux ou de la communication interne, vous pouvez localiser votre message sans modifier votre flux de production. Votre contenu traduit reste précis, soigné et naturel pour les spectateurs ukrainophones.
If you need additional language support, you can also explore the HeyGen English to Spanish Translator to expand your multilingual content library.
A Simple Way to Translate English Videos to Ukrainian
Modern translation tools make it possible to convert spoken English into Ukrainian subtitles or narration with accuracy. HeyGen manages the core workflow for you. It transcribes your English audio, translates it into Ukrainian, generates subtitles or narration, and matches everything to your video’s timing. This helps the final version feel smooth and easy to watch across different platforms.
Voix et sous-titres ukrainiens
HeyGen vous permet de créer rapidement des sous-titres ou une narration. Vous pouvez générer des sous-titres, créer une piste de narration en ukrainien, choisir parmi différentes options de voix et ajuster le formatage des sous-titres pour améliorer la lisibilité. Les spectateurs peuvent ainsi suivre facilement votre contenu traduit, qu’ils préfèrent lire les sous-titres ou écouter la narration.
Qui bénéficie de la traduction de l’anglais vers l’ukrainien
Les créateurs de contenu peuvent publier des versions ukrainiennes de leurs vidéos en anglais afin de développer leur audience sur des plateformes comme YouTube, TikTok, Instagram et bien d’autres. Les enseignants et les équipes e-learning peuvent traduire des cours et des tutoriels pour les étudiants ukrainophones. Les entreprises et les équipes marketing peuvent localiser les contenus d’onboarding, les supports de formation, les vidéos produits et les clips promotionnels. Les agences peuvent augmenter le volume de leurs projets de traduction sans avoir à gérer de modifications manuelles, et les formateurs ou coachs peuvent adapter leurs sessions pour des équipes ukrainophones de manière efficace.
Téléchargez votre vidéo
Téléchargez votre vidéo en anglais ou importez-la depuis YouTube, Google Drive ou Dropbox. Un son clair permet d’obtenir une traduction en ukrainien plus précise.
Téléchargez votre vidéo source
Commencez par téléverser une vidéo claire et de haute qualité dans votre langue d’origine, qui servira de base à la traduction et au doublage. C’est essentiel pour obtenir les meilleurs résultats de traduction par IA.
Sélectionner l’ukrainien
Choisissez l’anglais comme langue source et l’ukrainien comme langue cible. Décidez si vous souhaitez des sous-titres, une transcription ou un doublage complet.
Générer une traduction
HeyGen transcrit votre audio en anglais, traduit le script et crée des sous-titres ou une piste de narration en ukrainien. Vous pouvez tout prévisualiser et modifier avant de finaliser.
Modifier et exporter
Ajustez le timing, peaufinez les sous-titres, changez les voix ukrainiennes ou mettez à jour votre script. Exportez votre vidéo ukrainienne, vos fichiers de sous-titres ou la transcription.
Qu’est-ce qui rend HeyGen meilleur ?
L’impact est évident. Les entreprises obtiennent de vrais résultats avec le traducteur vidéo HeyGen. En traduisant vos vidéos instantanément, vous pouvez économiser à la fois de l’argent et du temps, tout en développant facilement votre portée à l’international.
réduction des coûts de traduction vidéo
marchés localisés instantanément
par vidéo au lieu de semaines ou de mois
Foire aux questions sur la conversion de vidéos en anglais vers l’ukrainien
Comment traduire une vidéo en anglais en ukrainien en ligne ?
Il vous suffit de télécharger votre vidéo en anglais, de choisir l’ukrainien comme langue cible, et HeyGen génère automatiquement des sous-titres ou une piste de narration. Le système gère la transcription, la traduction, le minutage et les aperçus afin que vous puissiez finaliser rapidement une version précise, prête à être publiée.
Puis-je ajouter directement des sous-titres ukrainiens à ma vidéo en anglais ?
Oui. Vous pouvez générer des sous-titres en ukrainien, les relire, ajuster les sauts de ligne ou le rythme, puis les exporter en SRT ou VTT. Ce flux de travail permet de conserver un minutage précis et d’assurer une bonne lisibilité pour les spectateurs qui préfèrent une traduction sous forme de texte plutôt qu’un doublage voix.
Quelle est la précision de la traduction de l’anglais vers l’ukrainien proposée par HeyGen ?
La précision est excellente lorsque l’audio d’origine est clair et a un rythme naturel. Les modèles d’IA de HeyGen se concentrent sur le ton, le sens et la structure des phrases, ce qui permet aux sous-titres ou voix off en ukrainien d’être fluides et cohérents. Vous pouvez tout modifier avant d’exporter votre version finale.
Puis-je traduire une vidéo YouTube en ukrainien ?
Oui. Collez le lien YouTube et l’IA va transcrire, traduire et générer des sous-titres ou une voix off en ukrainien. Le minutage reste automatiquement synchronisé, ce qui vous donne une version soignée sans avoir besoin de téléchargements, de plugins ni d’étapes de montage supplémentaires.
Puis-je prévisualiser la version ukrainienne traduite avant l’exportation ?
Absolument. Vous pouvez relire les sous-titres, ajuster les formulations, modifier le minutage ou changer de voix ukrainienne avant l’exportation. Cela garantit que votre version finale reste fidèle à votre ton d’origine et offre une expérience de visionnage naturelle pour les publics ukrainophones.
Ai-je besoin d’un logiciel pour traduire des vidéos en anglais vers l’ukrainien ?
Aucun logiciel n’est nécessaire. Tout se fait dans votre navigateur, ce qui vous permet de téléverser des vidéos, de générer des sous-titres ou une narration, de modifier le minutage et d’exporter un contenu ukrainien soigné sans aucune installation. Cela rend le flux de travail léger et facile à utiliser.
Comment puis-je commencer à traduire des vidéos en anglais si je découvre HeyGen ?
Vous pouvez commencer immédiatement en créant un compte gratuit, en téléchargeant votre vidéo en anglais et en sélectionnant l’ukrainien comme langue cible. Le flux de travail simplifié vous guide à travers la traduction, la relecture et l’export.compte ici.
Existe-t-il des outils créatifs que je peux utiliser en complément de la traduction en ukrainien ?
Oui. Vous pouvez enrichir les vidéos localisées avec des visuels saisonniers ou thématiques, ce qui rend le contenu traduit plus attrayant. Par exemple, le Santa Video Maker propose des options de personnalisation amusantes et festives.
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