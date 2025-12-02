Traduire des vidéos de

l’italien vers le grec

Vous souhaitez traduire une vidéo en anglais vers le grec sans montage complexe ni production coûteuse ? Grâce à la traduction vidéo par IA de HeyGen, vous pouvez créer des sous-titres grecs précis, générer des voix off naturelles en grec ou produire un doublage IA prêt à être publié en quelques minutes.

HeyGen est conçu pour les créateurs, les enseignants, les marketeurs et les équipes internationales qui ont besoin d’un flux de travail simple, de résultats clairs et de traductions qui sonnent naturellement pour un public grecophone.



