Téléchargez vos propres séquences ou puisez dans une bibliothèque de vidéos libres de droits pour créer une annonce composée de plusieurs scènes. Animez des photos avec des transitions, recadrez les visuels pour les adapter à n’importe quel format et coupez les scènes à la bonne durée, sans logiciel de montage complexe. Séances d’engagement, photos du lieu ou vidéos de stock se transforment automatiquement en contenu vidéo soigné. L’outil image to video se charge de la construction des scènes, du rythme visuel et de l’export afin que vous obteniez un clip finalisé sans montage manuel.