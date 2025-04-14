Créez une vidéo de faire-part soignée à partir d’un script, d’une photo ou d’une simple idée. Pas de caméra, pas d’équipe, aucune expérience en montage requise. Choisissez un style, ajoutez votre message, et HeyGen transforme votre vidéo en un clip prêt à être partagé en quelques minutes.
Pourquoi les marques choisissent le créateur de vidéos Save the Date de HeyGen
Générez des vidéos à partir du script de votre événement
Renseignez les détails de votre événement, choisissez un modèle de vidéo « save the date » et lancez votre projet vidéo. La plateforme génère automatiquement une animation finalisée avec narration, transitions et synchronisation des scènes. Les outils d’IA gèrent le rythme et l’enchaînement, pour que votre annonce soit prête instantanément. Que vous annonciez un mariage ou un anniversaire marquant, la conversion de texte en vidéo transforme votre script en un clip soigné, sans aucun montage nécessaire.
Créez votre modèle de vidéo Save the Date
Choisissez un modèle élégant sur le thème du mariage ou parcourez des créations pour toutes les occasions. Chaque modèle de vidéo « save the date » inclut des éléments graphiques assortis, des transitions et des options de mise en page que vous pouvez ajuster pour correspondre à votre thème. L’éditeur intuitif par glisser-déposer est adapté aux débutants et ne nécessite aucune expérience en design. Commencez de zéro ou partez d’un style existant. Le générateur de vidéos IA vous donne un accès instantané à l’ensemble de la bibliothèque de modèles.
Narration vocale qui vous ressemble
Enregistrez un court échantillon de votre voix et la plateforme la clone pour délivrer un message émouvant dans votre propre ton. Chaque mot de votre annonce romantique sonne naturellement, car l’audio correspond exactement à votre voix et à votre style. Vos invités ont l’impression de vous entendre, même si vous n’avez jamais enregistré le script final. Vous pouvez aussi choisir parmi des dizaines de voix intégrées pour trouver celle qui correspond le mieux à votre événement. Utilisez clonage de voix par IA pour ajouter votre propre voix à chaque save the date.
Animez des photos et des séquences en vidéo
Téléchargez vos propres séquences ou puisez dans une bibliothèque de vidéos libres de droits pour créer une annonce composée de plusieurs scènes. Animez des photos avec des transitions, recadrez les visuels pour les adapter à n’importe quel format et coupez les scènes à la bonne durée, sans logiciel de montage complexe. Séances d’engagement, photos du lieu ou vidéos de stock se transforment automatiquement en contenu vidéo soigné. L’outil image to video se charge de la construction des scènes, du rythme visuel et de l’export afin que vous obteniez un clip finalisé sans montage manuel.
Montez, sous-titrez et partagez dans n’importe quel format
Votre vidéo finalisée est exportée en HD, prête pour tous vos canaux : SMS, e-mail, Instagram, WhatsApp ou téléchargement direct. Utilisez les outils essentiels de l’éditeur en ligne pour peaufiner les sous-titres, ajuster le timing et collaborer avec votre partenaire ou votre organisateur avant de finaliser. Les outils de montage gèrent automatiquement la génération des sous-titres afin que votre annonce soit lisible même sans le son. Utilisez le générateur de sous-titres pour ajouter des sous-titres précis en quelques secondes, ou les traduire pour vos invités dans différents pays.
Cas d’utilisation du créateur de vidéos Save the Date
Skip the printed card and create a personalized save the date that arrives as a polished wedding save the date video in every guest's inbox. Write your details, choose a style that fits your wedding theme, and produce an announcement that feels as special as your big day. Guests open it, watch it, and remember the date. The invitation video format drives faster RSVPs than a save the date invitation sent by mail.
Planning an engagement party on a short timeline means every communication counts. Whether you want to start from scratch or build from a template, drop in the event details, add music, and produce a polished clip in minutes. Filming a proper announcement takes too much time for a spontaneous celebration. Use the AI video editor to fine-tune pacing and style before sharing with your guests.
Organizing a 40th, 50th, or 60th birthday means coordinating guests months in advance. Craft a video save the date that sets the tone, makes the event feel unforgettable, and leaves guests counting down to your special day. Add photos, venue details, and a heartfelt note so every guest knows what to expect. The birthday video format turns a simple announcement into something truly memorable.
A calendar invite or PDF flyer for a corporate event gets lost in overloaded inboxes. If you want to create genuine anticipation before launch, a video communicates the event value, agenda highlights, and date in a format that stuns your audience. Produce a branded announcement with your company's tone and messaging in minutes. Use a promo video to build pre-event excitement and drive registrations.
Sharing baby news deserves a gorgeous, timeless moment that feels bigger than a group text. A video announcement created from a single photo delivers the excitement with music, narration, and the parents' voice. Upload your photo and create a talking announcement using AI photo avatar so guests receive something personal without any filming required. Ready in minutes to share with family and friends.
When guests are spread across countries, a destination wedding requires communication that feels exciting and urgent. A video save the date shows the venue, conveys the mood, and makes the trip worth booking. Use our video tools to produce an announcement with endless customization options. For multilingual guest lists, the AI video translator localizes your clip into 175+ languages automatically.
Comment fonctionne un créateur de vidéos « Save the Date »
Créez votre vidéo de save the date en quatre étapes simples, du choix du style jusqu’à l’envoi à tous les invités de votre liste.
Browse event templates and pick a style that fits your celebration's tone and theme.
Type your event name, date, location, and any details you want guests to remember.
Ajoutez votre voix, ajustez les visuels et importez vos photos pour personnaliser la vidéo.
Téléchargez votre vidéo et envoyez-la par SMS, e-mail ou sur les réseaux sociaux à votre liste d’invités.
Un créateur de vidéos « save the date » vous permet de réaliser une vidéo d’annonce sans tournage ni montage. Saisissez les détails de votre événement, choisissez un modèle de vidéo « save the date », ajoutez une narration, et la plateforme génère une vidéo finalisée. Utilisez « script to video » pour transformer un message écrit en un clip prêt à être partagé en quelques minutes. Envoyez-le par SMS, e-mail ou sur les réseaux sociaux à l’ensemble de votre liste d’invités.
Oui. Une annonce vidéo qui inclut vos photos, vos voix et les détails de votre événement est bien plus personnelle qu’un carton imprimé. Lorsque vous créez votre vidéo de faire-part de mariage, vous contrôlez chaque élément : images, narration, musique et message. Si vous souhaitez un style cohérent sur toutes les scènes, le remplacement de visage par IA insère vos photos dans n’importe quel cadre. Ajoutez votre propre voix pour que cela sonne exactement comme vous.
Enregistrez un court échantillon de votre voix et la plateforme la clone pour narrer votre vidéo avec votre propre ton. Votre narration s’applique automatiquement à toutes les scènes. Si vous préférez ne pas enregistrer, utilisez le générateur de voix IA pour choisir parmi des voix naturelles à la place. Dans les deux cas, la vidéo finale sonne personnelle, sans aucun travail de post‑production.
Votre vidéo doit inclure le nom de l’événement, la date, le lieu, ainsi qu’un lien RSVP ou vers le site web du mariage. Un bref message personnel, des photos du couple ou du lieu, ainsi que le thème de l’événement ou le code vestimentaire sont également utiles. Si vous disposez déjà d’une présentation avec tous les détails, utilisez PPT To video pour la convertir directement en vidéo. Veillez à ce que la vidéo finale dure moins de 60 secondes.
Oui. Votre vidéo finale est exportée au format MP4 standard, qui se lit sur n’importe quel appareil et peut être envoyée via WhatsApp, iMessage, e-mail et sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également générer une courte version verticale pour les Reels ou les Stories à l’aide du générateur de reels. Chaque format est optimisé pour le mobile afin que les invités puissent l’ouvrir et enregistrer la date sans changer d’appareil.
Il n’y a aucune limite au nombre de personnes avec qui vous pouvez partager votre vidéo. Une fois prête, téléchargez le fichier MP4 et envoyez-le à l’ensemble de vos invités par SMS, e-mail ou via n’importe quelle plateforme de messagerie. Pour de grandes listes d’invités, collez le lien dans un message de groupe ou un e-mail collectif. Vous pouvez également utiliser url to video pour créer une version hébergée et partager un lien plutôt qu’un fichier.
Une vidéo transmet les informations dans un format que les gens sont plus susceptibles d’ouvrir et de retenir qu’une carte ou une page web. Elle combine visuels, narration, musique et mouvement dans une courte expérience qui suscite un véritable enthousiasme avant l’événement. Contrairement à un site web, une vidéo se lit dans n’importe quelle application de messagerie.Synchronisation labiale IA garantit que la narration et le timing visuel correspondent parfaitement pour un rendu professionnel.
Vous pouvez créer gratuitement une vidéo de save the date sans carte bancaire. Le plan gratuit vous permet de créer votre vidéo en ligne, de prévisualiser le résultat et de l’exporter avant de passer à une offre payante. Les abonnements payants à partir de 24 $ par mois débloquent le clonage de voix, des vidéos plus longues et l’accès complet à la bibliothèque de styles. Commencez avec une vidéo gratuite et passez à une offre payante quand vous serez prêt.
Oui. Téléchargez vos photos de fiançailles et la plateforme crée automatiquement une vidéo multi‑scènes avec vos images, des transitions, une narration et de la musique. Organisez les photos dans n’importe quel ordre et ajoutez des légendes ou des détails sur l’événement à chaque scène. Si vous avez besoin d’aide pour le message, utilisez le générateur de script vidéo pour rédiger votre annonce avant de l’ajouter à la vidéo.
Oui. Le format diaporama est un choix très populaire pour les vidéos de save the date, surtout lorsque vous partez d’une séance de fiançailles. Chaque photo devient une scène avec des transitions fluides, une narration et de la musique. Utilisez le créateur de diaporamas pour réaliser un diaporama photo soigné, sans aucune expérience en design. Le résultat final est exporté en MP4, prêt à être partagé par SMS ou par e‑mail.
Oui. Exportez votre « save the date » au format GIF ou en fichier vidéo standard. Les GIF animés fonctionnent dans les e‑mails et les fils d’actualité où la lecture automatique peut ne pas se déclencher. Créez une courte boucle animée à partir de votre extrait d’annonce en utilisant les outils de montage intégrés. Les GIF se lisent automatiquement dans la plupart des clients de messagerie, ce qui en fait un format populaire pour les « save the dates ». Exportez en GIF ou en MP4 selon l’endroit où vous prévoyez de le partager.
Aucune compétence n’est requise. La plateforme est facile à utiliser dès la première session, avec des modèles et des outils de montage qui gèrent automatiquement la mise en page. Apportez votre créativité, les outils s’occupent du reste. Choisissez votre style, renseignez les détails et créez une annonce soignée ou une simple carte d’invitation en suivant des étapes guidées. La plupart des utilisateurs terminent leur première vidéo de save the date en moins de dix minutes, sans aucune expérience préalable en montage.
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