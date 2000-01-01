Publiez les vidéos de lancement de produit dès le premier jour, pas au trentième
Annonces de fonctionnalités, démonstrations produit, accompagnement commercial, positionnement face à la concurrence : créez des contenus go-to-market qui sont livrés avec le produit, se mettent à jour lorsque le produit évolue et atteignent chaque marché dans sa propre langue.
- Mettez à jour le contenu instantanément lorsque les produits changent
Le problème du marketing produit
Découvrez comment des entreprises comme la vôtre développent la création de contenu et stimulent leur croissance grâce à la plateforme de conversion de texte en vidéo par IA la plus innovante.
L’écart de contenu en marketing produit
Votre produit sera expédié la semaine prochaine. Les équipes commerciales ont besoin de supports d’aide à la vente. Le marketing a besoin de vidéos de lancement. Le support a besoin de documentation. Et vous attendez toujours que la production termine la démo que vous avez demandée le mois dernier. La vidéo traditionnelle ne peut pas suivre le rythme de vos produits : au moment où le contenu est prêt, la fonctionnalité a déjà évolué. Vous devez sans cesse choisir entre livrer à temps sans vidéo ou livrer en retard avec un contenu déjà obsolète. Pendant ce temps, vos équipes internationales lancent avec des supports uniquement en anglais, car la localisation ajoute un mois supplémentaire au planning. Le marketing produit devient un goulot d’étranglement au lieu d’être un accélérateur.
La solution HeyGen
HeyGen transforme votre équipe marketing produit en un moteur de contenu qui avance à la vitesse de votre produit. Rédigez vos messages — ou laissez l’IA les générer à partir de vos documents de positionnement — choisissez un avatar IA et produisez des vidéos professionnelles en quelques minutes.vidéos produitLe contenu du jour de lancement est prêt le jour du lancement. Une fonctionnalité a changé en bêta ? Mettez à jour le script et régénérez. Lancement mondial ?Traduisez dans plus de 175 languesavec clonage de voix et synchronisation labiale. Constituez une bibliothèque complète de contenus go-to-market — annonces, démos, enablement, compétitif — sans dépendances de production qui ralentissent votre feuille de route.
Tout ce dont les équipes de marketing produit ont besoin pour lancer plus vite
Des outils, des workflows et des insights de bout en bout qui éliminent les frictions entre la planification, l’exécution et le lancement, afin que les équipes livrent plus vite avec moins de passages de relais.
Contenu de lancement rapide
Diffusez des contenus vidéo le jour où votre produit est expédié. Générez des annonces produit, des démonstrations de fonctionnalités et des vidéos de lancement en quelques minutes — au lieu des semaines qu’exige une production traditionnelle. Votre calendrier de mise sur le marché n’est plus limité par la production vidéo.
• Créez des vidéos de lancement en quelques minutes
• Aucune dépendance en production
• Livrer le contenu avec le produit
Mises à jour de contenu instantanées
Les produits évoluent. Votre contenu aussi. Quand les fonctionnalités changent, que les tarifs sont mis à jour ou que votre message évolue, mettez simplement votre script à jour et régénérez. Pas de nouveau tournage, pas de coordination de production : un contenu qui reste aligné en permanence sur votre produit.
• Mettre à jour les scripts et régénérer
• Aucune reprise de tournage requise
• Messagerie toujours à jour
Bibliothèque d’aide à la vente
Offrez à votre équipe commerciale les contenus dont elle a besoin pour gagner. Démonstrations produit, analyses détaillées des fonctionnalités, positionnement face à la concurrence, traitement des objections — une bibliothèque d’aide à la vente complète qui évolue aussi vite que votre produit.
• Bibliothèque de contenu centralisée
• Message commercial cohérent
• Mettre à jour en fonction des changements de produit
Assistance au lancement mondial
Lancez-vous partout, en même temps.Traduction vidéo par IAlocalise vos contenus de mise sur le marché en plus de 175 langues, avec clonage de voix et synchronisation labiale. Votre lancement en EMEA n’a plus besoin d’attendre la fin de votre lancement en Amérique du Nord.
• Le clonage de voix préserve la voix de la marque
• Synchronisation labiale correspondant aux mouvements du visage
• Une source, une distribution mondiale
Vidéos d’annonce de fonctionnalités
Chaque fonctionnalité mérite une véritable présentation. Créez des vidéos d’annonce qui expliquent ce qu’il y a de nouveau, pourquoi c’est important et comment l’utiliser — livrées en même temps que la sortie de la fonctionnalité, intégrées aux notes de version et diffusées sur tous vos canaux.
• Vidéos d’annonce pour chaque version
• Intégrer dans les notes de version
• Distribution multicanale
Contenu de positionnement concurrentiel
Donnez à votre équipe des contenus vidéo qui vous démarquent de la concurrence. Les battle cards prennent vie grâce à des vidéos explicatives que les commerciaux peuvent partager et que les clients peuvent facilement comprendre.
• Vidéos de comparaison avec la concurrence
• Contenu de la fiche de vente
• Positionnement orienté client
Du document de positionnement à la vidéo de lancement en 3 étapes
Commencez par votre message
Collez votre document de positionnement, votre fiche de fonctionnalités ou votre annonce de lancement. Vous pouvez aussi laisser le générateur de script IA créer une vidéo à partir de la description de votre produit. Partez de ce que l’équipe product marketing produit déjà.
Sélectionnez votre présentateur
Choisissez un avatar IA qui représente votre marque, ou créez un porte-parole produit cohérent pour l’ensemble de vos contenus. Alignez la voix et le style visuel sur votre charte de marque.
Générer et distribuer
Cliquez sur Générer. En quelques minutes, vous obtenez une vidéo produit professionnelle. Traduisez-la pour des lancements internationaux en un clic. Diffusez-la sur votre site web, les réseaux sociaux, vos emails, vos plateformes d’aide à la vente et dans vos notes de version.
Conçu pour tous les besoins en marketing produit
Vidéos de lancement de produit
Contenu de lancement de produit le jour J. Vidéos d’annonce de produit qui expliquent les nouveautés, démontrent la valeur et favorisent l’adoption — produites en quelques heures, pas en plusieurs mois.
Cas d’usage : générer un ensemble complet de vidéos de lancement (annonce, démo, FAQ) à temps pour la sortie du produit, au lieu de plusieurs semaines après.
Résultat vérifié : Attention Grabbing Media a réduit le temps de production de 3 jours à quelques heures tout en s’étendant à plus de 10 nouvelles langues.
Annonces de fonctionnalités
Chaque version mérite sa vidéo. Créez du contenu d’annonce de fonctionnalités qui accompagne le produit, intégré aux notes de version, partagé sur les réseaux sociaux et diffusé auprès de vos clients.
Cas d’usage : Produire des vidéos d’annonce de nouvelles fonctionnalités à chaque version de sprint, afin de tenir les clients informés des améliorations continues.
Contenu d’aide à la vente
Fournissez aux équipes commerciales un contenu actuel et percutant. Démonstrations produit, explications de cas d’usage, argumentaires face à la concurrence — tout le contenu qui aide les commerciaux à conclure des ventes.
Cas d’usage : créer une vidéothèque complète d’aide à la vente couvrant tous les produits, toutes les personas et tous les scénarios concurrentiels.
Résultat vérifié : Advantive a réduit de 50 % le temps de création de contenu, la production de voix off passant de plusieurs jours à 2 à 3 heures.
Vidéos explicatives sur les produits
Aidez vos clients à comprendre ce que fait votre produit et pourquoi il est important. Vidéos explicatives pour votre site web, l’onboarding et la formation de vos clients.
Cas d’usage : créer une présentation produit pour chaque segment de clientèle, en répondant à ses points de douleur spécifiques et à ses cas d’utilisation.
Lancements de produits à l’échelle mondiale
Lancez-vous simultanément sur tous les marchés. Localisez l’ensemble de vos contenus go-to-market pour les lancements internationaux, sans avoir à produire séparément pour chaque région.
Cas d’usage : traduire l’ensemble du kit de lancement en 15 langues pour le déploiement mondial du produit.
Résultat vérifié : Workday a réduit la localisation de plusieurs semaines à quelques minutes, produisant du contenu en 10 à 15 langues par vidéo.
Positionnement concurrentiel
Concluez plus de ventes grâce à des contenus vidéo qui positionnent votre produit face aux alternatives. Des battle cards, des contenus comparatifs et des messages concurrentiels que les équipes commerciales peuvent réellement utiliser.
Cas d’usage : Créer des fiches vidéo de comparaison pour les 5 principaux concurrents, mises à jour chaque trimestre au fur et à mesure de l’évolution du paysage concurrentiel.
Le produit qui connaît la plus forte croissance sur G2, et ce n’est pas un hasard
Des formations globales aux publicités vidéo, HeyGen permet à tout le monde (oui, vous aussi) de créer des contenus vidéo de haute qualité et à grande échelle pour tous les besoins. Voici quelques-uns des avantages que nos clients apprécient le plus :
Utilisé par plus de 100 000 équipes qui privilégient la qualité, la simplicité et la rapidité
Découvrez comment des entreprises comme la vôtre développent leur production de contenu et stimulent leur croissance grâce à la plateforme d’image vers vidéo la plus innovante du marché.
Vous avez des questions ? Nous avons les réponses.
Que sont les vidéos de marketing produit ?
La création vidéo par IA utilise l’intelligence artificielle pour générer des vidéos marketing professionnelles sans les contraintes de la production traditionnelle. HeyGen combine avatars IA, synthèse vocale et montage automatisé pour transformer des scripts en contenus vidéo soignés, sans besoin de caméras, de studios ni d’équipes de tournage. Les équipes marketing peuvent produire des vidéos produit, du contenu pour les réseaux sociaux et des créations publicitaires en quelques minutes plutôt qu’en plusieurs semaines.
Comment puis-je créer rapidement des vidéos de lancement de produit ?
Rédigez votre message de lancement ou collez votre document de positionnement. Sélectionnez un avatar IA comme présentateur, choisissez votre style visuel, puis générez. La plupart des vidéos de lancement sont produites en quelques minutes. Quand le produit change avant le lancement (ce qui arrive toujours), mettez à jour le script et régénérez. Pas de nouveaux tournages, pas de coordination de production : un contenu qui sort en même temps que le produit.
Puis-je mettre à jour les vidéos lorsque le produit change ?
Oui — c’est l’un des principaux atouts de HeyGen pour le marketing produit. Lorsque les fonctionnalités évoluent, que les tarifs changent ou que le message se transforme, il vous suffit de mettre à jour votre script et de régénérer la vidéo. Votre contenu reste aligné sur l’état actuel de votre produit sans nécessiter de nouveaux cycles de production. Les équipes constatent des cycles de mise à jour nettement plus rapides qu’avec la vidéo traditionnelle.
Comment créer du contenu de sales enablement avec HeyGen ?
Constituez votre bibliothèque de sales enablement en créant des vidéos pour chaque produit, persona, scénario concurrentiel et étape du cycle de vente. Démonstrations produit, explications de fonctionnalités, traitement des objections et positionnement face à la concurrence — le tout à partir des scripts que votre équipe de marketing produit crée déjà. Lorsque les produits ou les messages évoluent, mettez à jour et régénérez les contenus pour garder votre enablement à jour.
Puis-je adapter le contenu de mes produits pour des lancements à l’international ?
Oui. Créez le contenu de votre produit dans votre langue principale, puis utilisez la fonction de traduction de HeyGen pour générer des versions dans n’importe laquelle des plus de 175 langues prises en charge. La traduction inclut le clonage de voix (votre voix de marque sonne naturellement dans chaque langue) et la synchronisation labiale. Lancez-vous simultanément en EMEA, APAC et LATAM au lieu de le faire de manière séquentielle.
À quelle vitesse puis-je créer des vidéos de marketing produit ?
La plupart des vidéos produits sont générées en quelques minutes. Advantive a signalé une réduction de 50 % du temps de création de contenu. Attention Grabbing Media est passée de 3 jours à quelques heures pour la production. Le passage de délais de production traditionnels (de plusieurs semaines à plusieurs mois) à une livraison le jour même signifie que votre contenu peut être prêt en même temps que votre produit.
Puis-je créer des vidéos d’annonce de fonctionnalités pour chaque version ?
Oui. HeyGen prend en charge la personnalisation dynamique avec des champs variables pour les noms, les entreprises et les détails personnalisés. Créez un seul modèle, puis générez des milliers de versions personnalisées pour le marketing basé sur les comptes, la prospection commerciale ou les campagnes d’engagement client. Videoimagem a produit plus de 50 000 vidéos personnalisées pour AB InBev en utilisant cette approche.
Comment puis-je maintenir la cohérence de ma marque dans l’ensemble des contenus produits ?
Le Brand Kit de HeyGen centralise votre identité visuelle : couleurs, polices, logos et avatars approuvés. Le Brand Glossary contrôle la prononciation des noms de produits, des fonctionnalités et du vocabulaire technique. Que vous créiez des vidéos de lancement, des contenus d’aide à la vente ou des messages de positionnement face à la concurrence, chaque vidéo respecte des standards de marque cohérents.
Plusieurs personnes de mon équipe PMM peuvent-elles créer du contenu ?
Oui. HeyGen pour les entreprises comprend des espaces de travail d’équipe où les responsables marketing produit, les responsables de l’accompagnement commercial et les créateurs de contenu peuvent collaborer. Des bibliothèques de ressources partagées permettent à tous d’accéder facilement aux éléments de marque et aux modèles approuvés. Des contrôles d’administration garantissent la cohérence des messages tout en permettant à votre équipe de produire du contenu à grande échelle.
Quels types de contenus de marketing produit puis-je créer ?
HeyGen prend en charge pratiquement tous les formats de vidéos de marketing produit : annonces de lancement, démonstrations de fonctionnalités, vidéos explicatives, contenus d’aide à la vente, positionnement face à la concurrence, études de cas clients, vidéos par cas d’usage, guides d’intégration, explications tarifaires, et bien plus encore. Si votre équipe marketing produit a besoin de contenu vidéo, HeyGen peut en produire au rythme exigé par votre feuille de route.
Comment cela se compare-t-il à une production vidéo traditionnelle ?
La production traditionnelle de vidéos produit nécessite l’écriture d’un script, la création d’un storyboard, la coordination des talents, le tournage et le montage — généralement au minimum 4 à 8 semaines. Multipliez cela par chaque langue dont vous avez besoin pour des lancements à l’international. HeyGen offre une qualité équivalente en quelques minutes à quelques heures, avec une traduction instantanée dans n’importe quelle langue. Les équipes de marketing produit indiquent pouvoir livrer leurs contenus de lancement dans les délais pour la première fois, avec la possibilité de les mettre à jour au fur et à mesure que les produits évoluent.
Le contenu de mon produit est-il sécurisé ?
HeyGen est certifié SOC 2 Type II et conforme au RGPD. Vos contenus sont chiffrés en transit et au repos. Pour les équipes marketing produit qui gèrent des informations de pré‑lancement ou des documents sensibles face à la concurrence, HeyGen propose des fonctionnalités de sécurité de niveau entreprise, notamment l’intégration SSO et une gestion centralisée des accès. Nous n’entraînons pas nos modèles d’IA avec vos contenus.
Commencez à créer des vidéos de marketing produit dès aujourd’hui
Cessez de choisir entre livrer à temps et livrer avec de la vidéo. Générez en quelques minutes des contenus produits professionnels, mettez-les à jour dès que vos produits évoluent et lancez-vous à l’international sans délais de localisation. Rejoignez les équipes marketing produit de HubSpot, Miro et d’autres grandes entreprises qui ont transformé la vitesse de leur mise sur le marché.
