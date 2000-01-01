Diffusez des contenus vidéo le jour où votre produit est expédié. Générez des annonces produit , des démonstrations de fonctionnalités et des vidéos de lancement en quelques minutes — au lieu des semaines qu’exige une production traditionnelle. Votre calendrier de mise sur le marché n’est plus limité par la production vidéo.

• Créez des vidéos de lancement en quelques minutes

• Aucune dépendance en production

• Livrer le contenu avec le produit