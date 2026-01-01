Stratasys est un leader mondial de la fabrication additive, permettant à ses clients de créer sans limites pour un monde plus économique, personnalisé et durable. En tant que Global Training Manager, Michael Muenchow dirige la formation technique des clients et du personnel de service, veillant à ce que les équipes du monde entier puissent utiliser les équipements Stratasys avec un temps de fonctionnement maximal, une efficacité optimale et des flux de travail optimisés.

L’équipe de Michael est chargée de concevoir et de dispenser des formations techniques qui accompagnent les clients, les ingénieurs de maintenance, les équipes commerciales et les parties prenantes internes dans toutes les régions. À mesure que les préférences en matière d’apprentissage ont évolué, la vidéo est devenue un élément central de la manière dont Stratasys diffusait le savoir, mais la mise à l’échelle de formations vidéo de haute qualité à l’échelle mondiale a fait apparaître de nouveaux défis.

Gérer les mises à jour et la localisation dans les formations vidéo

Chez Stratasys, la vidéo est l’un des principaux moyens d’apprentissage. Les clients et les équipes de service s’appuient sur de courtes vidéos pédagogiques, des contenus à la demande et des formats de type YouTube pour obtenir rapidement des réponses, dans le bon contexte.

« La vidéo est la façon dont la plupart des gens apprennent de nos jours », a expliqué Michael. « Il est important pour nous de produire efficacement et de créer du contenu pour tous les publics. »

Avant HeyGen, la création de formations vidéo présentait deux défis majeurs : la mise à jour des contenus et la localisation.

Une fois la vidéo de formation enregistrée, même de petits changements introduits pendant le cycle de relecture impliquaient souvent de retourner en studio pour retourner le contenu. Cela ralentissait la publication et créait des frictions pour les concepteurs pédagogiques.

« Si un relecteur avait des remarques, nous devions trouver des moyens de refaire ou de retourner la vidéo », a déclaré Michael. « Cela ajoutait du temps et de la complexité. »

La localisation représentait un obstacle encore plus important. Pour toucher des audiences internationales, Stratasys s’appuyait auparavant sur des parties prenantes internes pour aider à traduire ou à recréer les vidéos dans d’autres langues. Externaliser la traduction et la production vidéo était souvent trop coûteux.

« Sans la localisation rendue possible par HeyGen, nous ne pourrions tout simplement pas le faire à grande échelle », a déclaré Michael.

Utiliser HeyGen pour créer une fois et localiser à l’échelle mondiale

HeyGen a permis à Stratasys de repenser complètement la formation vidéo. Au lieu de réenregistrer le contenu, l’équipe de Michael pouvait désormais retourner sur la plateforme, ajuster les scripts et régénérer les vidéos sans devoir revenir en studio d’enregistrement. Les cycles de relecture sont ainsi devenus plus rapides et les mises à jour de contenu bien plus faciles à gérer.

Mais le plus grand changement est venu de la localisation.

Avec HeyGen, Stratasys peut désormais créer une seule vidéo de formation et la localiser dans plusieurs langues grâce à la localisation par lots, aux glossaires de marque et aux règles de prononciation forcée, ce qui est essentiel dans un domaine hautement technique.

« Nous avons beaucoup de termes qui ne sont pas courants d’une langue à l’autre », a expliqué Michael. « Pouvoir contrôler la traduction et la prononciation est extrêmement important pour nous. »

Dans de nombreux cas, les vidéos localisées sont prêtes à être publiées immédiatement. Dans d’autres, une légère étape de relecture garantit la précision sans les contraintes d’un nouvel enregistrement complet ni le recours à des prestataires externes.

HeyGen a également permis de déployer des vidéos de formation animées par avatar dans l’ensemble des services. L’équipe de Michael utilise des avatars pour les formations destinées aux clients et aux équipes en contact avec eux, tandis que d’autres équipes, comme l’ingénierie mondiale, les utilisent pour des formations techniques et de contrôle en interne.

Rationaliser la diffusion via le LMS et les parcours d’apprentissage personnalisés

L’une des fonctionnalités les plus déterminantes pour Stratasys a été l’export SCORM et le lecteur multilingue. Cela permet à l’équipe de télécharger une seule ressource de formation dans leur système de gestion de l’apprentissage et de la diffuser à l’échelle mondiale. Les apprenants accèdent automatiquement au contenu dans la langue qui leur convient le mieux.

« Ce lecteur multilingue est incroyable », a déclaré Michael. « Nous pouvons créer un seul module, l’assigner à l’échelle mondiale, et l’utilisateur vit l’expérience de la manière qui lui convient le mieux. »

HeyGen permet également l’apprentissage par embranchements et par scénarios. Pour des workflows complexes, comme le dépannage ou l’installation de machines, les apprenants peuvent choisir des parcours adaptés à leur situation spécifique, plutôt que d’être submergés par une longue vidéo d’instructions.

« Nous pouvons créer les deux versions et laisser les apprenants suivre ce qui est pertinent pour eux sur le moment », a déclaré Michael.

Améliorer l’efficacité et réduire les coûts dans la formation à l’échelle mondiale

Depuis l’adoption de HeyGen, Stratasys a constaté un impact clair et quantifiable :

Augmentation de 120 % du nombre de vues des vidéos YouTube, portée par la localisation des contenus

Plus de 1 million de dollars d’économies estimées en évitant de sous-traiter la traduction et la localisation vidéo

Mises à jour de contenu plus rapides sans devoir retourner en studio

Une diffusion de formations à l’échelle mondiale plus simple et plus facilement extensible grâce à l’intégration au LMS

« Ce sont des choses que nous ne pouvions honnêtement pas faire auparavant », a déclaré Michael. « Maintenant, nous atteignons des clients, des équipes de service et des commerciaux d’une manière qui n’était tout simplement pas possible. »

Au-delà des chiffres, HeyGen a simplifié l’expérience de création de formations. Les concepteurs pédagogiques peuvent utiliser des outils familiers comme PowerPoint, importer du contenu, ajouter des scripts et laisser les avatars dispenser la formation.

« Si vous savez créer une présentation, vous pouvez utiliser HeyGen », a déclaré Michael. « C’est polyvalent et simple. »

Pour Michael, l’un des aspects les plus importants de HeyGen est le partenariat lui-même.

« Ce que j’aime avec HeyGen, c’est d’avoir le sentiment que nous grandissons ensemble », a-t-il déclaré. « Être écouté en tant que client entreprise, pouvoir donner notre avis et le voir se transformer en améliorations concrètes. Ça compte. »

Son conseil aux autres est simple : « explorez l’outil et expérimentez. »

« Essayez la localisation. Essayez les avatars. Créez un double de vous-même. Testez différents tons », a déclaré Michael. « Si vous ne donnez pas sa chance à HeyGen, vous laissez passer l’opportunité de toucher davantage de personnes. »