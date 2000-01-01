Miro, l'Espace de Travail Innovant fondé en 2011, a redéfini la collaboration pour plus de 90 millions d'utilisateurs dans le monde. Son impact est aussi vaste que le canevas infini qu'il propose. La clientèle de Miro comprend plus de 250 000 entreprises, avec une forte présence parmi les entreprises du Fortune 500 telles que Nike, IKEA et Deloitte.

Alors que Miro évolue au-delà du tableau blanc pour devenir une plateforme de collaboration complète - en intégrant l'IA générative, des outils de prototypage, des modèles évolutifs et des intégrations approfondies - l'étendue et la profondeur des matériels d'apprentissage doivent suivre le rythme. Pour Steve Sowrey, concepteur de médias pédagogiques chez Miro, produire un contenu éducatif clair et captivant est essentiel à la réussite des clients. Steve et son équipe avaient besoin d'une manière évolutive et efficace de produire du contenu éducatif sans sacrifier la qualité ou la cohérence. C'est alors qu'ils se sont tournés vers HeyGen.

Suivre la feuille de route du produit

L'équipe pédagogique s'assure que les fonctionnalités ne se contentent pas d'être lancées, mais qu'elles soient bien adoptées, en créant des vidéos et des tutoriels qui transforment la complexité en valeur claire. Alors que Miro se développe dans l'espace entreprise, il est crucial que les utilisateurs disposent de ressources vidéo pour intégrer les collègues et stimuler la collaboration. Et pour débloquer une portée mondiale, la localisation est essentielle.

À mesure que le produit de Miro évoluait, les exigences de l'équipe de Steve augmentaient également. La création de vidéos de haute qualité dans différentes langues et formats devenait de plus en plus gourmande en temps et en ressources. Les méthodes traditionnelles ne pouvaient pas suivre le rythme effréné de la feuille de route, et la sous-traitance entraînait des coûts élevés et des délais de réalisation longs. Pour Steve, HeyGen a répondu au besoin de rapidité, tout en maintenant ce niveau élevé de qualité. Avec HeyGen, Miro a réalisé une augmentation de la vitesse de production vidéo par 10 et une augmentation de la capacité de création vidéo globale par 5, sans avoir besoin de personnel supplémentaire.

Une nouvelle manière d'atteindre leur base d'utilisateurs mondiale

Avec plus de trois décennies d'expérience dans l'industrie de la vidéo, Steve a vu de nombreuses avancées, mais aucune aussi puissante que HeyGen qui change la manière dont nous avons travaillé jusqu'à présent.

Avant d'utiliser HeyGen, la production de vidéos éducatives de Miro impliquait plusieurs étapes et équipes : rédaction de script, planification du temps de studio, enregistrement des intervenants, et envoi des séquences à une équipe de post-production. Si quelque chose changeait en cours de processus – un changement d'interface utilisateur, une nouvelle icône, une copie mise à jour, ou même une nouvelle coupe de cheveux – cela se traduisait par des reprises de tournage et des retards.

Les avatars de HeyGen ont complètement rationalisé ce processus. Désormais, les scripts peuvent être révisés à la volée sans avoir besoin de retourner en studio. Avec HeyGen, Steve et son équipe peuvent simplement mettre à jour le transcript directement sur la plateforme et générer presque instantanément une vidéo avec l'avatar qui délivre le script mis à jour. Le résultat correspond si bien à la voix et à la livraison originales que les spectateurs ne peuvent même pas faire la différence. Cette flexibilité à elle seule a réduit de jours, parfois de semaines, leur calendrier de production. « Parce que les fonctionnalités vocales de HeyGen correspondent si précisément à notre talent, nous pouvons mettre à jour leurs répliques au besoin, sans jamais avoir à retourner en studio », ajoute Steve.

Au-delà de la vitesse, les outils de traduction de HeyGen ont ouvert de toutes nouvelles portes. Steve se souvient : « Avant HeyGen, le processus était trop compliqué pour permettre d'atteindre différents pays parlant différentes langues, à part ajouter des sous-titres. » Maintenant, Miro peut facilement traduire leurs vidéos en 7 langues différentes, avec une synchronisation labiale précise et des inflexions de voix naturelles. C'est également utilisé en interne. Steve se rappelle d'une fois où ils ont traduit une de leurs vidéos de test interne en néerlandais, tandis que les employés étaient convaincus que l'employé présentateur était un locuteur néerlandais.

Créer des vidéos qui se déplacent aussi rapidement que Miro

HeyGen n'a pas seulement amélioré la production : cela a aidé à redéfinir la manière dont Miro éduque, localise et dimensionne le contenu en accord avec la croissance de son produit. Les projets qui nécessitaient auparavant une coordination étendue et des semaines de délai peuvent maintenant être achevés en une fraction du temps. Lorsque les délais sont serrés ou que des changements surviennent tardivement, l'équipe de Steve peut mettre à jour le contenu sans perdre le rythme, en livrant des vidéos claires et de haute qualité qui soutiennent l'adoption des fonctionnalités parmi les 90 millions d'utilisateurs de Miro.

« Dans le secteur technologique, tout évolue très rapidement. Au moment où nous sommes en post-production, il y a généralement quelque chose qui a changé : un bouton, une icône, un logo. Avant HeyGen, cela signifiait qu'il fallait tout reprendre en tournage — maintenant, nous mettons simplement à jour le script en cours de production, ce qui nous a économisé des jours, voire des semaines, de temps de production. » –Steve Sowrey, Concepteur de médias d'apprentissage, Miro

Cette nouvelle agilité a également élargi le cercle des personnes pouvant participer à la création de contenu. Les auteurs qui se concentraient auparavant uniquement sur les scripts produisent maintenant eux-mêmes des ébauches complètes de vidéos, un changement qui a estompé les frontières traditionnelles des métiers et multiplié la capacité de production de l'équipe sans nécessiter de personnel supplémentaire.

Le réalisme et la précision des avatars de HeyGen ont relevé la barre de qualité, au lieu de la baisser. Steve continue d'affiner le ton et l'intonation à l'aide de moteurs vocaux et de réglages subtils, assurant que le produit final soit presque indiscernable des enregistrements en direct. Son critère personnel est simple : si le spectateur ne peut pas dire que c'est un avatar, alors le travail est bien fait.

À un niveau supérieur, HeyGen permet à Miro de fournir des vidéos cohérentes, localisées et professionnelles à grande échelle, soutenant les objectifs plus larges de l'entreprise en matière d'adoption par les entreprises, d'accessibilité mondiale et d'intégration plus rapide.