Turn a script or screen recording into a polished software demo video in minutes. No cameras, no editing software, no retakes. Add narration, captions, and 175+ languages, then share anywhere.
Funciones del creador de videos demo de software
Limpieza de voz para una demo profesional
Graba tu demo una sola vez. Speech Cleanup elimina automáticamente muletillas, pausas, falsos comienzos y repeticiones, mientras la IA cubre los huecos visuales con transiciones invisibles. Tu demo profesional se ve perfecta, así ahorras tiempo en el editor de video con IA sin necesidad de tener experiencia en edición.
Graba tu pantalla, rápido y fácil
Capture your product in action with synced screen, webcam, and microphone. The platform makes it easy to record real workflows that showcase your product and show how it works, then drop the clip into your product demo video scene in minutes.
Voiceovers y avatares con IA
Pega tu guion y obtén narraciones naturales con voz generada por IA en segundos. Elige entre cientos de voces o clona la tuya, o agrega un avatar realista para presentar. El flujo de trabajo de guion a video mantiene cada escena y tu llamado a la acción claro y alineado con el mensaje.
Subtítulos automáticos y plantillas de video
Agrega elementos visuales atractivos, contenido de stock y subtítulos que se generan automáticamente mientras se procesa tu video. Empieza con plantillas de videos de demostración y luego exporta contenido de video pulido, listo para plataformas de redes sociales. El generador de subtítulos hace que las funciones y beneficios sean fáciles de seguir.
Localiza demos en más de 175 idiomas
Llega a usuarios de todo el mundo traduciendo cualquier demo de software a más de 175 idiomas, con sincronización labial precisa y tu voz original preservada. Lanza un solo walkthrough y luego localiza tus videos de producto para cada mercado. El doblaje con IA integrado reemplaza la producción de video tradicional y lenta por solo una tarde de trabajo.
Ideas y casos de uso para videos de demostración de software
Filming a fresh demo for every release eats engineering time. Describe the new product features, handle video creation with the AI video generator, and ship product demos in minutes, not weeks.
Generic recordings feel cold. Turn one script into tailored demos for each target audience, with an AI spokesperson presenting. Every visitor gets a personalized use case presentation at pipeline scale.
Re-recording tutorials whenever the UI changes drains your team. Update the script, regenerate, and your help center stays current in minutes. A tutorial video maker turns each feature into clear video demos.
Complex products confuse new users and raise support tickets. An AI video explainer breaks features into simple steps to walk potential users through your product so they can see its value firsthand.
Scheduling experts for internal walkthroughs slows everyone down. Convert process docs into a clear training video your team watches on demand, so you create professional content and keep content production moving.
Agency-produced launch videos take weeks and stretch budgets. Pick a template, write your pitch, and generate marketing videos for every channel in minutes. Campaign content builds brand awareness and stays on brand.
Cómo funciona un creador de videos de demostración de software
Crea un video de demostración de software en cuatro pasos que te llevan de una idea o grabación en bruto a un recorrido pulido y listo para compartir.
Elige una plantilla, pega un guion o muestra tu producto en vivo con la grabadora de pantalla integrada.
Write or paste your walkthrough text. The system structures scenes, pacing, and emphasis.
Agrega narración, subtítulos y branding. Speech Cleanup elimina muletillas y pausas incómodas.
Renderiza en HD o 4K, ajusta el tamaño para cualquier plataforma y luego descarga o comparte tu demo finalizada en cualquier lugar.
Un creador de videos de demostración de software, o creador de videos demo de producto, convierte un guion o una grabación en una demo terminada con narración y subtítulos. Este creador de demos con IA usa el motor de texto a video de la plataforma para la voz, el tiempo y la edición, así que crear una demo toma solo unos minutos.
Sí. Graba tu pantalla para capturar la interfaz real, luego agrega narración y zoom para mostrar cómo funciona tu producto. Usa un presentador con pantalla verde o un video sin rostro, para que quienes lo vean puedan ver tanto el producto como la guía.
Después de grabar, la función Speech Cleanup de HeyGen elimina automáticamente muletillas, pausas, falsos comienzos y tomas repetidas. En lugar de cortes bruscos, la IA une tus mejores clips con transiciones invisibles, para que conviertas tus videos de demostración en un demo impactante que se vea perfectamente grabado cada vez.
Los editores de línea de tiempo como Clipchamp dependen de pistas de arrastrar y soltar y de cortes manuales. Esta herramienta de IA es muy buena para crear videos de demostración de producto, así que con un generador de guiones para video puedes crear un video demo y hacer una demo de producto rápido, luego agregar tu kit de marca añadiendo tu marca con un solo clic.
Los videos demo son una herramienta de ventas muy efectiva. Un gran video de demostración de producto es un video de demostración efectivo: resalta las funciones clave, mantiene un llamado a la acción fuerte y aumenta la conversión. El motor de sincronización labial con IA hace que los presentadores se vean naturales.
Sí. Ve más allá de crear un video demo principal y genera recursos valiosos para cada página de tu sitio, publica tu contenido e inserta un demo de producto interactivo o una url a video en cualquier página. Analiza las métricas para ver qué convierte, conecta tu herramienta de gestión de relaciones con clientes (CRM) y asegúrate de que tus videos demo hagan que tu producto realmente conecte. Empieza con una prueba gratis.
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