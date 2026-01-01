Creador de videos de demostración de software con IA para demos de producto impactantes

Turn a script or screen recording into a polished software demo video in minutes. No cameras, no editing software, no retakes. Add narration, captions, and 175+ languages, then share anywhere.

AI software demo video maker creating a polished product demo.
141,847,156Videos generados
116,613,760Avatares generados
19,559,221Videos traducidos
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Millones de personas en todo el mundo confían en nosotros para dar vida a sus historias.
Funciones clave

Funciones del creador de videos demo de software

Limpieza de voz para una demo profesional

Graba tu demo una sola vez. Speech Cleanup elimina automáticamente muletillas, pausas, falsos comienzos y repeticiones, mientras la IA cubre los huecos visuales con transiciones invisibles. Tu demo profesional se ve perfecta, así ahorras tiempo en el editor de video con IA sin necesidad de tener experiencia en edición.

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Speech Cleanup editing a software demo recording for a professional result.

Graba tu pantalla, rápido y fácil

Capture your product in action with synced screen, webcam, and microphone. The platform makes it easy to record real workflows that showcase your product and show how it works, then drop the clip into your product demo video scene in minutes.

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Screen recording interface capturing a product workflow for a demo.

Voiceovers y avatares con IA

Pega tu guion y obtén narraciones naturales con voz generada por IA en segundos. Elige entre cientos de voces o clona la tuya, o agrega un avatar realista para presentar. El flujo de trabajo de guion a video mantiene cada escena y tu llamado a la acción claro y alineado con el mensaje.

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AI-powered voiceovers and avatars presenting a product demo script.

Subtítulos automáticos y plantillas de video

Agrega elementos visuales atractivos, contenido de stock y subtítulos que se generan automáticamente mientras se procesa tu video. Empieza con plantillas de videos de demostración y luego exporta contenido de video pulido, listo para plataformas de redes sociales. El generador de subtítulos hace que las funciones y beneficios sean fáciles de seguir.

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Auto captions and demo video templates applied to product content.

Localiza demos en más de 175 idiomas

Llega a usuarios de todo el mundo traduciendo cualquier demo de software a más de 175 idiomas, con sincronización labial precisa y tu voz original preservada. Lanza un solo walkthrough y luego localiza tus videos de producto para cada mercado. El doblaje con IA integrado reemplaza la producción de video tradicional y lenta por solo una tarde de trabajo.

Get Started For Free →
Localizing a software demo into 175+ languages for global users.

Ideas y casos de uso para videos de demostración de software

SaaS feature launch demo videos

Filming a fresh demo for every release eats engineering time. Describe the new product features, handle video creation with the AI video generator, and ship product demos in minutes, not weeks.

Videos de demostración de producto personalizados

Generic recordings feel cold. Turn one script into tailored demos for each target audience, with an AI spokesperson presenting. Every visitor gets a personalized use case presentation at pipeline scale.

Onboarding y tutoriales en video

Re-recording tutorials whenever the UI changes drains your team. Update the script, regenerate, and your help center stays current in minutes. A tutorial video maker turns each feature into clear video demos.

Videos tutoriales para lograr el ajuste ideal de tu producto

Complex products confuse new users and raise support tickets. An AI video explainer breaks features into simple steps to walk potential users through your product so they can see its value firsthand.

Capacitaciones y recorridos de producto

Scheduling experts for internal walkthroughs slows everyone down. Convert process docs into a clear training video your team watches on demand, so you create professional content and keep content production moving.

Videos promocionales de marketing y ventas

Agency-produced launch videos take weeks and stretch budgets. Pick a template, write your pitch, and generate marketing videos for every channel in minutes. Campaign content builds brand awareness and stays on brand.

Cómo funciona

Cómo funciona un creador de videos de demostración de software

Crea un video de demostración de software en cuatro pasos que te llevan de una idea o grabación en bruto a un recorrido pulido y listo para compartir.

Paso 1

Comienza tu demo

Elige una plantilla, pega un guion o muestra tu producto en vivo con la grabadora de pantalla integrada.

Paso 2

Add your script

Write or paste your walkthrough text. The system structures scenes, pacing, and emphasis.

Paso 3

Pulir y alinear con tu marca

Agrega narración, subtítulos y branding. Speech Cleanup elimina muletillas y pausas incómodas.

Step 4

Exporta y comparte

Renderiza en HD o 4K, ajusta el tamaño para cualquier plataforma y luego descarga o comparte tu demo finalizada en cualquier lugar.

Starting a software demo from a template, script, or screen recording.
Adding a walkthrough script to a software demo video.
Polishing and branding a software demo video with narration and captions.
Exporting and sharing a finished software demo video across platforms.

Preguntas frecuentes (FAQs)

¿Qué es un creador de videos de demostración de software y cómo funciona la creación de una demo?

Un creador de videos de demostración de software, o creador de videos demo de producto, convierte un guion o una grabación en una demo terminada con narración y subtítulos. Este creador de demos con IA usa el motor de texto a video de la plataforma para la voz, el tiempo y la edición, así que crear una demo toma solo unos minutos.

¿Puedo mostrar cómo funciona mi producto y no solo a un presentador hablando?

Sí. Graba tu pantalla para capturar la interfaz real, luego agrega narración y zoom para mostrar cómo funciona tu producto. Usa un presentador con pantalla verde o un video sin rostro, para que quienes lo vean puedan ver tanto el producto como la guía.

¿Cómo ayuda Speech Cleanup a que tus videos de demostración se vean increíbles?

Después de grabar, la función Speech Cleanup de HeyGen elimina automáticamente muletillas, pausas, falsos comienzos y tomas repetidas. En lugar de cortes bruscos, la IA une tus mejores clips con transiciones invisibles, para que conviertas tus videos de demostración en un demo impactante que se vea perfectamente grabado cada vez.

¿En qué se diferencia esto de Clipchamp para crear un video demo?

Los editores de línea de tiempo como Clipchamp dependen de pistas de arrastrar y soltar y de cortes manuales. Esta herramienta de IA es muy buena para crear videos de demostración de producto, así que con un generador de guiones para video puedes crear un video demo y hacer una demo de producto rápido, luego agregar tu kit de marca añadiendo tu marca con un solo clic.

¿Qué hace que un video de demostración de producto sea realmente efectivo para generar conversiones?

Los videos demo son una herramienta de ventas muy efectiva. Un gran video de demostración de producto es un video de demostración efectivo: resalta las funciones clave, mantiene un llamado a la acción fuerte y aumenta la conversión. El motor de sincronización labial con IA hace que los presentadores se vean naturales.

¿Puedo publicar demos a gran escala y hay una prueba gratis?

Sí. Ve más allá de crear un video demo principal y genera recursos valiosos para cada página de tu sitio, publica tu contenido e inserta un demo de producto interactivo o una url a video en cualquier página. Analiza las métricas para ver qué convierte, conecta tu herramienta de gestión de relaciones con clientes (CRM) y asegúrate de que tus videos demo hagan que tu producto realmente conecte. Empieza con una prueba gratis.

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Transforma tus recorridos de producto en videos demo profesionales con IA.

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