Creador de videos con IA sin marca de agua

Empieza a crear videos con avatares de IA y narraciones de voz. El plan gratis incluye marca de agua, pero puedes actualizar en cualquier momento para quitarla.

128,468,887Videos generados
102,706,381Avatares generados
17,651,737Videos traducidos
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Millones de personas en todo el mundo confían en nosotros para dar vida a sus historias.
Creación de videos con IA

Crea videos al instante, sin necesidad de experiencia

Convierte tu guion, blog o idea en un video pulido usando HeyGen. Con solo unos cuantos clics, puedes crear contenido con apariencia profesional, perfecto para marketing, capacitación o redes sociales. Usa la versión gratis para probarlo y mejora tu plan cuando estés listo para escalar.

Comienza gratis →
a woman sitting in a chair with the word beauty on it
Creación de videos con IA

Mejores prácticas para videos de alta calidad

Para aprovechar al máximo el generador de videos con IA de HeyGen:

  • Mantén las oraciones cortas para lograr un ritmo más fluido
  • Haz que el avatar y la voz coincidan con el tono de tu audiencia
  • Usa cortes de escena claros o espacios para mejorar el flujo
  • Agrega subtítulos para aumentar el engagement
  • Elige el formato adecuado para tu plataforma (vertical, cuadrado, horizontal)
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a screen that says remove the watermark whenever you want
Creación de videos con IA

Pruébalo gratis, fácil de actualizar

HeyGen te da la libertad de crear videos generados con IA sin costo. En el plan gratis, todas las exportaciones incluyen una marca de agua discreta, así que puedes compartir o probar el resultado sin límites. ¿Necesitas una versión limpia? Solo mejora tu plan para quitar la marca de agua y desbloquear funciones premium.

En comparación con otras plataformas como Pictory, Synthesia o Lumen5, HeyGen ofrece:

  • Creación instantánea de videos a partir de texto con avatares
  • Acceso a plantillas, voces y opciones de edición
  • Un camino claro de gratis a pro, sin sorpresas
Comienza gratis →
a woman 's face is shown with the words excited and angry below it
¿Cómo funciona?

Cómo hacer un video sin marca de agua (cuando ya estés listo)

Crea videos con IA y desbloquea exportaciones sin marca de agua cuando estés listo.

Paso 1

Ingresa tu guion

Pega tu contenido escrito —entrada de blog, artículo, anuncio o guion— en el editor para comenzar.

Paso 2

Elige un avatar de IA y una voz

Elige entre más de 300 avatares y voces para que coincidan con tu tono y tu audiencia. No necesitas actores ni estudio.

Paso 3

Personaliza visuales y estilo

Agrega animaciones, subtítulos, fondos y transiciones para darle vida a tu mensaje.

Paso 4

Exporta tu video

Usa la versión gratis para hacer una vista previa. Mejora tu plan para exportar sin marca de agua.

Preguntas frecuentes sobre el generador de videos con IA gratis sin marca de agua

¿El generador de videos con IA es realmente gratis y sin marca de agua?

Sí, HeyGen ofrece un plan gratis de creador de videos con IA que te permite crear videos sin marca de agua. Es perfecto para hacer pruebas y para uso no comercial.

¿Qué hace diferente a este generador de videos con IA de los demás?

HeyGen utiliza avanzada IA generativa y avatares parlantes para crear videos con calidad de estudio, sin necesidad de habilidades de edición, pantallas verdes ni actores.

¿Hay un límite en la cantidad de videos sin marca de agua que puedo crear?

Puede haber límites de uso diarios o mensuales dependiendo de tu plan. Revisa la página de precios de HeyGen para ver los límites de las cuentas gratuitas vs. premium.

¿Puedo integrar esta herramienta con otras plataformas o CRMs?

HeyGen ofrece integraciones y acceso a API para usuarios empresariales. Esto permite automatizar la creación de videos con avatar en aplicaciones como CRMs y herramientas de correo electrónico.

¿Se reducirá la calidad del video si es gratis y sin marca de agua?

No, HeyGen garantiza resultados de alta calidad incluso para los usuarios del plan gratis. Los videos generados sin marca de agua mantienen una resolución y nitidez profesionales.

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Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

Empieza a crear con HeyGen

Transforma tus ideas en videos profesionales con IA.

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