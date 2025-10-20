Empieza a crear videos con avatares de IA y narraciones de voz. El plan gratis incluye marca de agua, pero puedes actualizar en cualquier momento para quitarla.
Crea videos al instante, sin necesidad de experiencia
Convierte tu guion, blog o idea en un video pulido usando HeyGen. Con solo unos cuantos clics, puedes crear contenido con apariencia profesional, perfecto para marketing, capacitación o redes sociales. Usa la versión gratis para probarlo y mejora tu plan cuando estés listo para escalar.
Mejores prácticas para videos de alta calidad
Para aprovechar al máximo el generador de videos con IA de HeyGen:
Pruébalo gratis, fácil de actualizar
HeyGen te da la libertad de crear videos generados con IA sin costo. En el plan gratis, todas las exportaciones incluyen una marca de agua discreta, así que puedes compartir o probar el resultado sin límites. ¿Necesitas una versión limpia? Solo mejora tu plan para quitar la marca de agua y desbloquear funciones premium.
En comparación con otras plataformas como Pictory, Synthesia o Lumen5, HeyGen ofrece:
Cómo hacer un video sin marca de agua (cuando ya estés listo)
Crea videos con IA y desbloquea exportaciones sin marca de agua cuando estés listo.
Pega tu contenido escrito —entrada de blog, artículo, anuncio o guion— en el editor para comenzar.
Elige entre más de 300 avatares y voces para que coincidan con tu tono y tu audiencia. No necesitas actores ni estudio.
Agrega animaciones, subtítulos, fondos y transiciones para darle vida a tu mensaje.
Usa la versión gratis para hacer una vista previa. Mejora tu plan para exportar sin marca de agua.
Sí, HeyGen ofrece un plan gratis de creador de videos con IA que te permite crear videos sin marca de agua. Es perfecto para hacer pruebas y para uso no comercial.
HeyGen utiliza avanzada IA generativa y avatares parlantes para crear videos con calidad de estudio, sin necesidad de habilidades de edición, pantallas verdes ni actores.
Puede haber límites de uso diarios o mensuales dependiendo de tu plan. Revisa la página de precios de HeyGen para ver los límites de las cuentas gratuitas vs. premium.
HeyGen ofrece integraciones y acceso a API para usuarios empresariales. Esto permite automatizar la creación de videos con avatar en aplicaciones como CRMs y herramientas de correo electrónico.
No, HeyGen garantiza resultados de alta calidad incluso para los usuarios del plan gratis. Los videos generados sin marca de agua mantienen una resolución y nitidez profesionales.
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Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Transforma tus ideas en videos profesionales con IA.