HeyGen te da la libertad de crear videos generados con IA sin costo. En el plan gratis, todas las exportaciones incluyen una marca de agua discreta, así que puedes compartir o probar el resultado sin límites. ¿Necesitas una versión limpia? Solo mejora tu plan para quitar la marca de agua y desbloquear funciones premium.

En comparación con otras plataformas como Pictory, Synthesia o Lumen5, HeyGen ofrece: