Creador de videos de eventos gratis: crea videos increíbles con IA

Convierte unas cuantas líneas de texto en un video de evento profesional en minutos. Promociona, invita o haz el recap de cualquier conferencia, webinar o fiesta con este creador de videos para eventos. Sin cámaras, sin edición, sin estrés.

Event video maker turning a few lines of text into a polished event promo video.
141,847,156Videos generados
116,613,760Avatares generados
19,559,221Videos traducidos
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Millones de personas en todo el mundo confían en nosotros para dar vida a sus historias.
Funciones clave

Funciones de nuestro creador de videos de eventos con IA

Limpieza de voz para editar videos rápido

Graba el mensaje de tu evento una sola vez y deja que la IA elimine automáticamente muletillas, pausas, falsos comienzos y tomas repetidas. En lugar de cortes bruscos, esta herramienta con IA une tus mejores clips de video en una sola toma fluida dentro del editor de video con IA, para que cada persona que habla suene profesional sin volver a grabar ni una sola línea.

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Speech Cleanup removing filler words and stitching event clips into one seamless take.

Crea un video de evento a partir de un solo prompt

Describe tu evento en una frase y recibe un video completo creado por el generador de video con IA. Se encarga de la creación del video de principio a fin: escribe el guion, arma las escenas y agrega animaciones, música y subtítulos por ti. Ajusta el ritmo, cambia tomas y aprueba el plan antes de que se renderice un video final para promocionar tu evento.

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Text-to-video AI interface generating a full event video from a single prompt.

Plantillas de video para eventos y función de arrastrar y soltar

Empieza con plantillas de video listas para promos, invitaciones y resúmenes, y luego hazlas tuyas con un editor sencillo de arrastrar y soltar. Pega la URL de tu sitio web y HeyGen aplica automáticamente tu logo, tipografías y colores para mantener la consistencia de tu marca en cada escena, con el mismo acabado profesional que quieres en todos tus videos de marketing, sin necesidad de diseñador.

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AI-powered event video templates with a drag-and-drop editor for promos, invites, and recaps.

Locuciones y presentadores naturales con IA

Type your script and get a natural voiceover in seconds with the AI voice generator, or clone your own voice for a personal touch. Add a friendly on-screen presenter to deliver session details and speaker highlights, so your high-quality event videos feel human without booking a studio or a camera crew.

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AI voiceover generation studio with a natural presenter delivering event session details.

Comparte tu evento en más de 175 idiomas

Llega a cada asistente en su propio idioma. Traduce cualquier video de evento a más de 175 idiomas con el traductor de video, con sincronización labial precisa y conservando la voz original de tu ponente. Envía una sola invitación que se sienta natural en cualquier red social y en cada mercado, sin tener que reconstruir ni hacer ediciones por separado para cada región.

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AI video translator localizing an event video into 175+ languages for global communication.

Ideas y casos de uso para videos de eventos

Video promocional de evento que impulsa los registros

Video promocional de evento que impulsa los registros

Hiring a crew to film promotional videos takes weeks and a big budget. Write a short script, pick a template, and quickly create a polished promo video that drives registrations across social and email in minutes.

Invitaciones de video atractivas para eventos

Invitaciones de video atractivas para eventos

Generic email invites get ignored. Turn your text into a personalized invitation video featuring event details and speakers, then create engaging custom versions at scale so every guest feels invited and turnout climbs.

Resúmenes y videos destacados posteriores al evento

Resúmenes y videos destacados posteriores al evento

Editing hours of existing videos into a recap is slow. Drop in your key moments and notes, and instantly produce a video highlight reel and dynamic videos that keep the buzz going long after a successful event ends.

Professional event and webinar promos

Professional event and webinar promos

Promoting a virtual event across channels usually means juggling designers and deadlines. Turn your agenda or slide deck into a promo with PPT To video, then resize your video for every platform to fill seats faster.

Videos de TikTok y clips cortos para redes sociales

Videos de TikTok y clips cortos para redes sociales

Static speaker graphics get scrolled past. Turn each lineup reveal into a short, eye-catching facebook video or short-form video for youtube shorts, reels, and TikTok, building anticipation with a steady drumbeat of video content.

Videos de agradecimiento para marketing con video

Videos de agradecimiento para marketing con video

Manual follow-ups rarely get sent on time. Turn event photos into personalized thank-you videos with image to video for each segment, then send them directly to social media to nurture leads and turn one event into lasting engagement.

Cómo funciona

Cómo funciona un creador de videos para eventos

Crea un video de evento en cuatro pasos sencillos que te llevan de una idea rápida a un promo, invitación o recap pulido y listo para compartir.

Step 1

Elige tu plantilla

Elige una plantilla de evento y define el formato, la relación de aspecto y el estilo visual del video.

Paso 2

Agrega tu guion

Escribe o pega los detalles de tu evento y el texto se convertirá en escenas claras con narración natural.

Paso 3

Personaliza el aspecto

Ajusta los visuales, la voz, los subtítulos, la música y la marca hasta que el video coincida con tu mensaje y tono.

Paso 4

Genera y comparte

Renderiza tu video final en minutos y luego descárgalo o compártelo por correo, redes sociales y más.

Choosing an event video template and setting format and visual style.
Pasting event details that text-to-video AI converts into narrated scenes.
Customizing visuals, voice, captions, music, and branding for a corporate event video.
Happy creator exporting a finished event video to share across email and social.

Preguntas frecuentes (FAQs)

¿Qué es un creador de videos para eventos y cómo funciona?

Un creador de videos para eventos es una herramienta en línea que usa texto a video para convertir tu guion en un video de evento terminado, sin necesidad de grabar ni editar. Solo agregas los detalles de tu evento y la herramienta arma las escenas, la narración y los elementos visuales por ti, para que puedas publicar tus videos en línea en cuestión de minutos.

¿Qué videos de eventos puedo crear y editar todo en un solo lugar?

You can create and edit videos all in one event video maker, so making videos means scripting, animation, and final touches without switching tools. Pick customizable video templates, select one of our event styles, and use a simple drag and drop workflow to build a teaser, an explainer, a product video, or slideshows. The intuitive video editor lets you add music to set the mood for your video, create videos at any length, and keep creating stunning videos with AI tools. This video maker online handles videos with AI from create simple clips to full multi-scene stories, then you download your video as an MP4 or MOV, ready to share.

Can I make a recap video from my actual event footage?

Yes. Upload your media, including clips, photos, and key moments, then add a script to tie them together. The editor handles pacing, and you can add captions to video so every recorded message stays clear. Speech Cleanup then removes filler words and awkward pauses and stitches your best takes into one seamless cut with natural AI lip Sync, so your video production looks recorded perfectly on the first try.

¿Puedo crear videos de eventos en diferentes idiomas?

Sí. Traduce cualquier video de evento a más de 175 idiomas con sincronización labial precisa y conservando la voz de tu ponente. Usa doblaje con IA para enviar una sola invitación o resumen que se sienta natural en cada mercado, ideal para conferencias y webinars globales con asistentes en distintas regiones.

¿Necesito tener habilidades de edición para crear un video de evento?

No necesitas experiencia. El flujo de trabajo está basado en texto: escribes tu guion o pegas un enlace con la url del video, y luego personalizas tus videos con unos cuantos clics. Nunca empiezas desde cero ni creas un video completamente desde el inicio, y las personas que planean contenidos sin experiencia en edición suelen producir promos profesionales en su primer intento.

¿El creador de videos para eventos es gratis y cuánto cuesta?

Sí, este creador de videos gratis de HeyGen tiene un plan de video en línea gratuito que no requiere tarjeta de crédito, así que puedes convertir un brief en video con PDF a video y explorar videos de eventos de inmediato. Los planes de pago desde $24 al mes desbloquean videos más largos, clonación de voz, presentadores premium y toda la biblioteca de plantillas.

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Da vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

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