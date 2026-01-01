Convierte unas cuantas líneas de texto en un video de evento profesional en minutos. Promociona, invita o haz el recap de cualquier conferencia, webinar o fiesta con este creador de videos para eventos. Sin cámaras, sin edición, sin estrés.
Funciones de nuestro creador de videos de eventos con IA
Limpieza de voz para editar videos rápido
Graba el mensaje de tu evento una sola vez y deja que la IA elimine automáticamente muletillas, pausas, falsos comienzos y tomas repetidas. En lugar de cortes bruscos, esta herramienta con IA une tus mejores clips de video en una sola toma fluida dentro del editor de video con IA, para que cada persona que habla suene profesional sin volver a grabar ni una sola línea.
Crea un video de evento a partir de un solo prompt
Describe tu evento en una frase y recibe un video completo creado por el generador de video con IA. Se encarga de la creación del video de principio a fin: escribe el guion, arma las escenas y agrega animaciones, música y subtítulos por ti. Ajusta el ritmo, cambia tomas y aprueba el plan antes de que se renderice un video final para promocionar tu evento.
Plantillas de video para eventos y función de arrastrar y soltar
Empieza con plantillas de video listas para promos, invitaciones y resúmenes, y luego hazlas tuyas con un editor sencillo de arrastrar y soltar. Pega la URL de tu sitio web y HeyGen aplica automáticamente tu logo, tipografías y colores para mantener la consistencia de tu marca en cada escena, con el mismo acabado profesional que quieres en todos tus videos de marketing, sin necesidad de diseñador.
Locuciones y presentadores naturales con IA
Type your script and get a natural voiceover in seconds with the AI voice generator, or clone your own voice for a personal touch. Add a friendly on-screen presenter to deliver session details and speaker highlights, so your high-quality event videos feel human without booking a studio or a camera crew.
Comparte tu evento en más de 175 idiomas
Llega a cada asistente en su propio idioma. Traduce cualquier video de evento a más de 175 idiomas con el traductor de video, con sincronización labial precisa y conservando la voz original de tu ponente. Envía una sola invitación que se sienta natural en cualquier red social y en cada mercado, sin tener que reconstruir ni hacer ediciones por separado para cada región.
Ideas y casos de uso para videos de eventos
Hiring a crew to film promotional videos takes weeks and a big budget. Write a short script, pick a template, and quickly create a polished promo video that drives registrations across social and email in minutes.
Generic email invites get ignored. Turn your text into a personalized invitation video featuring event details and speakers, then create engaging custom versions at scale so every guest feels invited and turnout climbs.
Editing hours of existing videos into a recap is slow. Drop in your key moments and notes, and instantly produce a video highlight reel and dynamic videos that keep the buzz going long after a successful event ends.
Promoting a virtual event across channels usually means juggling designers and deadlines. Turn your agenda or slide deck into a promo with PPT To video, then resize your video for every platform to fill seats faster.
Static speaker graphics get scrolled past. Turn each lineup reveal into a short, eye-catching facebook video or short-form video for youtube shorts, reels, and TikTok, building anticipation with a steady drumbeat of video content.
Manual follow-ups rarely get sent on time. Turn event photos into personalized thank-you videos with image to video for each segment, then send them directly to social media to nurture leads and turn one event into lasting engagement.
Cómo funciona un creador de videos para eventos
Crea un video de evento en cuatro pasos sencillos que te llevan de una idea rápida a un promo, invitación o recap pulido y listo para compartir.
Elige una plantilla de evento y define el formato, la relación de aspecto y el estilo visual del video.
Escribe o pega los detalles de tu evento y el texto se convertirá en escenas claras con narración natural.
Ajusta los visuales, la voz, los subtítulos, la música y la marca hasta que el video coincida con tu mensaje y tono.
Renderiza tu video final en minutos y luego descárgalo o compártelo por correo, redes sociales y más.
Un creador de videos para eventos es una herramienta en línea que usa texto a video para convertir tu guion en un video de evento terminado, sin necesidad de grabar ni editar. Solo agregas los detalles de tu evento y la herramienta arma las escenas, la narración y los elementos visuales por ti, para que puedas publicar tus videos en línea en cuestión de minutos.
You can create and edit videos all in one event video maker, so making videos means scripting, animation, and final touches without switching tools. Pick customizable video templates, select one of our event styles, and use a simple drag and drop workflow to build a teaser, an explainer, a product video, or slideshows. The intuitive video editor lets you add music to set the mood for your video, create videos at any length, and keep creating stunning videos with AI tools. This video maker online handles videos with AI from create simple clips to full multi-scene stories, then you download your video as an MP4 or MOV, ready to share.
Yes. Upload your media, including clips, photos, and key moments, then add a script to tie them together. The editor handles pacing, and you can add captions to video so every recorded message stays clear. Speech Cleanup then removes filler words and awkward pauses and stitches your best takes into one seamless cut with natural AI lip Sync, so your video production looks recorded perfectly on the first try.
Sí. Traduce cualquier video de evento a más de 175 idiomas con sincronización labial precisa y conservando la voz de tu ponente. Usa doblaje con IA para enviar una sola invitación o resumen que se sienta natural en cada mercado, ideal para conferencias y webinars globales con asistentes en distintas regiones.
No necesitas experiencia. El flujo de trabajo está basado en texto: escribes tu guion o pegas un enlace con la url del video, y luego personalizas tus videos con unos cuantos clics. Nunca empiezas desde cero ni creas un video completamente desde el inicio, y las personas que planean contenidos sin experiencia en edición suelen producir promos profesionales en su primer intento.
Sí, este creador de videos gratis de HeyGen tiene un plan de video en línea gratuito que no requiere tarjeta de crédito, así que puedes convertir un brief en video con PDF a video y explorar videos de eventos de inmediato. Los planes de pago desde $24 al mes desbloquean videos más largos, clonación de voz, presentadores premium y toda la biblioteca de plantillas.
Explora más herramientas impulsadas por IA
Da vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Convierte tus ideas de eventos en videos pulidos de promoción, invitación y recap con IA.