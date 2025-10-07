Generador de anuncios con IA para videos publicitarios rápidos y de alto impacto

Crea anuncios en video listos para alto rendimiento con un generador de anuncios con IA diseñado para la velocidad y la claridad. Empieza desde un producto, una oferta o un guion y genera anuncios en video pulidos, con visuales, voz, subtítulos y ritmo manejados automáticamente. No necesitas grabar ni hacer ediciones complejas.

128,466,033Videos generados
102,706,183Avatares generados
17,651,538Videos traducidos
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Millones de personas en todo el mundo confían en nosotros para dar vida a sus historias.

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Anuncios de video para redes sociales

Anuncios de video para redes sociales

Short attention spans demand clarity in ads with AI. Turn offers and ideas into concise video ads designed to stop the scroll and create ads that communicate value quickly.

Campañas de lanzamiento de producto

Campañas de lanzamiento de producto

Launching a new product requires speed. Generate multiple ad videos from the same messaging to support rapid rollout across channels and improve click rates.

Anuncios promocionales de comercio electrónico

Anuncios promocionales de comercio electrónico

Static images often underperform. Video ads created with an AI ad generator highlight benefits and drive stronger engagement, making them winning ads.

Anuncios de funciones de SaaS

Anuncios de funciones de SaaS

Explain new features clearly with short ad videos that show value without lengthy demos or production timelines.

Anuncios para negocios locales y de servicios

Anuncios para negocios locales y de servicios

Service descriptions become clear video messages that build trust and explain offerings in seconds.

Pruebas A/B de variaciones creativas

Pruebas A/B de variaciones creativas

Create multiple versions of the same ad to test hooks, messaging, and visuals without rebuilding from scratch.

¿Por qué HeyGen es el mejor generador de anuncios con IA?

HeyGen convierte cualquier guion en un anuncio de video de alta calidad en minutos. Empieza con una idea, un guion o algunos puntos clave, luego genera escenas realistas con personas hablando y termina tu anuncio sin un flujo de trabajo de producción tradicional.

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Generación rapidísima

Convierte guiones en videos pulidos en minutos. Es mucho más rápido y económico que grabar, repetir tomas o lidiar con líneas de tiempo de edición complicadas.

Cero curva de aprendizaje

Crea videos de nivel profesional con un flujo de trabajo simple e intuitivo. Sin experiencia en edición. Sin configuración técnica. Solo escribe, genera y perfecciona

Editor creativo todo en uno

Desde tu primer borrador hasta la exportación final, el editor basado en texto de HeyGen agiliza todo el proceso. Actualiza líneas, ajusta el ritmo, corrige escenas y haz iteraciones rápido, como si editaras un documento, no una línea de tiempo.

Creación basada en prompts y productos

Empieza con un brief, un guion o los detalles de tu producto para crear contenido publicitario. El generador de anuncios con IA convierte esos datos en videos publicitarios completos, con estructura de escenas, elementos visuales y narración alineados con tus objetivos de marketing.

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Smiling man on a video call with graphic overlays for brand fonts, colors, and an editable message "Hey Maya! We have a special offer just for you!" highlighted by colorful collaboration icons.

Generador de videos con IA a partir de guiones

Trabaja directamente con el texto para pulir ganchos, beneficios y ofertas. El generador de video con IA actualiza las visuales, la voz y los subtítulos automáticamente, haciendo que iterar tus anuncios sea simple y rápido.

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An application interface displaying a person using a smartphone with "Hey Mina!" on one side, and a "Genesis Product Launch" presentation with a productivity script on the other.

Formatos y ritmos listos para tu plataforma

Genera anuncios con el tamaño y ritmo ideales para feeds sociales, pre-roll y otros espacios publicitarios. El formato automático asegura que tus videos se sientan nativos y fáciles de consumir al hacer scroll en todos tus canales.

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Three overlapping video call screens featuring diverse people.

Subtítulos y voz que convierten

Los subtítulos generados automáticamente y la narración con voz natural mejoran la claridad y la accesibilidad en anuncios de alto rendimiento con IA. Los anuncios siguen siendo efectivos incluso cuando se ven sin sonido, lo que los hace ideales para plataformas como Facebook y LinkedIn.

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Smiling woman with a CC icon and "AI Captions" text.

Usado por más de 100,000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la velocidad

Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a video más innovadora del mercado.

Miro
"Les ha dado a nuestras personas escritoras el mismo nivel de creatividad en el proceso que yo tengo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñador de medios educativos
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Vision Creative Labs
"El momento mágico para mí fue cuando teníamos un programa que había estado haciendo cada semana. De repente nos dimos cuenta de que podía escribir un guion, enviarlo y no volver a tener que ponerme frente a una cámara nunca más."

Roger Hirst, Cofundador
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Workday
"Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que decir que no a los proyectos. Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer muchísimo más con los recursos que tenemos."

Justin Meisinger, Gerente de programa
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Cómo funciona

Cómo usar el generador de anuncios con IA

Crea anuncios de video con IA en cuatro pasos claros.

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Paso 1

Agrega tu idea de anuncio

Ingresa un brief, guion o detalles de tu producto para crear anuncios de alto rendimiento. El sistema prepara el contenido para la creación de videos de anuncios con IA.

Paso 2

Da forma al mensaje

Edita hooks, beneficios y ofertas directamente en el texto. La herramienta de IA ajusta las escenas y el ritmo de forma automática, mejorando el proceso de creación de anuncios para lograr mejores tasas de conversión.

Paso 3

Personaliza los visuales y la voz

Elige el diseño, los subtítulos, la marca y el estilo de narración. La plataforma se encarga del tiempo y la sincronización labial.

Paso 4

Genera y exporta

Renderiza el video final del anuncio y expórtalo para tus campañas publicitarias. Actualiza y regenera cuando quieras para probar nuevos ángulos.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Preguntas frecuentes (FAQs)

¿Qué es un generador de anuncios con IA?

Un generador de anuncios con IA crea videos publicitarios de alto rendimiento a partir de texto, prompts o detalles de productos. Produce automáticamente los elementos visuales, la narración, los subtítulos y el ritmo, para que los equipos puedan lanzar anuncios en video sin necesidad de grabar, usar software de edición ni tener experiencia en producción.

¿Qué tipos de anuncios puedo crear con esta herramienta?

Puedes crear anuncios cortos para redes sociales, promociones de productos, anuncios de servicios, lanzamientos de funciones y variaciones de campañas. El generador de anuncios con IA está diseñado para videos publicitarios breves y enfocados en la conversión en todos tus canales digitales.

¿Qué tan rápido puedo generar videos de anuncios?

La mayoría de los videos de anuncios se generan en cuestión de minutos usando tecnología de IA. Como las ediciones se hacen a nivel de texto, actualizar mensajes o probar nuevos hooks en flujos de trabajo impulsados por IA es mucho más rápido que con los flujos de trabajo tradicionales de edición de video.

¿Puedo personalizar la marca y los elementos visuales?

Sí, aprovechar las mejores herramientas de IA puede mejorar tus anuncios. Puedes aplicar los colores de tu marca, diseños y estilos visuales para asegurarte de que cada video de anuncio esté alineado con tus lineamientos de marca, mientras mantienes mensajes consistentes en todas tus campañas.

¿Los anuncios están optimizados para diferentes plataformas?

Sí. Los videos se generan en formatos listos para cada plataforma, con el ritmo adecuado, subtítulos y relaciones de aspecto correctas, lo que hace que sea muy fácil publicarlos en redes sociales y plataformas de anuncios.

¿Puedo crear varias versiones de un mismo anuncio?

Sí. Puedes generar múltiples variaciones a partir del mismo contenido para probar hooks, visuales y ángulos de mensaje sin tener que volver a crear los anuncios desde cero.

¿Necesito experiencia en edición de video?

No. El flujo de trabajo está diseñado para personas que no editan video. Tú solo trabajas con texto y configuraciones mientras la IA se encarga del tiempo, los visuales y los detalles de producción.

¿En qué formato se exportan los videos de anuncios?

Los videos de anuncios se exportan como archivos MP4 estándar, lo que hace que sea muy fácil subirlos a plataformas de publicidad, redes sociales y herramientas internas de campañas.

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Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

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