Crea anuncios en video listos para alto rendimiento con un generador de anuncios con IA diseñado para la velocidad y la claridad. Empieza desde un producto, una oferta o un guion y genera anuncios en video pulidos, con visuales, voz, subtítulos y ritmo manejados automáticamente. No necesitas grabar ni hacer ediciones complejas.
Prueba gratis nuestro generador de video a partir de imágenes
Short attention spans demand clarity in ads with AI. Turn offers and ideas into concise video ads designed to stop the scroll and create ads that communicate value quickly.
Launching a new product requires speed. Generate multiple ad videos from the same messaging to support rapid rollout across channels and improve click rates.
Static images often underperform. Video ads created with an AI ad generator highlight benefits and drive stronger engagement, making them winning ads.
Explain new features clearly with short ad videos that show value without lengthy demos or production timelines.
Service descriptions become clear video messages that build trust and explain offerings in seconds.
Create multiple versions of the same ad to test hooks, messaging, and visuals without rebuilding from scratch.
¿Por qué HeyGen es el mejor generador de anuncios con IA?
HeyGen convierte cualquier guion en un anuncio de video de alta calidad en minutos. Empieza con una idea, un guion o algunos puntos clave, luego genera escenas realistas con personas hablando y termina tu anuncio sin un flujo de trabajo de producción tradicional.
Convierte guiones en videos pulidos en minutos. Es mucho más rápido y económico que grabar, repetir tomas o lidiar con líneas de tiempo de edición complicadas.
Crea videos de nivel profesional con un flujo de trabajo simple e intuitivo. Sin experiencia en edición. Sin configuración técnica. Solo escribe, genera y perfecciona
Desde tu primer borrador hasta la exportación final, el editor basado en texto de HeyGen agiliza todo el proceso. Actualiza líneas, ajusta el ritmo, corrige escenas y haz iteraciones rápido, como si editaras un documento, no una línea de tiempo.
Creación basada en prompts y productos
Empieza con un brief, un guion o los detalles de tu producto para crear contenido publicitario. El generador de anuncios con IA convierte esos datos en videos publicitarios completos, con estructura de escenas, elementos visuales y narración alineados con tus objetivos de marketing.
Generador de videos con IA a partir de guiones
Trabaja directamente con el texto para pulir ganchos, beneficios y ofertas. El generador de video con IA actualiza las visuales, la voz y los subtítulos automáticamente, haciendo que iterar tus anuncios sea simple y rápido.
Formatos y ritmos listos para tu plataforma
Genera anuncios con el tamaño y ritmo ideales para feeds sociales, pre-roll y otros espacios publicitarios. El formato automático asegura que tus videos se sientan nativos y fáciles de consumir al hacer scroll en todos tus canales.
Subtítulos y voz que convierten
Los subtítulos generados automáticamente y la narración con voz natural mejoran la claridad y la accesibilidad en anuncios de alto rendimiento con IA. Los anuncios siguen siendo efectivos incluso cuando se ven sin sonido, lo que los hace ideales para plataformas como Facebook y LinkedIn.
Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a video más innovadora del mercado.
Cómo usar el generador de anuncios con IA
Crea anuncios de video con IA en cuatro pasos claros.
Ingresa un brief, guion o detalles de tu producto para crear anuncios de alto rendimiento. El sistema prepara el contenido para la creación de videos de anuncios con IA.
Edita hooks, beneficios y ofertas directamente en el texto. La herramienta de IA ajusta las escenas y el ritmo de forma automática, mejorando el proceso de creación de anuncios para lograr mejores tasas de conversión.
Elige el diseño, los subtítulos, la marca y el estilo de narración. La plataforma se encarga del tiempo y la sincronización labial.
Renderiza el video final del anuncio y expórtalo para tus campañas publicitarias. Actualiza y regenera cuando quieras para probar nuevos ángulos.
Un generador de anuncios con IA crea videos publicitarios de alto rendimiento a partir de texto, prompts o detalles de productos. Produce automáticamente los elementos visuales, la narración, los subtítulos y el ritmo, para que los equipos puedan lanzar anuncios en video sin necesidad de grabar, usar software de edición ni tener experiencia en producción.
Puedes crear anuncios cortos para redes sociales, promociones de productos, anuncios de servicios, lanzamientos de funciones y variaciones de campañas. El generador de anuncios con IA está diseñado para videos publicitarios breves y enfocados en la conversión en todos tus canales digitales.
La mayoría de los videos de anuncios se generan en cuestión de minutos usando tecnología de IA. Como las ediciones se hacen a nivel de texto, actualizar mensajes o probar nuevos hooks en flujos de trabajo impulsados por IA es mucho más rápido que con los flujos de trabajo tradicionales de edición de video.
Sí, aprovechar las mejores herramientas de IA puede mejorar tus anuncios. Puedes aplicar los colores de tu marca, diseños y estilos visuales para asegurarte de que cada video de anuncio esté alineado con tus lineamientos de marca, mientras mantienes mensajes consistentes en todas tus campañas.
Sí. Los videos se generan en formatos listos para cada plataforma, con el ritmo adecuado, subtítulos y relaciones de aspecto correctas, lo que hace que sea muy fácil publicarlos en redes sociales y plataformas de anuncios.
Sí. Puedes generar múltiples variaciones a partir del mismo contenido para probar hooks, visuales y ángulos de mensaje sin tener que volver a crear los anuncios desde cero.
No. El flujo de trabajo está diseñado para personas que no editan video. Tú solo trabajas con texto y configuraciones mientras la IA se encarga del tiempo, los visuales y los detalles de producción.
Los videos de anuncios se exportan como archivos MP4 estándar, lo que hace que sea muy fácil subirlos a plataformas de publicidad, redes sociales y herramientas internas de campañas.
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