HeyGen para L&D: la guía definitiva para empezar con videos de IA

Bienvenido a tu guía rápida de videos de L&D con IA

¿Quieres crear más contenido en video pero sientes que algo te detiene?

limitado por el tiempo, el presupuesto o los recursos de producción? No eres la única persona. La buena noticia es que, con HeyGen, puedes crear, traducir y adaptar videos que se ven incluso mejor que las producciones tradicionales, a una fracción del costo y del tiempo.

Esta guía está diseñada para profesionales del aprendizaje, diseñadores instruccionales y creadores de contenido de capacitación que quieren llevar su trabajo al siguiente nivel con video con IA. Aprenderás cómo pasar de la idea al curso, creando contenido de alta calidad y escalable sin necesidad de cámaras, estudios ni talento en pantalla.

Principales casos de uso: cómo los profesionales del aprendizaje están usando HeyGen

HeyGen es más que una herramienta de video. Es un motor creativo diseñado para profesionales del aprendizaje que necesitan moverse rápido, escalar contenido y generar resultados sin sacrificar la calidad. Desde cursos hasta videos de capacitación multilingües, así es como los profesionales del aprendizaje en todas las áreas están usando HeyGen para crear videos de alto impacto a gran escala.