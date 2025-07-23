HeyGen para L&D: la guía definitiva para empezar con videos de IA

Bienvenido a tu guía rápida de videos de L&D con IA
¿Quieres crear más contenido en video pero sientes que algo te detiene?
limitado por el tiempo, el presupuesto o los recursos de producción? No eres la única persona. La buena noticia es que, con HeyGen, puedes crear, traducir y adaptar videos que se ven incluso mejor que las producciones tradicionales, a una fracción del costo y del tiempo.
Esta guía está diseñada para profesionales del aprendizaje, diseñadores instruccionales y creadores de contenido de capacitación que quieren llevar su trabajo al siguiente nivel con video con IA. Aprenderás cómo pasar de la idea al curso, creando contenido de alta calidad y escalable sin necesidad de cámaras, estudios ni talento en pantalla.
Principales casos de uso: cómo los profesionales del aprendizaje están usando HeyGen
HeyGen es más que una herramienta de video. Es un motor creativo diseñado para profesionales del aprendizaje que necesitan moverse rápido, escalar contenido y generar resultados sin sacrificar la calidad. Desde cursos hasta videos de capacitación multilingües, así es como los profesionales del aprendizaje en todas las áreas están usando HeyGen para crear videos de alto impacto a gran escala.
Cursos de aprendizaje
Ideal para: diseñadores instruccionales, aprendizaje y desarrollo, recursos humanos y habilitación de ventas
- Komatsu optimiza el aprendizaje y desarrollo de empleados a nivel global con videos de IA atractivos y multilingües
- Miro escala el contenido de aprendizaje con traducción sencilla y gestión de cambios
- AI Smart Ventures capacitó a miles de personas con cursos de aprendizaje atractivos
Capacitación y onboarding
Ideal para: diseñadores instruccionales, aprendizaje y desarrollo, habilitación de ventas, recursos humanos, cumplimiento normativo y comunicaciones internas
- Lattice dio la bienvenida a cientos de nuevas contrataciones con videos de onboarding personalizados creados en minutos
- Copient.ai marca la pauta en capacitación de ventas con tecnología de avatares interactivos
- Sibelco modernizó la comunicación interna y el cumplimiento de capacitaciones con video con IA
Traducción y accesibilidad
Ideal para: diseñadores instruccionales, comunicaciones, aprendizaje y desarrollo, recursos humanos y cumplimiento
Por qué el video es clave en L&D hoy en día
- #1 medio para aumentar el compromiso de los estudiantes y la retención de conocimiento es el video
- 83% de las personas encuestadas prefieren ver video en lugar de escuchar audio o leer texto
- Reducciones del 40-60% en el tiempo de aprendizaje se pueden lograr con video, ya que las personas aprenden de forma más eficiente a través de señales visuales y auditivas.
- 95% de retención de información cuando los estudiantes ven un video vs. 10% cuando leen texto (Insivia)
El reto
- Las actualizaciones frecuentes exigen ediciones de video rápidas y sencillas a medida que las políticas, los procesos y las industrias evolucionan
- El ancho de banda limitado y las necesidades globales de idioma o accesibilidad ponen bajo presión la capacidad de producción
- La subcontratación es costosa y lenta, especialmente para contenido complejo como el de cumplimiento o seguridad
Lo que desbloquea el video con IA
Ahorro de costos
€1,000 ahorrados por minuto de contenido de capacitación por Sibelco
80% menos costos de producción y 50% menos tiempo de entrega en Simulations Software
Velocidad
Aumento de 5X en la velocidad de creación de videos educativos en la empresa líder de servicios financieros Equity Trust
Escalabilidad
80-90% de tasa de finalización promedio en los videos de capacitación para clientes y socios en Komatsu
Más de 15,000 simulaciones en vivo de entrenamiento de ventas con juego de roles y más de 2,500 horas de capacitación completadas en Copient.ai
Localización
80% de reducción en la traducción de videos en costos y 50% de tiempo de producción ahorrado por Würth Group
Aumento de 5X en el retorno de la inversión publicitaria en los mercados de habla hispana, francesa y alemana en Rosetta Stone
Personalización
Cientos de videos de onboarding que dan la bienvenida a las nuevas contrataciones por su nombre y en el idioma que prefieran en Lattice
¿Quieres profundizar más?
Crea tu primer video con IA
Introducción
¿Nuevo en el mundo del video o probando HeyGen por primera vez? Tú puedes. En esta sección te guiamos paso a paso para que crees un gran video, rápido.
Plantilla de capacitación
Ideal para capacitación de onboarding, herramientas o políticas.
Video tutorial
Ideal para tutoriales o recorridos que necesitan grabaciones de pantalla u otros elementos visuales
¿Te gusta aprender en acción?
Elige un tipo de video de arriba para abrir una plantilla lista en HeyGen y seguir el proceso mientras avanzas.
¿Sobresaliente?
¡Nos encanta! Ve directo a Paso 4: elige al portavoz de avatar de IA adecuado y crea tu propio avatar de IA, tu gemelo digital y futura estrella de video.
¿Todavía no estás listo para entrarle?
Sin problema. Échale un ojo rápido a los pasos ahora y regresa al tutorial completo cuando estés listo.
¿Listo para empezar?
Empieza con este recorrido de 2 minutos por el Editor AI Studio de HeyGen y luego vamos a entrar de lleno.
Para más información, visita nuestros tutoriales en video paso a paso:
→ HeyGen Academy: 101
visión general amplia de todas las funciones de HeyGen
→ HeyGen Academy: AI Studio
profundiza más en la edición de video
Paso 1: configura tu espacio de trabajo de HeyGen para escalar
Los mercadólogos inteligentes no empiezan desde cero cada vez: construyen sistemas que pueden escalar.
Con HeyGen, es fácil mantener tus videos alineados con tu marca configurando un Brand Kit para usar automáticamente tus fuentes, colores, logotipos y recursos.
Solo pega la URL de tu empresa para comenzar, o sube tus elementos de marca manualmente.
¿Tienes prisa? No hay problema. Siempre puedes regresar y terminar este paso después.
Tip pro
Cuando tu Brand Kit ya tiene los colores de tu marca, puedes actualizar fácilmente la mayoría de los Templates de HeyGen para que hagan juego. Solo cambia tus colores para que cada video se mantenga alineado con tu marca.
Paso 2: define tu estrategia
Antes de crear tu video, tómate un momento para aclarar tu estrategia de aprendizaje, especialmente si este video forma parte de un curso más amplio o de una secuencia de capacitación. Define el objetivo de este video en particular, quiénes son las personas que van a aprender, cómo se entregará el video y cómo mantendrás a los alumnos comprometidos de principio a fin.
Paso 2: elige el avatar de IA adecuado
Tu facilitador define el ambiente de aprendizaje. Elige un Public Avatar listo para usar, crea un Custom Avatar que se adapte a tu organización o tema, o, para un toque totalmente personal, crea tu gemelo digital en minutos con la función de Hyper Realistic Avatar de HeyGen.
HeyGen ofrece varias opciones para crear Custom Avatars. Haz clic en los enlaces de abajo para conocer más detalles.
Tipo de avatar
Vas a necesitar
Vas a obtener
Ideal para
video de capacitación de 2 a 5 minutos
Apariencia, movimiento, voz y sincronización labial más realistas basados en tu video de entrenamiento
Gemelo digital hiperrealista
10-15 fotos
Apariencia realista basada en tus fotos, con movimiento, voz y sincronización labial generados con IA
Gemelo digital realista
Prompt de texto
Apariencia, movimiento, voz y sincronización labial totalmente generados con IA
Personajes ficticios en estilos de animación realistas o variados
Avatar IV (¡nuevo!)
1 foto
Apariencia muy realista basada en una foto, con movimiento, voz y sincronización labial generados con IA. Requiere créditos para generar.
Videos de menos de 30 segundos, incluyendo sincronización labial con música
Tip pro
Usa la función Generating Looks de HeyGen para cambiar la pose, el entorno o la vestimenta de tu avatar usando solo un prompt de texto.
Mejores prácticas: cómo crear el avatar personalizado perfecto
¿Listo para crear un avatar profesional y realista con opciones de personalización ilimitadas? Explora los recursos de abajo para ver consejos, mejores prácticas y un resumen rápido de lo que necesitas para empezar.
Cuando crees un avatar personalizado, recuerda: calidad de entrada = calidad de salida. Entre mejores sean tus fotos, videos y prompts escritos, más realista y pulido será tu avatar.
Todo lo que aparezca en tu video de entrenamiento para el avatar hiperrealista, desde los gestos hasta las expresiones faciales o la entonación de la voz, se verá reflejado en el resultado final.
Tipo de avatar
Vas a necesitar
Mejores prácticas
Video de capacitación de 2 a 5 minutos
10-15 fotos
Generar avatar
Prompt de texto
Si eres nuevo escribiendo prompts, revisa nuestras mejores prácticas para prompts
Avatar IV (¡nuevo!)
1 foto
1 foto que incluya solo al sujeto, bien iluminada y con buena resolución
Tip pro
Usa la función Generating Looks de HeyGen para cambiar la pose, el entorno o la vestimenta de tu avatar usando solo un prompt de texto.
Objetivo de capacitación
¿Qué quieres que logre este video?
Ejemplos: onboarding de nuevas contrataciones, reforzar los procedimientos de cumplimiento, capacitación para nuevas herramientas o procesos
Perfil del aprendiz
¿Para quién estás creando este video? ¿En qué puesto o equipo están? ¿Cuál es su nivel actual de conocimiento?
Ejemplos: todas las personas empleadas, en su mayoría no técnicas, con poco tiempo y con distintos niveles de conocimiento sobre los protocolos de seguridad
Canal principal de distribución
¿Dónde se verá tu video?
Ejemplos: LMS interno, SharePoint, Slack, servicios de correo para onboarding, wiki de la empresa, app móvil de aprendizaje
Estrategia de engagement
¿Cómo vas a mantener a las personas que aprenden comprometidas y mejorar la retención?
Ejemplos: prompts interactivos, repetición espaciada, escenarios con los que se puedan identificar, segmentos breves y enfocados para mantener la atención y reforzar los puntos clave
Tip pro
¿Necesitas una segunda opinión sobre tu estrategia? Ve a ChatGPT, Claude u otra herramienta de tu elección y usa el siguiente prompt:
"Estoy planeando crear un [video de capacitación] sobre [tema o habilidad]. El objetivo es [insertar objetivo de aprendizaje], mi público objetivo es [perfil de la persona que aprende], se entregará por medio de [plataformas o canales], y la estrategia de engagement es: [estrategia de engagement]. ¿Puedes darme tu opinión sobre la efectividad de este plan y sugerirme mejoras?"
Paso 3: escribe tu guion
Tu guion es la base de una experiencia de aprendizaje clara y efectiva. Ya sea que estés creando un tutorial independiente o un módulo dentro de un curso más amplio, un guion bien estructurado garantiza claridad, consistencia y que las personas aprendan comprometidas. Aquí te decimos cómo hacerlo bien:
- Empieza con contexto y relevancia como un escenario, una pregunta o un reto común para mostrar por qué el tema importa. Esto genera motivación y compromiso por parte de las personas que aprenden.
- Manténlo estructurado y enfocado, dividiendo el contenido en pasos lógicos, fáciles de seguir y con un ritmo claro y constante.
- Usa un lenguaje sencillo y conversacional, hablando de forma directa y clara con la persona que está aprendiendo. Evita el lenguaje técnico a menos que lo expliques.
- Refuerza los puntos clave y los siguientes pasos terminando con un resumen sencillo, una invitación a reflexionar o aplicar lo aprendido, o una indicación clara del siguiente módulo o recurso.
Tip pro
¿Quieres avanzar más rápido? Revisa la siguiente página de Mejores prácticas para obtener orientación sobre cómo usar herramientas como ChatGPT para escribir tu guion.
¿Todavía no estás seguro de por dónde empezar? Aquí tienes algunos ejemplos de guiones para inspirarte.
Si estás siguiendo el proceso en HeyGen, estos scripts ya vienen integrados en tu plantilla.
Accede a plantillas que incluyen estos guiones aquí:
Explora plantillas de guion más detalladas y más consejos para los tipos de videos de L&D más populares
Profundiza más en la creación de guiones
Mejores prácticas: escribe guiones mejor y más rápido con IA
¿Quieres optimizar tu flujo de trabajo y ahorrarte horas de escritura? Aquí te mostramos cómo usar herramientas como ChatGPT, Claude o Gemini para generar rápidamente guiones claros y enfocados en tus estudiantes para tus videos de capacitación.
Paso 1: empieza con un prompt claro
Dile a la IA qué tipo de video de capacitación estás creando, para quién es y qué resultado quieres lograr. Incluye contexto como:
- Objetivo: ¿qué debería ser capaz de hacer o entender la persona que aprende?
- Perfil del aprendiz: ¿quiénes son (nuevo ingreso, representante de ventas, líder de equipo) y cuál es su conocimiento base?
- Distribución: ¿dónde vivirá el video (LMS, Slack, flujo de onboarding)?
- Engagement: tono y estilo de entrega preferidos (conversacional, basado en escenarios, instrucción directa)
Prompt de ejemplo:
“Escribe un guion de capacitación de 2 minutos sobre cómo completar reportes de gastos en Workday. La audiencia son nuevas contrataciones en finanzas, sin experiencia previa en Workday. El tono debe ser claro y de apoyo. Esto será presentado por un avatar dentro de nuestro LMS.”
Paso 2: agrega los puntos clave
Ayuda a que la IA se mantenga precisa y enfocada incluyendo una lista breve de lo que el video debe cubrir
Ejemplo:
- Tarea o herramienta que se está explicando
- Pasos o políticas clave
- Errores comunes que debes evitar
- Cualquier nota de cumplimiento o de procesos
- Resultado deseado
Prompt de ejemplo:
"Cubre: dónde encontrar la herramienta de gastos en Workday, cómo subir un recibo, cómo enviar para aprobación. Nota: enfatiza el tiempo establecido en la política de envío."
Paso 3: pide el formato correcto
Hazle saber a la IA cómo se va a entregar el contenido. Esto afecta el tono, el ritmo y la elección de palabras.
Ejemplo:
- Un guion hablado leído por un avatar
- Diseñado para voz en off con elementos visuales en pantalla
- Modular, para integrarse en una secuencia de microaprendizaje
Prompt de ejemplo:
"Escribe esto como un guion para un avatar de cabeza parlante, con oraciones cortas y claras, y pausas para resaltar elementos visuales."
Paso 4: revisa y ajusta
Pega tu guion en HeyGen y usa la herramienta de vista previa para verlo cobrar vida. Luego ajústalo según sea necesario. Usa prompts de seguimiento como:
- Haz esto más conciso para una versión de 60 segundos.
- Agrega una pregunta que invite a la reflexión.
- Usa un lenguaje menos formal y hazlo más conversacional.
- Incluye un ejemplo de un error común y cómo solucionarlo.
Lleva tus guiones al siguiente nivel
Mejores prácticas: cómo crear voces de IA personalizadas de alta calidad
HeyGen tiene una enorme biblioteca de voces de IA prediseñadas en más de 175 idiomas, dialectos y tonos emocionales, pero a veces el video perfecto necesita algo personalizado. A continuación te mostramos tres maneras de crear voces personalizadas.
Tipo de voz personalizada
Método de creación
Resultado
Ideal para
Automático al crear un avatar hiperrealistao
Clon de voz realista basado en tu voz e entonaciones reales. Soporta múltiples emociones.
Un clon de voz que suena igualito que tú
Prompt de texto que especifica atributos (edad, acento, género, tono, altura de la voz, emoción)
Voz totalmente generada con IA a partir de un prompt.
Una voz ficticia o voces muy caracterizadas
Lectura obligada: documentación del servicio de terceros
Servicio externo de voz con IA (ElevenLabs, Cartesia, LMNT)
Clon de voz realista entrenado con tu voz e entonaciones reales. Los controles de ajuste fino varían según el servicio. Es una gran opción para crear tu gemelo digital, pero normalmente requiere un pago adicional.
Un clon de voz que suena igualito que tú
Para obtener la mejor calidad de voz, empieza con un buen audio de origen. Aquí te decimos cómo lograr una gran grabación:
• Usa un micrófono o celular de alta calidad, sosteniéndolo a 15–20 cm de tu boca
• Graba en un espacio tranquilo y sin ruido
• Habla con claridad, haciendo pausas naturales y mostrando una ligera expresión emocional
• Sube varias muestras con diferentes tonos emocionales para tener más versatilidad (para HeyGen Custom Voice Clones solamente)
¿Quieres profundizar más?
→ Guía definitiva para una clonación de voz personalizada hiperrealista
Mejores prácticas: cómo usar prompts como un profesional
El prompting es la práctica de redactar y perfeccionar con cuidado instrucciones de texto (llamadas prompts) que se usan para guiar herramientas de IA a crear contenido desde cero, como imágenes, movimiento o audio.
El prompting es una habilidad poderosa para cualquier creador de videos con IA. Cuando lo combinas con HeyGen, el prompting desbloquea infinitas formas de crear videos de alto impacto donde tu imaginación es tu único límite. Prepárate para probar, adaptar y aplicar prompts en HeyGen para ajustar tus videos y que se alineen con tus objetivos.
Función
Función
Úsalo para
Cambia la pose, el entorno o la ropa de un avatar personalizado
Da vida a los avatares de foto
Creación de avatares personalizados (realistas o animados)
Creación de voces personalizadas
Mejores prácticas para prompts
Sé específico
Entre más claro describas lo que quieres (tono, apariencia, gesto, emoción), mejor podrá la IA ajustarse a tu visión.
Empieza con la estructura
Usa una estructura consistente: qué, quién, dónde, cómo. Esto aplica a los elementos visuales, el tono de voz y la dirección del movimiento.
Incluye contexto e intención
Hazle saber a la IA cuál es el propósito: ¿es para una demo de producto? ¿Un anuncio para redes sociales? ¿Un tutorial? El contexto ayuda a adaptar el resultado.
Usa un lenguaje descriptivo
Usa adjetivos que transmitan emoción, estilo o claridad (por ejemplo, “seguro”, “minimalista”, “mucha energía”, “ritmo tranquilo”).
Itera y mejora
No te quedes con tu primer intento. Pequeños ajustes en el prompt pueden darte resultados muchísimo mejores en todo tipo de contenido.
Las mejores prácticas para usar prompts pueden variar un poco según lo que estés creando
Explora los recursos de abajo para profundizar en cada tipo y sacarle el máximo provecho a tus prompts.
Paso 5: crea y perfecciona tus escenas en AI Studio
Ahora que tu guion y tu avatar están listos, es momento de darle vida a tu mensaje en el editor AI Studio de HeyGen, donde es muy fácil personalizar, mejorar y pulir cada parte de tu video, ¡sin necesidad de tener experiencia en edición!
- Diseña tus escenas en minutos usando el Brand Kit o las plantillas que configuraste en el paso 1.
- Refuerza tu mensaje con texto o elementos visuales en pantalla y haz que aparezcan o desaparezcan con Animaciones.
- Explora la biblioteca de medios de stock de HeyGen para encontrar video b-roll de alta calidad, libre de regalías.
- Usa Transiciones de escena premium para darle a tu video un acabado fluido y profesional.
- Agrega y personaliza subtítulos para que tus videos sean más atractivos y accesibles.
- Traduce tus videos para llegar a personas que aprenden en todo el mundo, a tu equipo y a tus audiencias.
- ¿Usas un LMS compatible con SCORM? Los usuarios del plan Enterprise optimizan sus flujos de trabajo con exportaciones SCORM.
Tip pro
Crea y compara varias versiones de tus videos de capacitación para ver qué mejora el engagement, la retención de conocimiento y los resultados de tus estudiantes.
¿Listo para editar como un profesional?
Visita HeyGen Academy: AI Studio, un curso de video a profundidad que cubre todas las funciones de edición de HeyGen.
Mejores prácticas: ajusta la pronunciación, las emociones y las entonaciones
¿Necesitas que tu avatar suene perfecto? HeyGen te da herramientas poderosas para ajustar las locuciones y lograr una voz natural, precisa y que se sienta real.
Función
Función
Úsalo para
Agrega pausas y ajusta la pronunciación de palabras específicas directamente en el panel de guion
Sube o graba audio con el tono, ritmo y la pronunciación que quieras, y deja que cualquier avatar lo entregue con su propia voz
Define la emoción y el tono de un guion con solo hacer clic en un botón
Amplía el rango de tu voz personalizada subiendo grabaciones adicionales con diferentes tonos emocionales. Elige la que mejor se adapte a cada momento
¿Quieres verlo en acción?
Mira el HeyGen Academy: AI Studio - Pronunciation module para ver estas funciones en acción y aprender cómo usarlas en tus propios proyectos.
Estrategias para escalar tu impacto
Ya sea que estés llegando a nuevos mercados, probando qué funciona o adaptando tu contenido a diferentes audiencias, estas prácticas recomendadas avanzadas y herramientas te ayudarán a escalar tu impacto con precisión.
Llega a todo el mundo con traducción
Aprende cómo traducir y localizar tus videos a más de 175 idiomas y dialectos, sin necesidad de doblaje ni actores de voz.
Usa la función Brand Voice de HeyGen para mantener la consistencia en los videos traducidos, personalizando cómo se manejan ciertas palabras (por ejemplo, pronunciaciones de nombres de marca, forzar o bloquear la traducción de ciertos términos).
Las personas usuarias de los planes Enterprise y Team también pueden editar directamente los guiones traducidos usando nuestra función Proofread.
¿Necesitas inspiración? Mira cómo Trivago usó HeyGen para localizar simultáneamente anuncios de TV en 30 mercados.
Apoya la gestión del cambio con contenido flexible y actualizable
El cambio es constante y tus materiales de capacitación tienen que ir al mismo ritmo. Ya sea que estés renovando todo un módulo de curso o actualizando un solo video de entrenamiento, la producción de contenido tradicional con regrabaciones y edición puede convertir incluso un cambio pequeño en un trabajo enorme.
Con HeyGen, actualizar videos toma minutos, no días. Cambia guiones, edita texto, modifica los elementos visuales y genera nuevas versiones con solo unos cuantos clics. Se acabaron los cuellos de botella. Solo video rápido y flexible que ayuda a tus personas aprendientes a adaptarse tan rápido como se mueve tu organización. Conoce más sobre cómo usar HeyGen para la gestión del cambio.
Accesibilidad y aprendizaje inclusivo a gran escala
En los entornos de aprendizaje actuales, la accesibilidad no es opcional, es esencial. Las personas que aprenden tienen una gran variedad de habilidades, preferencias y niveles de alfabetización digital, y tu contenido tiene que reflejarlo.
Explora nuestra guía sobre cómo crear videos de capacitación accesibles que respondan a las diversas necesidades de las personas que aprenden para obtener más información sobre cómo adaptar fácilmente a necesidades de accesibilidad visual y auditiva, crear módulos de microaprendizaje y ajustar según las diferencias culturales.
Avatar interactivo
Ya sea que estés impartiendo capacitación de cumplimiento o incorporando a nuevos empleados, Interactive Avatars transforma videos pasivos en experiencias de aprendizaje dinámicas y bidireccionales que aumentan la participación, personalizan el contenido y motivan a las personas a tomar acción.
¿Necesitas inspiración? Visita nuestra página de demostración de Interactive Avatar y chatea con Judy, la experta de HeyGen en capacitación de cumplimiento de RR. HH. disponible 24/7.
Caso de uso #1: cursos de aprendizaje
Ya sea que estés llegando a nuevos mercados, probando qué funciona o adaptando tu contenido a diferentes audiencias, estas prácticas avanzadas y herramientas te ayudarán a escalar tu impacto con precisión.
Historias y ejemplos de clientes
Komatsu optimiza el aprendizaje y desarrollo global de empleados con videos multilingües generados con IA
Miro escala su contenido de aprendizaje con traducción sencilla y gestión de cambios
AI Smart Ventures capacitó a miles de personas con cursos de aprendizaje atractivos
Ideal para
Perfecto para: diseñadores instruccionales, aprendizaje y desarrollo, recursos humanos, habilitación de ventas
Mejores prácticas
Divide el contenido en bloques modulares
Estructura tu curso en segmentos cortos y enfocados, idealmente de 3 a 7 minutos cada uno. Esto ayuda al aprendizaje espaciado, facilita las actualizaciones y mejora la retención.
Escribe el guion para que sea claro, no solo para llenar contenido
Escribe con un tono conversacional, simplifica las ideas complejas y evita el lenguaje técnico. Usa storytelling, analogías y ejemplos de la vida real para darle vida a tu contenido.
Haz que lo visual sea intencional
Usa elementos visuales para reforzar tu mensaje. Combina presentadores con avatar y gráficos relevantes, grabaciones de pantalla, animaciones o tomas de recurso (b-roll) para apoyar diferentes estilos de aprendizaje.
Genera interacción con capas de interactividad
Complementa tu curso con videos atractivos que inviten a la reflexión, incluyan comprobaciones de conocimiento o ejercicios de seguimiento.
Prueba y mejora
Recopila e integra comentarios de forma continua, aprovechando HeyGen para facilitar la gestión de cambios.
Funciones principales
- Recursos: mejora tus experiencias de aprendizaje con elementos visuales útiles como grabaciones de pantalla y gráficos que refuercen tu mensaje
- Plantillas: Mantén el diseño visual de tu curso consistente usando o creando plantillas para ahorrar tiempo y elevar la calidad de tu contenido
- Generate Looks: usa prompts de texto para adaptar la ropa, el entorno o la pose de tu avatar instructor para que encaje con el tema o la audiencia
¿Listo para subir de nivel?
→ Profundiza más con nuestro guía práctica para profesionales de L&D en formato eBook
→ Visita nuestra guía paso a paso para crear cursos de aprendizaje atractivos
Caso de uso #2: capacitación y onboarding
Historias y ejemplos de clientes
Lattice dio la bienvenida a cientos de nuevas contrataciones con videos de onboarding personalizados creados en minutos
Copient.ai marca la pauta en capacitación de ventas con tecnología de avatares interactivos
Sibelco modernizó la comunicación interna y el cumplimiento de capacitaciones con video con IA
Ideal para
Diseñadores instruccionales, aprendizaje y desarrollo, habilitación de ventas, recursos humanos, cumplimiento, comunicaciones internas
Mejores prácticas
Empieza con lo esencial
Concéntrate en la información que las personas que aprenden necesitan de inmediato, como los valores de la empresa, las herramientas, los flujos de trabajo o los protocolos de seguridad. Prioriza la claridad y la utilidad por encima de la exhaustividad en los primeros módulos.
Hazlo breve y enfocado
Apunta a crear videos breves y enfocados en un objetivo (de 2 a 5 minutos) que cubran un solo tema a la vez. Esto facilita que las personas que aprenden puedan absorber la información y regresar a secciones específicas cuando lo necesiten.
Hazlo acogedor y personal
Usa avatares para crear un tono amigable y centrado en las personas. Personaliza con nombres, roles o departamentos siempre que sea posible para que el onboarding se sienta relevante y hecho a la medida.
Diseña para diferentes niveles de atención
Usa subtítulos, movimiento y elementos visuales llamativos para apoyar la comprensión, especialmente en el celular o cuando los videos se ven sin sonido.
Genera confianza, no solo cumplimiento
Enmarca el contenido en situaciones reales que las personas que aprenden podrían enfrentar. Muestra cómo los procesos y las políticas les ayudan a tener éxito, no solo lo que deben hacer.
Planear actualizaciones
Las políticas de la empresa, las herramientas y las estructuras organizacionales van cambiando. Usa las herramientas de edición rápida de HeyGen para actualizar escenas o videos individuales en poco tiempo, sin tener que volver a grabar todo.
Funciones principales
- Avatares personalizados: Dale a tu onboarding un toque humano con un gemelo digital o presentadores específicos por departamento para impartir capacitación con una voz familiar y alineada con tu marca.
- Video personalizado: Crea videos personalizados que saluden a las nuevas personas que se integran por su nombre y personaliza otras variables como el departamento o la región para agilizar el onboarding y aumentar el engagement.
- Brand Kit: Mantén la consistencia visual de tu marca configurando un Brand Kit con logotipos, tipografías, colores y recursos aprobados.
¿Listo para profundizar más?
→ Profundiza más con nuestro guía práctica para profesionales de L&D en formato eBook
→ Visita nuestras guías paso a paso para crear videos de: capacitación general, capacitación corporativa, onboarding de RH, seguridad y cumplimiento.
Caso de uso #3: traducción y accesibilidad
Historias de clientes y ejemplos
Würth Group redujo los costos de traducción de video en un 80% y el tiempo de producción en un 50%
Rosetta Stone redujo el tiempo de traducción de videos en un 75 %
El ponente del Foro Económico Mundial y presidente de Argentina dio la bienvenida a los invitados en cinco idiomas
Ideal para
Diseñadores instruccionales, comunicaciones, aprendizaje y desarrollo, recursos humanos, cumplimiento
Mejores prácticas
Localiza por idioma y cultura
Aumenta el compromiso de las personas que aprenden yendo un paso más allá para ofrecer contenido en su idioma y con avatares, acentos y elementos visuales relevantes para su región.
Apoya la accesibilidad auditiva
al crear varias versiones de tu video con subtítulos, textos en pantalla, transcripciones escritas o ajustando la velocidad de la voz para que el ritmo sea más claro.
Optimiza la accesibilidad visual
al crear una versión adicional de tu video con paletas de alto contraste, fuentes más grandes y un diseño visual limpio y sin distracciones.
Crea módulos de microaprendizaje
al dividir videos más largos en secciones cortas y específicas por concepto para que la navegación y las actualizaciones sean más sencillas.
Mejora la alfabetización digital
al comenzar con un video guiado de orientación para tu LMS o al inicio de un curso nuevo.
Funciones principales
- Traducción: Llega a audiencias globales sin volver a grabar, traduciendo o localizando tu contenido existente a diferentes idiomas o acentos regionales.
- Glosario de marca: Mantén una pronunciación y traducción consistentes en todos tus videos
- Avatares públicos: Elige entre más de 700 avatares de stock diversos para encontrar al vocero perfecto para tu región y audiencia objetivo
- Subtítulos: Agrega subtítulos automáticamente a cualquier video para aumentar su accesibilidad
Tip pro
Si tu video necesita elementos visuales como grabaciones de pantalla, asegúrate de que estén alineados con tu guion. Empieza por escribir tu guion y luego usa el botón de vista previa para reproducir el audio mientras grabas tu pantalla en sincronía con la narración para lograr el mejor tiempo.
¿Listo para profundizar más?
Revisa nuestra guía sobre cómo crear videos de capacitación accesibles que respondan a las necesidades de distintos tipos de personas que aprenden.