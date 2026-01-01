Cuando se trata de investigar y predecir con precisión cómo interactuarán los nuevos medicamentos dentro del cuerpo humano, las herramientas juegan un papel fundamental para reducir los tiempos y las tasas de fracaso. Ahí es donde entra el software de simulación farmacéutica, que apoya el descubrimiento de fármacos, la investigación de desarrollo y las presentaciones ante las autoridades regulatorias.

Hablamos con una que ofrece una variedad de software impulsado por simulaciones, usado para predecir cómo se comportan los medicamentos dentro del cuerpo y para capacitar a profesionales de la salud. Con predicciones más precisas, los investigadores pueden enfocarse en desarrollar tratamientos más seguros y efectivos, optimizando un proceso que tradicionalmente ha sido costoso e incierto. Sus equipos se enfocan en crear recursos que no solo eduquen, sino que también empoderen a los usuarios para dominar los protocolos de ensayos clínicos y las mejores prácticas.

Con la ayuda de HeyGen, el equipo de producción del software de simulación logró reducir a la mitad sus tiempos de entrega de video, mejorando de forma significativa los videos de consultoría y capacitación. HeyGen ha sido clave para que el equipo pueda llevar al límite la tecnología y la investigación que salvan vidas, acelerando el desarrollo de medicamentos y contribuyendo al descubrimiento de tratamientos revolucionarios.

El desafío

El reto al que se enfrentaba su equipo de producción era el alto costo y el tiempo considerable que implica la producción de video tradicional.

El equipo crea módulos de capacitación tipo simulación para la industria médica. Cada módulo incluye de 50 a 100 videos y puede tomar hasta dos semanas por módulo para buscar locaciones, contratar a un equipo de producción y gestionar todo el proceso de filmación y edición.

Antes de trabajar con HeyGen, el equipo de producción se enfrentaba a cuellos de botella muy tardados en el proceso de filmación y edición, como la mala pronunciación de términos médicos complejos y nombres de medicamentos, lo que a menudo los obligaba a invertir más tiempo y dinero en volver a grabar los videos de los módulos. Además, su equipo se encontraba en una situación sin salida al traducir el contenido para sus clientes internacionales: o bien duplicaban el presupuesto para usar una función de doblaje de idioma que no imitaba con precisión a los actores, o añadían cinco semanas más de filmación para grabar en otro idioma.

Para resolver este proceso tan extenso y costoso, recurrieron a HeyGen.

La solución

Gracias a los avatares realistas de HeyGen, el equipo de producción ya no tiene que volver a grabar los módulos una y otra vez. En su lugar, el equipo creó una nueva integración de flujo de trabajo entre la API de HeyGen y su herramienta de contenido, lo que permite a los usuarios insertar avatares realistas en sus módulos de video.

Por ejemplo, en lugar de batallar para contratar actores con experiencia médica, pueden crear guiones para avatares en HeyGen y así garantizar la pronunciación correcta de terminología médica compleja y nombres de medicamentos.

Además, pueden cambiar de idioma en cuestión de minutos usando la función de texto a voz de HeyGen, lo que permite a las empresas localizar videos en más de 175 idiomas y dialectos.

Antes, al equipo de producción le tomaba cinco semanas completar el proceso de grabación para diferentes idiomas. Usando HeyGen, ese proceso se optimiza a solo un día.

Los resultados

Después de usar HeyGen solo durante tres meses, su equipo de producción ha visto reducciones significativas en los costos de producción y mejoras notables en la eficiencia.

Han reducido su tiempo de entrega de videos en 50% — de 12 semanas a 6 semanas — al eliminar la necesidad de regrabaciones, edición para unir videos o agregar efectos extra para hacer coincidir los idiomas. Esta eficiencia les permite tomar más proyectos y hacer crecer su base de clientes sin necesidad de expandirse.

— de 12 semanas a 6 semanas — al eliminar la necesidad de regrabaciones, edición para unir videos o agregar efectos extra para hacer coincidir los idiomas. Esta eficiencia les permite tomar más proyectos y hacer crecer su base de clientes sin necesidad de expandirse. Ahora, su equipo puede delegar las necesidades de producción de estudio a HeyGen, lo que les permite reducir los costos del estudio de producción en un 80%.

“Si estás buscando reducir costos y acelerar el desarrollo de contenido, HeyGen es la respuesta. A medida que el software evoluciona y avanza, los avatares se vuelven cada vez más realistas. Probamos con la competencia, pero los avatares que usaban no se veían tan reales y no daban los mismos resultados que vemos ahora con HeyGen. Con HeyGen, es difícil notar que es un avatar, y nuestros clientes sienten que siguen recibiendo el mismo valor.”

Director de entrega técnica en Simulations Software