Traduce un video en solo unos cuantos clics.

Fundada en 1992, Rosetta Stone usa tecnología en la nube para ayudar a todo tipo de estudiantes a leer, escribir y hablar más de 30 idiomas. Para localizar anuncios, Rosetta Stone utilizó la tecnología de traducción de video con IA de HeyGen para traducir creatividades publicitarias al español, francés, alemán e italiano.



Con HeyGen, pudieron ampliar de forma rentable su publicidad pagada a mercados adicionales y lograr mayores tasas de interacción y conversión:

