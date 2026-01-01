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Traducción de videoLocalizaciónEmpresas

Cómo HeyGen le enseñó a Rosetta Stone a traducir con video con IA

INDUSTRIA:Empresas
Departamento:Localización
Ubicación:🌍 Harrisonburg, Virginia
+13%CTR
5XROAS
-75%Tiempo/costo de producción
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Traduce un video en solo unos cuantos clics.

Fundada en 1992, Rosetta Stone usa tecnología en la nube para ayudar a todo tipo de estudiantes a leer, escribir y hablar más de 30 idiomas. Para localizar anuncios, Rosetta Stone utilizó la tecnología de traducción de video con IA de HeyGen para traducir creatividades publicitarias al español, francés, alemán e italiano.

Con HeyGen, pudieron ampliar de forma rentable su publicidad pagada a mercados adicionales y lograr mayores tasas de interacción y conversión:

  • 75% menos tiempo y costos de producción en comparación con la traducción manual
  • 13% más tasa de clics en las versiones localizadas
  • 9% de aumento en la tasa de conversión de ventas de personas que ven el contenido en otros idiomas distintos al inglés
  • Aumento de 5X en el retorno de la inversión publicitaria (ROAS) en los mercados de habla hispana, francesa y alemana

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