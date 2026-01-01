Copient.ai es una plataforma avanzada de entrenamiento con IA que simula interacciones con clientes realistas y espontáneas en un entorno seguro para practicar ventas de forma ágil. Los líderes de ventas saben que es crucial que sus equipos entiendan el material y lo dominen lo suficiente como para dirigir conversaciones, llamadas de descubrimiento y hacer demostraciones de producto con seguridad. Lamentablemente, los videos y los cuestionarios no siempre son suficientes. Los equipos de ventas necesitan una forma de hacer juegos de rol espontáneos a gran escala, con todos los matices específicos que el equipo enfrentará en escenarios reales.

Para crear esa combinación ganadora, Copient.ai necesitaba un socio que pudiera ofrecer una capacitación de ventas más interactiva, atractiva y escalable para generar impacto en el negocio en tiempo récord. Fue entonces cuando Copient.ai combinó su tecnología de IA conversacional con los avatares interactivos de HeyGen, manteniéndose por delante de la competencia y transformando la manera en que los equipos de ventas aprenden y se adaptan en el entorno acelerado de hoy.

“Estamos compitiendo activamente con un número cada vez mayor de empresas que intentan resolver el problema del role-play a gran escala, pero gracias a nuestro trabajo con HeyGen, vamos un paso adelante.”



Comunicar lo más nuevo y lo mejor en un entorno complejo

Copient.ai comenzó como una solución interna de capacitación para Copient Health, una empresa de atención médica que utiliza machine learning para aumentar la eficiencia y optimizar las operaciones en hospitales y centros quirúrgicos en todo el país. Sus fundadores vieron de primera mano cómo los representantes de ventas batallaban para dominar el complejo panorama de las ventas de tecnología para el sector salud. En respuesta a este reto, el equipo creó una herramienta de capacitación basada en chat para acelerar el proceso de entrenamiento, que con el tiempo evolucionó hasta convertirse en Copient.ai. Ahora, está revolucionando la capacitación en ventas en industrias mucho más allá del sector salud.

Lo que distingue a Copient.ai de las plataformas tradicionales de capacitación en ventas es su capacidad para simular escenarios de ventas hiperrealistas mediante IA conversacional, lo que permite que los equipos de ventas participen en juegos de rol sin guion, diseñados específicamente según las necesidades únicas de la empresa, incluyendo perfiles detallados de compradores, conocimiento profundo del producto y metodologías de ventas configurables para prepararlos mejor para el mundo real. Cuando llegó el momento de que el equipo llevara la experiencia basada en texto a una completamente inmersiva, donde los miembros del equipo de ventas pudieran ver e interactuar con un avatar de IA, ninguna solución cumplía con sus altas expectativas y requisitos para un avatar de Copient.ai, hasta que encontraron HeyGen.

Entrenando al instructor virtual con la tecnología de IA de HeyGen

Hoy Copient.ai incorpora los avatares interactivos de HeyGen en su plataforma de capacitación en ventas, lo que permite que los equipos comerciales participen en conversaciones de juego de roles dinámicas, mejoren sus discursos de venta y practiquen el manejo de objeciones. La plataforma aprovecha los avatares emocionalmente inteligentes de HeyGen para crear simulaciones hiperrealistas donde las y los representantes de ventas reciben una evaluación y coaching consistentes, basados en rúbricas, sobre su desempeño. Y no solo los equipos de ventas usan Copient.ai. Una lista cada vez mayor de programas de negocios de universidades de primer nivel está usando Copient.ai para escalar los juegos de rol y capacitar a estudiantes de negocios profesionales para carreras reales en ventas. Sus juegos de rol automatizados, con evaluación y coaching en tiempo real, han resultado invaluables, especialmente en salones de clase grandes con más de 200 estudiantes, donde el coaching uno a uno es menos práctico.

“Cuando entregamos Copient.ai a nuestros clientes, especialmente a las universidades, ellos tienen un criterio de evaluación muy estricto para calificar cada interacción y asegurarse de que los estudiantes reciban retroalimentación y coaching consistentes y sin sesgos”, dijo Josh Byrd, Chief Growth Officer en Copient.ai. "Antes de la IA, los profesores, asistentes de enseñanza y compañeros tenían que llevar a cabo los role-plays y las evaluaciones en persona o por medio de un entorno de reunión virtual, lo que introduce varias complicaciones que reducen la calidad de la experiencia de los estudiantes. Hemos desarrollado una forma de ofrecer una mejor experiencia para los estudiantes, maximizar la consistencia y eliminar el sesgo.”

Los avatares interactivos de HeyGen y sus capacidades emotivas crean una experiencia de usuario más realista, ayudando a los equipos de ventas y a los estudiantes a involucrarse de forma más efectiva en las sesiones de capacitación.

Lograr una calificación perfecta en todos los sectores

El éxito de la plataforma es evidente en su rápida adopción: desde el lanzamiento oficial de Copient.ai el 1 de septiembre de 2024, se han completado más de 14,000 simulaciones de roles con 37 clientes únicos y la plataforma registra más de 500 usuarios activos diarios. Keyton comenta que los usuarios describen constantemente a Copient.ai como “la mejor plataforma de capacitación en tiempo real basada en avatares que existe”.

En el altamente competitivo circuito de competencias universitarias de ventas, los equipos que quedaron dentro de los cinco primeros lugares en la International Collegiate Sales Competition (ICSC), Selling with the Bulls, y en la National Collegiate Sales Competition (NCSC) usaron Copient.ai como una parte fundamental de su entrenamiento. Los principales investigadores académicos en ventas también están trabajando con la empresa para analizar el impacto de la IA conversacional en la capacitación en ventas.

Desde que se asociaron con HeyGen, los datos de Copient.ai muestran que los usuarios mejoran significativamente sus habilidades de ventas después de solo cinco sesiones de role-play. A medida que Copient.ai continúa creciendo en distintas industrias, desde salud hasta educación y ventas B2B, es fundamental contar con avatares que puedan adaptarse a las necesidades únicas de sus clientes. Con HeyGen, Copient.ai está listo para impulsar a equipos de ventas y universidades de todo el mundo con role-play conversacional de IA, evaluación y coaching para asegurar que los equipos de ventas alcancen el máximo nivel de preparación comercial.