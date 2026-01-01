HeyGen para marketing: la guía definitiva para empezar con videos con IA

Esta guía está hecha para personas de marketing listas para llevar su estrategia al siguiente nivel con video con IA. Aprenderás cómo pasar de la idea a la campaña, creando contenido de alta calidad y escalable sin necesitar cámaras, estudios ni talento frente a la cámara. Aquí tienes 38 preguntas que puedes usar para evaluar la credibilidad de los proveedores, la funcionalidad de la tecnología, las opciones de personalización y más.