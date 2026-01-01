Equity Trust Company es una empresa líder en servicios financieros especializada en IRAs autodirigidas. El video es un medio clave para la interacción y educación de los clientes en la industria. Jesse Briley, Senior Manager of Marketing Engagement en Equity Trust, dirige a un equipo dedicado a producir contenido atractivo en una amplia variedad de canales para conectar de forma efectiva con su audiencia.

Al reconocer la creciente influencia del video, Jesse estableció metas ambiciosas para ampliar sus esfuerzos de producción de video. Para incrementar la producción de video, la empresa buscó soluciones innovadoras que mejoraran la eficiencia y permitieran escalar la creación de contenido. HeyGen ofreció una solución transformadora que le permitió a Equity Trust optimizar su flujo de trabajo y aprovechar mejor sus recursos.

Superar las limitaciones de recursos y los problemas de eficiencia

Uno de los obstáculos más importantes eran las limitaciones de recursos, lo que hacía difícil producir contenido de video en la cantidad y con la calidad que tenían en mente. Además, crear videos de nivel profesional requería mucho tiempo y esfuerzo, especialmente por la participación del Director de Educación de la empresa. Como experto en la materia muy solicitado, el director tenía una disponibilidad limitada para las grabaciones de video.

“El volumen de contenido que los equipos están sacando parece crecer cada año para seguir siendo relevantes y competitivos”, dijo Jesse. “La escalabilidad es importante y los equipos de contenido necesitan un conjunto cada vez mayor de herramientas que permitan la automatización y la eficiencia, lo que incluye usar la IA cada vez más.”

El equipo también tenía que cumplir con las altas expectativas de su audiencia, que exigía contenido profesional y auténtico. Los videos debían reflejar el compromiso de Equity Trust con la calidad sin parecer “generados con IA”, ya que mantener la confianza y la credibilidad con los espectadores era fundamental. Estos retos resaltaron la necesidad de una solución más escalable y eficiente para apoyar los objetivos de producción de video del equipo y mantener la confianza de su audiencia.

Aprovecha HeyGen para crear contenido de video auténtico y escalable

Equity Trust descubrió HeyGen durante una búsqueda en línea y decidió probar sus innovadoras capacidades de video con IA. Para Jesse y su equipo, el experimento buscaba determinar si los videos generados con IA podían cumplir sus objetivos de producir contenido de alta calidad y escalable, reducir el tiempo de producción y la dependencia de recursos, y mantener la autenticidad para conservar la confianza de la audiencia.

En solo una hora, el equipo creó un avatar digital de su Director de Educación, capturando su voz y presencia visual. Esto le permitió a Equity Trust producir videos educativos de nivel profesional para redes sociales, capacitación interna y atención a clientes sin requerir el tiempo ni la participación directa del director. Al reducir cuellos de botella y asegurar una calidad constante, este enfoque innovador abrió nuevas oportunidades para la creación de contenido auténtico y escalable.

“Con HeyGen, pudimos crear videos cortos y dinámicos que mantenían una calidad profesional. Fue especialmente efectivo para redes sociales”, dijo Jesse. “La escalabilidad que nos dio fue un parteaguas para nuestro equipo.”

Transformando la producción de video con soluciones impulsadas por IA

Después de las pruebas iniciales y algunos ajustes, Equity Trust integró HeyGen con éxito en su proceso de creación de contenido. Los resultados fueron significativos:

Ahorro de tiempo : Antes de HeyGen, producir un solo video requería más de cinco horas de trabajo. Con HeyGen, se logró el mismo resultado en cuestión de minutos, mejorando la productividad de forma impresionante.

: Antes de HeyGen, producir un solo video requería más de cinco horas de trabajo. Con HeyGen, se logró el mismo resultado en cuestión de minutos, mejorando la productividad de forma impresionante. Volumen de contenido : El equipo creó 12 videos en un periodo de tiempo corto, algo que antes era imposible debido a las limitaciones de recursos.

: El equipo creó 12 videos en un periodo de tiempo corto, algo que antes era imposible debido a las limitaciones de recursos. Versatilidad: Los videos con IA se usaron en múltiples canales, incluyendo TikTok, YouTube Shorts e Instagram Reels. Aunque estaban pensados principalmente para clientes, los videos también se aprovecharon para capacitación interna.

“HeyGen es el futuro de la creación de contenido a escala”, dijo Jesse. “Para equipos pequeños o incluso creadores individuales, las herramientas de IA como HeyGen son irremplazables.”

Al aprovechar las capacidades de IA de HeyGen, Equity Trust pudo adaptar el contenido a segmentos específicos de audiencia, experimentando con diferentes avatares para coincidir con diversos perfiles demográficos. La capacidad de la plataforma para escalar la producción de video de forma eficiente, sin presionar los recursos internos, está alineada con los objetivos a largo plazo del equipo y asegura que puedan atender la creciente demanda.

A medida que la tecnología de IA avanza, la experiencia de Equity Trust demuestra el potencial transformador de herramientas como HeyGen para los equipos de marketing modernos.