La IA analiza patrones de voz, energía visual, cambios de escena y señales de interacción de la audiencia a lo largo de tu grabación. Identifica los segmentos con mayor probabilidad de captar atención en redes sociales y los arma como clips independientes usando el motor de resúmenes de video. Puedes ajustar lo que prioriza escribiendo instrucciones como "enfócate en la demostración del producto" o "omite la sección de preguntas y respuestas".