App para crear videos destacados con IA
Transforma tu video largo en varios clips destacados con un solo clic. Sube tu material, elige un estilo de subtítulos y el formato de salida, y obtén highlights listos para cualquier plataforma en minutos. No necesitas experiencia en edición ni revisar horas de grabación.
Funciones de Instant Highlights
Generación de highlights con IA en un clic
Sube tu video arrastrando el archivo o pegando una URL específica en el Generador de videos con IA y Instant Highlights analiza toda la grabación para detectar automáticamente los momentos más atractivos. La IA genera varios reels destacados a partir de un solo video largo en minutos, reemplazando horas de revisión y recorte manual mediante un flujo de trabajo de URL a video.
Estilos de subtítulos diseñados para detener el scroll
Todo highlight reel necesita subtítulos que se adapten a la plataforma y al contenido. Instant Highlights incluye una biblioteca de presets de subtítulos diseñados, que van desde opciones limpias como Subtle Gray y Subtle Cyan hasta estilos llamativos como Block Dark y Retro Gold, todo a través del Generador de subtítulos. Elige un estilo y cada clip del lote se exporta con ese look aplicado.
Control de duración y formato del clip
Configura la duración del clip en automático o elige una longitud personalizada que se adapte a tu plataforma. Cambia entre 9:16 vertical para Reels y TikTok, 16:9 horizontal para YouTube o 1:1 cuadrado para LinkedIn y Facebook usando el Editor de video con IA. Sube tu archivo una sola vez, cubre todos los formatos, sin necesidad de redimensionar ni volver a exportar.
Lleva tus mejores momentos más lejos con la suite de IA de HeyGen
Doblaje multilingüe en cada highlight
Una vez que se generen tus highlights, combínalos con la clonación de voz con IA de HeyGen para narración en más de 175 idiomas y sincronización labial con IA cuadro por cuadro. Localiza tus mejores momentos para audiencias globales sin volver a grabar ni contratar locutores, y convierte un solo highlight reel en una biblioteca de contenido multilingüe.
Instrucciones personalizadas para control editorial
Escribe instrucciones específicas en el campo de instrucciones para decirle a la IA qué conservar, qué omitir y cómo presentar tus momentos destacados. El Generador de Reels usa tu criterio editorial para priorizar los momentos que coincidan con la voz de tu marca, las expectativas de tu audiencia o el brief de tu campaña.
Casos de uso
Momentos destacados del evento de marketing
Filming an event is expensive. Getting the recap out quickly is harder. Upload the full recording and Instant Highlights generates marketing videos with platform-ready clips for email campaigns, landing pages, and social channels in minutes.
Lo más destacado de webinars y podcasts
Webinars and podcasts generate hours of content that audiences will not rewatch. Turn the best moments into highlight reels with captions and music, ready to drive registrations and grow your subscriber base across every channel.
Comunicaciones corporativas y reuniones generales
Executives record all-hands meetings that employees skip. Extract the key announcements and updates with an AI Spokesperson overlay, delivering the highlights that matter in a format teams will watch and share.
Shorts y reels para redes sociales
Manually cutting content for each social platform kills your publishing cadence. Generate vertical highlights for YouTube Shorts and TikTok video formats directly from your upload with captions and branding already applied.
Demos de producto y testimonios de clientes
Long demo recordings bury the best moments. Upload the full session and the AI surfaces the most compelling product features and customer quotes, exporting them as promo video clips with your AI Avatar Generator branding.
Contenido de capacitación y onboarding
Full-length training sessions lose learner attention. Break them into focused, digestible highlight clips with captions for accessibility using the training video workflow, ready to embed in any LMS or internal knowledge base.
Cómo funciona
Pasa de un video largo a varios clips destacados listos para cualquier plataforma en cuatro pasos. La mayoría de los usuarios generan sus primeros highlights en menos de cinco minutos.
Sube tu video
Arrastra y suelta tu archivo de video (MP4, MOV o WEBM de hasta 10 GB) o pega una URL específica. Instant Highlights acepta videos de origen de hasta 2 horas de duración.
Configura la duración y el formato
Elige una duración automática del clip o define una longitud personalizada. Selecciona 9:16 vertical, 16:9 horizontal o 1:1 cuadrado según la plataforma donde lo vayas a publicar.
Elige un estilo de caption y agrega instrucciones
Explora la biblioteca de estilos de subtítulos y selecciona un preset que vaya con tu marca. Escribe cualquier instrucción personalizada para indicarle a la IA qué debe priorizar o qué puede omitir.
Genera y publica
Instant Highlights analiza tu video y crea varios reels destacados. Haz una vista previa, descárgalos y compártelos en cualquier plataforma.
Preguntas frecuentes
¿Qué hace Instant Highlights de forma diferente a recortar clips manualmente?
Editar de forma manual significa ver toda tu grabación, marcar los tiempos, cortar cada segmento y exportar un clip a la vez. Instant Highlights analiza todo el video y genera varios reels listos para publicar en una sola pasada por el flujo de trabajo de Clip Generator, con subtítulos y la relación de aspecto que elegiste ya aplicada a cada clip.
¿Cómo decide la IA qué momentos destacar?
La IA analiza patrones de voz, energía visual, cambios de escena y señales de interacción de la audiencia a lo largo de tu grabación. Identifica los segmentos con mayor probabilidad de captar atención en redes sociales y los arma como clips independientes usando el motor de resúmenes de video. Puedes ajustar lo que prioriza escribiendo instrucciones como "enfócate en la demostración del producto" o "omite la sección de preguntas y respuestas".
¿Puedo controlar la duración y el formato de cada clip destacado?
Configura la duración del clip en automático para que la IA elija la longitud ideal de cada momento, o define una duración fija para mantener todos los clips consistentes. El interruptor de formato de salida cambia entre 9:16 vertical para Reels y TikTok, 16:9 horizontal para YouTube y 1:1 cuadrado para LinkedIn y Facebook. Cambia cualquiera de los ajustes y vuelve a generar sin tener que subir el archivo otra vez.
¿Qué estilos de subtítulos hay disponibles y puedo ver una vista previa antes de generar?
Instant Highlights incluye una biblioteca desplazable de presets de subtítulos que van desde estilos minimalistas como Subtle Gray hasta diseños de alto impacto como Block Dark, Racing y Retro Gold. Cada preset muestra una vista previa con un texto de ejemplo para que veas cómo se ve antes de generar, y el estilo que selecciones con Agregar subtítulos al video se aplica de forma consistente en cada clip del lote.
¿Esto funciona para grabaciones de partidos deportivos y videos de highlights?
Sube la grabación completa del partido y la IA detecta los momentos de mayor energía, incluyendo goles, jugadas destacadas, celebraciones y cambios de momento. Usa el campo de instrucciones para especificar el nombre de un jugador o su número de jersey y la IA le dará más peso a esos momentos. Exporta en formato vertical 9:16 para Reels y TikTok, donde los highlights deportivos tienen más engagement.
¿Puedo convertir un solo highlight reel a varios idiomas para llegar a una audiencia global?
Cada clip generado por Instant Highlights se puede localizar con el AI Video Translator usando AI Dubbing en más de 175 idiomas. La narración se clona en el idioma de destino con sincronización labial, así que un solo conjunto de highlights se convierte en una biblioteca de contenido multilingüe sin volver a grabar ni contratar traductores.
¿Cómo se compara Instant Highlights con herramientas como OpusClip o VEED?
La mayoría de las herramientas para resúmenes solo recortan segmentos en bruto con subtítulos básicos y sin control de audio. Instant Highlights agrega una biblioteca completa de estilos de subtítulos e instrucciones en lenguaje natural para guiar la edición. A partir de ahí, puedes combinar el resultado con voiceover multilingüe, lip-sync y un generador de guiones de video junto con las herramientas de avatares de la plataforma más amplia de HeyGen.
¿Los equipos de marketing ven resultados medibles al reutilizar contenido de esta manera?
Attention Grabbing Media reportó una creación de contenido 3 veces más rápida en todas sus campañas usando las herramientas de video de HeyGen. Convertir cada webinar, evento y grabación de formato largo en un lote de clips listos para publicar en cualquier plataforma multiplica esa velocidad al eliminar el cuello de botella de edición por clip.
¿Qué tipos de archivo puedo subir y hay algún límite de tamaño?
Instant Highlights acepta archivos MP4, MOV y WEBM de hasta 10 GB. También puedes pegar una URL directa del video en lugar de subir un archivo. La herramienta procesa videos de origen de hasta 2 horas de duración, así que tanto un webinar de 30 minutos como una sesión de capacitación de 90 minutos funcionan sin necesidad de recortar el video original primero.
¿Instant Highlights es gratis de usar?
HeyGen ofrece un plan gratis que incluye acceso a Instant Highlights. Sube un video, genera highlights y prueba todo el flujo de trabajo, incluyendo estilos de subtítulos, opciones de formato e instrucciones, antes de comprometerte con un plan de pago. Los planes para creadores empiezan desde $24/mes, con límites de uso más altos y exportaciones sin marca de agua.
Empieza a crear con HeyGen
Convierte cualquier video largo en clips destacados listos para tus plataformas con un solo clic. No necesitas experiencia en edición.