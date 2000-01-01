Lanza los vídeos de presentación del producto el primer día, no el día treinta
Anuncios de novedades, demostraciones de producto, materiales de apoyo para ventas, posicionamiento frente a la competencia: crea contenido de salida al mercado que se lance junto con el producto, se actualice cuando el producto cambie y llegue a todos los mercados en su propio idioma.
- Actualiza el contenido al instante cuando cambien los productos
El problema del marketing de producto
La brecha en los contenidos de marketing de producto
Tu producto se envía la semana que viene. Ventas necesita formación. Marketing necesita vídeos de lanzamiento. Soporte necesita documentación. Y tú sigues esperando a que Producción termine la demo que pediste el mes pasado. El vídeo tradicional no puede seguir el ritmo de la velocidad del producto: cuando el contenido está listo, la funcionalidad ya ha cambiado. Constantemente tienes que elegir entre lanzar a tiempo sin vídeo o lanzar tarde con contenido desactualizado. Mientras tanto, tus equipos globales lanzan solo con materiales en inglés porque la localización añade otro mes al calendario. El product marketing se convierte en un cuello de botella en lugar de un acelerador.
La solución de HeyGen
HeyGen convierte a tu equipo de marketing de producto en una máquina de contenidos que se mueve a la velocidad del producto. Escribe tus mensajes —o deja que la IA los genere a partir de tus documentos de posicionamiento—, elige un avatar de IA y produce vídeos profesionales de producto en cuestión de minutos. El contenido del día de lanzamiento se entrega el mismo día del lanzamiento. ¿Ha cambiado una funcionalidad en la beta? Actualiza el guion y regenera. ¿Lanzamiento global? Traduce a más de 175 idiomas con clonación de voz y sincronización labial. Crea la biblioteca completa de contenidos go-to-market —anuncios, demos, materiales de capacitación, competitiva— sin dependencias de producción que ralenticen tu hoja de ruta.
Todo lo que necesitan los equipos de marketing de producto para lanzar más rápido
Herramientas, flujos de trabajo e información de principio a fin que eliminan fricciones en la planificación, la ejecución y el lanzamiento, para que los equipos entreguen más rápido y con menos traspasos.
Contenido de lanzamiento rápido
Publica contenido en vídeo el mismo día que envíes tu producto. Genera anuncios de producto, demostraciones de funcionalidades y vídeos de lanzamiento en cuestión de minutos, no en las semanas que requiere la producción tradicional. Tu calendario de lanzamiento al mercado ya no estará limitado por la producción de vídeo.
• Genera vídeos de lanzamiento en cuestión de minutos
• Sin dependencias de producción
• Entregar el contenido junto con el producto
Actualizaciones instantáneas de contenido
Los productos evolucionan. Tu contenido también debería hacerlo. Cuando cambien las funciones, se actualicen los precios o se modifique el mensaje, actualiza tu guion y regenera el contenido. Sin regrabaciones, sin coordinación de producción: contenido que se mantiene al día con tu producto.
• Actualizar scripts y regenerar
• No se requieren repeticiones de rodaje
• Mensajes siempre actualizados
Biblioteca de habilitación de ventas
Equipa a tu equipo de ventas con el contenido que necesita para ganar. Demostraciones de producto, análisis en profundidad de funcionalidades, posicionamiento frente a la competencia, gestión de objeciones: una biblioteca de enablement completa que se actualiza tan rápido como tu producto.
• Biblioteca de contenido centralizada
• Mensajes de ventas coherentes
• Actualizar con los cambios del producto
Soporte para el lanzamiento global
Lanza en todas partes, al mismo tiempo. La traducción de vídeo con IA localiza tu contenido de salida al mercado a más de 175 idiomas con clonación de voz y sincronización labial. El lanzamiento en EMEA no tiene que esperar a que termine el lanzamiento en Norteamérica.
• La clonación de voz preserva la voz de la marca
• La sincronización labial coincide con los movimientos faciales
• Una única fuente, distribución global
Vídeos de presentación de funciones
Cada funcionalidad merece una buena presentación. Crea vídeos de anuncio que expliquen qué hay de nuevo, por qué es importante y cómo usarlo, y envíalos junto con el lanzamiento de la funcionalidad, incrustados en las notas de la versión y distribuidos por todos tus canales.
• Vídeos de anuncio para cada versión
• Incrustar en las notas de la versión
• Distribución multicanal
Contenido de posicionamiento competitivo
Equipa a tu equipo con contenido en vídeo que os diferencie de la competencia. Las battle cards cobran vida con explicaciones en vídeo que el equipo de ventas puede compartir y que los clientes pueden entender.
• Vídeos de comparación con la competencia
• Contenido de la ficha de ventas
• Posicionamiento de cara al cliente
Del documento de posicionamiento al vídeo de lanzamiento en 3 pasos
Empieza por tu mensaje
Pega tu documento de posicionamiento, briefing de funcionalidades o anuncio de lanzamiento. O deja que el generador de guiones con IA cree un guion de vídeo a partir de la descripción de tu producto. Empieza por lo que el equipo de marketing de producto ya produce.
Selecciona a tu presentador
Elige un avatar de IA que represente tu marca o crea un portavoz de producto coherente para todo tu contenido. Adapta la voz y el estilo visual a las directrices de tu marca.
Generar y distribuir
Haz clic en generar. En cuestión de minutos tendrás un vídeo de producto profesional. Tradúcelo para lanzamientos globales con un solo clic. Distribúyelo en tu sitio web, redes sociales, email, plataformas de habilitación de ventas y notas de lanzamiento.
Diseñado para todas las necesidades de marketing de producto
Vídeos de lanzamiento de productos
Contenido de lanzamiento del producto el día del lanzamiento. Vídeos de anuncio de producto que explican las novedades, demuestran el valor y fomentan la adopción, producidos en horas, no en meses.
Caso de uso: Generar un paquete completo de vídeo de lanzamiento (anuncio, demostración, preguntas frecuentes) a tiempo para la salida del producto en lugar de semanas después.
Resultado verificado: Attention Grabbing Media redujo el tiempo de producción de 3 días a solo unas horas mientras se expandía a más de 10 nuevos idiomas.
Anuncios de funciones
Cada lanzamiento merece un vídeo. Crea contenido de anuncio de funcionalidades que se entregue junto con el producto, se incruste en las notas de la versión, se comparta en redes sociales y se distribuya a los clientes.
Caso de uso: Crear vídeos de anuncio de funcionalidades para cada versión de sprint, manteniendo a los clientes informados sobre las mejoras continuas.
Contenido de habilitación de ventas
Equipa al equipo de ventas con contenido actualizado y convincente. Demostraciones de producto, explicaciones de casos de uso, posicionamiento frente a la competencia: contenido que ayuda a ventas a cerrar acuerdos.
Caso de uso: Crear una videoteca completa de habilitación de ventas que cubra todos los productos, perfiles de cliente y escenarios competitivos.
Resultado verificado: Advantive logró reducir en un 50% el tiempo de creación de contenido, pasando la producción de locuciones de varios días a solo 2-3 horas.
Explicaciones de productos
Ayuda a tus clientes a entender qué hace tu producto y por qué es importante. Vídeos explicativos para tu sitio web, onboarding y formación de clientes.
Caso de uso: Crear un explicador de producto para cada segmento de clientes, abordando sus puntos de dolor específicos y casos de uso.
Lanzamientos globales de productos
Lanza en todos los mercados de forma simultánea. Localiza todo el contenido de salida al mercado para los lanzamientos internacionales sin necesidad de producciones independientes para cada región.
Caso de uso: Traducir el paquete completo de lanzamiento a 15 idiomas para el despliegue global del producto.
Resultado verificado: Workday redujo la localización de semanas a minutos, produciendo contenido en 10-15 idiomas por vídeo.
Posicionamiento competitivo
Cierra más acuerdos con contenido en vídeo que muestre tu producto frente a las alternativas. Tarjetas de batalla, contenido comparativo y mensajes competitivos que el equipo de ventas pueda usar de verdad.
Caso de uso: Crear fichas de vídeo comparativas sobre los 5 principales competidores, actualizadas trimestralmente a medida que cambia el panorama competitivo.
El producto de mayor crecimiento en G2, y con razón
Desde formaciones globales hasta anuncios en vídeo, HeyGen permite a cualquiera (sí, a ti) crear contenido de vídeo de alta calidad y escalable para cualquier necesidad. Estos son algunos de los beneficios que más les gustan a nuestros clientes:
Usado por más de 100.000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la rapidez
Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a vídeo más innovadora del mercado.
¿Tienes preguntas? Nosotros tenemos las respuestas
¿Qué son los vídeos de marketing de productos?
La creación de vídeos con IA utiliza inteligencia artificial para generar vídeos de marketing profesionales sin los requisitos de la producción tradicional. HeyGen combina avatares de IA, síntesis de voz y edición automatizada para convertir guiones en contenido de vídeo pulido, sin necesidad de cámaras, estudios ni equipos de rodaje. Los equipos de marketing pueden producir vídeos de producto, contenido para redes sociales y creatividades publicitarias en cuestión de minutos en lugar de semanas.
¿Cómo puedo crear vídeos de lanzamiento de productos rápidamente?
Escribe el mensaje de tu lanzamiento o pega tu documento de posicionamiento. Elige un avatar de IA como presentador, selecciona tu estilo visual y genera el vídeo. La mayoría de los vídeos de lanzamiento se producen en cuestión de minutos. Cuando el producto cambie antes del lanzamiento (siempre pasa), actualiza el guion y vuelve a generarlo. Sin regrabaciones, sin coordinación de producción: contenido que se publica cuando se publica el producto.
¿Puedo actualizar los vídeos cuando cambie el producto?
Sí, esta es una de las principales ventajas de HeyGen para el marketing de productos. Cuando las funciones evolucionan, cambian los precios o se ajustan los mensajes, solo tienes que actualizar el guion y regenerar el vídeo. Tu contenido se mantiene alineado con tu producto sin necesidad de nuevos ciclos de producción. Los equipos informan de ciclos de actualización mucho más rápidos en comparación con el vídeo tradicional.
¿Cómo creo contenido de habilitación de ventas con HeyGen?
Crea tu biblioteca de habilitación de ventas grabando vídeos para cada producto, perfil de cliente, escenario competitivo y etapa del proceso de ventas. Demostraciones de producto, explicaciones de funcionalidades, gestión de objeciones y posicionamiento frente a la competencia, todo a partir de los guiones que tu equipo de marketing de producto ya elabora. Cuando cambien los productos o los mensajes, actualiza y regenera el contenido para mantener la habilitación siempre al día.
¿Puedo adaptar el contenido del producto para lanzamientos globales?
Sí. Crea el contenido de tu producto en tu idioma principal y luego utiliza la función de traducción de HeyGen para generar versiones en cualquiera de los más de 175 idiomas compatibles. La traducción incluye clonación de voz (tu voz de marca suena natural en cada idioma) y sincronización labial. Lanza en EMEA, APAC y LATAM simultáneamente en lugar de hacerlo de forma secuencial.
¿Con qué rapidez puedo crear vídeos de marketing de productos?
La mayoría de los vídeos de producto se generan en cuestión de minutos. Advantive informó de una reducción del 50% en el tiempo de creación de contenido. Attention Grabbing Media pasó de tardar 3 días a solo unas horas en la producción. El cambio de los plazos de producción tradicionales (de semanas a meses) a la entrega en el mismo día significa que tu contenido puede salir al mercado junto con tu producto.
¿Puedo crear vídeos de anuncio de novedades para cada versión?
Sí. HeyGen admite la personalización dinámica con campos variables para nombres, empresas y detalles personalizados. Crea una sola plantilla y luego genera miles de versiones personalizadas para marketing basado en cuentas, prospección de ventas o campañas de interacción con clientes. Videoimagem produjo más de 50.000 vídeos personalizados para AB InBev utilizando este enfoque.
¿Cómo mantengo la coherencia de la marca en todo el contenido de producto?
El Brand Kit de HeyGen centraliza tu identidad visual: colores, tipografías, logotipos y avatares aprobados. El Brand Glossary controla la pronunciación de nombres de productos, términos de funcionalidades y vocabulario técnico. Ya sea que crees vídeos de lanzamiento, contenido de capacitación o material de posicionamiento competitivo, cada vídeo mantiene unos estándares de marca coherentes.
¿Pueden varias personas de mi equipo de PMM crear contenido?
Sí. HeyGen para Empresas incluye espacios de trabajo en equipo donde los responsables de marketing de producto, los gestores de enablement y los creadores de contenido pueden colaborar. Las bibliotecas de recursos compartidas mantienen los elementos de marca aprobados y las plantillas accesibles para todos. Los controles de administración garantizan la coherencia del mensaje y, al mismo tiempo, permiten que tu equipo cree contenido a gran escala.
¿Qué tipos de contenido de marketing de producto puedo crear?
HeyGen admite prácticamente cualquier formato de vídeo de marketing de producto: anuncios de lanzamiento, demostraciones de funciones, vídeos explicativos de producto, contenidos para capacitación de ventas, posicionamiento frente a la competencia, casos de éxito de clientes, vídeos de casos de uso, guías de integración, explicaciones de precios y mucho más. Si tu equipo de marketing de producto necesita contenido en vídeo, HeyGen puede producirlo a la velocidad que exige tu hoja de ruta.
¿En qué se diferencia esto de la producción de vídeo tradicional?
La producción tradicional de vídeos de producto requiere redacción de guion, creación de storyboard, coordinación de talento, rodaje y edición, normalmente un mínimo de 4 a 8 semanas. Ahora multiplícalo por todos los idiomas que necesitas para lanzamientos globales. HeyGen produce una calidad equivalente en cuestión de minutos u horas, con traducción instantánea a cualquier idioma. Los equipos de marketing de producto afirman que, por primera vez, entregan el contenido de lanzamiento a tiempo y pueden actualizarlo a medida que los productos evolucionan.
¿Está seguro el contenido de mi producto?
HeyGen cuenta con la certificación SOC 2 Tipo II y cumple con el RGPD. Tu contenido se cifra tanto en tránsito como en reposo. Para los equipos de marketing de producto que gestionan información previa al lanzamiento o materiales confidenciales frente a la competencia, HeyGen ofrece funciones de seguridad para empresas, como la integración con SSO y la gestión centralizada de accesos. No entrenamos nuestros modelos de IA con tu contenido.
Empieza hoy mismo a crear vídeos de marketing de productos
Deja de elegir entre cumplir los plazos de lanzamiento y lanzar con vídeo. Genera contenido de producto profesional en cuestión de minutos, actualízalo cuando cambien los productos y lánzalo a nivel global sin retrasos de localización. Únete a los equipos de marketing de producto de HubSpot, Miro y otras empresas de nivel enterprise que ya han transformado la velocidad de su go-to-market.
