Malecare es una organización nacional de apoyo y defensa de pacientes con cáncer, dirigida por Darryl Mitteldorf, un oncólogo y trabajador social que ha pasado décadas ayudando a los pacientes a vivir más tiempo y con mayor calidad de vida. Lo que comenzó hace 30 años como una respuesta al diagnóstico de cáncer de próstata de su padre se ha convertido en una de las mayores organizaciones oncológicas de Estados Unidos. “Lo vi como una oportunidad de vengarme de la enfermedad”, dijo Darryl.

En el centro del trabajo de Malecare se encuentra Cancer Academy, una plataforma de educación digital creada para ofrecer a los pacientes con cáncer y a sus seres queridos orientación clara y práctica. “Cancer Academy es una plataforma para todos los pacientes con cáncer y para todas las personas que quieren a los pacientes con cáncer”, dijo Darryl. A través de vídeos breves y enfocados, la plataforma busca devolver la confianza, reducir el miedo y ayudar a las personas a manejar mejor el tratamiento, los síntomas y los desafíos cotidianos.

Con el tiempo, Malecare se dio cuenta de que su visión educativa requería miles de vídeos, cada uno cuidadosamente elaborado, con apoyo emocional y precisión médica. Pero con un equipo formado exclusivamente por trabajadores sociales y psicólogos, producir ese volumen de contenido de alta calidad parecía imposible.

«La plataforma Cancer Academy de Malecare requiere miles de vídeos», dijo Darryl. «Antes de HeyGen, el reto era crear miles de ellos a escala con un equipo de seis personas, todas trabajadoras sociales o psicólogas, y ninguna con experiencia en producción de vídeo».

Todo cambió cuando el equipo descubrió HeyGen. La plataforma les permitió crear vídeos educativos empáticos y precisos a gran escala, sin necesidad de experiencia especializada en filmación ni de costosos recursos de producción.

Superar las barreras de producción para llegar a millones de pacientes

Antes de HeyGen, Malecare tenía dificultades para llegar a toda la comunidad de pacientes que necesitaban información. “Tenemos 120.000 personas que asisten a nuestros grupos de apoyo. Hay millones de personas diagnosticadas con cáncer. Así que nos estamos dejando a mucha gente fuera”, dijo Darryl.

Llegar a esos pacientes requería un nivel de producción de vídeo que el equipo simplemente no podía alcanzar. Necesitaban presentadores que pudieran repetirse, una comunicación clara y un alto volumen de contenido, pero la grabación en vivo era lenta, costosa y dependía de colaboradores externos. “Ya no tenemos que esperar a que haya tiempo de estudio ni a que aparezcan los ponentes originales. No tenemos que contratar a personas con una alta cualificación”, dijo Darryl. “Soy trabajador social y estoy creando vídeos al mismo nivel, o casi al mismo nivel, que profesionales con 20 o 30 años de experiencia.”

Sin la capacidad de producir contenido de forma constante y rápida, muchos pacientes no tenían acceso a respuestas fiables. El equipo recibía a menudo mensajes de personas que veían vídeos en plena noche, asustadas y sin saber si sus síntomas eran normales.

«Siempre que están sudando por la noche y se preguntan: “¿Qué le voy a decir a mi médico? ¿O sobreviviré a la noche?” pueden ver un vídeo generado con HeyGen y descubrir que el medicamento que están tomando, de hecho, tiene un efecto secundario. Vas a sobrevivir a la noche y disfrutarás del día de mañana.»

Para Malecare, ayudar a los pacientes a sentirse tranquilos en esos momentos se convirtió en algo central para su misión y en la razón por la que necesitaban una solución escalable y confiable.

Adoptar la IA para ampliar la educación con claridad, confianza y cuidado

La primera experiencia del equipo con HeyGen fue lo que Darryl llama un “momento mágico”. En un solo día, trabajando desde su salón, lograron algo que antes parecía imposible.

“Estábamos tres en mi salón y, al final del día, habíamos hecho 15 vídeos. Fue como: ‘¿cómo hemos hecho eso?’”, dijo Darryl. “Quince vídeos absolutamente válidos y listos para publicar.”

Ese momento les mostró lo que era posible. HeyGen les permitió ampliar la producción más allá de solo unos pocos colaboradores y capacitar a cada miembro del equipo para crear contenido de vídeo sólido y coherente. “Hemos compartido ese flujo de trabajo con cada persona”, explicó Darryl. “Los psicólogos pueden crear cómodamente entre 5 y 10 vídeos al día.”

Encontrar la voz y el tono adecuados era igual de importante. Malecare observó que los pacientes con cáncer respondían mejor a presentadores cercanos, especialmente a aquellos que recordaban a profesores de ciencias de instituto. Tras probar con decenas de presentadores reales, HeyGen permitió al equipo replicar digitalmente esas voces cálidas y tranquilizadoras.

«En realidad podemos dotar a cada avatar de una personalidad», dijo Darryl. «Podríamos imitar a los mismos profesores de ciencias de instituto que estábamos utilizando como personas reales».

A menudo, los pacientes no pueden distinguir qué vídeos muestran presentadores reales y cuáles utilizan avatares y, en muchos casos, las personas conectan aún más profundamente con las versiones digitales. Un participante de un grupo focal compartió una reflexión que Darryl no ha olvidado desde entonces:

«Sé que es un avatar. Me has dicho que es un avatar, pero siento que puedo tener una conversación más profunda con ellos sobre el mismo tema que me están presentando. Y aun ahora, puedo sentir que se me llenan los ojos de lágrimas al pensar en cómo sabemos que hemos logrado conectar con las personas y hacer que se sientan cómodas, reducir su ansiedad y ayudarlas a realmente escuchar y asimilar información muy difícil.»

Para Darryl, esta reacción emocional demostró que HeyGen no solo permitía escalar, sino que también potenciaba la empatía. “Si hubiera que decir solo una cosa sobre HeyGen, sería que no solo vas a tener control, sino que también vas a tener la capacidad de usar tu creatividad y tu corazón para crear conversaciones con personas a las que nunca has conocido.”

Lograr un impacto medible y restaurar la confianza de los pacientes

HeyGen se ha convertido en una parte fundamental del flujo de trabajo de Malecare, lo que permite al equipo crear contenido con precisión y agilidad.

«Tengo la capacidad de crear formación digital que podamos medir, saber qué parte de un vídeo necesita ajustes y luego volver a editarla. Solo puedes hacer eso cuando tienes control digital sobre el rendimiento del avatar», dijo Darryl.

HeyGen también hace que el trabajo sea sostenible a nivel emocional y creativo. En lugar de sentirse abrumado por la idea de editar, Darryl describe una sensación de tranquilidad. “El estudio de edición me permite no tener que pensar en el proceso de edición. No estoy editando, estoy creando”, dijo Darryl. “Es una sensación extraordinaria.”

Lo más importante es que los resultados de los pacientes están mejorando. Malecare se basa en instrumentos validados para medir los cambios en el conocimiento, la preparación y la activación de los pacientes. “Todas nuestras cifras superaron nuestras expectativas”, dijo Darryl. “Hay muy pocas cosas de las que se pueda decir que logran eso con la misma rapidez con la que nosotros hemos podido demostrarlo.”

Para Darryl y su equipo, HeyGen es más que una herramienta; es una forma de acompañar a los pacientes con claridad, consuelo y esperanza en los momentos en que más lo necesitan. “Es como si un ángel hubiera bajado a través de su iPhone y se hubiera metido en su cabeza”, dijo Darryl. “Y eso es realmente maravilloso.”