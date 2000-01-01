Miro, el Espacio de Innovación fundado en 2011, ha redefinido la colaboración para más de 90 millones de usuarios globales. Su impacto es tan amplio como el lienzo infinito que ofrece. La base de clientes de Miro incluye a más de 250,000 empresas, con una fuerte presencia entre las empresas de Fortune 500 y marcas como Nike, IKEA y Deloitte.

A medida que Miro evoluciona más allá de ser una plataforma de pizarra digital para convertirse en una plataforma de colaboración de principio a fin - adoptando la IA generativa, herramientas de prototipado, plantillas escalables e integraciones profundas - la amplitud y profundidad de los materiales de aprendizaje deben mantener el ritmo. Para Steve Sowrey, diseñador de medios de aprendizaje de Miro, producir contenido educativo claro y atractivo es esencial para el éxito del cliente. Steve y su equipo necesitaban una forma escalable y eficiente de producir contenido educativo sin sacrificar la calidad o la consistencia. Fue entonces cuando recurrieron a HeyGen.

Mantenerse al día con la hoja de ruta del producto

El equipo educativo se asegura de que las funcionalidades no solo se lancen, sino que se implementen, creando vídeos y tutoriales que transforman la complejidad en un valor claro. A medida que Miro se expande en el espacio empresarial, es crítico que los usuarios cuenten con recursos de vídeo para incorporar a los compañeros de equipo e impulsar la colaboración. Y para desbloquear el alcance global, la localización es clave.

A medida que el producto de Miro evolucionaba, también lo hacían las demandas del equipo de Steve. Crear vídeos de alta calidad en diferentes idiomas y formatos se volvía cada vez más intensivo en tiempo y recursos. Los métodos tradicionales no podían seguir el ritmo del acelerado plan de desarrollo, y la subcontratación implicaba altos costos y tiempos de entrega lentos. Para Steve, HeyGen cumplió con la necesidad de rapidez, manteniendo al mismo tiempo ese alto estándar de calidad. Con HeyGen, Miro logró un aumento de 10 veces en la velocidad de producción de vídeos y un incremento de 5 veces en la capacidad de creación de vídeos en general, sin necesidad de aumentar el personal.

Una nueva forma de alcanzar su base de usuarios global

Con más de tres décadas de experiencia en la industria del video, Steve ha visto muchos avances, pero ninguno tan poderoso como HeyGen, ya que cambia la forma en la que hemos estado trabajando.

Antes de usar HeyGen, la producción de videos educativos de Miro abarcaba múltiples etapas y equipos: escritura de guiones, programación de tiempo de estudio, filmación de talentos y envío de material a un equipo de postproducción. Si algo cambiaba a mitad del proceso, como un cambio en la interfaz de usuario, un nuevo icono, texto actualizado o incluso un corte de pelo, se traducía en regrabaciones y retrasos.

Los avatares de HeyGen han simplificado completamente ese proceso. Ahora, los guiones pueden revisarse al momento sin necesidad de volver al estudio. Con HeyGen, Steve y su equipo pueden simplemente actualizar la transcripción dentro de la plataforma y generar casi instantáneamente un video con el avatar presentando el guion actualizado. La salida coincide tan bien con la voz y la entrega originales que los espectadores ni siquiera pueden notar la diferencia. Esta flexibilidad por sí sola ha reducido días, a veces semanas, del cronograma de producción. “Debido a que las características de voz de HeyGen coinciden tan precisamente con nuestro talento, podemos actualizar sus líneas según sea necesario, sin tener que volver al estudio”, añade Steve.

Más allá de la velocidad, las herramientas de traducción de HeyGen han abierto puertas completamente nuevas. Steve recuerda, “Antes de HeyGen, el proceso era demasiado complicado como para permitir llegar a diferentes países que hablaban diferentes idiomas, excepto por añadir subtítulos.” Ahora, Miro puede traducir fácilmente sus vídeos a 7 idiomas diferentes, con sincronización labial precisa e inflexiones de voz naturales. También se utiliza internamente. Steve recuerda una vez que tradujeron uno de sus vídeos de pruebas internas al neerlandés, y los empleados estaban convencidos de que el empleado que presentaba era un hablante nativo de neerlandés.

Creando vídeos que se mueven tan rápido como Miro

HeyGen no solo ha mejorado la producción: ha ayudado a remodelar cómo Miro educa, localiza y escala contenido en alineación con el crecimiento de su producto. Los proyectos que antes requerían una extensa coordinación y semanas de tiempo de entrega ahora se pueden completar en una fracción del tiempo. Cuando los plazos son ajustados o los cambios ocurren tarde en el proceso, el equipo de Steve puede actualizar el contenido sin perder el ritmo, entregando videos claros y de alta calidad que apoyan la adopción de funciones entre los 90 millones de usuarios de Miro.

“En el sector tecnológico, todo avanza muy rápido. Para cuando llegamos a la postproducción, normalmente algo ha cambiado: un botón, un icono, un logotipo. Antes de HeyGen, eso significaba volver a grabar, pero ahora simplemente actualizamos el guion a mitad de la producción, lo que nos ha ahorrado días, si no semanas, de tiempo de producción.” –Steve Sowrey, Diseñador de Medios de Aprendizaje, Miro

Esta nueva agilidad también ha ampliado quién puede participar en la creación de contenido. Los escritores que anteriormente se centraban únicamente en guiones ahora están generando borradores completos de videos por sí mismos, un cambio que ha difuminado los límites tradicionales de los trabajos y ha multiplicado la capacidad de producción del equipo sin necesidad de aumentar el número de empleados.

El realismo y la precisión de los avatares de HeyGen han elevado el listón de calidad, no lo han bajado. Steve continúa refinando el tono y la inflexión utilizando motores de voz y ajustes sutiles, asegurando que el producto final suene casi indistinguible de las grabaciones en vivo. Su criterio personal es simple: si el espectador no puede decir que es un avatar, el trabajo está bien hecho.

A un nivel superior, HeyGen permite a Miro ofrecer videos consistentes, localizados y profesionales a gran escala, apoyando los objetivos más amplios de la empresa de adopción empresarial, accesibilidad global y una incorporación más rápida.