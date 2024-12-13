Neue Lifestyle-Avatare

Wir haben über 50 neue Standard-Avatare und mehr als 400 neue Looks hinzugefügt, um die Kreativität zu fördern und es einfacher zu machen, jegliche Art von Video zu erstellen, die Sie benötigen. Wir haben weltweit die besten Darsteller rekrutiert und sie an verschiedenen Orten gefilmt – damit Sie es nicht müssen. Entdecken Sie die verschiedenen Möglichkeiten in der aktualisierten Avatar-Bibliothek und beginnen Sie noch heute damit, Ihre Sprecher zu besetzen. Einige von ihnen können Sie sogar hier kennenlernen.