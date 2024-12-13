Veröffentlicht am 15. Oktober 2024
Avatar-Aussehen, Avatare erstellen, Text übersetzen und mehr
Bei HeyGen arbeiten wir ständig daran, das Erzählen von Geschichten durch Videos einfacher, fesselnder und grenzenlos kreativ zu gestalten. Diesen Monat freuen wir uns, einige unserer größten Updates zu teilen, die darauf ausgelegt sind, Ihnen zu helfen, Videos in großem Umfang zu erstellen, zu übersetzen und zu personalisieren.
Produktaktualisierungen die Sie lieben werden
Avatare Aussehen
Unbegrenzte Stile, unbegrenztes Potenzial
Jetzt können Sie mit nur einer Verifizierung so viel Filmmaterial hochladen, wie Sie möchten. Erstellen Sie endlose Stile und Looks für Ihren Avatar! Ändern Sie Ihre Hintergründe, Outfits, Posen und Kameraperspektiven, um Ihre Videos ansprechender als je zuvor zu gestalten. Ein persönlicher Avatar, unbegrenzte Looks.
Lager-Avatare
Neue Lifestyle-Avatare
Wir haben über 50 neue Standard-Avatare und mehr als 400 neue Looks hinzugefügt, um die Kreativität zu fördern und es einfacher zu machen, jegliche Art von Video zu erstellen, die Sie benötigen. Wir haben weltweit die besten Darsteller rekrutiert und sie an verschiedenen Orten gefilmt – damit Sie es nicht müssen. Entdecken Sie die verschiedenen Möglichkeiten in der aktualisierten Avatar-Bibliothek und beginnen Sie noch heute damit, Ihre Sprecher zu besetzen. Einige von ihnen können Sie sogar hier kennenlernen.
Generative Avatare
Wählen Sie Ihr Foto-Avatar aus
Kein Foto? Kein Problem. Sie können jetzt einen Avatar allein basierend auf einer Textaufforderung erstellen. Fügen Sie einfach eine Beschreibung hinzu und wir erzeugen ultrarealistische Bilder. Danach können Sie ein Skript für Ihren neuen Avatar hinzufügen und zusehen, wie er zum Leben erwacht.
KI-Stimme
Stimm-Avatar-Übereinstimmung
Unsere App empfiehlt jetzt automatisch Stimmen, die am besten zu jedem Standard-Avatar passen, damit Sie den realistischsten und natürlich klingenden Charakter in Ihren Videos haben. Geben Sie den Namen des Avatars in die Suchleiste ein, um die ergänzenden Stimmen zu sehen. Um die Besetzung Ihres nächsten Videos einfacher und schneller zu gestalten, können Sie jetzt Stimmen-Avatar-Paare zum späteren Wiederverwenden speichern.
KI-Stimme
Über 700 Stimmen
Wir haben uns mit ElevenLabs zusammengetan, um unserer Bibliothek über 700 Stimmen hinzuzufügen. Verwenden Sie den neuen Filter, um nach Sprache, Akzent und Emotion zu suchen – wie ein begeisterter, muttersprachlicher Spanischsprecher aus Argentinien. Mit mehr Kontrolle und Auswahl ist es einfacher, in jedem Video den richtigen Ton zu treffen.
KI-Übersetzer
Text übersetzen
Nun übersetzen wir nicht nur Ihre Stimme, sondern auch Texte auf dem Bildschirm. Für alle Videos, die Sie übersetzt haben möchten, erkennt HeyGen automatisch Text im Video – wie Untertitel und Beschriftungen auf Whiteboards und Straßenschildern – und übersetzt sofort, während die ursprüngliche Formatierung erhalten bleibt.
Scheinwerfer
#MadewithHeyGen
HeyGen hilft Teams, visuelles Storytelling auf die nächste Stufe zu bringen. Hier sind einige der besten Geschichten dieses Monats:
