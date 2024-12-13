Veröffentlicht am 15. Oktober 2024

Avatar-Aussehen, Avatare erstellen, Text übersetzen und mehr

Bei HeyGen arbeiten wir ständig daran, das Erzählen von Geschichten durch Videos einfacher, fesselnder und grenzenlos kreativ zu gestalten. Diesen Monat freuen wir uns, einige unserer größten Updates zu teilen, die darauf ausgelegt sind, Ihnen zu helfen, Videos in großem Umfang zu erstellen, zu übersetzen und zu personalisieren.

Avatare Aussehen

Unbegrenzte Stile, unbegrenztes Potenzial

Jetzt können Sie mit nur einer Verifizierung so viel Filmmaterial hochladen, wie Sie möchten. Erstellen Sie endlose Stile und Looks für Ihren Avatar! Ändern Sie Ihre Hintergründe, Outfits, Posen und Kameraperspektiven, um Ihre Videos ansprechender als je zuvor zu gestalten. Ein persönlicher Avatar, unbegrenzte Looks.

video thumbnail

Lager-Avatare

Neue Lifestyle-Avatare

Wir haben über 50 neue Standard-Avatare und mehr als 400 neue Looks hinzugefügt, um die Kreativität zu fördern und es einfacher zu machen, jegliche Art von Video zu erstellen, die Sie benötigen. Wir haben weltweit die besten Darsteller rekrutiert und sie an verschiedenen Orten gefilmt – damit Sie es nicht müssen. Entdecken Sie die verschiedenen Möglichkeiten in der aktualisierten Avatar-Bibliothek und beginnen Sie noch heute damit, Ihre Sprecher zu besetzen. Einige von ihnen können Sie sogar hier kennenlernen.

video thumbnail

Foto-Avatare

Foto Avatar 3.0

Beleben Sie Ihre Fotos mit unserer neuen Version von Photo Avatar! HeyGen erzeugt dynamische Gesichtsausdrücke und Oberkörperbewegungen basierend auf Ihrem Skriptinhalt, sodass Sie statische Schnappschüsse in fesselnde, animierte Porträts verwandeln können.

video thumbnail

Generative Avatare

Wählen Sie Ihr Foto-Avatar aus

Kein Foto? Kein Problem. Sie können jetzt einen Avatar allein basierend auf einer Textaufforderung erstellen. Fügen Sie einfach eine Beschreibung hinzu und wir erzeugen ultrarealistische Bilder. Danach können Sie ein Skript für Ihren neuen Avatar hinzufügen und zusehen, wie er zum Leben erwacht.

Demonstration der Funktion zur Erstellung eines neuen KI-Avatars mit TextbeschreibungDemonstration der Funktion zur Erstellung eines neuen KI-Avatars mit Textbeschreibung

KI-Stimme

Stimm-Avatar-Übereinstimmung

Unsere App empfiehlt jetzt automatisch Stimmen, die am besten zu jedem Standard-Avatar passen, damit Sie den realistischsten und natürlich klingenden Charakter in Ihren Videos haben. Geben Sie den Namen des Avatars in die Suchleiste ein, um die ergänzenden Stimmen zu sehen. Um die Besetzung Ihres nächsten Videos einfacher und schneller zu gestalten, können Sie jetzt Stimmen-Avatar-Paare zum späteren Wiederverwenden speichern.

Beispiel einer Benutzeroberfläche für Stimmavatar-Übereinstimmung, die die Suche nach Kavya und empfohlene Stimmen anzeigt.Beispiel einer Benutzeroberfläche für Stimmavatar-Übereinstimmung, die die Suche nach Kavya und empfohlene Stimmen anzeigt.

KI-Stimme

Über 700 Stimmen

Wir haben uns mit ElevenLabs zusammengetan, um unserer Bibliothek über 700 Stimmen hinzuzufügen. Verwenden Sie den neuen Filter, um nach Sprache, Akzent und Emotion zu suchen – wie ein begeisterter, muttersprachlicher Spanischsprecher aus Argentinien. Mit mehr Kontrolle und Auswahl ist es einfacher, in jedem Video den richtigen Ton zu treffen.

i ley gen und ii eleven labs haben über 700 Stimmen.i ley gen und ii eleven labs haben über 700 Stimmen.

KI-Übersetzer

Text übersetzen

Nun übersetzen wir nicht nur Ihre Stimme, sondern auch Texte auf dem Bildschirm. Für alle Videos, die Sie übersetzt haben möchten, erkennt HeyGen automatisch Text im Video – wie Untertitel und Beschriftungen auf Whiteboards und Straßenschildern – und übersetzt sofort, während die ursprüngliche Formatierung erhalten bleibt.

ein Screenshot von der Revolutionierung des B2B-E-Commerce mit Shopifyein Screenshot von der Revolutionierung des B2B-E-Commerce mit Shopify

Scheinwerfer

#MadewithHeyGen

HeyGen hilft Teams, visuelles Storytelling auf die nächste Stufe zu bringen. Hier sind einige der besten Geschichten dieses Monats:

video thumbnail

Wie Ogilvy HeyGen erfolgreich einsetzte, um die Generation Z dazu zu bringen, über ihre Gefühle zu sprechen

Jetzt lesen

Wie Publicis Groupe HeyGen nutzte, um 100.000 Dankesnotizen zu personalisieren

Jetzt lesen

Wie Argentiniens Präsident HeyGen nutzte, um seine Rede beim Weltwirtschaftsforum zu übersetzen

Jetzt lesen

