Wie Publicis Groupe HeyGen nutzte, um 100.000 Dankesnotizen zu personalisieren

Publicis Groupe

INDUSTRIEUnternehmen
ABTEILUNGLokalisierung
STANDORT🌍 Paris, Frankreich
See what resultsHeyGencan get for you.

Nutzen Sie HeyGen Tools, um Videos mit digitalen Avataren zu erstellen

Gegründet im Jahr 1926, ist Publicis Groupe heute die zweitgrößte Kommunikationsgruppe der Welt und ein führendes Unternehmen im Bereich Marketing, Kommunikation und digitale Geschäftstransformation. Jedes Jahr gibt die oberste Führungsebene alles und erstellt ein festliches Dankesvideo für die Mitarbeiter.

Für die Publicis Groupe war 2023 ein Jahr der Premieren. Sie verzeichnete Rekordfinanzergebnisse und war die am besten performende Agenturaktie mit einem Anstieg des Aktienkurses um 41%. Es war auch das Jahr der KI-Revolution, die sich als unglaubliches Werkzeug erwies, wenn sie von menschlicher Kreativität geleitet wurde. Daher nutzten sie KI, um die besten Danksagungen aller Zeiten zu erstellen.

Mit HeyGen’s Avatar Video, OpenAI, Azure, ElevenLabs und anderen Werkzeugen hat Publicis Groupe einen digitalen Avatar seines CEO, Arthur Sadoun, erstellt und 100.000 Dankesnotizen an jeden Mitarbeiter gesendet. Jedes Video wurde personalisiert, um ihre Interessen und Leidenschaften zu feiern. Das Projekt hat für immer verändert, wie Publicis Groupe über die Rolle von KI in der Kreativität denkt. Es ging nicht um Technologie. Es ging darum, dass sich jede Person gesehen fühlt.

