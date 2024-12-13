Wenn du es nicht sagen kannst, sing es

Ogilvy, eine der führenden Werbeagenturen der Welt, kreiert seit über 75 Jahren beeindruckende, kulturverändernde und wertsteigernde Ideen für Marken. Milka, eine der beliebtesten und bekanntesten Schokoladenmarken, hat Ogilvy beauftragt, eine Kampagne zu entwickeln, die sich darauf konzentriert, dass 48% der Generation Z sich unwohl dabei fühlen, ihre Gefühle zu teilen.

Um ihre Gefühle zu teilen, ließen sich Ogilvy und Milka von einem alten niederländischen Sprichwort inspirieren: „Wenn du es nicht sagen kannst, sing es.“ Deshalb haben sie sich mit Snelle zusammengetan, einem der Lieblingsrapper der Generation Z aus den Niederlanden, um die Kampagne „Lass Snelle es für dich singen“ zu kreieren. Innerhalb von Minuten kann jeder ein individuelles Lied mit seiner Stimme, seinem Aussehen und seinem einzigartigen Schreibstil erstellen. Alles, was sie tun müssen, ist eine Milka-Schokolade zu kaufen, den Code zu scannen und ihre Gefühle niederzuschreiben.

Die Kampagne nutzte drei KI-Motoren. OpenAI erstellt Texte im charakteristischen Stil von Snelle, Uberduck klont seine Stimme und HeyGen produziert lebensechte Videos mit perfekter Lippensynchronisation. Zusammen erschaffen sie ein Erlebnis, das fesselnd, persönlich und berührend ist.