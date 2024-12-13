Überwinde Grenzen und Sprachbarrieren.

Die Mission und Rolle des Weltwirtschaftsforums beinhalten die internationale Organisation für öffentlich-private Zusammenarbeit, die eine globale, unvoreingenommene und gemeinnützige Plattform bietet, um wichtige Verbindungen zwischen den Interessengruppen herzustellen. Mehr darüber kann in der institutionellen Broschüre des Weltwirtschaftsforums gefunden werden. Kürzlich hat beim Weltwirtschaftsforum in Davos, Schweiz, Javier Mileis Rede für 2025 in Davos die personalisierte Videotechnologie von HeyGen genutzt, um seine Rede in Echtzeit vom Spanischen in verschiedene Sprachen, einschließlich Englisch, Französisch, Mandarin und Arabisch, zu übersetzen.

Mit HeyGen hat Javier Milei seine vollständige Rede in seinem eigenen Akzent ohne Synchronisation einem weltweiten Publikum zugänglich gemacht, geografische Grenzen überwunden und Sprachbarrieren durchbrochen. Im Gegensatz zur Synchronisation synchronisiert HeyGen die Lippenbewegungen präzise mit den Stimmen und passt sie an den Akzent, die Stimme und den Ton des Sprechers an, und das ohne Verzögerung in über 175 Sprachen. Diese personalisierte Videobotschaftsfähigkeit steigert die Kommunikationseffektivität weltweit.