أنشئ مقاطع فيديو تسويقية أسرع 3 مرات من الإنتاج التقليدي
إطلاق المنتجات، محتوى الشبكات الاجتماعية، الإعلانات الإبداعية، قصص العملاء — أنشئ مقاطع فيديو تسويقية احترافية في دقائق من دون استوديوهات أو فرق تصوير أو انتظار للمواهب. وسّع نطاق محتواك عبر كل القنوات وجميع اللغات انطلاقاً من مصدر واحد.
- لا حاجة إلى بطاقة ائتمان
- حدّث المحتوى فورًا عند تغيّر المنتجات
مشكلة التسويق
اطّلع على كيفية تمكّن فرق التسويق المشابهة لفريقك من توسيع إنشاء المحتوى وتحقيق النمو باستخدام منصة مبتكرة لتحويل النص إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي.
ضغط محتوى التسويق
جدول المحتوى لديك لا يهدأ أبدًا. إطلاقات المنتجات تحتاج إلى فيديوهات. قنوات التواصل الاجتماعي تتطلب محتوى يوميًا. الحملات تحتاج إلى مواد إبداعية محلية لكل سوق. لكن إنتاج الفيديو التقليدي يعني حجز الاستوديوهات، وتنسيق المواهب، والانتظار لأسابيع من أجل المونتاج، واستنزاف ميزانيتك في جلسة تصوير واحدة. وبحلول الوقت الذي يصبح فيه المحتوى جاهزًا، تكون اللحظة قد مضت. منافسوك ينشرون فيديوهات يوميًا بينما لا تزال أنت في مرحلة ما قبل الإنتاج. أما طلب حضور القيادات للتصوير أمام الكاميرا؟ فحظًا موفقًا مع كابوس جدولة المواعيد هذا.
حل HeyGen
HeyGen تحوّل فريق التسويق لديك إلى محرّك متكامل لإنتاج الفيديو. اكتب نصاً بنفسك، أو دع الذكاء الاصطناعي ينشئه انطلاقاً من موجزك، ثم اختر أفاتاراً بالذكاء الاصطناعي وأنشئ فيديو احترافياً خلال دقائق.عروض المنتجات، فيديوهات الشرح، محتوى الشبكات الاجتماعية، وإبداعات الإعلانات الإبداعية — كل ذلك من دون كاميرات أو استوديوهات أو تنسيق مع المواهب. هل تحتاج إلى الحملة نفسها في 12 سوقاً؟ ترجم إلى أكثر من 175 لغة مع استنساخ الصوت ومزامنة الشفاه. أنشئ الفيديو بالسرعة التي يتطلّبها تقويمك التسويقي.
كل ما تحتاجه فرق التسويق لإنشاء المحتوى على نطاق واسع
اطّلع على كيفية قيام شركات مشابهة لشركتك بتوسيع إنشاء المحتوى وتحقيق النمو باستخدام أكثر منصات تحويل النص إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي ابتكارًا.
إنتاج فيديو سريع
انتقل من الموجز إلى فيديو مكتمل خلال دقائق، وليس أسابيع. لا حجوزات استوديو، ولا جدولة للمواهب، ولا طوابير لما بعد الإنتاج. يتحكم فريق التسويق لديك في سير العمل بالكامل، من الفكرة إلى التصدير، دون أي اعتماد على جهات خارجية.
• أنشئ مقاطع فيديو في دقائق
• لا حاجة إلى استوديو أو معدات
• تحكّم إبداعي كامل داخل شركتك
تصدير متعدد القنوات
فيديو واحد، بجميع الصيغ. صدّر بصيغة 16:9 لـ YouTube، و9:16 لـ TikTok وReels، و1:1 لخلاصة Instagram. توقّف عن إعادة إنشاء المحتوى لكل منصة — أنشئه مرة واحدة وصدّره إلى كل مكان.
• نسب أبعاد 16:9 و9:16 و1:1
• مُحسَّن لكل منصة
• تصدير دفعي لزيادة الكفاءة
توطين الحملات العالمية
أطلق الحملات في جميع أنحاء العالم دون الحاجة إلى إنتاجات منفصلة لكل سوق. ترجمة الفيديو بالذكاء الاصطناعي تعمل على تكييف محتواك الإبداعي إلى أكثر من 175 لغة مع استنساخ الصوت ومزامنة الشفاه. حملتك الموجّهة إلى السوق الألماني تبدو ألمانية حقيقية، وليست مجرد دبلجة.
• استنساخ الصوت يحافظ على صوت العلامة التجارية
• مزامنة الشفاه تطابق حركات الوجه
• مصدر واحد، توزيع عالمي
محتوى بأسلوب UGC
محتوى يبدو حقيقيًا دون الحاجة إلى تنسيق مع المؤثرين. أنشئ مقاطع فيديو بأسلوب UGC تبدو طبيعية في خلاصات الشبكات الاجتماعية، بصيغ الشهادات، وردود الفعل على المنتجات، ومحتوى حديث الكاميرا العفوي الذي يحقق نتائج.
• أنماط أفاتار متنوعة
• إلقاء طبيعي وغير متكلّف
• التوسّع دون رسوم المؤثرين
اتساق العلامة التجارية
ثبّت هويتك البصرية في كل فيديو. تضمن Brand Kit الالتزام بالألوان والخطوط والشعارات واختيارات الأفاتار المعتمدة. Brand Glossary يضمن نطق أسماء المنتجات والعبارات التسويقية بشكل صحيح في كل مرة، ومن قِبل كل فرد في الفريق.
• أصول العلامة التجارية الموحَّدة في مكان واحد
• عناصر تحكم في النطق
• مخرجات متسقة على مستوى الفريق
فيديو مخصص على نطاق واسع
حوّل فيديو واحدًا إلى آلاف النسخ المخصّصة. تتيح لك المتغيّرات الديناميكية تخصيص الأسماء والشركات والتفاصيل من أجل تواصل مخصّص يعزّز التفاعل دون الحاجة إلى إنتاج يدوي لكل مستلم.
• حقول تخصيص ديناميكية
• إنشاء على دفعات
• استهداف كل مشاهد على حدة
من الموجز إلى فيديو منشور في 3 خطوات
ابدأ برسالتك
الصق النص الذي أعددته، أو حمّل موجزاً، أو دع مولّد النصوص بالذكاء الاصطناعي ينشئ محتوى انطلاقاً من أهداف حملتك. لا مزيد من مشكلة الصفحة الفارغة — ابدأ من موادك التسويقية الحالية.
اختر إبداعك
اختر من بين أكثر من 200 أفاتار متنوع بالذكاء الاصطناعي يتوافق مع علامتك التجارية وجمهورك. اختر الأصوات والخلفيات والأنماط البصرية، أو أنشئ نسخة مطابقة لمتحدث باسم علامتك التجارية لضمان حضور متسق عبر جميع المحتوى.
أنشئ ووزّع
انقر على إنشاء. خلال دقائق، ستحصل على فيديو تسويقي احترافي. صدّر الفيديو بجميع نسب الأبعاد لكل قناة. تحتاج إلى وصول عالمي؟ ترجم إلى أي لغة بنقرة واحدة. أنشئ المحتوى بسرعة تواكب جدولك التسويقي.
مصمم لتلبية كل احتياجات التسويق
فيديوهات إطلاق المنتجات
أنشئ محتوى الإطلاق في اليوم الأول، لا في اليوم الثلاثين. مقاطع فيديو للمنتج تشرح المزايا، وتُبرز القيمة، وتعزّز تبنّي المنتج — تُنتَج خلال ساعات لا أسابيع. حدّثها فورًا عند تغيّر الخصائص.
حالة استخدام: أنشئ مقاطع فيديو لإعلان المنتجات لموقع الويب والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي في الوقت نفسه يوم الإطلاق.
محتوى وسائل التواصل الاجتماعي
زوّد الخوارزمية بالمحتوى دون إنهاك فريقك. محتوى اجتماعي يومي عبر TikTok وInstagram وLinkedIn وYouTube بجودة متسقة ووقت إنتاج أقل بكثير.
حالة الاستخدام: إنتاج محتوى فيديو لمنصات التواصل الاجتماعي لأسبوع كامل في جلسة واحدة بعد الظهر.
الإبداع الإعلاني
اختبر مزيدًا من الأفكار واعثر على الأفضل بشكل أسرع. أنشئ إصدارات مختلفة من الإعلانات لاختبارات A/B دون الحاجة إلى جلسات تصوير منفصلة لكل مادة إعلانية. خطافات مختلفة، وأفاتارات مختلفة، وزوايا مختلفة — جميعها من خلال سير عمل واحد.
حالة استخدام: أنشئ 10 نسخ مختلفة من إعلان واحد لاختبار العناصر الإبداعية في نفس الوقت الذي يستغرقه إنتاج إعلان تقليدي واحد.
النتيجة الموثوقة: Attention Grabbing Media خفّضت وقت الإنتاج من 3 أيام إلى بضع ساعات مع التوسّع إلى أكثر من 10 لغات جديدة.
آراء العملاء
إثبات اجتماعي على نطاق واسع. أنشئ محتوى على شكل شهادات عملاء يعزّز الثقة دون الحاجة لتنسيق مواعيد العملاء أو إدارة متطلبات التصوير.
حالة الاستخدام: إنتاج مقاطع فيديو لقصص العملاء تبرز حالات الاستخدام والنتائج عبر مختلف القطاعات.
محتوى الشرح والإرشادات العملية
ساعد العملاء على فهم منتجك من خلال مقاطع الفيديو التعليمية والشروحات. حدّث المحتوى فورًا عند تغيّر منتجك، دون الحاجة إلى إعادة التصوير.
حالة استخدام: أنشئ مكتبة من فيديوهات شرح المزايا تبقى مواكبة مع كل تحديث للمنتج.
حملات التسويق العالمية
حملة واحدة لكل الأسواق. قم بمواءمة المواد الإبداعية للجمهور الدولي دون الحاجة إلى ميزانيات إنتاج منفصلة لكل منطقة.
حالة استخدام: إطلاق حملات ترويجية للمنتجات في 12 سوقًا في الوقت نفسه باستخدام فيديو إبداعي باللغة المحلية.
النتيجة المثبتة: Vision Creative Labs ساعدت عملاءها على الانتقال من إنتاج 1-2 فيديو سنوياً إلى 50-60 فيديو يومياً باستخدام HeyGen.
المنتج الأسرع نموًا على G2 لسبب وجيه
من التدريب العالمي إلى إعلانات الفيديو، تمكّن HeyGen أي شخص (نعم، أنت) من إنشاء محتوى فيديو عالي الجودة وقابل للتوسّع لكل احتياج. إليك بعض الفوائد التي يفضّلها عملاؤنا أكثر من غيرها:
مستخدم من قبل أكثر من 100,000 فريق يقدّرون الجودة والسهولة والسرعة
اطّلع على كيفية قيام شركات مشابهة لشركتك بتوسيع إنشاء المحتوى وتحقيق النمو باستخدام أكثر منصّة تحويل الصور إلى فيديو ابتكارًا في السوق.
لديك أسئلة؟ لدينا الإجابات
ما هو إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي للتسويق؟
يستخدم إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقاطع فيديو تسويقية احترافية دون الحاجة إلى متطلبات الإنتاج التقليدية. تجمع HeyGen بين أفاتارات بالذكاء الاصطناعي، وتوليد الصوت، والتحرير الآلي لتحويل النصوص إلى محتوى فيديو مصقول، دون الحاجة إلى كاميرات أو استوديوهات أو فرق تصوير. يمكن لفرق التسويق إنتاج فيديوهات للمنتجات، ومحتوى للشبكات الاجتماعية، وإبداعات إعلانية في دقائق بدلًا من أسابيع.
كيف يمكنني إنشاء مقاطع فيديو تسويقية بدون فريق إنتاج؟
اكتب النص الذي تريده أو دع HeyGenمولّد النصوص بالذكاء الاصطناعيينشئه انطلاقاً من موجزك. اختر أفاتاراً بالذكاء الاصطناعي ليكون مقدّمك على الشاشة، وحدد الصوت والأسلوب البصري، ثم أنشئ الفيديو. تستغرق العملية بأكملها بضع دقائق فقط ولا تتطلب أي خبرة في الإنتاج. ولضمان اتساق الهوية العلامية،استنسخ صوت المتحدث الرسمي باسمكحتى يتمكن التوأم الرقمي من تمثيل علامتك التجارية في جميع أنواع المحتوى.
هل يمكنني إنشاء مقاطع فيديو لوسائل التواصل الاجتماعي لعدة منصات؟
نعم — يتيح لك HeyGen التصدير بعدة نسب أبعاد من مشروع واحد. أنشئ الفيديو مرة واحدة، ثم صدّره بنسبة 16:9 لـ YouTube، و9:16 لـ TikTok وInstagram Reels، و1:1 لمنشورات خلاصة Instagram. لا حاجة لإعادة إنشاء المحتوى لكل منصة أو إدارة عدة سير عمل إنتاجية مختلفة.
كيف يعمل الفيديو التسويقي متعدد اللغات؟
أنشئ فيديو التسويق الخاص بك بلغتك الأساسية، ثم استخدم ميزة الترجمة من HeyGen لإنشاء نسخ بأي من أكثر من 175 لغة مدعومة. تشمل الترجمة استنساخ الصوت (ليبدو صوت علامتك التجارية طبيعيًا في كل لغة) ومزامنة الشفاه (لتتطابق حركة الفم مع الصوت المترجم). أطلق حملات عالمية انطلاقًا من فيديو واحد فقط.
هل يمكنني إنشاء محتوى بأسلوب UGC باستخدام HeyGen؟
أنشئ فيديو تدريب الامتثال مرة واحدة بلغتك الأساسية، ثم استخدم ميزة الترجمة في HeyGen لإنشاء نسخ منه بأي من أكثر من 175 لغة مدعومة. تتضمن الترجمة استنساخ الصوت (بحيث يبدو صوت المقدم طبيعيًا في كل لغة) ومزامنة الشفاه (بحيث تتطابق حركات الفم مع الصوت المترجم). نسختك الإسبانية ستبدو كالإسبانية الأصلية، وليست إنجليزية مدبلجة.
كيف أحافظ على اتساق الهوية العلامية عبر جميع مقاطع الفيديو؟
HeyGen حاصلة على شهادة SOC 2 Type II ومتوافقة مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR). يتم تشفير محتواك أثناء الإرسال وعند التخزين. لفرق الامتثال في المؤسسات التي تتعامل مع وثائق سياسات حساسة، توفر HeyGen مساحات عمل مخصصة مع تكامل SSO وإدارة مركزية للمستخدمين. لا نقوم بتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي لدينا باستخدام محتواك.
هل يمكنني تخصيص مقاطع الفيديو لكل مشاهد على حدة؟
نعم. HeyGen يدعم التخصيص الديناميكي باستخدام حقول متغيّرة للأسماء والشركات والتفاصيل المخصصة. أنشئ قالباً واحداً ثم أنشئ آلاف النسخ المخصصة لـ التسويق القائم على الحسابات، أو تواصل المبيعات، أو حملات تفاعل العملاء. استخدمت Videoimagem هذا الأسلوب لإنتاج أكثر من 50,000 فيديو مخصص لشركة AB InBev.
ما مدى سرعة تمكني من إنشاء مقاطع فيديو تسويقية؟
يدعم HeyGen مقاطع فيديو بأطوال مختلفة لتناسب تصميم برنامجك التدريبي. تعمل معظم وحدات الامتثال بشكل جيد ضمن نطاق 3-10 دقائق لأساليب التعلم الموجز (microlearning)، ولكن يمكنك إنشاء محتوى أطول للموضوعات الشاملة. وللتدريب الممتد (20 دقيقة فأكثر)، يُفضّل تقسيم المحتوى إلى فصول أو وحدات منفصلة لتحسين تفاعل المتعلمين وتتبع تقدّمهم.
كيف تقارن HeyGen بإنتاج الفيديو التقليدي؟
يتطلّب إنتاج الفيديوهات التسويقية التقليدية تنسيق المواهب، وحجز الاستوديوهات، وأيام التصوير، والتحرير بعد الإنتاج، ويستغرق عادةً من 2 إلى 4 أسابيع وتكلفة تتراوح بين 5,000 و20,000 دولار أو أكثر لكل فيديو مكتمل. HeyGen يتيح لك إنشاء جودة مماثلة خلال دقائق وبجزء بسيط من التكلفة. وعندما تتغيّر الحملات أو يحتاج المحتوى إلى تحديث، يمكنك إعادة إنشاء الفيديو بدلاً من إعادة التصوير. فرق التسويق تشير إلى أن إنشاء المحتوى أصبح أسرع بثلاث مرات مع انخفاض كبير في تكاليف الإنتاج.
هل يمكن لفريق التسويق بالكامل لديّ استخدام HeyGen؟
نعم. HeyGen for Business يتضمن مساحات عمل للفِرق حيث يمكن لمديري التسويق ومنشئي المحتوى والمصممين التعاون معًا. تحافظ مكتبات الأصول المشتركة على إتاحة عناصر العلامة التجارية المعتمدة للجميع. تتيح لك أدوات التحكم الإدارية إدارة الأذونات، ومراقبة الاستخدام، وضمان اتساق العلامة التجارية عبر جميع مخرجات الفريق.
ما أنواع مقاطع الفيديو التسويقية التي يمكنني إنشاؤها؟
تدعم HeyGen عملياً جميع أنواع فيديوهات التسويق: إطلاق المنتجات، الفيديوهات التوضيحية، محتوى وسائل التواصل الاجتماعي، الإعلانات الإبداعية، شهادات العملاء، شروحات كيفية الاستخدام، إعلانات الشركة، الترويج للفعاليات، محتوى الفيديو للبريد الإلكتروني، وغير ذلك الكثير. إذا كان بإمكانك كتابة نصه، يمكن لـ HeyGen إنتاجه بأي لغة ولأي قناة.
هل محتوى التسويق الخاص بي آمن؟
HeyGen حاصلة على شهادة SOC 2 Type II ومتوافقة مع GDPR. يتم تشفير محتواك أثناء الإرسال وعند التخزين. لفرق التسويق في المؤسسات التي تتعامل مع مواد حملات حساسة أو معلومات عن منتجات غير مُعلنة بعد، توفر HeyGen مساحات عمل مخصصة مع تكامل SSO وإدارة مركزية للوصول. لا نقوم بتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي لدينا باستخدام محتواك.
استكشف المزيد من الحلول
Use Cases
Tools
قصص العملاء
- وسائط لافتة للانتباه: إنتاج أسرع بمقدار 3 مرات
- Vision Creative Labs: 50-60 فيديو يوميًا
- Videoimagem: تفاعل أعلى بمقدار 3 مرات
- HubSpot: فيديو بالذكاء الاصطناعي على نطاق واسع
- Ogilvy: حملات مخصصة
- Publicis Groupe: نطاق عالمي
- Advantive: إنشاء محتوى أسرع بنسبة 50%
- Coursera: توطين الفيديو
- Workday: التوطين في دقائق
ابدأ في إنشاء مقاطع فيديو تسويقية اليوم
توقّف عن انتظار أسابيع للحصول على محتوى يفترض أن يُنشر غدًا. أنشئ مقاطع فيديو تسويقية احترافية في دقائق، ووطّنها للأسواق العالمية فورًا، ووسّع إنتاج المحتوى دون الحاجة إلى توسيع فريقك أو ميزانيتك. انضم إلى فرق التسويق في HubSpot وOgilvy وPublicis التي غيّرت طريقة إنشاء المحتوى لديها.
- لا حاجة إلى بطاقة ائتمان
- لا تحتاج إلى أي خبرة في الإنتاج
- إلغاء الاشتراك في أي وقت