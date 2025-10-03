Workday هي منصة الذكاء الاصطناعي لإدارة الأفراد والأموال والوكلاء. تم بناء منصة Workday مع الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في جوهرها لمساعدة العملاء على تمكين الأفراد، وتعزيز كفاءة العمل، ودفع أعمالهم نحو التقدّم المستمر. تُستخدم المنصة من قبل أكثر من 11,000 مؤسسة حول العالم وفي مختلف القطاعات، بدءًا من الشركات المتوسطة الحجم وصولًا إلى أكثر من 60% من شركات Fortune 500.
بصفتها شركة رائدة عالميًا، تنتج Workday مكتبة ضخمة ومتنامية من المحتوى متعدد الوسائط، يجب توطين جزء كبير منه ليلائم جماهير دولية متنوعة. ومع دعم أكثر من 50 لغة، وامتداد طلبات أصحاب المصلحة عادةً بين 10 و15 لغة لكل مشروع، أصبحت درجة اتساع وتعقيد عمليات التوطين تمثل تحديات متزايدة.
قال جاستن مايسينجر، مدير البرنامج في فريق إنتاج العولمة في Workday: "كنّا ننتج كمًّا كبيرًا من المحتوى — فيديوهات تسويقية، واتصالات داخلية، وندوات عبر الإنترنت طويلة — وكنّا بحاجة إلى توفيره بكل هذه اللغات المختلفة، لكن الطريقة القديمة في القيام بذلك لم تكن قابلة للتوسّع."
لم تكن التحديات مرتبطة بحجم العمل فقط. "عندما تعمل مع عشرات اللغات، يصبح الحفاظ على اتساق كل شيء مع صوت علامتك التجارية أمرًا بالغ الصعوبة. فالأمر لا يقتصر على ترجمة الكلمات، بل يتعلّق بالحفاظ على النبرة والنية والوضوح." لقد غيّر إدخال HeyGen طريقة تعامل Workday مع الفيديو.
إعادة تصور سير عمل التوطين
قبل HeyGen، كانت Workday تعتمد حصريًا على العمليات اليدوية، مما أدى إلى إبطاء الإنتاج وتقييد المشاريع التي يمكن للفريق دعمها. قال مايسينجر: "لم يكن الأمر مكلفًا فحسب، بل كان يحد من قدرتنا على قول نعم لاحتياجات العمل". وأضاف: "كنا باستمرار نوازن بين القدرة الاستيعابية والطلب".
كان سير عمل التوطين التقليدي يعتمد على مترجمين بشريين، وممثلي أصوات، ومتخصصين في ما بعد الإنتاج، وكان يستغرق أسابيع أو حتى أشهر. شمل هذا المسار عمل المترجمين على النصوص، ومراجعي الجودة للتحقق من الدقة، وتسجيل المواهب الصوتية في استوديوهات الصوت، وفريقًا كاملًا يجمع كل هذه العناصر معًا.
قالت يوهانا ستوسي، استراتيجي المنتجات في Workday: "لدينا مجموعة ضخمة من المحتوى، وعندما يحدث تغيير ما، يكون لدينا عادةً وقت قصير جدًا لإجراء تعديلات على عدد من مقاطع الفيديو وإصدارها في الوقت المناسب."
هذا النموذج كثيف الموارد كان مصحوبًا أيضًا بتكلفة مرتفعة. قال مايسينغر: "كنا ننفق مئات الآلاف من الدولارات سنويًا على التوطين". "وأحيانًا كان علينا رفض بعض المشاريع، خصوصًا مقاطع الفيديو الطويلة مثل الويبينار، لأنها لم تكن ممكنة التنفيذ ضمن الموارد المتاحة لدينا."
صناعة تلك اللحظة المميّزة باستخدام الفيديو بالذكاء الاصطناعي
قدّم إطلاق HeyGen نقلة نوعية. في البداية، جرّبت Workday استخدام HeyGen كوسيلة لتسريع خطوة الترجمة الأولية، لكنها سرعان ما اكتشفت أنه قادر على ما هو أكثر من ذلك بكثير. قال مايسينغر: "لقد كان HeyGen سحريًا بالنسبة لنا. يمكنه ترجمة فيديو في غضون دقائق، ويمكننا إشراك خبراء اللغة لدينا مباشرة داخل HeyGen لمراجعة النصوص وإجراء تعديلات بسيطة للحفاظ على نبرة صوت علامتنا التجارية."
قالت يوهانا: "كانت اللحظة الفارقة بالتأكيد هي الأفاتارات المخصصة والقدرة على تغيير المحتوى خلال دقائق. يمكن أن يكون لدي فيديو، ويمكنهم أن يرسلوا لي فيديو، وأستطيع أن أُنتِجَه لهم بثلاث لغات ليقوموا بمراجعته في اليوم نفسه."
كان أحد الأسباب الرئيسية لاختيار HeyGen هو ميزة العمل المعتمدة على المصطلحات، والتي تتكامل مع مجموعة Workday المحددة مسبقًا من الترجمات المعتمدة للمصطلحات الأساسية. قال: "هذا يتيح لنا تحميل قاعدة المصطلحات الخاصة بنا، بحيث عندما يترجم الذكاء الاصطناعي المحتوى، يكون بالفعل مستخدمًا للغة الصحيحة". "هذا شيء لم نره في أي مكان آخر".
من العوامل الجاذبة الأخرى قدرات HeyGen المتقدمة في معالجة الصوت. حتى عندما لا تكون المسارات الصوتية الأصلية متاحة، يمكن لـ HeyGen عزل صوت المتحدث عن الموسيقى الخلفية وإعادة توليفه بلغة أخرى، وهو ما يتطلّب عادةً فريق إنتاج كامل.
"كانت اللحظة السحرية بالنسبة لي عندما حمّلت مقطع فيديو لنفسي، وبعد بضع دقائق فقط، قدّم لي HeyGen مقطع فيديو لي وأنا أتحدث الألمانية. أخذت ذلك الفيديو وعرضته على زملائي الألمان في العمل، فسألوني: 'هل تتحدث الألمانية؟' لذلك أعتقد أن هذا ما جعل الأمر يبدو وكأنه سحر حقيقي،" قال مايسينغر.
في نهاية المطاف، برزت HeyGen كشريك يشارك Workday قيمها في الابتكار والنزاهة. وأكد مايسينغر: "نحن أيضًا شركة تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي، لذلك نهتم كثيرًا بالاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي". وأضاف: "HeyGen منحتنا مستوى التحكم والمرونة الذي نحتاجه، من دون المساس بمبادئنا".
تمكين فريق Workday من أن يقول: "أنا صنعت هذا"
لقد أعاد HeyGen تشكيل طريقة تعامل Workday مع الترجمة والتوطين بالكامل. قال مايسينغر: "ما أحبه في HeyGen هو أنني لم أعد مضطراً لرفض المشاريع". "يشبه الأمر أننا عززنا فريقنا، ويمكننا إنجاز الكثير أكثر بالإمكانات المتاحة لدينا."
قالت يوهانا: "لكي أترجم دورة تدريبية، كان الأمر يستغرق في المتوسط من 4 إلى 6 أسابيع. اليوم أستطيع ترجمة المواد الإعلامية لإحدى دوراتنا في غضون أسابيع، وأحيانًا حتى في أيام، بحسب المشروع. هذا الأمر لم يكن واردًا من قبل."
من خلال دمج HeyGen في مسار عمل التوطين لديها، أعادت Workday تعريف استراتيجيتها العالمية للفيديو، مما جعلها أسرع وأكثر ذكاءً وأكثر التزامًا بالمعايير الأخلاقية. والنتيجة هي عملية قابلة للتوسّع وعالية الجودة، جاهزة لتلبية متطلبات جمهور دولي متنامٍ.
- السرعة والقابلية للتوسّع: تقليص مدة تنفيذ التعريب من أسابيع إلى دقائق، مع دعم 10–15 لغة لكل فيديو، بما في ذلك الندوات عبر الإنترنت لمدة ساعتين.
- الكفاءة من حيث التكلفة: توفير كبير بفضل التسعير الثابت؛ زيادة بنسبة 100% في القدرة الاستيعابية دون إضافة موظفين جدد.
- سلامة العلامة التجارية والأخلاقيات: متوافق تمامًا مع معايير المصطلحات لدى Workday واستخدام الذكاء الاصطناعي الأخلاقي، مع تجنّب الممارسات المضللة مثل مزامنة الشفاه.
متأمّلًا في هذه التجربة، شدّد مايسينغر على الشعور بالفخر المهني الذي يصاحب تقديم عمل عالي الجودة وفعّال. وقال: "من المهم بالنسبة لي مهنيًا أن أكون قادرًا على القيام بذلك، ليس فقط لأنه يجعلني أبدو جيدًا، بل لأنني أستطيع أن أعود إلى المنزل في نهاية اليوم وأنا أشعر أنني قدّمت منتجًا عالي الجودة وجعلت عملي أكثر كفاءة".
بالنسبة للفرق الأخرى التي تفكّر في استخدام الذكاء الاصطناعي لأغراض الترجمة والتوطين، لدى Workday رسالة بسيطة: "فقط جرّبوه. الاختبار مجاني. قد تُفاجَأون بمدى تحسينه لسير العمل لديكم."
قالت يوهانا: "انخرط فيه، اختبره، وكن فضوليًا. لقد وجدت بالتأكيد بعض الفوائد غير المتوقعة التي وفّرت الوقت وأضافت قيمة إلى سير عملنا."