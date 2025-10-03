Workday هي منصة الذكاء الاصطناعي لإدارة الأفراد والأموال والوكلاء. تم بناء منصة Workday مع الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في جوهرها لمساعدة العملاء على تمكين الأفراد، وتعزيز كفاءة العمل، ودفع أعمالهم نحو التقدّم المستمر. تُستخدم المنصة من قبل أكثر من 11,000 مؤسسة حول العالم وفي مختلف القطاعات، بدءًا من الشركات المتوسطة الحجم وصولًا إلى أكثر من 60% من شركات Fortune 500.

بصفتها شركة رائدة عالميًا، تنتج Workday مكتبة ضخمة ومتنامية من المحتوى متعدد الوسائط، يجب توطين جزء كبير منه ليلائم جماهير دولية متنوعة. ومع دعم أكثر من 50 لغة، وامتداد طلبات أصحاب المصلحة عادةً بين 10 و15 لغة لكل مشروع، أصبحت درجة اتساع وتعقيد عمليات التوطين تمثل تحديات متزايدة.

قال جاستن مايسينجر، مدير البرنامج في فريق إنتاج العولمة في Workday: "كنّا ننتج كمًّا كبيرًا من المحتوى — فيديوهات تسويقية، واتصالات داخلية، وندوات عبر الإنترنت طويلة — وكنّا بحاجة إلى توفيره بكل هذه اللغات المختلفة، لكن الطريقة القديمة في القيام بذلك لم تكن قابلة للتوسّع."

لم تكن التحديات مرتبطة بحجم العمل فقط. "عندما تعمل مع عشرات اللغات، يصبح الحفاظ على اتساق كل شيء مع صوت علامتك التجارية أمرًا بالغ الصعوبة. فالأمر لا يقتصر على ترجمة الكلمات، بل يتعلّق بالحفاظ على النبرة والنية والوضوح." لقد غيّر إدخال HeyGen طريقة تعامل Workday مع الفيديو.

إعادة تصور سير عمل التوطين

قبل HeyGen، كانت Workday تعتمد حصريًا على العمليات اليدوية، مما أدى إلى إبطاء الإنتاج وتقييد المشاريع التي يمكن للفريق دعمها. قال مايسينجر: "لم يكن الأمر مكلفًا فحسب، بل كان يحد من قدرتنا على قول نعم لاحتياجات العمل". وأضاف: "كنا باستمرار نوازن بين القدرة الاستيعابية والطلب".

كان سير عمل التوطين التقليدي يعتمد على مترجمين بشريين، وممثلي أصوات، ومتخصصين في ما بعد الإنتاج، وكان يستغرق أسابيع أو حتى أشهر. شمل هذا المسار عمل المترجمين على النصوص، ومراجعي الجودة للتحقق من الدقة، وتسجيل المواهب الصوتية في استوديوهات الصوت، وفريقًا كاملًا يجمع كل هذه العناصر معًا.

قالت يوهانا ستوسي، استراتيجي المنتجات في Workday: "لدينا مجموعة ضخمة من المحتوى، وعندما يحدث تغيير ما، يكون لدينا عادةً وقت قصير جدًا لإجراء تعديلات على عدد من مقاطع الفيديو وإصدارها في الوقت المناسب."

هذا النموذج كثيف الموارد كان مصحوبًا أيضًا بتكلفة مرتفعة. قال مايسينغر: "كنا ننفق مئات الآلاف من الدولارات سنويًا على التوطين". "وأحيانًا كان علينا رفض بعض المشاريع، خصوصًا مقاطع الفيديو الطويلة مثل الويبينار، لأنها لم تكن ممكنة التنفيذ ضمن الموارد المتاحة لدينا."