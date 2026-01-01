حوّل النصوص الجامدة والمواضيع المعقّدة إلى مقاطع فيديو قصيرة تشرح المحتوى بطريقة يفهمها الجميع. مع HeyGen يمكنك إنشاء فيديوهات شرح يقدمها أفاتار يشبه المقدم البشري، تجمع بين الصوت والعناصر البصرية والبنية الواضحة، وكل ذلك من دون كاميرات أو جداول مونتاج. قم بتثقيف العملاء والفرق والمتعلمين بشكل أسرع باستخدام إنشاء فيديو يحافظ على هوية علامتك التجارية ويسهل تحديثه.
Turn internal documentation into explainer videos with AI for onboarding, compliance, and process training. New hires and existing staff can revisit lessons anytime they need. This reduces support load and keeps standards consistent.
Convert help articles and FAQs into explainer videos that show rather than tell. Use on-screen visuals and friendly narration in your explainer video maker so customers can easily follow along. Better self-service resources mean fewer support tickets and happier users.
Help sales teams explain complex offers with quick, shareable explainer clips. Give prospects a simple overview they can rewatch or share with stakeholders. This speeds up understanding inside buying groups.
Educators and course creators can convert lesson content into structured video explainers. Clear pacing and visuals support different learning styles. Students benefit from bite-sized lessons that are easy to review.
Explain new policies, security updates, or system changes with calm, structured videos. People see what is changing, why it matters, and what they should do next. This improves adoption and reduces confusion across teams.
لماذا تختار HeyGen لإنشاء فيديوهات الشرح بالذكاء الاصطناعي؟
تجعل HeyGen من السهل تحويل المحتوى المعقّد إلى فيديوهات تفسيرية سهلة الفهم خلال دقائق. ابدأ من مستند أو نص مكتوب أو رابط URL ودَع الذكاء الاصطناعي يحدّد المشاهد، ويضيف التعليق الصوتي، وينظّم رسالتك. ستحصل على فيديوهات تفسيرية بمستوى احترافي، مع الحفاظ على المرونة لإجراء تعديلات سريعة وإصدار نسخ جديدة.
قسّم المستندات الطويلة أو الأدلة التقنية أو العمليات التفصيلية إلى مشاهد قصيرة ومركّزة. يعمل النص على الشاشة والعناصر البصرية والتعليق الصوتي معًا بحيث يستوعب المشاهدون الفكرة الأساسية بسرعة. هذا يعزّز التعلم ويقلّل من الالتباس لدى جمهورك.
تجاوز عناء تسجيل التعليقات الصوتية أو توظيف المواهب أو تعلّم تصميم الحركة. HeyGen يتولى عنك مهمة مقدّم الفيديو والتصميمات والتوقيت، لتبقى مركّزًا على ما تحتاج إلى شرحه بدلًا من الانشغال بكيفية إنشاء الفيديو.
أعد استخدام الهياكل عبر المنتجات والفرق والمناطق مع تغيير المحتوى واللغة. حدّث الأقسام بسرعة عند تغيّر التفاصيل واحتفظ بمكتبة الشروحات لديك دقيقة ومحدّثة. سير عمل واحد يدعم العديد من حالات الاستخدام المختلفة.
المستند والسكريبت والرابط إلى فيديو الشرح
ابدأ باستخدام ملفات PDF أو مقالات قاعدة المعرفة أو النصوص المكتوبة، وحوّلها بسرعة إلى فيديوهات شرح. تقوم HeyGen بتحديد الأقسام الرئيسية وتحويلها إلى مشاهد مع تعليق صوتي ومرئيات. يمكنك تحسين البنية لتناسب سير العمل والأسلوب الذي تفضّله.
مقدمو عروض بالذكاء الاصطناعي وتعليقات صوتية طبيعية
اختر مقدّمين واقعيين وأصواتًا لسرد محتواك بعدة لغات باستخدام أداة إنشاء فيديوهات الشرح بالذكاء الاصطناعي. يضمن الإلقاء الودود والواضح في فيديوهاتك بالذكاء الاصطناعي بقاء المشاهدين متفاعلين حتى عند تناول موضوعات معقدة. يمكنك مواءمة النبرة مع احتياجات التدريب أو تثقيف العملاء بالمنتج أو التسويق.
التصميمات المرئية والوسائط والتعليقات التوضيحية
ادمج النصوص والأيقونات وإبرازات الشاشة والوسائط الداعمة في تنسيقات واضحة ومنظمة. تعمل الترجمات النصية التلقائية على تحسين إمكانية الوصول وتساعد المشاهدين على المتابعة في البيئات الصامتة. الاتساق البصري يعزز الثقة ويساعد على ترسيخ العلامة في الذاكرة.
تحرير سريع وتصدير عالي الجودة
حدّث النصوص والمشاهد والإيقاع في عملية إنشاء الفيديو دون الحاجة إلى البدء من جديد. عندما تكون جاهزًا، صدّر فيديوهات شرح عالية الجودة مناسبة لمنصات إدارة التعلّم (LMS)، ومراكز المساعدة، والمواقع الإلكترونية، وقنوات التواصل الاجتماعي. يظل محتواك سهل إعادة الاستخدام والتوظيف.
كيفية استخدام أداة إنشاء فيديو الشرح بالذكاء الاصطناعي
يوفّر لك HeyGen سير عمل موجهاً يحوّل الأفكار المكتوبة إلى فيديوهات شرح واضحة بسرعة. لا تحتاج إلى خبرة في المونتاج، بل فقط إلى رسالة تريد إيصالها بشكل أفضل.
حمّل مستنداً، أو الصق نصاً، أو شارك رابط URL يتضمّن المعلومات الأساسية.
اختر صوتًا وأفاتارًا يتناسبان مع جمهورك ونبرة علامتك التجارية.
راجع كل مشهد واضبط الصياغة والأمثلة ودرجة التركيز. أضف صورًا داعمة أو أيقونات أو لقطات شاشة حيثما كان ذلك مفيدًا.
أنشئ فيديو الشرح النهائي وصدّره إلى قنواتك المفضلة. يمكنك تضمينه في مراكز المساعدة، وبوابات التعلّم، والمنصات الداخلية، أو الصفحات العامة.
فيديو الشرح بالذكاء الاصطناعي هو مقطع قصير يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحويل النصوص أو المستندات أو الموجّهات إلى شروحات مرئية. يجمع بين التعليق الصوتي والمشاهد والنصوص على الشاشة لتبسيط الأفكار بحيث يفهمها الناس بسرعة أكبر وبجهد أقل.
لا. تم تصميم HeyGen بحيث يمكن للخبراء المتخصصين والمسوقين والمعلمين إنشاء مقاطع فيديو بالذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى مهارات في المونتاج. تتولى القوالب ومسارات العمل الإرشادية تنسيق المشاهد وتوقيتها، لتتمكن أنت من التركيز على الرسالة.
نعم. يمكنك رفع ملفات PDF أو النصوص أو أي محتوى آخر قائم على النص واستخدامه كأساس لفيديو الشرح الخاص بك. تساعدك HeyGen على تلخيص المادة وتنظيمها في تسلسل من مشاهد سهلة المتابعة في فيديو الشرح بالذكاء الاصطناعي.
نعم. يمكنك إنشاء تعليق صوتي وترجمة نصية بعدة لغات من خلال ميزة مترجم الفيديو. يسهّل ذلك تخصيص فيديو الشرح نفسه لمناطق أو جماهير مختلفة دون إعادة بناء العناصر البصرية من البداية.
يمكنك استخدام فيديوهات الشرح في مراكز المساعدة، ومنصات إدارة التعلّم (LMS)، ورسائل المبيعات البريدية، وصفحات الهبوط، والبوابات الداخلية، وقنوات التواصل الاجتماعي. أي مكان يحتاج فيه الأشخاص إلى فهم واضح لموضوع معيّن يمكن أن يستفيد من فيديو الشرح.
تعمل الكثير من فيديوهات الشرح بشكل أفضل عندما تتراوح مدتها بين دقيقة واحدة وخمس دقائق، بحسب مدى عمق الموضوع. يتيح لك HeyGen تقسيم الموضوعات الطويلة إلى وحدات أصغر داخل فيديو الشرح بالذكاء الاصطناعي، بحيث يمكن للمشاهدين مشاهدة ما يحتاجون إليه بالضبط، في الوقت الذي يحتاجون إليه.
نعم. يمكنك إعادة فتح مشروع، وتعديل النص أو المشاهد، وإعادة إنشاء الأجزاء التي تغيّرت فقط. يساعدك ذلك على إبقاء مكتبة فيديوهات الشرح لديك محدّثة دون الحاجة إلى إعادة إنشاء كاملة في كل مرة يتم فيها إجراء تحديث.
نعم. يمكنك إضافة لقطات شاشة للمنتج، ومخططات، وتسجيلات للشاشة مباشرة داخل فيديو الشرح الخاص بك. تساعد هذه العناصر على تبسيط الأفكار المجردة وجعلها أسهل في المتابعة في فيديو الشرح.
نعم. تصدّر HeyGen مقاطع فيديو عالية الجودة تعمل جيدًا للتعلّم المهني، والإعداد الوظيفي، والتجارب الموجّهة للعملاء. تدعم العناصر البصرية الواضحة، والصوت النقي، والترجمة النصية المصاحبة حالات الاستخدام الجادة.
نعم. يمكن للفرق مشاركة الوصول إلى المشاريع، ومراجعة النصوص، واقتراح التعديلات. يضمن التعاون دقة المحتوى مع الاستمرار في السماح بإنتاج الفيديو بسرعة.
