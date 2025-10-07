منشئ دورات بالذكاء الاصطناعي لإنشاء دورات إلكترونية فورية

ابدأ من نصوص أو شرائح عرض أو ملفات PDF أو موجز قصير واحصل على وحدات تدريبية مصقولة من دون كاميرات أو تحرير. تقوم HeyGen بتحويل المواد المصدرية الخاصة بك إلى دروس فيديو بصوت راوي، واختبارات قصيرة، وترجمات، وملفات تصدير جاهزة، بحيث تتمكّن الفرق وصنّاع المحتوى من إطلاق برامج التدريب بسرعة أكبر.
جرّب أداة إنشاء الفيديو من الصور مجاناً
Traditional onboarding needs filmed sessions, live trainers, and scheduling. HeyGen turns policies, slide decks, and bullet points into consistent, narrated onboarding modules with quizzes so new hires can ramp faster and HR delivers repeatable experiences.
Product updates and feature training require frequent refreshes. HeyGen creates short demo videos, step-by-step walkthroughs, and assessment checks from release notes or URLs so customer success teams keep tutorials up to date without reshoots.
Compliance content needs accuracy and traceability. HeyGen produces captioned lessons, timed quizzes, and exportable completion records that meet formal training requirements while simplifying updates and audits through AI-powered solutions.
Course creators and educators can convert syllabi or research into full online course modules with videos, quizzes, and downloadable materials using AI tools. HeyGen reduces production time so creators publish more courses and diversify revenue streams.
Need just-in-time refreshers or short explainers? HeyGen’s AI video generator generates microlearning clips and quick reference guides from longer source documents so learners access targeted help exactly when they need it.
Expanding into new regions usually requires re-recording content. HeyGen’s video translator recreates narration and captions in many languages, preserving timing and tone so learning feels native for each audience.
لماذا يعد HeyGen أفضل منشئ دورات بالذكاء الاصطناعي
HeyGen تعمل على أتمتة إنتاج الدورات التدريبية من البداية إلى النهاية باستخدام صياغة ذكية للنصوص، وإنشاء فيديو بالذكاء الاصطناعي، وخدمات الترجمة والتوطين، بحيث تتمكن المؤسسات من إنشاء تدريب متسق على نطاق واسع. أنشئ دروسًا يقودها مدرّبون، وتعلّمًا قصيرًا (microlearning)، واختبارات تقييمية بجهد وتكلفة أقل.
أنشئ مسودات دورات تدريبية كاملة من المستندات أو الروابط خلال دقائق. تقوم HeyGen بكتابة النصوص، وتأليف المشاهد، وإنتاج فيديوهات دروس بصوت راوي، لتتجاوز مراحل التصوير والمونتاج ودورات الإنتاج الطويلة، مع الاستفادة من قدرات إنشاء الدورات بالذكاء الاصطناعي.
تجمع HeyGen بين دروس الفيديو والاختبارات والتقييمات والعناصر التفاعلية لتعزيز تجربة التعلّم. تجعل التسميات التوضيحية المُنشأة تلقائياً، وجداول التقييم، والتحليلات عملية نشر المحتوى وتتبع تقدّم المتعلمين بسيطة.
أنشئ العديد من نسخ الدورات التدريبية بسرعة. استخدم أدوات الترجمة ومترجم الفيديو لتهيئة التعليق الصوتي والترجمة النصية والعناصر البصرية محلياً، بحيث يصل التدريب إلى الفرق العالمية دون إعادة عمل يدوية، مما يعزز تجربة الدورات التدريبية عبر الإنترنت.
إعداد مسودات الدورات وإنشاء المخططات بشكل ذكي
تحلل HeyGen المستندات المرفوعة أو عروض الشرائح أو موجز الدورة التدريبية، وتُنشئ مخططًا منظمًا للدورة يتضمن أهداف التعلّم وتسلسل الوحدات. يقترح الذكاء الاصطناعي أطوال الدروس، والتقسيم، ونقاط التقييم بحيث يبدأ مصممو المناهج بمسودة مكتملة يسهل تحسينها.
تحويل النص إلى دروس فيديو بسرد صوتي طبيعي
حوّل النصوص إلى دروس فيديو بجودة الاستوديو باستخدام مولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعي من HeyGen ونماذج الصوت المتقدّمة. ينتج النظام تعليقات صوتية بصوت بشري، وترجمات متزامنة، وأفاتارات اختيارية كمقدّمي عروض مع مزامنة دقيقة لحركة الشفاه، بحيث تبدو الفيديوهات مصقولة واحترافية دون الحاجة إلى وقت في الاستوديو.
اختبارات تفاعلية وتصحيح بالذكاء الاصطناعي
أنشئ تلقائياً اختبارات، وأسئلة اختيار من متعدد، وأسئلة مفتوحة الإجابة من محتوى الدرس. يمكن لـ HeyGen إعداد سلالم تقدير وتقديم تصحيح فوري مدعوم بالذكاء الاصطناعي مع ملاحظات فورية، بحيث يحصل المتعلمون على تقييم منتظم وفي الوقت المناسب، مما يمكّن المدرسين من توفير ساعات من التصحيح اليدوي بالاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي.
ضوابط العلامة التجارية والقوالب ومرونة التصدير
طبّق مجموعات الهوية البصرية لفرض استخدام الشعارات والخطوط والألوان وأنماط الشرائح عبر الدورات. صدّر الحزم بصيغة SCORM أو LTI، وانشرها في نظام إدارة التعلّم (LMS)، أو شاركها عبر رابط عام. يسهّل التصدير الدفعي وسير العمل المعتمد على القوالب نشر مكتبات الدورات عبر الفرق والمنصات المختلفة.
اطّلع على كيفية قيام شركات مشابهة لشركتك بتوسيع إنشاء المحتوى وتحقيق النمو باستخدام أكثر منصة مبتكرة لتحويل الصور إلى فيديو في السوق.
كيفية استخدام منشئ الدورات بالذكاء الاصطناعي
أنشئ دورات تدريبية متكاملة في أربع خطوات مبسّطة، من المحتوى الأصلي إلى وحدات جاهزة للمتعلمين.
قدّم عروض شرائح أو ملفات PDF أو مستندات أو مخططاً موجزاً. يقوم HeyGen بتحليل المحتوى، واستخلاص النقاط الرئيسية، واقتراح هيكل دورة تدريبية مع الأهداف.
اختر مدة الدرس، وأسلوب المقدّم، ونبرة الصوت، ومجموعة الهوية البصرية للعلامة التجارية. حدّد القوالب الخاصة بالتقييمات والعناصر التفاعلية بحيث يطابق كل جزء من المحتوى معاييرك.
راجع دروس الفيديو المُنشأة، وعدّل النصوص، وأعد ترتيب المشاهد، وأضف الاختبارات أو مساعدي الدردشة. يتيح لك محرر HeyGen تحسين المحتوى دون الحاجة إلى التحرير التقليدي باستخدام المخطط الزمني.
صدّر بصيغة SCORM أو LTI، وانشر مباشرة في نظام إدارة التعلّم (LMS)، أو شارك الروابط. تتبّع التقدّم، وإكمال الدورات، ونتائج التقييم باستخدام التحليلات المدمجة لقياس مخرجات التعلّم.
منشئ الدورات بالذكاء الاصطناعي يعمل على أتمتة عملية تحويل المواد المصدرية إلى دورات تدريبية منظَّمة. تقوم HeyGen باستيعاب المستندات أو الشرائح أو الموجزات، ثم تنشئ مخططات للدورات، ونصوص الدروس، وفيديوهات مروية، واختبارات، وحزم تصدير، بحيث تتمكّن من إنتاج تدريب متكامل من دون تصوير أو تحرير معقّد.
تستخدم HeyGen تقنيات متقدّمة في تحويل النص إلى فيديو كميزة في منشئ الدورات بالذكاء الاصطناعي لتبسيط إنشاء المحتوى، وميزة تحويل الصورة إلى فيديو مع مسارات معالجة متكاملة ونماذج صوت عالية الجودة لإنتاج دروس مصقولة بجودة البث مع مكوّنات مُنشأة بالذكاء الاصطناعي. يمكنك اختيار أنماط مقدّم العرض أو مقدّمي الأفاتار، وتقوم HeyGen بتطبيق مزامنة الشفاه، وإيقاع طبيعي، ومزج صوتي للحصول على مخرجات احترافية.
HeyGen تدعم سير عمل متعدد اللغات بشكل واسع. استخدم video translator لتحويل النصوص وإعادة إنشاء التعليق الصوتي والترجمة في العديد من اللغات، بحيث تبدو الدورات ملائمة للجمهور المحلي مع الحفاظ على التوقيت والنبرة.
نعم، يمكن للأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تحسين إنشاء الدورات. المسودات التي يتم إنشاؤها قابلة للتحرير بالكامل. يمكنك تحديث النصوص، واستبدال المشاهد، وتغيير نبرة الصوت، أو تعديل الاختبارات القصيرة باستخدام أدوات إنشاء الدورات بالذكاء الاصطناعي للحصول على تجربة سلسة. تعمل ميزة إعادة الإنشاء في HeyGen على تطبيق التعديلات عبر جميع النماذج المتنوعة بحيث تتوسع التغييرات بكفاءة.
حمّل مجموعات الهوية البصرية بما في ذلك الشعارات والخطوط ولوحات الألوان لفرض المعايير البصرية. كما يقترح HeyGen أهداف التعلّم ونقاط التقييم وأفضل ممارسات الإيقاع الزمني للدروس، بحيث تبقى جودة الدورات التدريبية متسقة ومتوافقة مع مبادئ التصميم التعليمي.
صدّر بصيغة SCORM أو LTI لدمجها مع أنظمة إدارة التعلّم (LMS)، أو حمّل دروس الفيديو بصيغة MP4، أو شاركها عبر روابط آمنة. كما يدعم HeyGen تضمين الدورات، والوصول عبر API لأتمتة العمليات، والتكامل مع الأدوات الشائعة لتبسيط النشر والمتابعة.
نعم. HeyGen ينشئ اختبارات قصيرة وتقييمات قائمة على معايير تقييم محددة. يقدّم النظام تصحيحاً آلياً بمساعدة الذكاء الاصطناعي للإجابات الموضوعية والمفتوحة، ويوفّر قوالب جاهزة للتغذية الراجعة حتى يحصل المتعلمون على إرشاد في الوقت المناسب ضمن الدورات التدريبية عبر الإنترنت.
تستخدم HeyGen مستوى أمان على مستوى المؤسسات، وتخزيناً مشفراً، وضوابط وصول لحماية المحتوى وبيانات المتعلمين في بيئات مدعومة بالذكاء الاصطناعي. تتوفر عناصر تحكم إدارية وخيارات تدقيق لتلبية احتياجات الامتثال والحوكمة.
ابدأ بأهداف تعلم واضحة، وقدّم مواد مصدرية موجزة، واختر أطوال الدروس المناسبة لمدى الانتباه، وأضف اختبارات تكوينية، ووطّن المحتوى حيث يحتاجه المتعلمون لإنشاء دورات تعليمية بفعالية. أنشئ عدة نسخ مختلفة لاختبار مستوى التفاعل وكرر التحسين بناءً على التحليلات.
تحتفظ بملكية جميع محتوى الدورات الذي تنشئه. توفر HeyGen أصولاً مرخَّصة ومخرجات مُنشأة للاستخدام التجاري. تأكد من أن أي مواد تابعة لجهات خارجية تقوم برفعها تمتلك الأذونات المناسبة قبل النشر.
استكشف المزيد من الأدوات المدعومة بـالذكاء الاصطناعي
حوّل أي صورة إلى شخصية حية بصوت وحركة فائقَي الواقعية باستخدام Avatar IV.
حوّل أفكارك إلى مقاطع فيديو احترافية باستخدام الذكاء الاصطناعي.