منشئ دورات بالذكاء الاصطناعي لإنشاء دورات إلكترونية فورية

ابدأ من نصوص أو شرائح عرض أو ملفات PDF أو موجز قصير واحصل على وحدات تدريبية مصقولة من دون كاميرات أو تحرير. تقوم HeyGen بتحويل المواد المصدرية الخاصة بك إلى دروس فيديو بصوت راوي، واختبارات قصيرة، وترجمات، وملفات تصدير جاهزة، بحيث تتمكّن الفرق وصنّاع المحتوى من إطلاق برامج التدريب بسرعة أكبر.

١٢٩٬١٥١٬١١٤فيديوهات تم إنشاؤها
١٠٣٬٤٠١٬٧٣٧أفاتار تم إنشاؤها
١٧٬٧٥٣٬٤٤٤فيديوهات تمت ترجمتها
ملايين حول العالم يثقون به لإحياء قصصهم.

إعداد الموظفين الجدد بسرعة

Traditional onboarding needs filmed sessions, live trainers, and scheduling. HeyGen turns policies, slide decks, and bullet points into consistent, narrated onboarding modules with quizzes so new hires can ramp faster and HR delivers repeatable experiences.

تدريب المنتج لنجاح العملاء

Product updates and feature training require frequent refreshes. HeyGen creates short demo videos, step-by-step walkthroughs, and assessment checks from release notes or URLs so customer success teams keep tutorials up to date without reshoots.

برامج الامتثال والحصول على الشهادات

Compliance content needs accuracy and traceability. HeyGen produces captioned lessons, timed quizzes, and exportable completion records that meet formal training requirements while simplifying updates and audits through AI-powered solutions.

وسّع كتالوجات الدورات للتعليم وصنّاع المحتوى على نطاق واسع

Course creators and educators can convert syllabi or research into full online course modules with videos, quizzes, and downloadable materials using AI tools. HeyGen reduces production time so creators publish more courses and diversify revenue streams.

التعلّم المصغّر ودعم الأداء

Need just-in-time refreshers or short explainers? HeyGen’s AI video generator generates microlearning clips and quick reference guides from longer source documents so learners access targeted help exactly when they need it.

برامج تدريب متعددة اللغات

Expanding into new regions usually requires re-recording content. HeyGen’s video translator recreates narration and captions in many languages, preserving timing and tone so learning feels native for each audience.


لماذا يعد HeyGen أفضل منشئ دورات بالذكاء الاصطناعي

HeyGen تعمل على أتمتة إنتاج الدورات التدريبية من البداية إلى النهاية باستخدام صياغة ذكية للنصوص، وإنشاء فيديو بالذكاء الاصطناعي، وخدمات الترجمة والتوطين، بحيث تتمكن المؤسسات من إنشاء تدريب متسق على نطاق واسع. أنشئ دروسًا يقودها مدرّبون، وتعلّمًا قصيرًا (microlearning)، واختبارات تقييمية بجهد وتكلفة أقل.

إنتاج الدورات بشكل أسرع

أنشئ مسودات دورات تدريبية كاملة من المستندات أو الروابط خلال دقائق. تقوم HeyGen بكتابة النصوص، وتأليف المشاهد، وإنتاج فيديوهات دروس بصوت راوي، لتتجاوز مراحل التصوير والمونتاج ودورات الإنتاج الطويلة، مع الاستفادة من قدرات إنشاء الدورات بالذكاء الاصطناعي.

سلسلة أدوات تعلم متكاملة

تجمع HeyGen بين دروس الفيديو والاختبارات والتقييمات والعناصر التفاعلية لتعزيز تجربة التعلّم. تجعل التسميات التوضيحية المُنشأة تلقائياً، وجداول التقييم، والتحليلات عملية نشر المحتوى وتتبع تقدّم المتعلمين بسيطة.

وسّع نطاق عملك عبر التوطين والأتمتة

أنشئ العديد من نسخ الدورات التدريبية بسرعة. استخدم أدوات الترجمة ومترجم الفيديو لتهيئة التعليق الصوتي والترجمة النصية والعناصر البصرية محلياً، بحيث يصل التدريب إلى الفرق العالمية دون إعادة عمل يدوية، مما يعزز تجربة الدورات التدريبية عبر الإنترنت.

إعداد مسودات الدورات وإنشاء المخططات بشكل ذكي

تحلل HeyGen المستندات المرفوعة أو عروض الشرائح أو موجز الدورة التدريبية، وتُنشئ مخططًا منظمًا للدورة يتضمن أهداف التعلّم وتسلسل الوحدات. يقترح الذكاء الاصطناعي أطوال الدروس، والتقسيم، ونقاط التقييم بحيث يبدأ مصممو المناهج بمسودة مكتملة يسهل تحسينها.

A smiling man in a video frame, flanked by cards for uploading a PDF and a course outline.

تحويل النص إلى دروس فيديو بسرد صوتي طبيعي

حوّل النصوص إلى دروس فيديو بجودة الاستوديو باستخدام مولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعي من HeyGen ونماذج الصوت المتقدّمة. ينتج النظام تعليقات صوتية بصوت بشري، وترجمات متزامنة، وأفاتارات اختيارية كمقدّمي عروض مع مزامنة دقيقة لحركة الشفاه، بحيث تبدو الفيديوهات مصقولة واحترافية دون الحاجة إلى وقت في الاستوديو.

A software interface with a pop-up showing "Q3 Result Overview" text on the left, and a presentation slide with the same title and a man's photo on the right.

اختبارات تفاعلية وتصحيح بالذكاء الاصطناعي

أنشئ تلقائياً اختبارات، وأسئلة اختيار من متعدد، وأسئلة مفتوحة الإجابة من محتوى الدرس. يمكن لـ HeyGen إعداد سلالم تقدير وتقديم تصحيح فوري مدعوم بالذكاء الاصطناعي مع ملاحظات فورية، بحيث يحصل المتعلمون على تقييم منتظم وفي الوقت المناسب، مما يمكّن المدرسين من توفير ساعات من التصحيح اليدوي بالاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي.

A smiling woman in a futuristic outfit holds a tablet, looking up, with a "2025 AI Sentiment Report" overlay.

ضوابط العلامة التجارية والقوالب ومرونة التصدير

طبّق مجموعات الهوية البصرية لفرض استخدام الشعارات والخطوط والألوان وأنماط الشرائح عبر الدورات. صدّر الحزم بصيغة SCORM أو LTI، وانشرها في نظام إدارة التعلّم (LMS)، أو شاركها عبر رابط عام. يسهّل التصدير الدفعي وسير العمل المعتمد على القوالب نشر مكتبات الدورات عبر الفرق والمنصات المختلفة.

Dialog box showing options to export as SCORM 1.2, with a smiling man in the background.

مستخدم من قبل أكثر من 100,000 فريق يقدّرون الجودة والسهولة والسرعة

اطّلع على كيفية قيام شركات مشابهة لشركتك بتوسيع إنشاء المحتوى وتحقيق النمو باستخدام أكثر منصة مبتكرة لتحويل الصور إلى فيديو في السوق.

Miro
"لقد مكّن كتّابنا من الوصول إلى نفس مستوى الإبداع في العملية الذي أتمتع به أنا عندما يتعلق الأمر بوسائط سرد القصص البصرية."

ستيف سووري, مصمم وسائط تعليمية
Vision Creative Labs
"اللحظة الفارقة بالنسبة لي كانت عندما أصبح لدينا فيلم كنت أقدّمه كل أسبوع. فجأة أدركنا أن بإمكاني كتابة نص، وإرساله، وألا أضطر مطلقًا للوقوف أمام الكاميرا مرة أخرى."

روجر هيرست, الشريك المؤسس
Workday
"ما أحبه في HeyGen هو أنني لم أعد مضطراً لرفض المشاريع. الأمر أشبه بأننا عززنا فريقنا، وأصبح بإمكاننا إنجاز الكثير أكثر بالموارد المتاحة لدينا."

Justin Meisinger, مدير برنامج
كيف يعمل

كيفية استخدام منشئ الدورات بالذكاء الاصطناعي

أنشئ دورات تدريبية متكاملة في أربع خطوات مبسّطة، من المحتوى الأصلي إلى وحدات جاهزة للمتعلمين.

الخطوة 1

حمّل محتواك أو الصق رابط URL

قدّم عروض شرائح أو ملفات PDF أو مستندات أو مخططاً موجزاً. يقوم HeyGen بتحليل المحتوى، واستخلاص النقاط الرئيسية، واقتراح هيكل دورة تدريبية مع الأهداف.

الخطوة 2

اختر الأسلوب والإيقاع

اختر مدة الدرس، وأسلوب المقدّم، ونبرة الصوت، ومجموعة الهوية البصرية للعلامة التجارية. حدّد القوالب الخاصة بالتقييمات والعناصر التفاعلية بحيث يطابق كل جزء من المحتوى معاييرك.

الخطوة 3

عاين، حرّر، وأضف عناصر تفاعلية

راجع دروس الفيديو المُنشأة، وعدّل النصوص، وأعد ترتيب المشاهد، وأضف الاختبارات أو مساعدي الدردشة. يتيح لك محرر HeyGen تحسين المحتوى دون الحاجة إلى التحرير التقليدي باستخدام المخطط الزمني.

الخطوة 4

انشر وتابع المتعلمين

صدّر بصيغة SCORM أو LTI، وانشر مباشرة في نظام إدارة التعلّم (LMS)، أو شارك الروابط. تتبّع التقدّم، وإكمال الدورات، ونتائج التقييم باستخدام التحليلات المدمجة لقياس مخرجات التعلّم.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

الأسئلة الشائعة (FAQs)

ما هو مُنشئ الدورات بالذكاء الاصطناعي وكيف تستخدمه HeyGen؟

منشئ الدورات بالذكاء الاصطناعي يعمل على أتمتة عملية تحويل المواد المصدرية إلى دورات تدريبية منظَّمة. تقوم HeyGen باستيعاب المستندات أو الشرائح أو الموجزات، ثم تنشئ مخططات للدورات، ونصوص الدروس، وفيديوهات مروية، واختبارات، وحزم تصدير، بحيث تتمكّن من إنتاج تدريب متكامل من دون تصوير أو تحرير معقّد.

ما مدى واقعية واحترافية مظهر وصوت مقاطع الفيديو المُنشأة؟

تستخدم HeyGen تقنيات متقدّمة في تحويل النص إلى فيديو كميزة في منشئ الدورات بالذكاء الاصطناعي لتبسيط إنشاء المحتوى، وميزة تحويل الصورة إلى فيديو مع مسارات معالجة متكاملة ونماذج صوت عالية الجودة لإنتاج دروس مصقولة بجودة البث مع مكوّنات مُنشأة بالذكاء الاصطناعي. يمكنك اختيار أنماط مقدّم العرض أو مقدّمي الأفاتار، وتقوم HeyGen بتطبيق مزامنة الشفاه، وإيقاع طبيعي، ومزج صوتي للحصول على مخرجات احترافية.

ما هي اللغات والترجمات المدعومة؟

HeyGen تدعم سير عمل متعدد اللغات بشكل واسع. استخدم video translator لتحويل النصوص وإعادة إنشاء التعليق الصوتي والترجمة في العديد من اللغات، بحيث تبدو الدورات ملائمة للجمهور المحلي مع الحفاظ على التوقيت والنبرة.

هل يمكنني تعديل النصوص ومقاطع الفيديو بعد إنشائها؟

نعم، يمكن للأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تحسين إنشاء الدورات. المسودات التي يتم إنشاؤها قابلة للتحرير بالكامل. يمكنك تحديث النصوص، واستبدال المشاهد، وتغيير نبرة الصوت، أو تعديل الاختبارات القصيرة باستخدام أدوات إنشاء الدورات بالذكاء الاصطناعي للحصول على تجربة سلسة. تعمل ميزة إعادة الإنشاء في HeyGen على تطبيق التعديلات عبر جميع النماذج المتنوعة بحيث تتوسع التغييرات بكفاءة.

كيف يساعد HeyGen في الحفاظ على جودة العلامة التجارية وجودة المحتوى التعليمي؟

حمّل مجموعات الهوية البصرية بما في ذلك الشعارات والخطوط ولوحات الألوان لفرض المعايير البصرية. كما يقترح HeyGen أهداف التعلّم ونقاط التقييم وأفضل ممارسات الإيقاع الزمني للدروس، بحيث تبقى جودة الدورات التدريبية متسقة ومتوافقة مع مبادئ التصميم التعليمي.

ما هي صيغ التصدير والتكاملات المتاحة؟

صدّر بصيغة SCORM أو LTI لدمجها مع أنظمة إدارة التعلّم (LMS)، أو حمّل دروس الفيديو بصيغة MP4، أو شاركها عبر روابط آمنة. كما يدعم HeyGen تضمين الدورات، والوصول عبر API لأتمتة العمليات، والتكامل مع الأدوات الشائعة لتبسيط النشر والمتابعة.

هل يمكن لـ HeyGen إنشاء التقييمات وتصحيح إجابات المتعلمين؟

نعم. HeyGen ينشئ اختبارات قصيرة وتقييمات قائمة على معايير تقييم محددة. يقدّم النظام تصحيحاً آلياً بمساعدة الذكاء الاصطناعي للإجابات الموضوعية والمفتوحة، ويوفّر قوالب جاهزة للتغذية الراجعة حتى يحصل المتعلمون على إرشاد في الوقت المناسب ضمن الدورات التدريبية عبر الإنترنت.

هل بيانات المحتوى والمتعلمين لديّ آمنة؟

تستخدم HeyGen مستوى أمان على مستوى المؤسسات، وتخزيناً مشفراً، وضوابط وصول لحماية المحتوى وبيانات المتعلمين في بيئات مدعومة بالذكاء الاصطناعي. تتوفر عناصر تحكم إدارية وخيارات تدقيق لتلبية احتياجات الامتثال والحوكمة.

ما هي أفضل الممارسات لإنشاء الدورات باستخدام HeyGen؟

ابدأ بأهداف تعلم واضحة، وقدّم مواد مصدرية موجزة، واختر أطوال الدروس المناسبة لمدى الانتباه، وأضف اختبارات تكوينية، ووطّن المحتوى حيث يحتاجه المتعلمون لإنشاء دورات تعليمية بفعالية. أنشئ عدة نسخ مختلفة لاختبار مستوى التفاعل وكرر التحسين بناءً على التحليلات.

من يملك حقوق الدورات التي يتم إنشاؤها في HeyGen؟

تحتفظ بملكية جميع محتوى الدورات الذي تنشئه. توفر HeyGen أصولاً مرخَّصة ومخرجات مُنشأة للاستخدام التجاري. تأكد من أن أي مواد تابعة لجهات خارجية تقوم برفعها تمتلك الأذونات المناسبة قبل النشر.

