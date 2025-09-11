Coursera هي واحدة من أبرز منصات التعلّم عبر الإنترنت في العالم، ملتزمة بتوفير وصول شامل إلى تعليم عالي الجودة على مستوى عالمي. مع أكثر من 100 مليون متعلّم، وأكثر من 7,000 دورة، وشراكات مع أكثر من 300 من الجامعات والشركات الرائدة، أعادت Coursera تعريف طريقة تعلّم الناس في العصر الرقمي.

ولكن مع توسّع المنصة عالميًا، برز تحدٍ جوهري: كيف يمكن توفير تجارب تعلّم محلية حقيقية وذات صدى عاطفي للطلاب عبر اللغات والثقافات، دون المساس بالأصالة أو تحمّل تكاليف إنتاج غير مستدامة.

مصطفى فيرنتشرولا، المدير التقني (CTO) في Coursera، يشرف على فريق الهندسة وجهود الذكاء الاصطناعي في Coursera. يركّز عمله على بناء أدوات توليدية بالذكاء الاصطناعي (مثل الدبلجة بالذكاء الاصطناعي، واستنساخ الصوت، ومزامنة الشفاه، وغيرها) وضمان أن تخدم التطورات التقنية المهمة الأساسية المتمثلة في توفير تعليم شخصي، متاح، وفعّال للجميع، في كل مكان.

قال مصطفى: "تسعى Coursera إلى تقديم تجارب تعلّم على نطاق عالمي واسع. ولتحقيق ذلك بفعالية، علينا إزالة حواجز اللغة، وتخصيص التعلّم، والحفاظ على جودة وهدف التعليم الأصلي. وهنا يأتي دور الجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي، وخاصة HeyGen، الذي كان له تأثير تحوّلي."

تقديم تجارب غامرة يقودها المدرّسون

قبل استخدام HeyGen، كانت Coursera قد نجحت في توظيف الذكاء الاصطناعي لتوسيع نطاق ترجمات النصوص والصوت. لكن تعريب الفيديو ظلّ عقبة كبيرة وصعبة التجاوز.

قال مصطفى: «بدأنا بالنص، وكان ذلك قابلاً للإدارة، لكن عندما وصل الأمر إلى ترجمة محتوى الفيديو مع الحفاظ على نبرة المدرّس وعاطفته ومزامنة حركة الشفاه مع اللغة الجديدة، لم يعد ذلك ممكنًا. كان مكلفًا للغاية ومعقّدًا جدًا بحيث لا يمكن تنفيذه على نطاق واسع».

حدث الاختراق عندما اكتشف مصطفى وفريقه HeyGen، وبشكل خاص استنساخ الصوت ومزامنة الشفاه. قامت Coursera باستخدام HeyGen لإنشاء نسخ محلية من مقاطع الفيديو التي يقدّمها المدرّسون باللغات الفرنسية والإسبانية والألمانية ولغات أخرى، مع الحفاظ ليس فقط على ما يُقال، بل أيضًا على طريقة قوله.

قال مصطفى: "أكثر ما فاجأنا هو مدى الطبيعة التي بدا عليها الأمر. تمكّنا من أخذ فيديو لمُدرّس يتحدث الإنجليزية وجعله يبدو كما لو أنه يتحدث الإسبانية، مع الحفاظ على نبرته وإيقاع حديثه وتعبيره العاطفي."

كانت تلك الأصالة شرطًا لا يمكن التنازل عنه بالنسبة لـ Coursera. كان الفريق دائمًا حذرًا من المحتوى المُنشأ بالذكاء الاصطناعي الذي يبدو آليًا أو منفصلًا عن الواقع. أوضح مصطفى: "نحن لا نكتفي بتقديم المعلومات، بل نُنشئ تجارب غامرة يقودها المدرّسون". وأضاف: "إذا فُقد البعد العاطفي، تتضرر عملية التعلّم".

قدرة HeyGen على تقديم جودة عالية على نطاق واسع من دون التفريط بالعاطفة أو حضور المدرّس كانت تمامًا ما تنتظره Coursera.

تحقيق «اللحظة السحرية» مع HeyGen

تأمّل مصطفى كيف أن ما كان يتطلّب استثمارات كبيرة ووقتًا طويلًا أصبح يحدث الآن بمرونة وسرعة. وقال: "لطالما اعتقدنا أن ترجمة الفيديو على نطاق واسع ستتطلّب استثمارًا ضخمًا في الإنتاج أو التكنولوجيا". وأضاف: "عندما تمكّن الفريق من بناء هذا خلال عدد قليل من السبرنتات أو الأسابيع، فوجئنا بمدى السرعة التي استطعنا بها الوصول إلى هذا المستوى من التوسّع".

بالنسبة للمدرّسين، كان من المؤثّر جداً أن يروا صوتهم ومشاعرهم محفوظة في مقاطع الفيديو المترجمة. قال مصطفى: "لقد بدا الأمر وكأنه هم بالفعل". وأضاف: "مقاطع الفيديو المترجمة ما زالت تبدو وتُسمع كأنها من معلّمينا، لكنها فقط بلغة أخرى".

كان الإنجاز التقني مكافئًا لحجم الاستجابة العاطفية. قال مصطفى متذكرًا: "كانت اللحظة السحرية بالنسبة لنا عندما شاهدنا فيديو مُدبلج مع مزامنة شفاه مثالية وحفاظ كامل على العاطفة". "عندها أدركنا أن هذا ليس مجرد أداة، بل منصة لتوسيع نطاق التعلّم دون فقدان ما يجعله إنسانيًا".

HeyGen لم تقتصر على تحسين الجوانب اللوجستية فحسب، بل فتحت آفاقًا جديدة للإبداع والعمليات. يمكن لمهندسي Coursera ومنشئي المحتوى الآن أن يقولوا: "أنا من صنع هذا"، ليس فقط لأنهم أنشؤوا المحتوى التعليمي، بل لأنهم تولّوا ترجمته ومواءمته محليًا بأنفسهم، دون الاعتماد على مساعدة من جهات خارجية.

قال مصطفى: "كان ذلك صادمًا. كان الفيديو بلغة مختلفة تمامًا، لكنه مع ذلك احتفظ بالسياق والعاطفة والوضوح التعليمي نفسه كما في النسخة الأصلية. بدا طبيعيًا."

تحسين مدة المشاهدة ومعدلات الإكمال

منذ تطبيق HeyGen، حققت Coursera زيادات ملموسة في تفاعل المتعلمين، وإتاحة المنصة، والنتائج التعليمية.

النتائج الرئيسية:

زيادة بنسبة 40% في وقت مشاهدة الفيديو – في مناطق مثل أمريكا اللاتينية، أدّى تخصيص محتوى الفيديو محلياً إلى زيادة كبيرة في إجمالي وقت المشاهدة.

زيادة بنسبة 25% في معدلات إكمال الدورات – كان الطلاب أكثر احتمالًا لإكمال الدورات عندما قُدِّم محتوى الفيديو بلغتهم الأم.

توطين قابل للتوسّع وموثوق – أصبحت Coursera تقدّم الآن محتوى فيديو مترجماً عبر صيغ ولغات متعددة من دون الحاجة إلى إعادة تصوير مكلفة.

يشجّع مصطفى الفرق الأخرى على البدء بخطوات صغيرة. قال: "بدأنا بفيديو واحد فقط، وهذا كل ما احتجناه لنرى الأثر". ثم أضاف: "بمجرد أن تختبر ذلك بنفسك، يتضح لك فورًا ما يمكن أن يفتحه من إمكانات".

كما شدّد أيضًا على السرعة التي يتطور بها مجال الذكاء الاصطناعي، وHeyGen على وجه الخصوص. قال: "هذا المجال يتحرك بسرعة. إذا لم تكن تُجرّب الآن، فستتأخر لاحقًا. لقد أصبح HeyGen جزءًا أساسيًا من البنية التحتية لدينا."