تُعد مقاطع الفيديو الفعّالة للتدريب على السلامة عنصرًا أساسيًا في كل مؤسسة. سواء كان الهدف توعية الموظفين بمخاطر بيئة العمل، أو إجراءات الاستجابة للطوارئ، أو بروتوكولات السلامة الخاصة بالصناعة، تتيح HeyGen للفرق إنشاء مقاطع فيديو احترافية للتدريب على السلامة بسرعة، دون الحاجة إلى موارد إنتاج باهظة التكلفة.
Traditional safety training video production requires significant time and budget. HeyGen streamlines the process, allowing safety officers, HR teams, and compliance managers to produce high-quality safety training content quickly and efficiently.
Use AI avatars to deliver safety instructions clearly and consistently. Incorporate animations, motion graphics, and step-by-step visuals to demonstrate workplace safety procedures, emergency protocols, and industry-specific precautions in your videos.
With HeyGen’s AI-powered platform, you can quickly update training materials, adapt content for different industries, and translate your safety training videos into multiple languages. Ensure that employees and stakeholders receive the latest safety information without the need for costly reshoots.
Discover how Sibelco uses HeyGen to transform the time it takes to produce internal training videos, dramatically decreasing costs by €1,000 per minute of video created.
«مع HeyGen تصبح الأمور أقل تعقيدًا وأكثر سهولة في الاستخدام. قد يكون استخدام الذكاء الاصطناعي مقلقًا، لكن سير العمل مع HeyGen يجعل التنقّل فيه سهلًا، ويسمح لفريقنا بتوفير الوقت والمال مع الحفاظ على سلامة موظفي Sibelco.»
جان-ماري بيتي
مدير التعلم الرقمي في Sibelco
كيفية إنشاء فيديوهات تدريب على السلامة باستخدام HeyGen
HeyGen هي منصة لإنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي تساعد المؤسسات على إنتاج فيديوهات تدريبية عالية الجودة للسلامة بكفاءة. تدعم الفرق في توعية الموظفين بسلامة مكان العمل، والاستعداد لحالات الطوارئ، والبروتوكولات الخاصة بكل قطاع.
HeyGen يلغي الحاجة إلى مقدمي العروض أمام الكاميرا، وفرق إنتاج الفيديو المكلفة، ودورات الإنتاج الطويلة. تقدّم الأفاتارات بالذكاء الاصطناعي تعليمات السلامة بشكل احترافي ومتّسق، مما يجعل فيديوهات تدريب السلامة أكثر قابلية للتوسّع وسهولة في الوصول.
بالتأكيد. توفر HeyGen أفاتارات بالذكاء الاصطناعي قابلة للتخصيص تتوافق مع ثقافة السلامة في شركتك وأهداف التدريب لديك. يمكنك ضبط المظهر ونبرة الصوت والنص ليتماشى مع إرشادات السلامة الخاصة بك.
نعم. يمكن استخدام HeyGen في مختلف القطاعات مثل البناء، والتصنيع، والرعاية الصحية، والنقل، وغيرها. يمكنك بسهولة تخصيص مقاطع فيديو التدريب لتلائم معايير السلامة المحددة.
مع HeyGen، يصبح تحديث مقاطع الفيديو سريعًا وسهلًا. يمكنك تعديل النصوص، وتغيير العناصر البصرية، وإنتاج نسخة محدَّثة خلال دقائق، دون الحاجة إلى إعادة تصوير مكلفة.
نعم، بالتأكيد. يمكن تحميل مقاطع فيديو HeyGen إلى البوابات الداخلية، ومنصات التعلّم الإلكتروني، ووحدات الإعداد للموظفين الجدد، أو حتى تطبيقات الأجهزة المحمولة.
عادةً ما يستغرق إنتاج فيديوهات تدريب السلامة الاحترافية بضع ساعات فقط، وذلك بحسب عمق المحتوى ومستوى التخصيص المطلوب.
لا. تم تصميم واجهة HeyGen البديهية لفرق الموارد البشرية ومديري السلامة والمدرّبين الذين لديهم خبرة قليلة أو معدومة في إنتاج الفيديو.
HeyGen مثالي لتدريب السلامة في مكان العمل، ووحدات الامتثال، وأدلة الاستجابة للطوارئ، وإجراءات الإخلاء، وموضوعات السلامة المتخصصة في مختلف الصناعات.
