وسّع إنتاج فريقك من الفيديو دون زيادة عبء عملك
HeyGen for Business يمنح مؤسستك قدرة إنشاء أعلى بمقدار 5 مرات، وفيديو تفاعلي للتدريب، وتسجيل دخول أحادي ذاتي الخدمة (SSO)، وحدود فيديو موسّعة، والمزيد. سواء كنت شركة ناشئة أو تقود أقساماً قائمة، يوفّر HeyGen للفرق طريقة مشتركة ومنضبطة وقابلة للتوسّع لإنشاء الفيديوهات وتوطينها بسرعة، مما يجعله أفضل منصة فيديو بالذكاء الاصطناعي للأعمال.
HeyGen تمكّن أي شخص (نعم، أنت) من إنشاء محتوى فيديو عالي الجودة وقابل للتوسّع لكل الاحتياجات، وعملاؤنا يؤكدون ذلك. نحن فخورون بالحصول على أعلى تصنيف لرضا العملاء على G2 في مجالات إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي، والترجمة، وجودة الأفاتار. إليك بعض الفوائد التي يحققها عملاؤنا:
ما هو HeyGen للأعمال؟
الخطة الوحيدة من HeyGen المصممة خصيصاً للفرق. احصل على مساحة عمل للتعاون، وسعة إنشاء أكبر بمقدار 5 مرات، وإمكانية وصول حصرية إلى أحدث نماذج الفيديو بالذكاء الاصطناعي، مع فوترة مركزية موحّدة.
5x قدرة أكبر على الإنشاء لصور وأصوات بالذكاء الاصطناعي والمزيد
أنشئ وترجم مقاطع فيديو لمدة تصل إلى60 دقيقة
أنشئ 5 أفاتارات مخصصة لمؤسستك
أضف أعضاء الفريقلتعاون الفريق في مساحة العمل
"HeyGen أتاح لكتّابنا أن يمتلكوا نفس مستوى الإبداع في العملية التي أمتلكها عندما يتعلق الأمر بوسائط سرد القصص البصرية."
ستيف سووري
مصمم وسائط تعليمية في Miro
أنشئ محتوى التدريب والتسويق والمبيعات والاتصالات الداخلية من مساحة عمل واحدة مع مستوى أمان مخصص للمؤسسات وضوابط إدارية متقدّمة.
أنشئ فوراً بجودة استوديو احترافية
حوّل النصوص وملفات PDF والعروض التقديمية إلى مقاطع فيديو واقعية بأفاتار خلال دقائق. بدون كاميرات، وبدون جداول تحرير، وبدون تكاليف إنتاج إضافية. فقط محتوى سريع ومتوافق مع هوية علامتك التجارية يمكن لأي شخص في فريقك إنشاؤه.
فيديو واحد، لكل لغة، ولكل سوق
ترجم المحتوى الحالي إلى أكثر من 175 لغة بجودة ترجمة تضاهي المتحدثين الأصليين، مع مزامنة شفاه دقيقة وتدقيق لغوي مدمج. تساعد HeyGen الفرق العالمية على الوصول إلى جماهير جديدة في دقائق بدلًا من أشهر.
خصّص مقاطع الفيديو على نطاق واسع بتأثير إنساني حقيقي
اجعل كل مشاهد يشعر بأنه مُقدَّر. أنشئ مقاطع فيديو أصيلة ومخصّصة تساعد فرق المبيعات والتسويق والتدريب على بناء روابط أقوى في كل نقطة تواصل، دون الحاجة إلى أي تسجيل يدوي.
تكامل سلس مع سير العمل الحالي لديك
تكامل مع Zapier وHubSpot وMake وn8n لبدء إنشاء الفيديو تلقائياً. أنشئ محتوى شخصياً انطلاقاً من تحديثات نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)، أو تعبئة النماذج، أو أي حدث آخر في بيئتك التقنية.
تسجيل الدخول الموحد (SSO) وحوكمة جاهزة للمؤسسات
حافظ على اتساق الهوية وسيطرتك الكاملة من خلال مساحات عمل الفرق، والأدوار المخصصة، وتسجيل الدخول الأحادي (SSO)، والاستخدام المشترك، وأدوات الإدارة المركزية. وسّع نطاق عملك بأمان مع اعتماد SOC 2 Type II والامتثال للائحة GDPR وحوكمة الذكاء الاصطناعي المدمجة منذ اليوم الأول.
الوصول إلى أحدث نماذج الفيديو
يستفيد فريقك من الوصول إلى Avatar IV وSora 2 وVeo 3، وهي أحدث نماذج الفيديو بالذكاء الاصطناعي المتقدمة المتاحة، جميعها من مساحة عمل واحدة.
Avatar IV
أحدث تقنيات الأفاتار تطورًا. إنشاء فيديو يصل إلى 5 دقائق بحركات وتعابير طبيعية.
Sora 2
أنشئ محتوى فيديو إبداعياً باستخدام Sora 2 من OpenAI. آفاق جديدة للتسويق وسرد القصص.
Veo 3
جودة فيديو فائقة من أحدث نماذج Google وأكثرها تقدماً، لمحتوى يتطلّب الأفضل.
"بدأنا بفيديو واحد فقط. هذا كل ما احتجناه لنرى الأثر. بمجرد أن تختبره، يصبح من الواضح ما الذي يمكن أن يفتحه من إمكانات"
مصطفى فرنيتشر والا
الرئيس التقني في Coursera
أسعار بسيطة مصممة للشركات
للأعمال
20$/مقعد إضافي. مثالي للمؤسسات التي تحتاج إلى طريقة آمنة وقابلة للتوسّع لتمكين الفرق من إنشاء مقاطع فيديو عالية الجودة بالذكاء الاصطناعي، وتخصيصها، ومواءمتها محلياً بسرعة.
استخدام إنشاء أكثر بمقدار 5 مرات
5 أفاتارات مخصصة
إعداد ذاتي لـ SAML/SSO
فيديو تفاعلي للتعلّم الإلكتروني
تصدير SCORM
تسجيل الشاشة
تعاون مساحة العمل
التعليق والتحرير على مسودات الفيديو
الدعوات وإدارة الفريق
حقوق الاستخدام التجاري لمقاطع الفيديو
ترجمة الفيديو حتى 60 دقيقة
معالجة ذات أولوية
نمِّ علامتك التجارية باستخدام أصول مركزية موحّدة
تكامل مع Zapier وHubSpot وMake وn8n وغيرها
فوترة مركزية
وسّع استخدام الفيديو عبركل قسم في شركتك
حوّل الحملات والمدونات وإطلاقات المنتجات إلى فيديو احترافي خلال دقائق. أنشئ المزيد من المحتوى دون زيادة عدد الموظفين. حافظ على اتساق الهوية العلامية عبر كل أصل من أصولك.
مزايا بمستوى المؤسسات، إعداد ذاتي الخدمة
مكّن مؤسستك من خلال أدوات آمنة وتعاونية ومتسقة مع هوية علامتك التجارية، مصممة لتبسيط كل خطوة من خطوات إنشاء الفيديو.
SAML/SSO
وفّر وصولاً آمناً وسلساً للفِرق من خلال تسجيل الدخول الأحادي (SSO) وإدارة الهوية بمستوى أمان مخصص للمؤسسات.
الفوترة المركزية
فوترة موحّدة على مستوى المؤسسة في مكان واحد. لا حاجة بعد الآن لمطابقة عدة اشتراكات.
حقوق الاستخدام التجاري
أنشئ وانشر مقاطع الفيديو بثقة مع حقوق تجارية كاملة مضمّنة للاستخدام في الأعمال
جاهز للتكامل
اتصل بـ Zapier وHubSpot وMake وn8n وغيرها. أنشئ الفيديو داخل سير العمل الحالي لديك.
إدارة الفريق
تحكّم في الأدوار والصلاحيات والأصول المشتركة للحفاظ على اتساق كل فريق والتزامه بالهوية المؤسسية.
معالجة ذات أولوية
إنشاء فيديو أسرع مع أولوية في المعالجة. يحصل مستخدمو الأعمال على أولوية في طابور الانتظار.
استخدام إنشاء أكثر بمقدار 5 مرات
احصل على سعة إنشاء شهرية أكبر بكثير مقارنة بالخطط الفردية. أنشئ على نطاق واسع دون مواجهة حدود.
مقاطع فيديو حتى 60 دقيقة
أنشئ مقاطع فيديو تصل مدتها إلى 60 دقيقة وترجمها. يدعم المحتوى الطويل مثل مواد التدريب والندوات عبر الإنترنت والعروض التقديمية.
القدرات الأساسية التي تفضّلها الشركات
التوأم الرقمي
حوّل أي عضو في الفريق إلى مقدّم قابل للتوسّع. تسجيل واحد ينشئ أفاتار يمكنه الظهور في عدد غير محدود من مقاطع الفيديو.
استنساخ الصوت
طابِق صوتك الحقيقي بدقة عالية. عدّل جملة أو حدّث فقرة كاملة من دون إعادة التسجيل للحفاظ على ثبات النبرة والطاقة في جميع الفيديوهات.
تحديثات سهلة
عدّل النص، واستبدل الشاشة، واضغط على إنشاء. لا حاجة لتصوير جديد ولا لتأخيرات. حافظ على حداثة المحتوى حتى يتوفر لديك دائمًا أفضل مقاطع الفيديو.
التعاون
اعملوا معًا في مساحات عمل مشتركة حيث يمكن للفرق مراجعة الفيديوهات والتعليق عليها وتحسينها. أنشئوا بشكل أسرع وابقوا على توافق من دون دورات ملاحظات طويلة.
التسميات التوضيحية والترجمة النصية
أضف تسميات توضيحية وترجمات دقيقة تلقائياً لمشاهدة واضحة وسهلة الوصول. مثالية للمحتوى العالمي أو الصامت أو متعدد القنوات.
عدة العلامة التجارية
حمّل عناصر هويتك التجارية لضمان بقاء كل فيديو متسقاً. حافظ على توحيد الألوان والخطوط والشعارات عبر مكتبتك بالكامل ولكل مستخدم.
زوّد فريقك بالقوة الكاملة لـ HeyGen مع الخصوصية والحوكمة والأمان المدمجة في المنصة. وسّع مساحة عملك بسهولة من خلال مقاعد مرنة، وأرصدة، وأدوات تحكم إدارية متقدّمة.
Miro
"لقد مكّن كتّابنا من امتلاك مستوى الإبداع نفسه الذي أتمتع به أنا في عملية استخدام الوسائط البصرية لسرد القصص."
ستيف سووري, مصمم وسائط تعليمية
لديك أسئلة؟ لدينا الإجابات
ما هو HeyGen for Business؟
HeyGen للأعمال هي منصة فيديو بالذكاء الاصطناعي موجّهة للفرق، مصممة للمؤسسات التي تحتاج إلى تعاون آمن، واستخدام مشترك، وإنشاء فيديوهات قابلة للتوسّع. تتضمن أرصدة مجمّعة، وضوابط إدارية، وتسجيل دخول أحادي SSO، وميزات حوكمة غير متاحة في الخطط الفردية. كما توفّر قدرات مُنشئ فيديو بالذكاء الاصطناعي للأعمال مصمم خصيصاً للفرق العالمية.
كيف يختلف برنامج الأعمال عن الخطط الأخرى؟
تم تصميم الخطط الفردية لإنشاء الفيديوهات الشخصية. تم تصميم خطة الأعمال للفرق، حيث توفر مساحات عمل مشتركة، وأرصدة مجمّعة، ومقاعد أقل تكلفة، وفوترة مركزية، وأدواراً مخصصة، إضافة إلى مصادقة وأمان بمستوى الشركات.
كيف تعمل الأرصدة المجمّعة؟
يحصل كل Workspace للأعمال على رصيد شهري من نقاط التوليد يتشاركها جميع المستخدمين. لا تؤدي المقاعد إلى زيادة هذا الرصيد، لكن يمكن للمسؤولين إضافة استخدام إضافي من خلال إعادة التعبئة التلقائية أو حزم الإضافات لضمان توسّع يمكن التنبؤ به.
هل يمكن لفريقي التعاون داخل HeyGen؟
نعم. يمكن للفرق العمل معًا في مساحات عمل مشتركة لمراجعة الفيديوهات والتعليق عليها وتحسينها بشكل تعاوني. تساعد الأصول المشتركة والقوالب والأفاتارات ومجموعات الهوية البصرية للعلامة التجارية الجميع على البقاء متوافقين.
هل يدعم HeyGen الترجمة والتعريب؟
بالتأكيد. يمكنك ترجمة أي فيديو إلى أكثر من 175 لغة ولهجة مع مزامنة طبيعية لحركة الشفاه وتدقيق مدمج. يتيح لك ذلك جعل التواصل والتدريب على مستوى العالم سريعًا ومتسقًا وفعّالًا من حيث التكلفة.
هل HeyGen for Business آمن؟
نعم. HeyGen for Business تتضمن تسجيل الدخول الأحادي (SSO)، وصلاحيات وصول مبنية على الأدوار، وأماناً بمستوى المؤسسات. HeyGen متوافقة مع معايير SOC 2 Type II وGDPR وCCPA وData Privacy Framework، مع ضوابط صارمة لحماية بياناتك.
هل HeyGen مناسبة للمؤسسات الكبيرة؟
نعم. تم تصميم خطة الأعمال للشركات التي تضم من 100 إلى 100,000 موظف. تساعد هذه الخطة الفرق على اعتماد الفيديو بالذكاء الاصطناعي بسرعة من خلال إعداد بسيط، وإدارة مرنة للمقاعد، وخيار الترقية إلى خطط المؤسسات Enterprise عندما تكون الشركة جاهزة.
ما أنواع مقاطع الفيديو التي يمكن لفريقي إنشاؤها؟
يمكن للفرق إنشاء أي نوع من مقاطع الفيديو، مثل التدريب، والإعداد للموظفين الجدد، وفيديوهات شرح المنتجات، والاتصالات الداخلية، والمحتوى التسويقي، ورسائل المبيعات، وشروحات دعم العملاء، وغير ذلك الكثير. يمكنك إنشاء مقاطع الفيديو وتحديثها وتوطينها خلال دقائق باستخدام أفضل مولّد فيديو بالذكاء الاصطناعي للأعمال.
