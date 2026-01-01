Attention Grabbing Media® (AGM) هي وكالة تسويق متكاملة الخدمات مكرّسة لمساعدة الشركات على الازدهار من خلال استراتيجيات مبتكرة تعزّز الإيرادات وتوسّع الحضور في السوق. وبفضل تخصصها في التجارة الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي والتسويق عبر البريد الإلكتروني، بنت AGM سجلاً حافلًا بالإنجازات. ومن أبرز نجاحاتها عملها مع NaturalSlim®، وهي علامة تجارية في مجال الصحة والعافية أسسها مانويل سواريز ووالده فرانك سواريز.



شهدت العلامة التجارية نموًا متسارعًا وأصبحت تمتلك أكثر من 10 ملايين متابع على وسائل التواصل الاجتماعي، ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى خبرة AGM. وسعيًا لتوسيع انتشار NaturalSlim® إلى ما بعد جمهورها الراسخ في أمريكا اللاتينية، لجأت AGM إلى تقنية الفيديو بالذكاء الاصطناعي من HeyGen لتجاوز تحديات التوطين، وتبسيط سير العمل، وتعزيز حملات العملاء.

تجاوز تحديات التوطين

كان توسيع نطاق حضور NaturalSlim في الأسواق الأوروبية والناطقة بالإنجليزية يمثل تحديًا خاصًا. كان فرانك سواريز، وجه NaturalSlim، معروفًا بفيديوهاته التعليمية حول الصحة والتمثيل الغذائي. وقد كانت هذه الفيديوهات عنصرًا أساسيًا في بناء ثقة الجمهور، لكنها كانت في الغالب باللغة الإسبانية.

قال جيمي ستيرنز، المدير الإبداعي الأول في AGM: "سماع الأمر مباشرة من فم الشخص نفسه مختلف تمامًا، فهناك يتكوّن عنصر المعرفة والإعجاب والثقة."

كانت أساليب الترجمة التقليدية، مثل النصوص المعروضة فوق الفيديو، تفتقر إلى الأصالة اللازمة للتفاعل بفعالية مع جماهير جديدة. كما تبيّن أن الأدوات مثل Google Translate وChatGPT غير متسقة، وتتطلب مراجعة لغوية مكثفة، مما أدى إلى إبطاء عملية الإنتاج. وقال جيمي: "استغرق منا الأمر ثلاثة أيام فقط لإخراج فيديو مدته ثماني دقائق".

تمكين ترجمة سلسة وتعزيز التفاعل

اعتمدت AGM على تقنية الفيديو بالذكاء الاصطناعي من HeyGen لمعالجة هذه التحديات. فبعد أن جذبتها الأفاتارات المبتكرة في البداية، أدركت AGM سريعًا أن قدرات المنصة في الترجمة هي العامل الحقيقي الذي يُحدث الفارق. وتذكّر جيمي قائلًا: "عندما عرضتها على مانويل، أدرك فورًا إمكاناتها وقال: لنبدأ في استكشافها."

أتاح HeyGen لشركة AGM ترجمة مكتبة المحتوى الضخمة الخاصة بـ NaturalSlim إلى أكثر من 10 لغات جديدة، بما في ذلك الروسية والبرتغالية والفرنسية والألمانية. حافظت الترجمات على صوت فرانك سواريز ونبرته وهيئته، وهو ما كان ضروريًا للحفاظ على أصالة رسالته.

قال جيمي: "إن القدرة على الحفاظ على الشبه، والصوت، وكل شيء — حتى الأفاتارات المتحركة — هي ما يميز HeyGen." وأضاف: "لقد منحتنا القدرة على الوصول العالمي من خلال خدمات ترجمة تبدو طبيعية، وليست مولَّدة بالذكاء الاصطناعي."

بالإضافة إلى خدمات الترجمة، استخدمت AGM أفاتارات HeyGen لإنشاء محتوى جذاب لوسائل التواصل الاجتماعي. هذه المقاطع التي وصفها جيمي بأنها "thumb-stoppers" جذبت انتباه المشاهدين وعزّزت التفاعل. هذا المزيج من الترجمة والعناصر البصرية اللافتة ساعد AGM على تقديم NaturalSlim وعملاء آخرين إلى أسواق عالمية جديدة مع الحفاظ على هوياتهم التجارية الفريدة.

توسيع نطاق انتشار NaturalSlim

أدوات HeyGen حسّنت بشكل كبير كفاءة سير العمل لدى AGM ونتائج العملاء. الترجمات ذات الصوت الطبيعي ألغت الحاجة إلى المراجعة اللغوية المكثفة والاعتماد على مترجمين من جهات خارجية، مما مكّن AGM من إنتاج المحتوى ونشره بسرعة أكبر، وخفّض زمن إنتاج الفيديو من ثلاثة أيام إلى بضع ساعات.

كانت النتائج فارقة بحق. نجحت NaturalSlim في توسيع نطاق حضورها في الأسواق الأوروبية، والوصول إلى ملايين العملاء المحتملين. لاقى المحتوى الموطّن صدى لدى الجمهور، مما عزز الثقة ورفع مستويات التفاعل. قال جيمي: “The branding is just insane”، في إشارة إلى تأثير الوصول إلى جماهير جديدة من خلال الفيديوهات التعليمية لفرانك سواريز. كما أتاح مستوى القابلية العالية للتوسّع في أدوات HeyGen لشركة AGM إعادة توظيف المحتوى بلغات متعددة دون زيادة في الموارد.

تُبرز الشراكة بين AGM وHeyGen قوة الذكاء الاصطناعي في التسويق العالمي. من خلال الاستفادة من أدوات الترجمة والأفاتار من HeyGen، تمكّنت AGM من تجاوز تحديات التوطين الكبيرة، وتوسيع نطاق وصول عملائها، وتبسيط سير عملها. ومع استمرار AGM في الابتكار واستكشاف استخدامات جديدة لتقنيات HeyGen، تتمتع الوكالة بموقع قوي يمكّنها من وضع معايير جديدة في التسويق الرقمي ومساعدة عملائها على الازدهار في عالم مترابط.