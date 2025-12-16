HubSpot هي منصة لإدارة علاقات العملاء (CRM) مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تُستخدم من قبل فرق التسويق والمبيعات وخدمة العملاء حول العالم. وانطلاقًا من رسالتها في قيادة تبنّي الذكاء الاصطناعي عبر مؤسستها وقاعدة عملائها، استثمرت HubSpot بشكل كبير في فهم كيفية قدرة الذكاء الاصطناعي على إعادة تشكيل سير العمل، وتقليل الاحتكاك في الإنتاج، ومساعدة الفرق على تحقيق نمو أفضل.

بالنسبة لنيلسون تشاكون غوزمان، من فريق التسويق وتطوير الجمهور، وأوسكار إدواردو إسترادا، أخصائي تقنيات الفيديو بالذكاء الاصطناعي، فإن عملهما يدعم أحد أهم أولويات HubSpot: مساعدة العملاء على فهم أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة والاستفادة منها، بينما تجسّد الشركة هذا التبنّي من داخلها. تحقيق هذا الهدف تطلّب معالجة عنق زجاجة رئيسي: تحدي إنشاء الفيديوهات وتحديثها وتعريبها بالسرعة التي يتطلّبها سير عمل الشركة.

تغيّر كل شيء عندما بدأ الفريق في استخدام HeyGen. ساعدت المنصة HubSpot على تسريع عملية الإنتاج، وتحرير الفيديوهات خلال دقائق، وترجمة المحتوى فورًا، وتمكين مزيد من الفرق الداخلية من إنشاء فيديوهات احترافية.

إزالة التعقيدات في إنتاج الفيديو التقليدي

قبل استخدام HeyGen، واجه الفريق أكبر قيد في إنشاء الفيديو: الوقت.

قال أوسكار: "أكبر تحدٍّ واجهناه قبل استخدام HeyGen كان وقت الناس. إذا اضطررنا لتغيير ما يقوله شخص ما في فيديو، فربما استغرق ذلك أيامًا لأن علينا التنسيق مع الجداول الزمنية ليس فقط للمواهب، بل أيضًا للفريق الذي كان يصوّر الفيديو."

لم يكن هذا مجرد أمر مزعج، بل أثّر مباشرة في جداول تسليم المشاريع.

وأضاف أوسكار: "التغييرات الصغيرة في مرحلة ما بعد الإنتاج كانت تعني على الأرجح تأخير المشروع لعدة أيام."

أضافت عملية التوطين طبقة إضافية من التعقيد. يتطلّب إنشاء محتوى متعدد اللغات جداول زمنية طويلة للترجمة. وقال نيلسون: "أحيانًا قد تنتظر أسبوعًا أو أسبوعين للحصول على ترجمة بعض هذه النصوص الخاصة بالفيديو".

بالنسبة لعلامة تجارية عالمية تطلق منتجات يتم تحديثها باستمرار، كانت صرامة عمليات الفيديو التقليدية عائقًا أمام السرعة والاتساق والجودة. كان الفريق بحاجة إلى حل يمكنه التكيّف بالسرعة نفسها التي تتطوّر بها احتياجات محتوى HubSpot.

من سير عمل معقدة إلى إنشاء فيديو فوري

أصبحت HeyGen المنصة التي أزالت هذه القيود وفتحت آفاقًا إبداعية جديدة.

منذ التجربة الأولى، أدرك الفريق إمكاناته. وقال نيلسون: "أدهشني كثيرًا مدى واقعيته ومدى قربه من منتج نهائي جاهز عند استخدامه للمرة الأولى".

سهولة الاستخدام جعلت اعتماد الأداة سلساً بين مختلف الفرق. قال أوسكار: "ما أحبه في HeyGen هو مدى بساطة استخدامها. واجهة المستخدم تقلل الاحتكاك فعلاً، وتجعل من الممكن لأي شخص، حتى من لا يملك خلفية في إنشاء الفيديو، أن ينشئ فيديوهات باستخدام الأفاتارات الخاصة به."

هذا المستوى من الإتاحة مكّن عددًا أكبر من الأشخاص في HubSpot من إنشاء محتوى احترافي دون الاعتماد بشكل كبير على فرق الإنتاج. كما أتاح تجارب كانت سابقًا خارج نطاق الإمكان، مثل إقران المقالات المنشورة على المدونة بمقاطع فيديو يتم إنشاؤها فورًا.

قال نيلسون: "كان أحد الأمور التي لطالما أردنا القيام بها هو إنشاء مقاطع فيديو تُرفَق بكل مقالة مدونة لدينا. الآن، كل ما علينا فعله هو إدخال الرابط، وفي غضون دقائق يمكنك إنشاء نص وتجهيز الطبقة الأولى لتُرسل إلى المحرر."

يمكن لأي شخص الآن إنجاز ما كان يتطلب سابقًا فرقًا متخصصة ودورات تنسيق طويلة.

قدّم HeyGen أيضًا لـ HubSpot المرونة اللازمة لتعديل مقاطع الفيديو بعد أن تم تصويرها بالفعل.

قال أوسكار: "مع HeyGen نستطيع تعديل مقاطع الفيديو بعد إنشائها خلال دقائق معدودة."

لقد غيّر هذا الطريقة التي تعامل بها الفريق مع الجداول الزمنية ومنحهم الثقة على التكيّف بسرعة. «إذا كان هناك أي تعديل يحتاج إلى إجرائه لاحقًا، فيمكننا تطبيقه بثقة باستخدام HeyGen دون القلق بشأن أي تأخيرات محتملة».

إنشاء محتوى سلس ومتعدد اللغات يلقى صدى لدى جمهورك

إحدى أكثر فوائد HeyGen تأثيرًا بالنسبة لـ HubSpot كانت قدراتها على الترجمة والتوطين. وصف نيلسون تجربة مشاهدة محتوى متعدد اللغات للمرة الأولى:

قال: "شعرت بإنجاز كبير عندما رأيت النسخة الأولى من فيديو اعتدتَ مشاهدته بالإنجليزية. رؤيته باللغة الطبيعية كانت مؤثرة جدًا جدًا."

وكانت درجة الواقعية أكثر ما يثير الدهشة. قال نيلسون: "معرفة أن هذا الشخص لا يعرف كلمة واحدة بالإسبانية، ثم سماعه يتحدث الإسبانية بطريقة تكاد تكون كأنها لغته الأم، كان أمرًا مفاجئًا للغاية".

بالنسبة لشركة تخدم عملاء عبر لغات ومناطق مختلفة، كان هذا المستوى من الأصالة تحوّلًا حقيقيًا.

على جانب العملاء، لاحظ أوسكار شيئًا غير متوقع: لم يتفاعل الناس إطلاقًا، وكان ذلك أمرًا جيدًا. قال: "أكثر تفاعل مفاجئ هو عندما لا يكون هناك أي تفاعل، لأنه عندها يبدو أن HeyGen يندمج بسلاسة تامة."

إذا لم يتمكن العملاء من تمييز الأجزاء التي أُعيد تصويرها أو تُرجمت أو عُدلت بالذكاء الاصطناعي في الفيديو، فيمكن للمحتوى أن يتطور بالسرعة نفسها التي تتطور بها تحديثات منتج HubSpot.

تمكين مزيد من الفرق من الإبداع والابتكار باستخدام الفيديو

إلى جانب جودة المحتوى وسرعته، أتاح HeyGen لفرق HubSpot العمل بمزيد من الإبداع والاستقلالية.

قال أوسكار: "من المثير أن نتمكن من إنشاء محتوى احترافي من دون مساعدة خارجية. فهذا يقلل الحواجز أمام إنشاء الفيديوهات بدرجة كبيرة. إنه يمكّن أي شخص يريد أن يروي قصة رائعة من أن يروي قصة رائعة."

بالنسبة لنيلسون وأوسكار، فإن هذا النهج الديمقراطي هو النقطة التي يتوافق فيها HeyGen بشكل أوثق مع رسالة HubSpot. فمساعدة العملاء على تحقيق نمو أفضل تعني مساعدة الفرق الداخلية على العمل بوتيرة أسرع، وإنتاج المزيد، ومشاركة ما يتعلمونه على طول الطريق.

كما قال أوسكار: "HeyGen لديها عدد كبير من المنتجات المختلفة، وهي تطلق تحديثات جديدة باستمرار. هذا يفتح المجال فعلاً للتجربة واكتشاف أين تكمن الحدود."