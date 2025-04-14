إضافة نص إلى الفيديو

أضف نصوصاً توضيحية وعناوين فرعية واضحة وجذابة إلى مقاطع الفيديو الخاصة بك باستخدام أدوات HeyGen المدعومة بالذكاء الاصطناعي. اجعل محتواك في متناول الجميع، وزِد تفاعل المشاهدين، وحسّن قابلية اكتشافه في البحث دون الحاجة إلى تحرير معقّد.

١٢٩٬١٥١٬١١٤فيديوهات تم إنشاؤها
١٠٣٬٤٠١٬٧٣٧أفاتار تم إنشاؤها
١٧٬٧٥٣٬٤٤٤فيديوهات تمت ترجمتها
أضف النصوص والترجمات إلى مقاطع الفيديو بسهولة

باستخدام أدوات الفيديو بالذكاء الاصطناعي من HeyGen، يصبح إضافة الترجمة النصية والترجمة المصاحبة لتعزيز محتواك أمرًا سريعًا وبسيطًا وبتكلفة مناسبة. يتيح لك هذا صانع الفيديو بالذكاء الاصطناعي إنشاء مقاطع فيديو غنية بالنصوص بسهولة. من خلال تضمين هذه العناصر، يمكنك جعل مقاطع الفيديو الخاصة بك أكثر تميّزًا، والوصول إلى جمهور أوسع، وتحسين مستوى إتاحة المحتوى.

من خلال استخدام التسميات التوضيحية والترجمة النصية، تضمن HeyGen أن تكون مقاطع الفيديو واضحة حتى عند مشاهدتها بدون صوت أو من قبل الأشخاص الذين لديهم صعوبات سمعية. ومع توفّر الترجمة النصية بلغات متعددة، يمكنك الوصول إلى جمهور عالمي دون تكاليف إنتاج مرتفعة، مما يجعلها مثالية للجماهير والمناطق المتنوعة.

يمكن لمحركات البحث قراءة النصوص لكنها تواجه صعوبة مع محتوى الفيديو. من خلال إضافة التسميات التوضيحية والنصوص المكتوبة باستخدام HeyGen، أنت تعزّز قابلية اكتشاف مقاطع الفيديو الخاصة بك. هذا يجعل مقاطع الفيديو أكثر سهولة في الوصول ويزيد من حجم جمهورك بفضل خيارات مولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعي من النص.

أفضل الممارسات لإضافة النصوص إلى مقاطع الفيديو

لزيادة فعالية تراكب النصوص لديك، اتبع أفضل الممارسات التالية:

  • احرص على أن يكون الصوت عالي الجودة لضمان دقة التفريغ النصي عند الحاجة.
  • حافظ على النبرة والسياق الأصليين من خلال استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بفعالية.
  • راجع الترجمات بحثًا عن الفروق الثقافية التي قد تتطلب تعديلات لتتوافق بشكل أفضل مع جماهير متنوعة.
تعزيز التفاعل من خلال مقاطع فيديو محسّنة بالنصوص

باستخدام مولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعي من النص لدينا، يمكن لإضافة النص أن تعزّز التفاعل بشكل كبير. عندما يتمكّن المشاهدون من القراءة أثناء المشاهدة، يرتبطون بالمحتوى بشكل أفضل، مما يؤدي إلى معدلات تفاعل أعلى وتحسين الاحتفاظ بالمشاهدين. مقاطع الفيديو الجذابة التي تتضمن ترجمات بعدة لغات تخلق تجارب شاملة لمختلف المجموعات الثقافية، مما يعزّز سهولة الوصول إلى المحتوى ومتعة مشاهدته.

تتصدّر HeyGen مجال إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي، وتحظى بثقة الشركات حول العالم لتعزيز تواصلها عبر حلول فيديو مخصصة. سواء للاستخدام في الإعلام أو التعليم أو الاتصالات المؤسسية، يتيح لك منشئ الفيديو بالذكاء الاصطناعي لدينا ابتكار محتوى جذاب يلقى صدى واسعًا لدى جمهورك.

كيف يعمل؟

أضف النصوص والترجمات إلى فيديوك في 4 خطوات سهلة

حسّن مقاطع الفيديو الخاصة بك باستخدام طبقات نصية منسّقة، وعناوين توضيحية، وترجمات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

الخطوة 1

أدخل النص الخاص بك

ابدأ بلصق محتواك، مثل مقالة مدونة أو إعلان، في المحرر لتبدأ رحلتك مع أداة تحويل النص إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي مجاناً.

الخطوة 2

اختر أفاتاراً وصوتاً بالذكاء الاصطناعي

من مكتبتنا الواسعة، اختر من أكثر من 300 أفاتار وصوت ليتماشى مع أسلوبك وجمهورك. يزيل صانع الفيديو بالذكاء الاصطناعي هذا الحاجة إلى الممثلين أو الاستوديوهات.

الخطوة 3

أضف نصاً أو ترجمات توضيحية

أضف نصًا أو ترجمات على الفيديو الخاص بك. اختر من مجموعة متنوعة من الخطوط والأحجام والألوان وتصميمات الترجمة التي تتوافق تمامًا مع رسالتك وأسلوبك البصري. يتيح لك مولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعي لدينا إنشاء فيديوهات بجودة احترافية بسهولة.

الخطوة 4

أنشئ وشارك فيديوك

اسمح لـ HeyGen بمعالجة الفيديو الخاص بك مع تحسينات نصية سلسة. يستغرق تنزيل محتواك ونشره بضع دقائق فقط، ليكون جاهزًا لزيادة إمكانية الوصول إلى الفيديو ومعدلات التفاعل معه.

الأسئلة الشائعة حول إضافة نص إلى الفيديو

ما هي أداة HeyGen لإضافة النص إلى الفيديو؟

تتيح لك أداة إضافة النص إلى الفيديو من HeyGen إدراج النصوص والتعليقات التوضيحية والعناوين في مقاطع الفيديو الخاصة بك مباشرة من المتصفح. تم تصميمها لتكون بسيطة وفعّالة حتى إذا لم تكن لديك أي خبرة في تحرير الفيديو.

كيف أضيف نصًا إلى فيديو عبر الإنترنت باستخدام HeyGen؟

حمّل الفيديو الخاص بك إلى منصة HeyGen، واختر خيار النص، ثم خصّص الخط واللون والحجم وموضع النص. يمكنك إضافة عدة عناصر نصية، وضبط توقيتها، ومعاينة التغييرات فورًا.

هل يمكنني استخدام خطوط وأنماط مختلفة للنص الخاص بي؟

نعم، يقدّم HeyGen مجموعة واسعة من الخطوط والألوان وأنماط النصوص. يمكنك أيضًا تحريك النص، وضبط المحاذاة، ووضعه في أي مكان على الشاشة.

هل إضافة نص إلى مقاطع الفيديو باستخدام HeyGen مجانية؟

تقدّم HeyGen خططاً مجانية ومدفوعة. قد تتوفر ميزات تحرير النصوص الأساسية في النسخة المجانية، بينما تُدرج الأدوات الأكثر تقدماً وخيارات التصدير ضمن الخطط المدفوعة.

هل يمكنني معاينة التغييرات قبل تصدير الفيديو؟

بالتأكيد. يتيح لك HeyGen معاينة موضع النص وأسلوبه في الوقت الفعلي حتى تتمكن من إجراء التعديلات قبل إتمام الفيديو.

