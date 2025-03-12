التسويقالوكالة

كيف استخدمت Ogilvy منصة HeyGen لتشجيع الجيل Z على التحدث عن مشاعرهم

القطاع:الوكالة
القسم:التسويق
الموقع:🌍 نيويورك، نيويورك
إذا لم تستطع قوله، فغنِّه

تُعد Ogilvy واحدة من أبرز وكالات الإعلان في العالم، وقد ظلت على مدى أكثر من 75 عامًا تصنع الأثر للعلامات التجارية من خلال أفكار أيقونية تُغيّر الثقافة وتضيف قيمة حقيقية. وقد استعانت Milka، إحدى أشهر علامات الشوكولاتة المحبوبة والمعروفة عالميًا، بوكالة Ogilvy لإطلاق حملة تتمحور حول حقيقة أن 48% من جيل Z يشعرون بعدم الارتياح عند التعبير عن مشاعرهم.

لمساعدة الناس على التعبير عن مشاعرهم، استلهمت Ogilvy وMilka الفكرة من مثل هولندي قديم يقول: "إذا لم تستطع أن تقولها، فغنِّها". لذلك تعاونوا مع Snelle، أحد مغني الراب الهولنديين المفضلين لدى جيل Z، لإطلاق الحملة "Let Snelle Sing It for You". في غضون دقائق، يمكن لأي شخص إنشاء أغنية مخصصة باستخدام صوته ومظهره وأسلوبه الفريد في الكتابة. كل ما عليهم فعله هو شراء لوح شوكولاتة Milka، ومسح الرمز، وكتابة مشاعرهم.

استخدمت الحملة ثلاث منصات للذكاء الاصطناعي. تقوم OpenAI بإنشاء كلمات الأغاني بأسلوب Snelle المميز، وتتكفّل Uberduck باستنساخ صوته، بينما ينتج HeyGen مقاطع فيديو واقعية مع مزامنة شفاه متقنة. معًا، يصنعون تجربة جذابة، شخصية، ومؤثرة.

