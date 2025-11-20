أنشئ مقاطع فيديو لشهادات العملاء تعزّز الثقة وتدعم المبيعات
حوّل المراجعات المكتوبة إلى شهادات فيديو جذابة تزيد من معدلات التحويل وتقصّر دورات المبيعات، دون الحاجة إلى تصوير العملاء. أنشئ مقاطع فيديو حقيقية لقصص العملاء من الملاحظات الموجودة باستخدام أفاتارات بالذكاء الاصطناعي تقدّم دليلاً اجتماعياً على نطاق واسع.
- لا حاجة إلى بطاقة ائتمان
- حدّث المحتوى فورًا عند تغيّر المنتجات
مشكلة التسويق
اطّلع على كيفية تمكّن فرق التسويق المشابهة لفريقك من توسيع إنشاء المحتوى وتحقيق النمو باستخدام منصة مبتكرة لتحويل النص إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي.
تحدي فيديو الشهادات
لديك مئات المراجعات ذات الخمس نجوم ولكن لا تملك أي شهادات فيديو. العملاء يحبون منتجك لكنهم لا يرغبون في تسجيل مقاطع فيديو. فهم يخجلون من الكاميرا، أو مشغولون جدًا، أو قلقون بشأن الخصوصية. والقلة التي توافق لا تلتزم حتى النهاية. إنتاج الفيديو الاحترافي يكلف بين 2,000 و5,000 دولار لكل شهادة. أما مقاطع الفيديو التي يصوّرها العملاء بأنفسهم فتعاني من إضاءة سيئة، وصوت رديء، وخلفيات مشتتة للانتباه. لقد أمضيت أسابيع في تنسيق المواعيد لتنتهي في النهاية بلقطات غير صالحة للاستخدام. في هذه الأثناء، يمتلك منافسوك شهادات فيديو على كل صفحة، وأنت تعلم أن شهادات الفيديو تحقق معدل تحويل أعلى بثلاث مرات من النصوص. محتوى الشهادات المحدود لديك لا يواكب احتياجاتك التسويقية. كل صفحة هبوط تحتاج إلى دليل اجتماعي. كل صفحة منتج تحتاج إلى مصداقية. كل محادثة مبيعات تحتاج إلى إثبات. لكن مكتبة الشهادات لديك تحتوي على ثلاثة مقاطع فيديو قديمة من عام 2019.
حل HeyGen
تحوّل HeyGen مراجعات العملاء المكتوبة لديك إلى شهادات فيديو احترافية دون الحاجة إلى تصوير العملاء. انسخ النص من مراجعات Google أو Trustpilot أو الاستبيانات أو رسائل البريد الإلكتروني من العملاء. اختر أفاتاراً بالذكاء الاصطناعي يناسب الفئة الديموغرافية لعملائك وأنشئ مقاطع فيديو شهادات موثوقة خلال دقائق.
تحتاج إلى 50 فيديو شهادة عملاء؟ أنشئها في فترة بعد الظهر من مكتبة المراجعات لديك. تتوسع عالميًا؟ ترجم الشهادات إلى أكثر من 175 لغة مع استنساخ الصوت ومزامنة الشفاه باستخدام حملات فيديو محلية. هل غيّر العميل الشركة أو المنصب؟ عدّل النص وأعد إنشاء الفيديو فورًا. هل هناك مخاوف تتعلق بالخصوصية؟ تحمي الأفاتارات بالذكاء الاصطناعي هوية العميل مع تقديم شهادات حقيقية.
كل ما تحتاجه فرق التسويق لإنشاء المحتوى على نطاق واسع
اطّلع على كيفية قيام شركات مشابهة لشركتك بتوسيع إنشاء المحتوى وتحقيق النمو باستخدام أكثر منصات تحويل النص إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي ابتكارًا.
حوّل المراجعات المكتوبة إلى فيديو
توقّف عن انتظار العملاء لتصوير الشهادات. استخدم المراجعات التي لديك بالفعل. انسخ آراء العملاء من أي مصدر وحوّلها إلى صيغة فيديو احترافية. تقدّم الأفاتارات بالذكاء الاصطناعي شهادات بصدق في التعبير وأسلوب طبيعي في الإلقاء. مكتبة الشهادات المكتوبة لديك تتحول إلى محتوى فيديو.
• حوّل المراجعات النصية إلى شهادات فيديو
• احتفظ بالكلمات الفعلية للعميل
• إلقاء طبيعي مع عاطفة مناسبة
• عرض احترافي في كل مرة
وسّع نطاق محتوى التزكيات الاجتماعية
أنشئ عددًا غير محدود من مقاطع الفيديو لشهادات العملاء من مكتبة ملاحظات عملائك. قدّم شهادات مختلفة لفئات جماهير متنوعة، ومنتجات مختلفة، واعتراضات متباينة. شهادات مخصّصة لكل منتج، وشهادات تركّز على الميزات، وشهادات موجهة لكل قطاع. طابق الشهادات مع كل احتياج تسويقي دون أي اختناقات في عملية الإنتاج.
• إنشاء غير محدود لمقاطع فيديو الشهادات
• شهادات عملاء لكل منتج أو ميزة
• محتوى مخصص للصناعات والقطاعات المحددة
• مواءمة الشهادات مع مرحلة رحلة المشتري
آراء عملاء تراعي الخصوصية
بعض العملاء يحبون منتجك لكنهم لا يرغبون في الظهور أمام الكاميرا. سياسات الشركة، ومخاوف الخصوصية، والتفضيلات الشخصية. أفاتارات الذكاء الاصطناعي تقدّم شهاداتهم مع الحفاظ على هويتهم. تصبح آراؤهم الأصيلة محتوى فيديو قابلاً للاستخدام دون كشف هويتهم.
• حماية خصوصية العملاء
• خيار التوصيات المجهولة الهوية
• متوافق مع معايير HIPAA لقطاع الرعاية الصحية
• نهج متوافق مع سياسات الشركات
جودة احترافية ثابتة
الشهادات التي يصوّرها العملاء بأنفسهم تختلف كثيرًا في الجودة؛ إضاءة سيئة، صوت غير واضح، وأداء متكلّف. تضمن HeyGen أن يحافظ كل تسجيل على مستوى احترافي. العرض المتسق يعزّز مصداقية العلامة التجارية دون مشكلات في الجودة التقنية.
• جودة فيديو احترافية في كل مرة
• اتساق في الهوية البصرية والعرض التقديمي
• إيصال الرسالة بشكل مضبوط
• لا تباين في جودة الإنتاج
شهادات بمتعددة اللغات
ترجم شهادات العملاء إلى أي لغة باستخدام استنساخ الصوت ومزامنة الشفاه. تتحول الشهادة الإنجليزية إلى نسخ إسبانية وفرنسية وألمانية ويابانية. ابنِ الثقة في الأسواق الدولية من خلال دليل اجتماعي محلي من شهادة واحدة كمصدر أساسي.
• يتوفر أكثر من 175 لغة
• استنساخ الصوت لتقديم طبيعي
• مزامنة الشفاه تتطابق مع الصوت المترجم
• بناء الثقة عالميًا وعلى نطاق واسع
وضع استراتيجي للشهادات والتوصيات
أنشئ مقاطع فيديو لشهادات العملاء مُحسّنة لكل قناة تسويقية. شهادات قصيرة لوسائل التواصل الاجتماعي. قصص عملاء أطول لموقع الويب. شهادات موجهة للميزات لصفحات المنتجات. شهادات تعالج الاعتراضات لعروض المبيعات.
• شهادات العملاء لموقع الويب وصفحات الهبوط
• محتوى شهادات العملاء لوسائل التواصل الاجتماعي
• شهادات عروض المبيعات
• شهادات حملات البريد الإلكتروني
• إثبات اجتماعي في صفحة المنتج
من الموجز إلى فيديو منشور في 3 خطوات
إدخال شهادة عميل
انسخ النص من مراجعات العملاء، أو ردود الاستبيانات، أو مقابلات دراسات الحالة، أو رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالتغذية الراجعة. أو اكتب نص شهادة اعتمادًا على محادثاتك مع العملاء والنتائج التي حققتها. يساعدك الذكاء الاصطناعي من HeyGen على تنظيم الشهادات لتحقيق أقصى تأثير من خلال التركيز على المشكلة والحل والنتائج.
اختر نمط المقدّم
اختر أفاتار بالذكاء الاصطناعي يتوافق مع الخصائص الديموغرافية لعملائك أو جمهورك المستهدف. مقدّمون محترفون لشهادات عملاء B2B، وأشخاص من الحياة اليومية لمنتجات المستهلكين، وأفاتارات متخصصة لكل قطاع لأسواق القطاعات الرأسية. اختر الخلفية والبيئة التي تتماشى مع الهوية البصرية لعلامتك التجارية.
أنشئ وطبّق
انقر على إنشاء. خلال 2-4 دقائق، ستحصل على فيديو توصية احترافي جاهز للتصدير بصيغ مناسبة لتضمينه في موقعك، ومشاركته على الشبكات الاجتماعية، واستخدامه في عروض المبيعات التقديمية، وحملات البريد الإلكتروني. أنشئ عدة نسخ من نفس التوصية: نسخة 30 ثانية لوسائل التواصل الاجتماعي، ونسخة 60 ثانية للموقع الإلكتروني، ونسخة 2 دقيقة لقصة عميل لاستخدامها في دراسات الحالة.
مصمم لتلبية كل احتياجات التسويق
آراء العملاء على الموقع وصفحات الهبوط
ضع شهادات الفيديو في مواضع مدروسة عبر موقعك الإلكتروني. شهادات الصفحة الرئيسية تعزز المصداقية فورًا. شهادات صفحات الهبوط تزيد من معدلات التحويل. شهادات صفحات المنتج تعالج الاعتراضات المحددة. شهادات صفحة التسعير تبرر قيمة الاستثمار.
حالة استخدام: شركة SaaS تضع شهادات فيديو على كل صفحة منتج لمعالجة المخاوف المتعلقة بالميزات المحددة. تحسّن معدل التحويل بنسبة 45% مقارنةً بالاعتماد على الشهادات النصية فقط.
تمكين المبيعات والعروض التقديمية
زوّد فرق المبيعات بمقاطع فيديو لشهادات العملاء تعالج الاعتراضات الشائعة. تعامل مع عبارة "منافِسوك يقولون كذا" باستخدام مقاطع فيديو لشهادات من عملاء درسوا عروض المنافسين لكن اختاروك أنت. أنشئ مكتبة شهادات منظَّمة حسب القطاع، حجم الشركة، حالة الاستخدام، أو نوع الاعتراض.
حالة استخدام: شركة برمجيات B2B تنشئ 30 فيديو شهادة عملاء تغطي صناعات مختلفة وأحجام شركات متنوعة. تم تقصير دورة المبيعات بنسبة 25% بفضل الأدلة الاجتماعية الملائمة في كل مرحلة.
قصص نجاح العملاء ودراسات الحالة
حوّل دراسات الحالة المكتوبة إلى صيغة فيديو جذابة. يوضح العميل التحدي الأولي، وأسباب اختياره لحلك، وتجربة التنفيذ، والنتائج القابلة للقياس، ونصائحه للآخرين. تمنح مقاطع الفيديو الأطول لقصص العملاء عمقًا أكبر للعملاء المحتملين في مرحلة التقييم.
حالة استخدام: شركة خدمات مهنية تحوّل 15 دراسة حالة مكتوبة إلى قصص عملاء بالفيديو. زاد تفاعل العملاء المحتملين بمقدار 3 مرات، وارتفع توليد العملاء المحتملين المؤهلين بنسبة 60%.
شهادات عملاء في الرعاية الصحية متوافقة مع HIPAA
يحتاج مقدمو الرعاية الصحية إلى شهادات من المرضى مع الالتزام بمتطلبات الخصوصية وفق HIPAA. تتيح الأفاتارات بالذكاء الاصطناعي تقديم قصص نجاح المرضى من دون كشف هوية المريض. نتائج العلاج، وشهادات التجربة، وتوصيات المرافق كلها ممكنة مع الحفاظ على الخصوصية.
حالة استخدام: عيادة طبية تنشئ مقاطع فيديو لشهادات المرضى تسلط الضوء على تجارب العلاج ونتائجه دون انتهاك لوائح HIPAA أو إثارة مخاوف بشأن خصوصية المرضى.
محتوى شهادات وسائل التواصل الاجتماعي
كيّف شهادات العملاء لتناسب النشر على وسائل التواصل الاجتماعي. مقاطع إبراز للشهادات مدتها 15-30 ثانية لمنصات Instagram Reels وTikTok وLinkedIn. الانتظام في نشر فيديوهات شهادات العملاء يعزّز دليل الموثوقية الاجتماعي كجزء مستمر من استراتيجية المحتوى.
حالة استخدام: علامة تجارية للتجارة الإلكترونية تنشر فيديو شهادة عميل ثلاث مرات أسبوعياً. معدلات التفاعل أعلى بـ4 مرات مقارنة بالمحتوى الذي يعرض المنتجات فقط. إسناد مباشر إلى 20% من اكتساب العملاء الجدد.
آراء مزوّدي الخدمات والوكالات
شركات الخدمات المهنية والاستشاريون والوكالات يعززون مصداقيتهم من خلال مقاطع فيديو شهادات العملاء، التي تُبرز النتائج المحققة، وجودة علاقة العمل، والخبرة المُثبتة، والقيمة المقدَّمة. أنشئ شهادات تبرز عروض الخدمات المختلفة بما يتوافق مع الخدمات التي يقيمها العملاء المحتملون.
حالة استخدام: تنشئ وكالة تسويق مقاطع فيديو لشهادات العملاء لكل خط خدمة على حدة: شهادات لخدمة SEO، وشهادات لخدمة PPC، وشهادات لاستشارات الاستراتيجية. يرى العملاء المحتملون دليلاً اجتماعياً مناسباً لكل خدمة محددة.
المنتج الأسرع نموًا على G2 لسبب وجيه
من التدريب العالمي إلى إعلانات الفيديو، تمكّن HeyGen أي شخص (نعم، أنت) من إنشاء محتوى فيديو عالي الجودة وقابل للتوسّع لكل احتياج. إليك بعض الفوائد التي يفضّلها عملاؤنا أكثر من غيرها:
مستخدم من قبل أكثر من 100,000 فريق يقدّرون الجودة والسهولة والسرعة
اطّلع على كيفية قيام شركات شبيهة بشركتك بتوسيع إنشاء المحتوى وتحقيق النمو باستخدام أكثر منصات تحويل الصور إلى فيديو ابتكارًا في السوق.
لديك أسئلة؟ لدينا الإجابات
ما هو إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي للتسويق؟
مقاطع الفيديو الخاصة بشهادات العملاء هي مقاطع فيديو يقدّم فيها العملاء الراضون تجاربهم مع منتج أو خدمة. تساعد شهادات الفيديو على بناء ثقة أكبر من النصوص لأن المشاهدين يمكنهم سماع النبرة والعاطفة ودرجة المصداقية. كما تعيد العديد من الفرق استخدام هذه الشهادات في صيغ تشبه محتوى صناع المحتوى مثل إعلانات فيديو UGC للتوزيع المدفوع وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.
كيف تنشئ مقاطع فيديو لشهادات العملاء دون أن يقوم العملاء بالتصوير؟
تحوّل HeyGen الشهادات المكتوبة إلى صيغة فيديو باستخدام أفاتارات بالذكاء الاصطناعي. انسخ النص من مراجعات العملاء أو ردود الاستبيانات أو رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالتغذية الراجعة.أفاتار بالذكاء الاصطناعييقدّم الشهادة بمشاعر حقيقية وأسلوب عرض طبيعي. تتحول كلمات العميل الفعلية إلى شهادة فيديو احترافية دون الحاجة إلى تنسيق مع العميل أو إنتاج فيديو. هذا يحل مشكلات شائعة مثل: انشغال العملاء عن التصوير، خوفهم من الكاميرا، مخاوف الخصوصية، وتفاوت جودة الفيديو.
هل يمكن أن تؤدي فيديوهات آراء العملاء فعليًا إلى زيادة التحويلات؟
نعم. تُظهر الأبحاث أن شهادات الفيديو تزيد معدلات التحويل بنسبة 20-80% حسب القطاع ومكان عرضها. تتفوّق شهادات الفيديو على النص لأن الفيديو ينقل إحساسًا بالمصداقية، ويعتبره المشاهدون أكثر موثوقية، كما أنه يفعّل أكثر من حاسة، ويساعد الارتباط العاطفي في توجيه قرارات الشراء، ويقلّل الفيديو من الشعور بالمخاطرة عند الشراء. صفحات الهبوط التي تتضمن شهادات فيديو تتفوّق باستمرار على الصفحات المعتمدة على النص فقط.
ما الذي يجعل فيديو الشهادة فعّالًا؟
تشمل مقاطع الفيديو الفعّالة لشهادات العملاء عرض المشكلات المحددة التي واجهها العملاء، والنتائج الواضحة التي تحققت، وأسلوب تقديم طبيعي وموثوق، ومؤشرات أداء ملموسة كلما أمكن، وارتباطًا وثيقًا بالفئة المستهدفة، ومعالجة الاعتراضات الشائعة، وجودة احترافية للفيديو، وطولًا مناسبًا (من 30 إلى 90 ثانية في معظم الحالات). الأهم هو التحديد والوضوح. عبارة "هذا المنتج رائع" تأثيرها محدود، بينما عبارة "هذا المنتج خفّض وقت المعالجة لدينا من 4 ساعات إلى 30 دقيقة" تقدّم قيمة ملموسة ويسهل تصديقها.
ما الطول المناسب لمقاطع الفيديو الخاصة بشهادات العملاء؟
وسائل التواصل الاجتماعي: من 15 إلى 30 ثانية. الصفحة الرئيسية للموقع: من 30 إلى 60 ثانية. صفحات المنتجات: من 45 إلى 90 ثانية. صفحات الهبوط: من 60 إلى 90 ثانية. فيديوهات دراسات الحالة: من دقيقتين إلى 3 دقائق. عروض المبيعات: من 90 إلى 120 ثانية. القاعدة العامة: مدة كافية لتكون موثوقة ومحددة، وقصيرة بما يكفي للحفاظ على الانتباه. أغلب الشهادات تعمل بأفضل شكل عندما تكون أقل من 90 ثانية.
هل يمكنكم ترجمة مقاطع الفيديو الخاصة بشهادات العملاء للأسواق الدولية؟
نعم. أنشئ فيديو شهادات عملاء بلغتك الأساسية، ثم ترجمه إلى أكثر من 175 لغة مع استنساخ الصوت ومزامنة الشفاه. تصبح شهادة العميل نفسها نسخًا بالإسبانية والفرنسية والألمانية واليابانية والماندرين مع إلقاء طبيعي بلهجة المتحدث الأصلي. الشهادات المترجمة تعزّز الثقة في الأسواق الدولية. الشهادات باللغة المحلية تتفوّق بشكل ملحوظ على الشهادات باللغة الإنجليزية فقط في الأسواق غير الناطقة بالإنجليزية
كيف تتعاملون مع خصوصية العملاء في مقاطع الفيديو الخاصة بشهادات العملاء؟
نهج الأفاتار بالذكاء الاصطناعي من HeyGen يحمي خصوصية العملاء. يقدّم العميل نص الشهادة لكنه لا يظهر أمام الكاميرا. يتحول هذا الانطباع إلى محتوى فيديو من دون كشف الهوية. يتيح ذلك الحصول على شهادات من مرضى الرعاية الصحية (متوافق مع HIPAA)، وعملاء الخدمات المالية (متطلبات السرية)، والمشترين في الشركات (قيود سياسات الشركات)، ومرضى العلاج النفسي (حيث الخصوصية أساسية)، وأي عميل يفضّل عدم الكشف عن هويته. تحصل بذلك على قيمة الشهادات من دون المساس بخصوصية العملاء.
كم عدد مقاطع الفيديو الخاصة بشهادات العملاء التي تحتاج إليها؟
منتج بسيط: 5-10 مقاطع فيديو لشهادات عملاء تغطي الفوائد الرئيسية. منتجات متعددة: 3-5 شهادات لكل منتج رئيسي. أعمال B2B مع عدة قطاعات: شهادات موجهة لكل قطاع مستهدف. مبيعات معقدة: شهادات تعالج الاعتراضات المختلفة. ابدأ بـ 10-15 مقطع فيديو لشهادات عملاء تغطي مستوى الرضا العام، والميزات المحددة، وأنواع العملاء المختلفة، والاعتراضات الشائعة، وتجربة التنفيذ. بعد ذلك، وسّع النطاق بناءً على بيانات الأداء.
