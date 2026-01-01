أنشئ مقاطع فيديو لإطلاق المنتجات تعزّز المبيعات
حوّل إطلاق المنتجات إلى محتوى فيديو يدرّ الإيرادات. أنشئ في دقائق فيديوهات إعلانية احترافية لـ Instagram وLinkedIn وYouTube وTikTok، دون الحاجة إلى كاميرا أو فريق تصوير أو مهارات مونتاج.
- لا حاجة إلى بطاقة ائتمان
- حدّث المحتوى فورًا عند تغيّر المنتجات
مشكلة التسويق
اطّلع على كيفية تمكّن فرق التسويق المشابهة لفريقك من توسيع إنشاء المحتوى وتحقيق النمو باستخدام منصة مبتكرة لتحويل النص إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي.
عنق الزجاجة في إطلاق المنتج
منتجك جاهز، وتاريخ الإطلاق محدد، لكن فيديو الإعلان غير جاهز بعد. تنسيق إنتاج الفيديو يعني حجز المواهب، واستئجار المعدات، والانتظار لأسابيع من أجل المونتاج. وبحلول الوقت الذي تتم فيه الموافقة على الفيديو، يكون المنافسون قد استحوذوا بالفعل على انتباه السوق.
توسيع نطاق العمل عبر مجموعة منتجاتك يضاعف هذه المشكلات. عشرون رمز SKU جديداً تعني عشرين جلسة تصوير فيديو منفصلة بتكلفة 5,000$ لكل منها. الوكالات تقدّر مدة التنفيذ بـ 4-6 أسابيع لكل فيديو. مدراء المنتجات لا يمكنهم الانتظار كل هذه المدة. ميزانيات التسويق لا يمكنها التمدد إلى هذا الحد. وعندما تتغير مواصفات المنتج قبل الإطلاق، عليك أن تبدأ من جديد.
حل HeyGen
منصة HeyGen لإنشاء فيديوهات إطلاق المنتجات تحوّل موجز منتجك إلى فيديوهات إعلان احترافية خلال دقائق. اكتب وصف منتجك، واختر مقدّم أفاتار بالذكاء الاصطناعي، وأنشئ محتوى جاهزًا للإطلاق من دون كاميرات أو استوديوهات. يتم تصدير الفيديو تلقائيًا بجميع التنسيقات: عمودي لـ Instagram وTikTok، مربّع لمنصات التواصل الاجتماعي، وأفقي لـ YouTube.
تطلق خمسين منتجًا؟ أنشئ خمسين فيديو في جلسة واحدة باستخدام الإنشاء بالجملة. إطلاق عالمي؟ ترجم فيديو الإعلان الخاص بك إلى أكثر من 175 لغة مع استنساخ الصوت ومزامنة الشفاه. تغيّرت مواصفات المنتج؟ عدّل النص وأعد إنشاء الفيديو خلال خمس دقائق. يظل محتوى الإطلاق محدّثًا دون تأخيرات في الإنتاج أو إعادة تصوير مكلفة.
كل ما تحتاجه فرق التسويق لإنشاء المحتوى على نطاق واسع
اطّلع على كيفية قيام شركات شبيهة بشركتك بتوسيع إنشاء المحتوى وتحقيق النمو باستخدام أكثر منصات تحويل النص إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي ابتكارًا.
إمكانية إطلاق منتجات متعددة
أطلق كتالوج منتجاتك بالكامل باستخدام محتوى فيديو. يتيح لك إنشاء الدفعات في HeyGen إنشاء فيديوهات إعلانية لعدد غير محدود من وحدات حفظ المخزون (SKUs) من خلال رفع ملف CSV واحد فقط. تحصل فئات المنتجات المختلفة على مقدّمين مختلفين مع الحفاظ على هوية علامة تجارية متسقة عبر مجموعتك.
مقاطع فيديو إطلاق محسّنة للمنصات
أنشئ مرة واحدة واطلق في كل مكان. صدّر بصيغة عمودية 9:16 لـ Instagram وTikTok، ومربعة 1:1 لخلاصات الشبكات الاجتماعية، وأفقية 16:9 لـ YouTube وLinkedIn. لا حاجة لتغيير المقاسات يدويًا. يحافظ كل تنسيق على جودة احترافية مع تأطير مناسب.
إطلاقات عالمية متعددة اللغات
أطلق حملتك في جميع الأسواق في الوقت نفسه. ترجم فيديو الإعلان الخاص بك إلى أكثر من 175 لغة باستخدام استنساخ صوت يبدو طبيعيًا. تعمل تقنية مزامنة الشفاه على مطابقة حركة الفم مع الصوت المترجم. خصّص التفاصيل الإقليمية مثل الأسعار والتوافر لكل سوق.
مقدّمو عروض منتجات أفاتار بالذكاء الاصطناعي
اختر من بين أكثر من 120 أفاتار متنوع بالذكاء الاصطناعي أو أنشئ أفاتارات مخصصة من الصور. مقدّمون متمكنون تقنياً لإطلاق البرمجيات، ووجوه ودودة لمنتجات المستهلكين، وأفاتارات بأسلوب تنفيذي للإعلانات الموجّهة لقطاع الأعمال. أفاتارك متاح دائماً ويقدّم الرسالة بإتقان في كل مرة.
إطلاق قوالب الفيديو
قوالب جاهزة لسيناريوهات إطلاق المنتجات الشائعة. إطلاق ميزة برمجية جديدة. تقديم خط منتجات جديد. إصدار محدود. الكشف عن مجموعة موسمية. اختر القالب، أضف تفاصيل المنتج، وأنشئ الفيديو.
تحديثات الإطلاق الفورية
هل تغيّرت مواصفات المنتج؟ هل تم تحديث الأسعار؟ عدّل النص وأعد إنشاء الفيديو خلال دقائق. لا حاجة لإعادة التصوير، ولا تأخيرات في الإنتاج. جرّب أساليب مختلفة للرسائل التسويقية. نفّذ اختبار A/B لمعرفة سردية المنتج التي تتفاعل معها الجماهير بأفضل شكل.
من الموجز إلى فيديو منشور في 3 خطوات
أدخل تفاصيل المنتج
اكتب وصف منتجك، وأهم الميزات، والأسعار، وتوفر المنتج. أو قم برفع موجزات المنتجات الحالية أو البيانات الصحفية. لإطلاقات المنتجات المتعددة، ارفع ملف CSV يحتوي على جميع تفاصيل رموز SKU لإنشاء المحتوى دفعة واحدة.
صمّم فيديو الإطلاق الخاص بك
اختر مقدّم أفاتار بالذكاء الاصطناعي يناسب فئة منتجك. حدّد إعدادات الخلفية. أضف صور المنتج والشعارات وألوان الهوية البصرية لعلامتك التجارية. شاهد معاينة دقيقة لكيف سيبدو فيديو الإعلان الخاص بك.
أنشئ ووزّع
انقر على إنشاء. خلال دقائق، تحصل على فيديو تسويقي احترافي. صدّر بجميع نسب الأبعاد لكل قناة. تحتاج إلى وصول عالمي؟ ترجم إلى أي لغة بنقرة واحدة. أنشئ المحتوى بسرعة تواكب جدولك التسويقي.
مصمم لتلبية كل احتياجات التسويق
إطلاقات منتجات البرمجيات وSaaS
أعلن عن الميزات الجديدة والتحديثات الرئيسية وإطلاقات المنصات من خلال مقاطع فيديو توضح ما هو جديد. تحصل المنتجات التقنية على شروحات واضحة عبر تسجيلات شاشة تُظهر الميزات أثناء العمل.
إطلاقات التجارة الإلكترونية والمنتجات الاستهلاكية
أطلق مجموعات جديدة أو منتجات موسمية أو إصدارات محدودة باستخدام فيديوهات جذابة للكشف عن المنتجات. أنشئ فيديوهات فردية لكل رقم SKU أو فيديوهات شاملة لكل مجموعة.
حلول B2B وإطلاقات المؤسسات
قدّم حلول B2B الجديدة من خلال مقاطع فيديو إعلانية احترافية. تعرض الأفاتارات بأسلوب تنفيذي عروض القيمة بوضوح لصنّاع القرار.
إطلاق تطبيق الهاتف المحمول
زد عدد التنزيلات باستخدام مقاطع فيديو إطلاق التطبيق التي تبرز الميزات الرئيسية. أنشئ من عمل واحد معاينات لمتجر التطبيقات، ومواد تشويقية لوسائل التواصل الاجتماعي، ومقاطع فيديو لصفحات الهبوط.
إطلاق الأجهزة والمنتجات المادية
اعرض المنتجات المادية من خلال فيديوهات تجمع بين مقدّم بالذكاء الاصطناعي وتصوير المنتجات. اشرح المزايا ووضّح حالات الاستخدام من دون الحاجة إلى جلسات تصوير معقدة للمنتجات.
إصدارات محدودة وإطلاقات حصرية
اصنع إحساسًا بالإلحاح حول المنتجات ذات الإصدارات المحدودة. تبرز فيديوهات الإطلاق عامل الندرة، وتعرض العناصر الفريدة، وتحفّز اتخاذ إجراء فوري قبل نفاد المخزون.
النتيجة الموثوقة: Vision Creative Labs ساعدت عملاءها على الانتقال من إنتاج 1-2 فيديو سنوياً إلى 50-60 فيديو يومياً باستخدام HeyGen.
المنتج الأسرع نموًا على G2 لسبب وجيه
من التدريب العالمي إلى إعلانات الفيديو، تمكّن HeyGen أي شخص (نعم، أنت) من إنشاء محتوى فيديو عالي الجودة وقابل للتوسّع لكل احتياج. إليك بعض الفوائد التي يفضّلها عملاؤنا أكثر من غيرها:
مستخدم من قبل أكثر من 100,000 فريق يقدّرون الجودة والسهولة والسرعة
اطّلع على كيفية قيام شركات شبيهة بشركتك بتوسيع إنشاء المحتوى وتحقيق النمو باستخدام أكثر منصة مبتكرة لتحويل الصور إلى فيديو في السوق.
لديك أسئلة؟ لدينا الإجابات
ما هي فيديوهات إطلاق المنتجات؟
مقاطع فيديو إطلاق المنتج هي مقاطع تسويقية تعلن عن المنتجات الجديدة وتقدّمها. تعرض الميزات، وتشرح الفوائد، وتبني الحماس حول الإصدارات الجديدة. HeyGen تنشئ مقاطع فيديو احترافية لإعلان الإطلاقباستخدام أفاتارات بالذكاء الاصطناعي وتوليد الصوت من دون الحاجة إلى كاميرات أو استوديوهات.
كيف يمكنني إنشاء فيديو لإطلاق منتج دون تصوير؟
اكتب تفاصيل منتجك في HeyGen. اختر مقدّم أفاتار بالذكاء الاصطناعي. حدّد النمط البصري وأضف عناصر الهوية الخاصة بعلامتك التجارية. انقر على إنشاء، وسيقوم HeyGen بإنشاء فيديو إعلان جاهز لمنتجك خلال دقائق. لا تحتاج إلى كاميرات أو مهارات مونتاج.
ما المدة المناسبة لفيديو إطلاق المنتج؟
Instagram وTikTok: من 15 إلى 45 ثانية. LinkedIn: من 45 إلى 90 ثانية. YouTube: من 60 إلى 180 ثانية. الموقع الإلكتروني: من 60 إلى 90 ثانية. مقاطع الفيديو الأقصر تحقق معدلات إكمال أعلى على منصات التواصل الاجتماعي.
هل يمكنني ترجمة مقاطع فيديو إطلاق المنتجات للإطلاقات العالمية؟
نعم. أنشئ الفيديو بلغتك الأساسية، ثم ترجمه إلى أكثر من 175 لغة مع استنساخ الصوت ومزامنة الشفاه. أطلقه في الوقت نفسه في كل سوق بمحتوى باللغة المحلية.
ماذا لو تغيّرت تفاصيل المنتج قبل الإطلاق؟
عدّل النص بالمعلومات المحدّثة وأعد إنشاء الفيديو خلال دقائق، دون الحاجة إلى إعادة التصوير. تقوم العديد من فرق المنتجات بإنشاء مقاطع فيديو أولية في وقت مبكر، ثم تحديثها بالتفاصيل النهائية قبل الإطلاق مباشرة.
هل يمكنني عرض منتجي الفعلي في الفيديو؟
نعم. حمّل صور المنتجات ولقطات الشاشة أو تسجيلات العروض التوضيحية. اجمع بين مقدّم الأفاتار بالذكاء الاصطناعي وموادك البصرية الخاصة بالمنتج لتحصل على سرد متكامل لقصة المنتج.
هل يمكنني تخصيص مقاطع الفيديو لكل مشاهد على حدة؟
نعم. HeyGen يدعم التخصيص الديناميكي باستخدام حقول متغيّرة للأسماء والشركات والتفاصيل المخصصة. أنشئ قالباً واحداً، ثم أنشئ آلاف النسخ المخصصة لـ التسويق القائم على الحسابات، أو تواصل المبيعات، أو حملات تفاعل العملاء. استخدمت Videoimagem هذا الأسلوب لإنتاج أكثر من 50,000 فيديو مخصص لشركة AB InBev.
ما مدى سرعة تمكني من إنشاء مقاطع فيديو تسويقية؟
يدعم HeyGen مقاطع فيديو بأطوال مختلفة لتناسب تصميم برنامجك التدريبي. تعمل معظم وحدات الامتثال بشكل فعّال ضمن نطاق 3-10 دقائق لأساليب التعلم الموجز، ولكن يمكنك إنشاء محتوى أطول للموضوعات الشاملة. وللتدريب الممتد (أكثر من 20 دقيقة)، يُفضّل تقسيم المحتوى إلى فصول أو وحدات منفصلة لتحسين تفاعل المتعلمين وسهولة تتبّع التقدّم.
كيف تقارن HeyGen بإنتاج الفيديو التقليدي؟
يتطلّب إنتاج الفيديوهات التسويقية التقليدية تنسيق المواهب، وحجز الاستوديوهات، وأيام التصوير، والتحرير بعد الإنتاج، وغالبًا ما يستغرق من 2 إلى 4 أسابيع وتكلفة تتراوح بين $5,000 و$20,000 أو أكثر لكل فيديو مكتمل. يتيح لك HeyGen إنشاء جودة مماثلة خلال دقائق وبجزء بسيط من التكلفة. وعندما تتغيّر الحملات أو يحتاج المحتوى إلى تحديث، يمكنك إعادة الإنشاء بدلًا من إعادة التصوير. تشير فرق التسويق إلى أن إنشاء المحتوى أصبح أسرع بمعدل 3 مرات مع انخفاض كبير في تكاليف الإنتاج.
كيف تقارن HeyGen بالاستعانة بوكالة متخصصة في إنتاج الفيديو؟
الوكالات التقليدية تكلّف بين 5,000 و15,000 دولار لكل فيديو مع جداول زمنية من 2 إلى 4 أسابيع. HeyGen يقدّم جودة مماثلة في غضون دقائق وبجزء بسيط من التكلفة، مع عدد غير محدود من مقاطع الفيديو والتعديلات.
هل يناسب الفيديو بالذكاء الاصطناعي كلاً من التسويق والتدريب؟
بالتأكيد. تستخدم العديد من المؤسسات الفيديو بالذكاء الاصطناعي لكلٍّ من التسويق الخارجي ومبادرات التعلم الداخلي، بما في ذلك حملات الفيديو الموطّنة للوصول إلى الجماهير في مناطق مختلفة.
استكشف المزيد من الحلول
Use Cases
Tools
قصص العملاء
- وسائط لافتة للانتباه: إنتاج أسرع بمقدار 3 مرات
- Vision Creative Labs: 50-60 فيديو يوميًا
- فيديو وصورة: تفاعل أعلى بمقدار 3 مرات
- HubSpot: فيديو بالذكاء الاصطناعي على نطاق واسع
- Ogilvy: حملات مخصصة
- Publicis Groupe: نطاق عالمي
- Advantive: إنشاء محتوى أسرع بنسبة 50%
- Coursera: توطين الفيديو
- Workday: التوطين في دقائق
ابدأ في إنشاء مقاطع فيديو تسويقية اليوم
توقّف عن انتظار أسابيع للحصول على محتوى يفترض أن يُنشر غدًا. أنشئ مقاطع فيديو تسويقية احترافية في دقائق، ووطّنها للأسواق العالمية فورًا، ووسّع إنتاج المحتوى دون الحاجة إلى توسيع فريقك أو ميزانيتك. انضم إلى فرق التسويق في HubSpot وOgilvy وPublicis التي غيّرت طريقة إنشائها للمحتوى.
- لا حاجة إلى بطاقة ائتمان
- لا تحتاج إلى أي خبرة في الإنتاج
- إلغاء الاشتراك في أي وقت