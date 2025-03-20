تأسست مجموعة Publicis عام 1926، وهي الآن ثاني أكبر مجموعة اتصالات في العالم وقائدة في مجالات التسويق والاتصال والتحول الرقمي للأعمال. في كل عام، يبذل فريق الإدارة العليا أقصى جهده لإنتاج فيديو احتفالي يتضمن رسالة شكر للموظفين.

بالنسبة لمجموعة Publicis، كان عام 2023 عامًا حافلًا بالإنجازات الأولى. حققت أرقامًا مالية قياسية، وكانت السهم الأفضل أداءً بين وكالات الإعلان، مع زيادة قدرها 41% في سعر السهم. وكان أيضًا عام ثورة الذكاء الاصطناعي، حيث أصبح أداة فعّالة للغاية عندما يوجَّه بالإبداع البشري. لذلك، كان من الطبيعي أن يستخدموا الذكاء الاصطناعي لصنع أفضل رسائل الشكر على الإطلاق.

باستخدام فيديو الأفاتار من HeyGen، وOpenAI، وAzure، وElevenLabs، وأدوات أخرى، أنشأت Publicis Groupe أفاتاراً رقمياً لمديرها التنفيذي Arthur Sadoun، وأرسلت 100,000 رسالة شكر إلى كل موظف. تم تخصيص كل فيديو للاحتفاء باهتمامات كل موظف وشغفه. هذا المشروع غيّر إلى الأبد طريقة تفكير Publicis Groupe في دور الذكاء الاصطناعي في الإبداع. لم يكن الأمر يتعلق بالتقنية فقط، بل كان يتعلق بجعل كل شخص يشعر بأنه مُقدَّر ومَرئي.