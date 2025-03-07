رحّب بالموظفين الجدد من خلال فيديوهات تعريفية جذابة بالذكاء الاصطناعي

تجربة إعداد موظفين قوية تهيئهم للنجاح. سواء كان الأمر يتعلق بتعريفهم بثقافة الشركة، أو شرح الإجراءات، أو توجيههم في تدريبات خاصة بالفرق، تتيح HeyGen لفرق الموارد البشرية إنشاء فيديوهات إعداد الموظفين بسرعة من دون الحاجة إلى فريق إنتاج متكامل.

رحّب بالموظفين الجدد من خلال فيديوهات تعريفية جذابة بالذكاء الاصطناعي
G24.8+1,000 تقييم
الفوائد والقيمة

سرّع عملية توظيف الموظفين الجدد من خلال تجارب فيديو تفاعلية وجذابة

Automate onboarding training with AI-powered videos

Traditional onboarding videos can be resource-intensive. HeyGen revolutionizes the process, allowing HR professionals and team leaders to create onboarding videos efficiently and at scale.

template onboarding training with ai video

Generate consistent and professional onboarding with AI avatars

Use AI avatars to deliver orientation content consistently and professionally. Incorporate step-by-step explanations, motion graphics, and interactive elements to help new hires retain key details about company policies, expectations, and workflows.

ai avatar template onboarding training schedule for employees

Adapt and translate onboarding training for global workforces

With HeyGen’s AI-powered platform, you can swiftly update onboarding materials, personalize content for specific teams, and translate videos into multiple languages. Ensure every new hire experiences seamless, up-to-date training without costly reshoots.

translate onboarding training for any location and language

اكتشف كيف توسّع فرق الموارد البشرية نطاق عمليات الإعداد للموظفين الجدد

Lattice creates personalized, AI-generated onboarding videos

Lattice creates personalized, AI-generated onboarding videos

Discover how Lattice uses HeyGen to enable teams to generate custom onboarding videos for their new hires—making them feel welcome and creating a more human employee experience.

كيفية إنشاء فيديوهات تعريفية للموظفين الجدد باستخدام HeyGen

  1. افتح HeyGen

سجّل الدخول إلى HeyGen وابدأ في إعداد مقاطع فيديو تدريبية تعريفية جذابة بالذكاء الاصطناعي خلال دقائق قليلة فقط.

  1. اعثر على قالب الفيديو المثالي
  1. أضف نصوص الحديث والأفاتارات والخلفيات
  1. خصّص فيديوك بالذكاء الاصطناعي
  1. عزّزها بمزيد من العناصر الإبداعية
  1. صدّر الفيديو النهائي

الأسئلة الشائعة

ما هي HeyGen، وكيف يمكن استخدامها في تدريب الالتحاق بالعمل (Onboarding)؟

HeyGen هي منصة لإنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي تساعد الشركات على إنشاء مقاطع فيديو للتعريف بالموظفين الجدد بسرعة. تعمل على تبسيط تدريب المنضمين الجدد من خلال توفير محتوى فيديو ديناميكي وقابل للتوسّع.

كيف يُحسّن HeyGen إنتاج فيديوهات الإعداد للموظفين الجدد مقارنة بالأساليب التقليدية؟

HeyGen يزيل الحاجة إلى الإنتاج المكلف، والمقدّمين أمام الكاميرا، وعمليات المونتاج الطويلة. يقدّم أفاتار بالذكاء الاصطناعي محتوى التهيئة للموظفين الجدد بشكل احترافي، مما يقلل وقت الإنتاج ويحسّن كفاءة التدريب بشكل عام.

هل يمكنني تخصيص أفاتارات الذكاء الاصطناعي لتعكس هوية علامتي التجارية وثقافة شركتي؟

بالتأكيد. يتيح لك HeyGen تخصيص المضيف الافتراضي ليتماشى مع هوية علامتك التجارية. يمكنك تغيير مظهره ونبرته ونصوصه للحفاظ على الاتساق في تجربة الإعداد والترحيب بالمستخدمين الجدد.

هل يمكن استخدام HeyGen لعمليات الإعداد الخاصة بالفرق؟

بالتأكيد. تساعد HeyGen المؤسسات على إنشاء مقاطع فيديو مخصّصة للتعريف بالموظفين الجدد حسب الفرق أو الأدوار أو الأقسام، بحيث يتلقى الموظفون الجدد محتوى تدريبياً مناسباً لهم.

كيف يمكنني تحديث مقاطع فيديو الإعداد الأولي عند تغيّر سياسات الشركة؟

HeyGen تجعل تعديل مقاطع الفيديو سريعًا وبسيطًا. غيّر النصوص أو العناصر البصرية وأعد إنشاء المحتوى خلال دقائق، دون الحاجة إلى إعادة التصوير.

هل يمكن استخدام مقاطع فيديو الإعداد في HeyGen عبر منصات مختلفة؟

نعم، يمكنك تحسين مقاطع فيديو HeyGen لاستخدامها في بوابات الموارد البشرية أو منصات التعلّم أو الشبكات الداخلية. يضمن ذلك أن يتمكن الموظفون الجدد من الوصول بسهولة إلى مواد التدريب من أي مكان.

ما مدى سرعة تمكني من إنشاء فيديو تدريب تعريفي للموظفين الجدد باستخدام HeyGen؟

استنادًا إلى المحتوى ومستوى التخصيص، يمكن لـ HeyGen مساعدتك في إنتاج فيديوهات الإعداد للموظفين خلال بضع ساعات فقط، مما يقلّل بشكل كبير من أوقات الإنتاج المعتادة.

هل أحتاج إلى مهارات في إنتاج الفيديو لاستخدام HeyGen في تدريب الموظفين الجدد؟

أبدًا. بفضل تصميم HeyGen السهل للمبتدئين، يمكن لمسؤولي الموارد البشرية والمديرين والمدرّبين إنشاء فيديوهات الإعداد للموظفين الجدد بسهولة، دون الحاجة إلى مهارات تقنية متقدمة.

ما أنواع محتوى الإعداد الأولي التي تستفيد أكثر من HeyGen؟

مثالي لتعريف الموظفين الجدد، وبناء الثقافة المؤسسية، والجولات التوضيحية الخاصة بالأدوار، أو التدريب على الامتثال. باختصار، في أي موقف تحتاج فيه إلى محتوى واضح وجذاب للموظفين الجدد، فإن HeyGen يلبي احتياجاتك.

كيف أبدأ باستخدام HeyGen لإنشاء فيديوهات الإعداد للموظفين الجدد؟

سجّل في HeyGen، واستفد من قدراته في إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي، وابدأ فورًا في إنشاء مقاطع تعريفية فعّالة لموظفيك.

Start creating videos with AI

See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative AI video.

Book a meeting
CTA background