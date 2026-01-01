أنشئ بنية تحتية للفيديو قابلة للتوسّع باستخدام HeyGen API
خفّض تكاليف الإنتاج ووقته بنسبة 95%، وأنشئ و ترجم ووسّع نطاق مقاطع الفيديو عبر أكثر من 175 لغة ولهجة.
ذكاء فيديو بمستوى المؤسسات
أنشئ بنى تحتية قوية للفيديو باستخدام واجهة API للمؤسسات وإمكانات الذكاء الاصطناعي المصممة للتوسّع والأتمتة والوصول العالمي.
قبل ترجمة الفيديو، راجع النص المكتوب بسرعة وعدّله لضمان أن تكون رسالتك دقيقة وواضحة.
قم بمواءمة التدريب وإطلاق المنتجات محلياً بأكثر من 175 لغة ولهجة مع دقة مزامنة شفاه تصل إلى 99٪.
حوّل الويكي الداخلية أو قاعدة المعرفة لديك إلى مقاطع فيديو جذابة ومعبرة باستخدام تقنية تحويل النص إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي.
أتمت إنشاء مقاطع فيديو إرشادية وتدريبية يقودها الأفاتار لعمليات الانضمام والتعلّم والتطوير، دون الحاجة إلى كاميرات أو استوديوهات أو فرق إنتاج.
واجهة برمجة تطبيقات لتحويل النص إلى كلام بأحدث التقنيات، مع أفضل مستوى من الاتساق وانخفاض زمن الاستجابة وتحكم متقدّم في العواطف.
بسيط للمطورين وسريع لفرق العمل في الإطلاق
أنشئ فيديوك في دقائق باستخدام واجهة REST API البديهية لدينا.
curl--request POST \ --url https://api.heygen.com/v2/video_translate \ --header 'accept: application/json' \ --header 'content-type: application/json' \ --header 'x-api-key: <your-api-key>' \ --data '{ "translate_audio_only":"false", "keep_the_same_format":"false", "mode":"precision"}'
اطّلع على كيفية إنشاء الفرق لسير عمل فيديو قابل للتوسّع بالاعتماد على بنية HeyGen العالمية لفيديوهات الذكاء الاصطناعي.
أنشئ مقاطع تدريبية متعددة اللغات بسرعة أكبر مع الحفاظ على اتساق المحتوى على مستوى العالم.
أمان وموثوقية وتحكم على مستوى المؤسسات في واجهة برمجة التطبيقات
توفر HeyGen للمؤسسات بنية تحتية آمنة وموثوقة للفيديو، مصممة لتوسيع نطاق الفيديو بالذكاء الاصطناعي مع مستوى الأمان واستمرارية العمل وعناصر التحكم التي تحتاجها الفرق العالمية.
أمان بياناتك هو أولويتنا القصوى. HeyGen تخضع لتدقيق مستقل وحاصلة على شهادات توافق SOC 2 Type II وGDPR، مما يضمن حماية معلوماتك وفق أعلى المعايير الممكنة.
تم تصميم HeyGen لأداء موثوق مع توفر API بنسبة 99.8%، مما يضمن بقاء بنية الفيديو التحتية لديك متاحة واستمرار سير عمل الفيديو المؤتمت لديك دون انقطاع.
يحصل عملاء المؤسسات على وصول مباشر إلى مهندسي دعم مخصصين يساعدون في ضمان عمليات نشر سلسة، وحل سريع للمشكلات، وتشغيل موثوق للفيديو على نطاق واسع.
أدِر الأذونات من خلال التحكم في الوصول المستند إلى الأدوار (RBAC)، مما يمنح الفرق القدرة على تعيين صلاحيات الوصول بأمان، والحفاظ على الحوكمة، والتحكم في كيفية إنشاء سير عمل الفيديو وإدارته.
تكامل واجهة برمجة التطبيقات المخصص للمؤسسات يقدّم مزايا الفيديو بالذكاء الاصطناعي مباشرة إلى سير عمل منشئي المحتوى لديك، مما يتيح لك الاستفادة من سهولة إنشاء فيديوهات عالية الجودة بسرعة وكفاءة، من دون عناء التنقل بين الأدوات المختلفة.
يكمن الاختلاف الأساسي في تحقيق التوازن بين الأتمتة والتحكم التفصيلي.
تقدّم Video Agent API موجّه نصي واحد وتطلق تنسيقًا ذاتيًا لعملية إنشاء الأفاتار، وكتابة النص، وإنشاء الأصول البصرية وتصميمها. توفّر نطاقًا كاملاً من التحكم الدقيق مع إتاحة حرية إبداعية كاملة في الوقت نفسه. مثالية لاستكشاف كميات كبيرة من المحتوى، وإنشاء الفيديوهات الداخلية وأتمتتها. إنها خدمة فريدة فعلًا على مستوى القطاع بأكمله.
بالمقارنة، واجهات برمجة تطبيقات إنشاء الفيديو القياسية تتكوّن من جزأين رئيسيين: 1) إنشاء فيديو الأفاتار و2) إنشاء الفيديو باستخدام القوالب. يقوم المطوّرون بإنشاء الأفاتار وقوالب الفيديو عبر منصة HeyGen على الويب، والتي يمكن استخدامها لاحقًا من خلال الـ API. رغم أنها تتطلّب إعدادًا أكبر، فإن هذه الواجهات توفّر مستوى الدقة في التحكم اللازم لإنتاج أصول متوافقة مع هوية العلامة التجارية وذات قيمة إنتاجية عالية. عملاء المؤسسات أنشؤوا ملايين مقاطع الفيديو من خلالها لأتمتة مسارات إنتاج المحتوى لديهم.
نعم، إليك الخطوات لاستخدام واجهة برمجة تطبيقات Photo Avatar API
إذا كنت تريد استخدام إنشاء فيديو الأفاتار، يمكنك استخدام / توصيل الأفاتار من خلال اتباع هذا الدليل.
نعم، يدعم الـ API إنشاء أفاتار انطلاقًا من نص فقط عبر إطار وصفي منظّم يلغي الحاجة إلى أي ملفات صور خارجية. من خلال إدخال معلمات محددة ضمن ثمانية حقول مطلوبة — بما في ذلك العمر، والجنس، والعرق، والأسلوب — يقوم الذكاء الاصطناعي بإنشاء شخصية فريدة عالية الدقة. على سبيل المثال، اختيار عِرق "East Asian" مع أسلوب "Professional" وإضاءة "Cinematic" سيجعل المحرك يعرض مجموعة من الأفاتارات والمظاهر الفريدة، مما يتيح للمؤسسات توسيع مكتبات طواقم متنوعة لا وجود لها في العالم الحقيقي.
يمكنك اتباع الدليل هنا لإنشاء أفاتار من خلال الموجّه.
تم تصميم نظام القوالب لإنتاج فيديو عالي الكفاءة بأسلوب "دمج المراسلات"، حيث يعمل المخطط الرئيسي كحاوية للبيانات الديناميكية. يقوم المستخدمون أولًا بإنشاء قالب أو اختياره عبر لوحة التحكم أو الـAPI، ثم تحديد مواضع مخصّصة للنصوص أو الصور أو الصوت. من خلال إرسال طلب POST واحد إلى نقطة توليد القالب مع حمولة JSON تحتوي على المتغيرات، يقوم النظام تلقائيًا بإنشاء ملفات فيديو فريدة لكل مستلم، مما يجعله المعيار المعتمد في القطاع لعمليات المبيعات المخصّصة على نطاق واسع وإعداد العملاء الجدد بطريقة مخصصة وقابلة للتوسّع.
لضمان أعلى مستوى من الواقعية ودقة مزامنة الشفاه، يُوصى باتباع ما نسمّيه "المسار الذهبي"، وهو استرجاع default_voice_id المرتبط بأفاتار معيّن واستخدامه برمجياً. تضمن هذه الطريقة أن الخصائص الصوتية مثل الجنس والنبرة واللهجة الإقليمية تكون مُحسّنة مسبقاً لشخصية الأفاتار البصرية، مما يقلّل بشكل كبير من خطر الوصول إلى تأثير "الوادي الغريب". إذا كانت هناك حاجة إلى صوت مخصص، فيجب على المطوّرين دائماً تصفية قائمة v2/voices لتتطابق مع بيانات الأفاتار الوصفية للحفاظ على الاتساق السمعي البصري.
نظرًا لأن إنشاء فيديو بالذكاء الاصطناعي عالي الدقة يستهلك قدرًا كبيرًا من الموارد وقد يستغرق عدة دقائق، فقد تم تصميم واجهة الـ API للعمل بهيكلية غير متزامنة قائمة على الأحداث عبر Webhooks. بدلاً من الإبقاء على اتصال مفتوح (مما يؤدي إلى انتهاء المهلة)، ينبغي لتطبيقك تسجيل عنوان URL خاص بالـ webhook لتلقي إشعار "دفع" آلي بمجرد حدوث حدث avatar_video.success. يتيح لك ذلك الحفاظ على أداء الواجهة الخلفية لديك، ومعالجة الفيديو فقط — عبر video_url المقدم — في اللحظة التي يصبح فيها متاحًا.
يوفّر الـ API انتشارًا عالميًا واسعًا، حيث يدعم أكثر من 40 لغة ومكتبة تضم أكثر من 300 صوت متنوع، مما يتيح تواصلًا سلسًا عبر الحدود. وبالإضافة إلى تحويل النص إلى كلام بلغات مختلفة، يقدّم المنصّة مزايا "ترجمة الفيديو" التي يمكنها معالجة فيديو موجود وترجمة الصوت مع إعادة مزامنة حركات شفاه الأفاتار في الوقت نفسه مع اللغة الجديدة. يضمن ذلك أن يبقى الأداء البصري بنفس درجة الأصالة عند عرضه بالإسبانية أو اليابانية كما كان في التسجيل الأصلي باللغة الإنجليزية.
ميزة ترجمة الفيديو في HeyGen يمكنها دعم 175 لغة ولهجة (وفقًا لما هو مذكور هنا).
