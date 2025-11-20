حملات فيديو محلية تتفاعل مع الجمهور في كل سوق
أطلق حملات فيديو متعددة اللغات في الأسواق العالمية دون الحاجة إلى فرق إنتاج محلية أو التأخر بسبب الترجمة. يتحول إنشاء فيديو واحد إلى أكثر من 175 نسخة محلية مع استنساخ صوت طبيعي ومزامنة شفاه دقيقة. وسّع التسويق الدولي دون زيادة الميزانيات.
- حدّث المحتوى فورًا عند تغيّر المنتجات
مشكلة التسويق
عنق الزجاجة في التسويق العالمي
منتجك يُباع في 15 دولة، لكن حملات التسويق تُطلق باللغة الإنجليزية فقط. الأسواق الدولية تحصل على محتوى عام مع ترجمة نصية، إذا كانت محظوظة. أنت تعلم أن المحتوى باللغة المحلية يحقق أداءً أفضل، لكن إنشاء حملات فيديو محلية يعني إنتاجاً منفصلاً لكل سوق. تعريب الفيديو بالطرق التقليدية يكلّف بين 3,000 و8,000 دولار لكل لغة. حملة عبر 10 أسواق تكلّف بين 30,000 و80,000 دولار قبل إنفاق الإعلانات. الفرق الإقليمية تنتظر أشهراً حتى تُنشئ الإدارة الرئيسية المحتوى، ثم أسابيع إضافية للترجمة. بحلول الوقت الذي تُطلق فيه حملتك الإسبانية، تكون حملتك الإنجليزية قد أصبحت قديمة. الدبلجة تبدو آلية، والترجمة النصية تتطلب مشاهدة مع تشغيل الصوت. حملاتك الدولية لا تحقق النتائج المتوقعة ليس لأن الرسالة خاطئة، بل لأن طريقة تقديمها تبدو غريبة عن الجمهور.
حل HeyGen
تحوّل HeyGen حملة فيديو واحدة إلى عدد غير محدود من الإصدارات المحلية مع استنساخ صوت طبيعي ومزامنة الشفاه. أنشئ حملتك مرة واحدة بلغتك الأساسية. بنقرة واحدة تُترجم إلى الإسبانية والفرنسية والألمانية واليابانية والماندرين والعربية، وأكثر من 170 لغة أخرى. يتحدث الأفاتار لديك بلغة محلية سليمة في كل سوق، وليس دبلجة غير متقنة. يستنسخ الصوت نبرة وأسلوب إلقاء مقدّمك في كل لغة. مزامنة الشفاه تطابق حركات الفم مع الصوت المترجم. خصّص لكل سوق: تسعير إقليمي، عملة محلية، عروض خاصة بكل سوق. أطلق في جميع الأسواق في الوقت نفسه، دون مراحل طرح متتابعة. تُطبَّق التحديثات فورًا على جميع الأسواق.
كل ما تحتاجه فرق التسويق لإنشاء المحتوى على نطاق واسع
أكثر من 175 لغة للتعريب
حوّل حملات الفيديو إلى نسخ باللغة المحلية لأي سوق عالمي. الإسبانية، الفرنسية، الألمانية، البرتغالية، اليابانية، الماندرين، الكورية، العربية، الهندية، وأكثر من 165 لغة أخرى. استنساخ صوت طبيعي، وليس تحويل نص إلى كلام آلي. تبدو حملتك مُنتَجة باحتراف لكل سوق. تضمن خيارات اللهجات الإقليمية ملاءمة السوق: الإسبانية اللاتينية لأمريكا اللاتينية، والإسبانية الأوروبية لإسبانيا.
أكثر من 175 لغة ولهجة إقليمية
توليد صوت طبيعي لكل لغة
الحفاظ على العاطفة والتأكيد
اختيار اللكنة الإقليمية
استنساخ الصوت بأصالة ثقافية
استنساخ الصوت يحافظ على الخصائص الصوتية للمقدّم لديك عبر مختلف اللغات. نفس النبرة، نفس الطاقة، ونفس شخصية العلامة التجارية، مع تكيّف طبيعي مع كل لغة. النسخة الإسبانية تعكس التعبيرية، والنسخة اليابانية تراعي الرسمية في بيئات الأعمال، والنسخة الفرنسية تحافظ على مستوى من الرقي. كل عملية توطين تبدو ملائمة ثقافيًا وليست ترجمة حرفية ظاهرة.
استنساخ الصوت عبر جميع اللغات
حافظ على شخصية المقدّم على مستوى العالم
مواءمة أسلوب الإلقاء ثقافيًا
إحساس محلي أصيل في كل سوق
تقنية مزامنة الشفاه
توفّر مزامنة الشفاه المتقدّمة تطابقًا دقيقًا بين حركات فم الأفاتار والصوت المترجم في كل لغة. تتوافق الكلمات الإسبانية مع حركات الشفاه الإسبانية، وتتطابق العبارات اليابانية مع طريقة النطق اليابانية. يشاهد الجمهور كلامًا طبيعيًا، دون تعارض واضح في الدبلجة. وهذا عامل أساسي لبناء ثقة المشاهد وتقديم محتوى احترافي على مستوى عالمي.
مزامنة الشفاه في أكثر من 175 لغة
حركة فم طبيعية لكل لغة
يقضي على تأثير الدبلجة
عرض احترافي على مستوى العالم
تخصيص إقليمي
تتجاوز عملية التوطين مجرد الترجمة. خصّص المحتوى لكل سوق على حدة: تسعير إقليمي، عملة محلية، عروض مخصّصة لكل سوق، مواقع المكاتب الإقليمية، شراكات محلية، ومتطلبات الامتثال. حملتك في الولايات المتحدة تعرض التسعير بالدولار ومكتب نيويورك. الحملة الموجّهة للسوق الإسباني تعرض التسعير باليورو ومكتب مدريد. كل سوق يحصل على محتوى مناسب وملائم محلياً.
الأسعار والعملة حسب المنطقة
عروض مخصّصة لكل سوق
معلومات الاتصال المحلية
مواءمة الفعاليات الثقافية
إطلاقات متزامنة في أسواق متعددة
أطلق الحملات في جميع الأسواق في اليوم نفسه، دون عمليات طرح تدريجية. إطلاق منتج عالمي؟ تنطلق جميع الأسواق في الوقت نفسه بحملات باللغة المحلية. عرض ترويجي في Black Friday؟ تنطلق كل المناطق معًا في الوقت نفسه. ميزة سرعة تنافسية في كل سوق.
إطلاقات عالمية في اليوم نفسه
لا تأخيرات إقليمية
جميع الأسواق في الوقت نفسه
زخم عالمي يتصاعد
من الموجز إلى فيديو منشور في 3 خطوات
أنشئ حملتك الرئيسية
طوّر حملتك الفيديوية بلغتك الأساسية. اكتب نص رسالتك، واختر أفاتار بالذكاء الاصطناعي، وصمّم العناصر البصرية، وأضف أصول علامتك التجارية. يصبح هذا هو المصدر لجميع الإصدارات المترجمة محلياً. يساعدك الذكاء الاصطناعي من HeyGen على تنظيم الرسائل بما يراعي الفروق الثقافية.
توطين للأسواق المستهدفة
اختر الأسواق واللغات المستهدفة. الإسبانية لإسبانيا وأمريكا اللاتينية. الفرنسية لفرنسا وكيبيك. الألمانية لمنطقة DACH. البرتغالية للبرازيل. اليابانية، الماندرين، العربية، وأي مزيج من أكثر من 175 لغة. HeyGen ينشئ إصدارات باللغة الأم مع استنساخ الصوت ومزامنة الشفاه تلقائياً. أضف تخصيصات خاصة بكل سوق: تسعير إقليمي، عروض محلية، معلومات الاتصال.
الإطلاق والتحسين على مستوى العالم
أطلق حملات محلية في جميع الأسواق في الوقت نفسه. حمّل إلى منصات التواصل الاجتماعي لكل منطقة. أطلق إعلانات مدفوعة باللغات المحلية. تتبّع الأداء في كل سوق. حسّن النتائج استنادًا إلى بيانات كل سوق. حدّث الحملات عالميًا عند الحاجة
مصمم لتلبية كل احتياجات التسويق
إطلاق المنتجات عالميًا
أطلق المنتجات في الوقت نفسه عبر جميع الأسواق الدولية بحملات باللغة المحلية. لن تنتظر أي منطقة لعدة أشهر. كل سوق ينطلق من اليوم الأول بحملات احترافية تمنح إحساسًا محليًا وتدعم الوعي العالمي بالعلامة.
حالة استخدام: شركة SaaS تطلق ميزة في منصتها على مستوى العالم. تقوم بترجمة المحتوى إلى 12 لغة تغطي الأسواق الرئيسية. تنطلق جميع الأسواق في الوقت نفسه. يعتمد المستخدمون عالمياً الميزة بسرعة تزيد 3 مرات مقارنة بالإطلاق المتدرج.
دخول الأسواق الإقليمية
ادخل إلى مناطق جديدة بثقة باستخدام مقاطع فيديو الشهادات المترجمة محلياً التي تعزز الثقة من خلال قصص العملاء بلغاتهم الأصلية.
حالة استخدام: علامة تجارية للتجارة الإلكترونية تتوسع إلى الأسواق الأوروبية. تقوم بمواءمة المحتوى إلى الألمانية والفرنسية والإيطالية والإسبانية. تطلق حملاتها في جميع أنحاء أوروبا في الوقت نفسه. تصل الإيرادات الأوروبية إلى 40% من الإيرادات في الولايات المتحدة خلال 6 أشهر.
الحملات الموسمية وحملات المواسم والأعياد
كيّف الحملات الموسمية بما يناسب العطلات الإقليمية والفعاليات الثقافية. الجمعة السوداء للولايات المتحدة، ويوم العزاب للصين، وديوالي للهند. يحصل كل إقليم على حملات موسمية ذات صلة ثقافية، مكيّفة مع العطلات المحلية والفصول في نصفي الكرة الأرضية.
حالة استخدام: علامة تجارية للأزياء تنشئ حملات موسمية، وتقوم بمواءمتها مع المواسم والعطلات والفعاليات الثقافية في كل منطقة. ارتفعت الإيرادات الموسمية العالمية بنسبة 55% بفضل الحملات الملائمة لكل منطقة.
النتيجة الموثوقة: العلامات التجارية في التجارة الإلكترونية تُبلغ عن معدلات تحويل أعلى بنسبة 48% عند استخدام محتوى فيديو مُحَلْيَن مقارنة بالصفحات التي تعتمد على اللغة الإنجليزية فقط.
توطين التجارة الإلكترونية وتجزئة البيع
وسّع نطاق تسويق الفيديو للتجارة الإلكترونية عبر الأسواق الدولية. أنشئ مقاطع فيديو للمنتجات مخصّصة لكل منطقة تعرض الأسعار المحلية، وطرق الدفع، ومعلومات الشحن. عزّز ثقة المشترين من خلال معلومات تسوّق ملائمة لكل سوق محلي.
حالة استخدام: علامة تجارية للإلكترونيات الاستهلاكية تقوم بمواءمة عروض المنتجات مع 15 لغة تغطي أسواق Amazon حول العالم. تنمو الإيرادات الدولية بنسبة 67% على أساس سنوي.
إعلانات مدفوعة عبر الأسواق المختلفة
وسّع نطاق الإعلانات المدفوعة على الشبكات الاجتماعية والإعلانات الرقمية عالميًا باستخدام إعلانات فيديو محلية مخصّصة لكل سوق. إعلانات TikTok وInstagram وFacebook وYouTube بلغات محلية. اختبر المواد الإعلانية في أسواق متعددة، ووسّع انتشار الإعلانات الأكثر أداءً على مستوى المناطق.
حالة استخدام: علامة تجارية DTC تعرض إعلانات في 10 أسواق. تنشئ 5 أفكار إعلانية، وتوطّن كل فكرة إلى 10 لغات. تختبر الأداء عبر الأسواق. يتحسن العائد على الإنفاق الإعلاني الدولي (ROAS) بنسبة 40%، وينخفض تكلفة اكتساب العميل (CAC) بنسبة 35%.
المنتج الأسرع نموًا على G2 لسبب وجيه
من التدريب العالمي إلى إعلانات الفيديو، تمكّن HeyGen أي شخص (نعم، أنت) من إنشاء محتوى فيديو عالي الجودة وقابل للتوسّع لكل احتياج. إليك بعض الفوائد التي يفضّلها عملاؤنا أكثر من غيرها:
مستخدم من قبل أكثر من 100,000 فريق يقدّرون الجودة والسهولة والسرعة
لديك أسئلة؟ لدينا الإجابات
ما هو إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي للتسويق؟
تسويق الفيديو الموطّن يكيّف محتوى الفيديو ليلائم لغات ومناطق وثقافات محددة. وبالإضافة إلى الترجمة، يشمل ذلك مراعاة الفروق الثقافية، والتخصيص حسب المنطقة، وتقديم الصوت باللهجة المحلية، وتحقيق ملاءمة للمشاهدين المحليين. تجمع العديد من العلامات التجارية بين التوطين وصيغ الأداء مثل إعلانات الفيديو بأسلوب UGC لدفع النتائج عبر الحملات الإعلانية الدولية المدفوعة.
ما هي الحملات متعددة اللغات؟
الحملات متعددة اللغات هي مبادرات تسويقية تُنفَّذ بعدة لغات في الوقت نفسه. بدلاً من التسويق باللغة الإنجليزية فقط، تتيح الحملات متعددة اللغات الوصول إلى جماهير متنوعة من خلال محتوى بلغتهم الأم. HeyGen تقوم بإنشاء مقاطع فيديو لحملات متعددة اللغات انطلاقاً من محتوى واحد، مع استنساخ الصوت لضمان إلقاء طبيعي في كل لغة.
إلى كم لغة يمكنكم إجراء التوطين؟
HeyGen تدعم أكثر من 175 لغة، بما في ذلك الإسبانية، الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، البرتغالية، الماندرين، اليابانية، الكورية، العربية، الهندية، الروسية، التركية، وأكثر من 165 لغة أخرى. تضمن خيارات اللهجات الإقليمية أسلوب تقديم مناسباً لكل سوق. تختلف الإسبانية في أمريكا اللاتينية عن الإسبانية في أوروبا. وتختلف البرتغالية البرازيلية عن البرتغالية الأوروبية.
هل يعمل استنساخ الصوت بجميع اللغات؟
نعم. تقنية استنساخ الصوت من HeyGen تعمل عبر أكثر من 175 لغة مدعومة. استنساخ الصوت يلتقط الخصائص الصوتية للمقدّم ويتكيّف بشكل طبيعي مع كل لغة مستهدفة. تبقى الجودة متسقة عبر اللغات مع أداء طبيعي يشبه الصوت البشري.
ما هي مزامنة الشفاه ولماذا هي مهمة؟
تعمل مزامنة الشفاه على مواءمة حركات فم الأفاتار مع الصوت المنطوق في كل لغة. مزامنة الشفاه المتقنة تتيح تجربة مشاهدة طبيعية، بينما تشير مزامنة الشفاه الضعيفة إلى دبلجة منخفضة الجودة وتقلل من الموثوقية. مزامنة الشفاه في HeyGen تضمن حركات فم طبيعية تتطابق مع الصوت في كل لغة.
هل يمكنكم إطلاق الحملات في جميع الأسواق في الوقت نفسه؟
نعم. تتيح HeyGen تنفيذ إطلاقات عالمية متزامنة حقيقية. أنشئ حملة رئيسية، ثم قم بمواءمتها مع جميع اللغات المستهدفة في اليوم نفسه، واطلقها في كل الأسواق معًا. إطلاقات المنتجات، الحملات الموسمية، والعروض الترويجية تنطلق جميعها عالميًا في الوقت نفسه.
هل يمكنكم تخصيص الحملات لكل سوق بما يتجاوز مجرد الترجمة؟
نعم. يشمل التخصيص الإقليمي تسعير المنتجات بالعملة المحلية، والعروض الخاصة بكل سوق، ومواقع المكاتب الإقليمية، وذكر الشراكات المحلية، والالتزام باللوائح المحلية، ومواءمة الصور مع الثقافة المحلية، والإشارة إلى الفعاليات الإقليمية.
ما مدى سرعة تمكني من إنشاء مقاطع فيديو تسويقية؟
يدعم HeyGen مقاطع فيديو بأطوال مختلفة لتناسب تصميم برنامجك التدريبي. تعمل معظم وحدات الامتثال بشكل فعّال ضمن نطاق 3-10 دقائق لأساليب التعلم الموجز، ولكن يمكنك إنشاء محتوى أطول للموضوعات الشاملة. وللتدريب الممتد (أكثر من 20 دقيقة)، يُفضّل تقسيم المحتوى إلى فصول أو وحدات منفصلة لتحسين تفاعل المتعلمين وتتبع تقدّمهم.
قصص العملاء
توقّف عن انتظار أسابيع للحصول على محتوى يفترض أن يُنشر غدًا. أنشئ مقاطع فيديو تسويقية احترافية في دقائق، ووطّنها للأسواق العالمية فورًا، ووسّع إنتاج المحتوى دون الحاجة إلى توسيع فريقك أو ميزانيتك. انضم إلى فرق التسويق في HubSpot وOgilvy وPublicis التي غيّرت طريقة إنشاء المحتوى لديها.
