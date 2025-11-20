إطلاق المنتجات عالميًا أطلق المنتجات في الوقت نفسه عبر جميع الأسواق الدولية بحملات باللغة المحلية. لن تنتظر أي منطقة لعدة أشهر. كل سوق ينطلق من اليوم الأول بحملات احترافية تمنح إحساسًا محليًا وتدعم الوعي العالمي بالعلامة. حالة استخدام: شركة SaaS تطلق ميزة في منصتها على مستوى العالم. تقوم بترجمة المحتوى إلى 12 لغة تغطي الأسواق الرئيسية. تنطلق جميع الأسواق في الوقت نفسه. يعتمد المستخدمون عالمياً الميزة بسرعة تزيد 3 مرات مقارنة بالإطلاق المتدرج.



دخول الأسواق الإقليمية ادخل إلى مناطق جديدة بثقة باستخدام مقاطع فيديو الشهادات المترجمة محلياً التي تعزز الثقة من خلال قصص العملاء بلغاتهم الأصلية. حالة استخدام: علامة تجارية للتجارة الإلكترونية تتوسع إلى الأسواق الأوروبية. تقوم بمواءمة المحتوى إلى الألمانية والفرنسية والإيطالية والإسبانية. تطلق حملاتها في جميع أنحاء أوروبا في الوقت نفسه. تصل الإيرادات الأوروبية إلى 40% من الإيرادات في الولايات المتحدة خلال 6 أشهر.



الحملات الموسمية وحملات المواسم والأعياد كيّف الحملات الموسمية بما يناسب العطلات الإقليمية والفعاليات الثقافية. الجمعة السوداء للولايات المتحدة، ويوم العزاب للصين، وديوالي للهند. يحصل كل إقليم على حملات موسمية ذات صلة ثقافية، مكيّفة مع العطلات المحلية والفصول في نصفي الكرة الأرضية. حالة استخدام: علامة تجارية للأزياء تنشئ حملات موسمية، وتقوم بمواءمتها مع المواسم والعطلات والفعاليات الثقافية في كل منطقة. ارتفعت الإيرادات الموسمية العالمية بنسبة 55% بفضل الحملات الملائمة لكل منطقة. النتيجة الموثوقة: العلامات التجارية في التجارة الإلكترونية تُبلغ عن معدلات تحويل أعلى بنسبة 48% عند استخدام محتوى فيديو مُحَلْيَن مقارنة بالصفحات التي تعتمد على اللغة الإنجليزية فقط.



توطين التجارة الإلكترونية وتجزئة البيع وسّع نطاق تسويق الفيديو للتجارة الإلكترونية عبر الأسواق الدولية. أنشئ مقاطع فيديو للمنتجات مخصّصة لكل منطقة تعرض الأسعار المحلية، وطرق الدفع، ومعلومات الشحن. عزّز ثقة المشترين من خلال معلومات تسوّق ملائمة لكل سوق محلي. حالة استخدام: علامة تجارية للإلكترونيات الاستهلاكية تقوم بمواءمة عروض المنتجات مع 15 لغة تغطي أسواق Amazon حول العالم. تنمو الإيرادات الدولية بنسبة 67% على أساس سنوي.

