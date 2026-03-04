Advantive هي شركة SaaS تقدّم برمجيات موجّهة بالاحتياجات للمصنّعين والموزّعين المتخصصين، لمساعدتهم على التوسع بكفاءة أعلى وتحقيق ربحية أفضل. بصفته مديرًا للتعلّم والتطوير، يقود Bob Bednarz مبادرات التمكين العالمية التي تركز على تسريع نمو الموظفين وإطلاق إمكاناتهم في مختلف أنحاء المؤسسة.

بالنسبة لبوب، لا يقتصر التعلم على تقديم المعلومات فحسب؛ بل يتمحور حول مساعدة الأشخاص على تطوير المهارات والاحتفاظ بما يتعلمونه بشكل أسرع. هدفه هو تقليص الوقت الذي يستغرقه الموظفون للوصول إلى المحطات الأساسية في مسيرتهم، وضغط ما كان يستغرق عامين إلى ثلاثة أعوام ليصبح بين ستة إلى اثني عشر شهرًا، أو أقل. تحقيق ذلك على هذا النطاق، مع فريق تعلّم وتطوير (L&D) صغير، تطلّب نهجًا جديدًا في إنشاء المحتوى وتعزيز التفاعل.

الحفاظ على التفاعل مع العمل بطاقة تشغيلية محدودة

يعمل فريق التعلم والتطوير في Advantive بطاقة محدودة بشكل مقصود. يتولى بوب عدة أدوار في الوقت نفسه، فيوازن بين إدارة الجلسات، وإنشاء المحتوى، وتصميم البرامج، مع دعم أكثر من 600 موظف حول العالم، بالإضافة إلى تدريب العملاء.

لطالما كان الفيديو محورًا أساسيًا في استراتيجية التعلّم لدى Advantive، خاصة للمحتوى الذاتي الإيقاع وعند الطلب. كان من الصعب إنشاء فيديو يظل ملائمًا وجاذبًا على مدى الزمن.

قال بوب: "إحدى أكبر التحديات مع الفيديو التقليدي هي أنه يصبح قديماً بسرعة. قد تسجّل تدريباً مدته ساعة، وبعد 30 أو 40 يوماً لم يعد دقيقاً، ثم تضطر إلى إعادة تسجيل كل شيء من جديد."

كان قيدًا رئيسيًا آخر هو الاعتماد على الخبراء المتخصصين في المحتوى. فخبراء Advantive التقنيون يتعاملون غالبًا مباشرة مع العملاء، وكان من الصعب تخصيص وقت لهم لتسجيل مواد تدريبية، فضلًا عن إنشاء فيديو جذاب.

قال بوب موضحًا: "ليس لديهم دائمًا المهارات اللازمة لتسجيل تدريب جذاب، ونحن لا نملك دائمًا الوقت لإبعادهم عن العملاء."

كانت النتيجة دورات إنتاج بطيئة، ومحتوى متقادمًا، وقدرة محدودة على توسيع برامج التعلم دون زيادة عبء العمل.

إيجاد طريقة أسرع لإنشاء محتوى تعليمي جذّاب

كانت الانطباعات الأولى لبوب عن HeyGen نابعة من الحاجة. فمع واحد من أنحف فرق التعلم والتطوير التي عمل معها على الإطلاق، كان بحاجة إلى طريقة لإنشاء المحتوى بسرعة أكبر دون التضحية بالجودة أو مستوى التفاعل.

قال: "كنت بحاجة إلى أن أتمكن من إنشاء المحتوى بشكل أسرع. في ذلك الوقت، كان الأمر يقتصر فعلياً عليّ وعلى شخص آخر فقط لدعم مئات الموظفين."

ما لفت الانتباه مباشرة هو قدرة HeyGen على تحويل التدريب القائم على النصوص إلى فيديو جذاب، مع إضافة عنصر بشري من خلال الأفاتار. قال بوب: "أحد أكبر التحديات في التعلم الذاتي الإيقاع هو تحقيق التفاعل". "الناس يحتاجون إلى ارتباط عاطفي للاحتفاظ بالمعلومات".

من خلال استخدام أفاتار في الاستوديو، غالبًا ما يكون مستوحًى من شكله هو نفسه، استطاع بوب أن يخلق إحساسًا بالحضور والألفة حتى في التعلم غير المتزامن. وقال: "إذا رأى المتعلمون شخصًا ما، حتى لو كان نسخة أفاتار عني، فمن الأرجح أن يحتفظوا بما يتعلمونه".

إتاحة تمثيل أدوار واقعي دون تدريب مباشر

إحدى أهم النقاط التحولية كانت عندما بدأ بوب في استخدام قدرات الأفاتار التفاعلية في HeyGen.

قال: "كانت اللحظة السحرية بالنسبة لنا هي رؤية الأفاتار ينبض بالحياة، لكن الأهم من ذلك كان LiveAvatar وإمكانية أداء الأدوار."

عرض بوب سيناريو مقابلة افتراضية لقائد يرفع إليه تقاريره، موضحًا كيف يمكن للموظفين ممارسة مهارات عملية واقعية، مثل إجراء المقابلات أو محادثات تقييم الأداء، دون الحاجة إلى وجود مدرب مباشر.

قال: "في تلك اللحظة أدركنا أننا نستطيع مساعدة الناس على تطوير مهاراتهم دون الحاجة إلى مدرّب يجلس معهم لساعات."

لقد فتح هذا الباب أمام تدريب قابل للتوسّع مدمج مباشرة في التعلّم الذاتي الإيقاع. فبدلًا من الاعتماد على ورش عمل مدتها 90 دقيقة أو جلسات تمثيل أدوار فردية، أصبح بإمكان الموظفين الآن التدريب ضمن سيناريوهات واقعية وفقًا لجدولهم الزمني الخاص.

قال بوب: "لم أكن أعتقد أننا وصلنا إلى هذه المرحلة مع الذكاء الاصطناعي، لكن هذا جعل الأمر ممكنًا."

تبسيط تحديثات المحتوى وتقديمه بعدة لغات

ساهمت HeyGen أيضًا في إحداث تحول في طريقة تعامل Advantive مع تحديثات المحتوى وعمليات الترجمة والتوطين.

بدلًا من إعادة تسجيل مقاطع الفيديو كاملة لإجراء تعديلات بسيطة، كان بإمكان بوب تحديث النصوص بسرعة وإعادة إنشاء المحتوى. وقال: "إذا احتجنا إلى إجراء تحديث، فهذا أسرع بكثير من إعادة تسجيل فيديو مدته ثلاث أو خمس دقائق".

كما بدأ الفريق في تجربة إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي، وتحويل الموجّهات أو محتوى العروض التقديمية المشابهة لـ PowerPoint إلى مقاطع فيديو مصقولة خلال أيام بدلًا من أسابيع.

قال بوب: "غالبًا ما تكون لدينا أفكار، لكن تحويلها إلى واقع بصري كان يستغرق أسابيع. الآن نقوم بذلك في أيام."

بالنسبة لتدريب العملاء، أصبح إجراء الترجمة أسهل بكثير. تعمل Advantive بشكل أساسي باللغة الإنجليزية، لكن العملاء العالميين يحتاجون إلى تدريب بلغات أخرى. وقال بوب: "إمكانية رفع فيديو وجعله متاحًا بسرعة بعدة لغات كانت خطوة فارقة".

بناء أساس لتعلّم أسرع وقابل للتوسّع

منذ اعتماد HeyGen، شهدت Advantive مكاسب واضحة وقابلة للقياس.

يقدّر بوب انخفاضًا بنسبة 50% في الوقت المطلوب لإنشاء محتوى تعلّم ذاتي. في مثال حديث، تم إنجاز تدريب PowerPoint مع تعليق صوتي، كان يستغرق في السابق عدة أيام، في غضون ساعتين إلى ثلاث ساعات فقط. قال بوب: "توفير الوقت هذا هو أهم مؤشر بالنسبة لنا".

إلى جانب تحسين الكفاءة، يتيح الوقت المستعاد لبوب التركيز على أعمال ذات تأثير أكبر، مثل تيسير الجلسات، والتفاعل مع الموظفين، ودعم القادة، بدلاً من قضاء ساعات طويلة في إنتاج المحتوى.

قال: "إذا كنت أوفّر الوقت، فأنا أوفّر المال أيضًا. ويمكنني أن أقضي وقتًا أطول مع الناس، مما يعزّز في النهاية التفاعل والاحتفاظ بالموظفين."

أكثر ما يقدّره بوب في HeyGen هو أنها تواصل التطور. الميزات الجديدة تستمر في توسيع ما هو ممكن لفرق التعلم والتطوير. وقال: "ما زلنا في المراحل الأولى فقط".

نصيحته للآخرين الذين يبدؤون بسيطة: انطلق وجرّب. قال بوب: "كلما استخدمته أكثر، تعلّمت أكثر كيف تستفيد منه". وخصّص وقتًا لبناء أفاتار الاستوديو الخاص بك، فكلما أتقنت ذلك، أصبحت التجربة أكثر واقعية وجاذبية.

بالنسبة لبوب وفريق التعلم والتطوير في Advantive، أصبح HeyGen أساسًا لتعلّم أسرع وأكثر تفاعلًا وقابلية للتوسّع.

قال بوب: "إذا كنت تريد توفير الوقت، وإنشاء المحتوى بشكل أسرع، وتصميم تجارب تعلّم يتفاعل معها الناس فعلاً ويتذكرونها، فإن HeyGen يستحق التجربة بالتأكيد."