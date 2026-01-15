مقاطع فيديو تدريب الامتثال على نطاق واسع
حوّل التدريب الإلزامي إلى محتوى فيديو قابل للتتبع مع تصدير SCORM لنظام إدارة التعلّم (LMS) لديك. حدّث المحتوى فورًا عند تغيّر اللوائح. انشره بأكثر من 175 لغة. حافظ على سجلات تدقيق تثبت أن كل موظف أتمّ التدريب المطلوب.
عنق الزجاجة في محتوى التعلم والتطوير
تحدي تدريب الامتثال
تدريب الامتثال مطلوب قانونيًا، حساس للوقت، وصعب الإدارة على نطاق واسع. مئات الموظفين يفوّتون المواعيد النهائية، واللوائح تتغير أسرع من القدرة على تحديث المواد، وتكشف عمليات التدقيق عن ثغرات في سجلات الإكمال. الجلسات الحية تفشل في تغطية جميع الورديات والمواقع، والتدريب باللغة الإنجليزية فقط يترك الفرق العالمية متأخرة، وعروض PowerPoint تحقق معدلات إكمال منخفضة. يكلّف المدربون الخارجيون آلاف الدولارات سنويًا، بينما يستهلك التتبع اليدوي ساعات عمل ويزيد من مخاطر التدقيق والمسؤولية والتعرّض للعقوبات.
حل HeyGen
تحوّل HeyGen متطلبات الامتثال إلى مقاطع تدريب احترافية مع تتبّع SCORM مدمج لتوثيق جاهز للمراجعة. حمّل المحتوى الخاص بك، واختر أفاتار ذكاء اصطناعي احترافي، وأنشئ مقاطع فيديو تُصدَّر مباشرة إلى نظام إدارة التعلّم (LMS) مع بيانات الإكمال، والطوابع الزمنية، والتحكّم في الإصدارات. عند تغيّر اللوائح، حدّث النص وأعد إنشاء الفيديو خلال دقائق، مع تقديم الإصدار الجديد تلقائيًا للمتعلمين. هل تحتاج إلى تدريب امتثال بلغات متعددة؟ ترجم محتوى منع التحرّش أو OSHA أو HIPAA إلى أكثر من 175 لغة مع استنساخ صوت طبيعي ومزامنة شفاه دقيقة، لتقديم تدريب متوافق قانونيًا بسجل تدقيق واحد ومتّسق.
كل ما تحتاجه فرق التعلم والتطوير للتدريب على نطاق واسع
تصدير SCORM ومسارات التدقيق
صدّر مقاطع فيديو الامتثال كحزم SCORM 1.2 أو 2004 تتكامل مع أي نظام إدارة تعلم (LMS)، مثل Workday Learning أو Cornerstone أو SAP SuccessFactors أو أي منصة تعلم أخرى. يقوم نظام إدارة التعلم لديك تلقائياً بتتبع الإكمال، والوقت المستغرق، ودرجات التقييم، وتواريخ الإكمال. وعندما يطلب المدققون مستندات، يمكنك سحب تقارير الإكمال مباشرة من نظامك.
متوافق مع SCORM 1.2 و2004
تتبّع الإكمال تلقائياً
سجلات تدقيق موقّتة
توثيق التحكم في الإصدارات
تحديثات تنظيمية فورية
اللوائح لا تنتظر جدول إنتاجك. تقوم OSHA بتحديث أحد المعايير. قضية في المحكمة تغيّر متطلبات التدريب على التحرش. عدّل نص التدريب لديك وفق المتطلبات المحدّثة وأعد إنشاء الفيديو خلال خمس دقائق. حمّل الفيديو إلى نظام إدارة التعلّم (LMS) لديك فيستبدل الإصدار القديم تلقائياً. يظل تدريب الامتثال لديك دقيقاً من دون أسابيع من تأخيرات الإنتاج.
يتم تطبيق تغييرات النص خلال دقائق
لا حاجة لإعادة التصوير
تتبّع الإصدارات لضمان الامتثال
حدّث جميع اللغات في الوقت نفسه
تدريب امتثال متعدد اللغات
تُلزم العديد من الجهات التنظيمية قانونيًا بتقديم التدريب باللغات التي يفهمها الموظفون. يمكن تحويل فيديو امتثال واحد إلى عدد غير محدود من النسخ اللغوية. ترجم تدريب OSHA إلى الإسبانية لموقعك في تكساس، وإلى البرتغالية للعاملين البرازيليين، وإلى الفيتنامية لفريقك في كاليفورنيا. يضمن استنساخ الصوت إلقاءً طبيعيًا بدلًا من تحويل النص إلى كلام آلي. تتضمن كل نسخة لغوية نفس تتبّع SCORM.
أكثر من 175 لغة متاحة
استنساخ صوت طبيعي لكل لغة
مزامنة الشفاه تطابق حركات الفم
تتبّع SCORM لكل إصدار لغوي
محتوى امتثال مهني
لا أحد يكمل عروض PowerPoint المكوّنة من 40 شريحة حول منع التحرش. معدلات إكمال الفيديو أعلى بثلاث مرات مقارنة بالتدريب المعتمد على المستندات. مقدمو العروض من الأفاتار المحترفين يقدّمون المحتوى المطلوب بصيغة جذابة وسهلة المشاهدة. يفهم الموظفون المتطلبات بشكل أفضل ويتذكرون التدريب لمدة أطول.
تقديم احترافي من مقدّم العرض
معدلات إكمال أعلى من المستندات
احتفاظ أفضل بالمعرفة
أمثلة قائمة على السيناريوهات عند الحاجة
من تحديد الاحتياج التدريبي إلى نشر الدورة في 3 خطوات
حمّل محتوى الامتثال الخاص بك
ابدأ بمواد الامتثال الحالية. حمّل عروض PowerPoint من تدريبات سابقة، أو انسخ النصوص من وثائق السياسات، أو استخدم مخطط المحتوى الذي يقدمه المدرب الخارجي. في موضوعات الامتثال الشائعة، استعن بالمتطلبات القائمة. معايير OSHA متاحة للعامة. إرشادات EEOC للوقاية من التحرش موثقة. متطلبات HIPAA محددة بوضوح.
اختر مقدّمًا محترفًا
اختر من بين أكثر من 120 أفاتار احترافي بالذكاء الاصطناعي مناسب لموضوعات الامتثال الجادة. مقدّمون بملابس عمل رسمية لتدريب مكافحة التحرش. أفاتار يركّز على السلامة لمحتوى OSHA. متخصصون في الرعاية الصحية لتدريب HIPAA. أضف شعار شركتك وهويتك البصرية. ضمّن إخلاءات المسؤولية القانونية المطلوبة.
النشر مع تتبّع SCORM
صدّر كحزمة SCORM. حمّلها إلى نظام إدارة التعلّم (LMS) لديك جنبًا إلى جنب مع برامج التدريب الأخرى المطلوبة. حدّد متطلبات الإكمال. عيّنها لمجموعات الموظفين المطلوب منهم إكمالها. يتولى نظام إدارة التعلّم التسجيل، والتتبع، والتذكيرات، والتوثيق. وعندما يطلب المدققون إثباتًا، أنشئ تقارير الإكمال.
تدريب الامتثال لكل متطلبات الجهات التنظيمية
تدريب السلامة وفق معايير OSHA
التصنيع، البناء، التخزين، وأي قطاع آخر لديه متطلبات للسلامة في مكان العمل. يشمل ذلك التواصل بشأن المخاطر، وإجراءات القفل ووضع العلامات (lockout tagout)، والحماية من السقوط، والدخول إلى الأماكن المحصورة، وتشغيل الرافعات الشوكية، ومتطلبات معدات الحماية الشخصية (PPE). أنشئ برامج تدريب متوافقة مع معايير OSHA مع توثيق إكمال التدريب لأغراض التفتيش.
حالة استخدام: شركة تصنيع تعمل بثلاث ورديات تنشئ فيديو تدريبياً حول إجراءات القفل ووضع العلامات وفق معايير OSHA. تُنشر النسخة باللغتين الإنجليزية والإسبانية. تُكمل جميع الورديات التدريب وفق جداولها الزمنية. يطلب مفتش OSHA مستندات إثبات التدريب. يقوم المدير بإنشاء تقرير إكمال يُظهر تحقيق نسبة امتثال 100% في أقل من دقيقتين.
تدريب على خصوصية وأمان HIPAA
مقدمو الرعاية الصحية، والعيادات الطبية، والمستشفيات، وشركات التأمين، وأي جهة خاضعة تتعامل مع المعلومات الصحية المحمية. قواعد خصوصية HIPAA، وقواعد الأمان، وإشعارات خرق البيانات، وحقوق المرضى. يتم استيفاء متطلبات التدريب السنوي على HIPAA من خلال محتوى فيديو قابل للتتبع.
حالة استخدام: عيادة طبية متعددة الفروع تُنشئ تدريبًا على خصوصية HIPAA. يتم نشر التدريب لجميع الكوادر السريرية والإدارية في خمسة فروع. يقوم نظام إدارة التعلّم (LMS) بتتبع إكمال التدريب لإثبات أن جميع الموظفين استوفوا متطلبات HIPAA السنوية قبل الموعد النهائي.
تدريب الوقاية من التحرش
مطلوب في معظم الولايات لجميع أصحاب العمل. يشمل التحرش الجنسي، والتمييز، والانتقام، وتهيئة بيئة عمل قائمة على الاحترام، وإجراءات الإبلاغ، ومسؤوليات المديرين. يتم تلبية المتطلبات الخاصة بكل ولاية من خلال محتوى قابل للتخصيص.
حالة استخدام: سلسلة متاجر تجزئة تضم 50 فرعاً في كاليفورنيا ونيويورك تُنشئ برنامج تدريب على الوقاية من التحرش يلبي المتطلبات الخاصة بكل من الولايتين. يتابع البرنامج إكمال التدريب لإثبات أن جميع المشرفين أنهوا تدريب الساعتين الإلزامي في كاليفورنيا.
الامتثال لخصوصية البيانات والأمن السيبراني
متطلبات اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) للعمليات في أوروبا، سياسات حماية البيانات، التوعية بالتصيد الاحتيالي، أمان كلمات المرور، والإبلاغ عن الحوادث. شركات التكنولوجيا، والخدمات المالية، وأي مؤسسة تتعامل مع بيانات العملاء.
حالة استخدام: شركة SaaS تُنشئ تدريباً على الامتثال للائحة GDPR لموظفيها في أوروبا. يشمل مبادئ حماية البيانات، وحقوق الأفراد، وإجراءات الإخطار عن خروقات البيانات. يتابع إكمال التدريب لأغراض توثيق الامتثال التنظيمي.
الامتثال في الخدمات المالية
مكافحة غسل الأموال، قانون سرية البنوك، اعرف عميلك (KYC)، الامتثال لقانون SOX، لوائح الأوراق المالية، منع التداول بناءً على معلومات داخلية. البنوك، الاتحادات الائتمانية، شركات الاستثمار، وشركات التأمين التي تلتزم بمتطلبات الامتثال التنظيمي المالي.
حالة استخدام: بنك إقليمي ينشئ تدريب مكافحة غسل الأموال لجميع الصرّافين وموظفي التعامل المباشر مع العملاء. يتم تحديثه كل ربع سنة بأمثلة حالات جديدة وتغييرات تنظيمية. يوفّر تتبّع SCORM توثيقًا لنتائج الاختبارات لمراجعات الجهات التنظيمية.
تدريب الامتثال للموظفين الجدد
احرص على أن يُكمل كل موظف السياسات الإلزامية أثناء الانضمام باستخدام فيديوهات إعداد الموظفين الجدد مع تتبّع الامتثال تلقائياً.
لديك أسئلة؟ لدينا الإجابات
هل يلبّي هذا متطلبات التدريب الخاصة بـ OSHA؟
نعم. تشترط OSHA توفير تدريب مناسب، وفهمًا للغة، وتوثيقًا كاملًا.التدريب بالفيديو مع تتبّع SCORM يلبّي هذه المتطلبات. كما توسّع العديد من المؤسسات برامج الامتثال من خلال تقديممقاطع فيديو تدريبية داخلية مستمرة لتعزيز الوعي بالسلامة واللوائح التنظيمية.
هل التدريب عبر الفيديو متوافق قانونيًا مع متطلبات منع التحرش؟
تتطلّب معظم قوانين التدريب على مكافحة التحرش في الولايات محتوى تفاعلياً، لكنها لا تشترط أن يكون التدريب حضورياً. يلبّي التدريب عبر الفيديو، مع أمثلة على مواقف واقعية واختبارات لقياس المعرفة، متطلبات التفاعل. تقبل ولايات كاليفورنيا ونيويورك وكونيتيكت وديلاوير وإلينوي ومين جميعها التدريب على مكافحة التحرش المعتمد على الفيديو.
كيف تعمل آلية تتبّع SCORM في توثيق الامتثال؟
يرسل SCORM بيانات الإكمال إلى نظام إدارة التعلّم (LMS) لديك، بما في ذلك من الذي أكمل التدريب، ومتى، والوقت المستغرق، ودرجات التقييم، وأي إصدار تم استخدامه. يقوم نظام إدارة التعلّم بتخزين هذه البيانات بشكل دائم، مما ينشئ سجل تدقيق يثبت أن التدريب المطلوب قد تم تنفيذه.
هل يمكنكم تحديث مقاطع الفيديو عند تغيّر اللوائح التنظيمية؟
غالبًا ما تشترط القوانين الفيدرالية وقوانين الولايات تقديم التدريب باللغات التي يفهمها الموظفون. أنشئ فيديو الامتثال الخاص بك باللغة الإنجليزية، ثم ترجمْه إلى الإسبانية أو الفيتنامية أو الماندرين، أو أي لغة يتحدث بها فريق عملك. كل نسخة لغوية تمتلك نظام تتبع SCORM خاصًا بها.
ماذا عن الموظفين الذين لا يتحدثون الإنجليزية؟
غالبًا ما تشترط القوانين الفيدرالية وقوانين الولايات تقديم التدريب باللغات التي يفهمها الموظفون. أنشئ فيديو الامتثال الخاص بك باللغة الإنجليزية، ثم ترجمْه إلى الإسبانية أو الفيتنامية أو الماندرين أو أي لغة يتحدث بها فريق عملك. يحتوي كل إصدار لغوي على تتبّع SCORM خاص به.
ما المدة المناسبة لفيديوهات التدريب على الامتثال؟
يعتمد ذلك على المتطلبات التنظيمية. ولاية كاليفورنيا تشترط ساعتين لتدريب المشرفين على التحرش. معظم الولايات تقبل ساعة واحدة لتدريب الموظفين. للامتثال العام، يُفضّل أن تكون الوحدات الفردية أقل من 20 دقيقة. قسّم المتطلبات الأطول إلى فصول.
ما منصات إدارة التعلّم (LMS) التي يعمل معها هذا الحل؟
أي نظام إدارة تعلم (LMS) يدعم SCORM 1.2 أو 2004، وهو ما يشمل عملياً جميعها، مثل Workday Learning وCornerstone وSAP SuccessFactors وOracle وAbsorb وTalentLMS وMoodle وCanvas وBlackboard ومئات غيرها
كيف تثبتون عملية التدريب للمدققين؟
يخزّن نظام إدارة التعلّم (LMS) لديك جميع بيانات إكمال التدريب. عندما يطلب المدققون إثباتًا، أنشئ تقارير الإكمال من نظام إدارة التعلّم. تُظهر هذه التقارير أسماء الموظفين، وتواريخ الإكمال، والوقت المستغرق، ودرجات التقييم، وإصدار التدريب الذي تم إكماله.
ابدأ في إنشاء فيديوهات التدريب اليوم
توقّف عن انتظار محتوى يستغرق شهوراً لإعداده ثم يصبح قديماً قبل إطلاقه. أنشئ مقاطع تدريب احترافية في دقائق، وترجمها فوراً إلى أي لغة، وحدّثها كلما تغيّر عملك — دون الحاجة إلى إعادة التصوير. انضم إلى فرق التعلّم والتطوير في Workday وAdvantive وWürth Group التي غيّرت طريقة التدريب لديها.
