تدريب السلامة وفق معايير OSHA التصنيع، البناء، التخزين، وأي قطاع آخر لديه متطلبات للسلامة في مكان العمل. يشمل ذلك التواصل بشأن المخاطر، وإجراءات القفل ووضع العلامات (lockout tagout)، والحماية من السقوط، والدخول إلى الأماكن المحصورة، وتشغيل الرافعات الشوكية، ومتطلبات معدات الحماية الشخصية (PPE). أنشئ برامج تدريب متوافقة مع معايير OSHA مع توثيق إكمال التدريب لأغراض التفتيش. حالة استخدام: شركة تصنيع تعمل بثلاث ورديات تنشئ فيديو تدريبياً حول إجراءات القفل ووضع العلامات وفق معايير OSHA. تُنشر النسخة باللغتين الإنجليزية والإسبانية. تُكمل جميع الورديات التدريب وفق جداولها الزمنية. يطلب مفتش OSHA مستندات إثبات التدريب. يقوم المدير بإنشاء تقرير إكمال يُظهر تحقيق نسبة امتثال 100% في أقل من دقيقتين.

تدريب على خصوصية وأمان HIPAA مقدمو الرعاية الصحية، والعيادات الطبية، والمستشفيات، وشركات التأمين، وأي جهة خاضعة تتعامل مع المعلومات الصحية المحمية. قواعد خصوصية HIPAA، وقواعد الأمان، وإشعارات خرق البيانات، وحقوق المرضى. يتم استيفاء متطلبات التدريب السنوي على HIPAA من خلال محتوى فيديو قابل للتتبع. حالة استخدام: عيادة طبية متعددة الفروع تُنشئ تدريبًا على خصوصية HIPAA. يتم نشر التدريب لجميع الكوادر السريرية والإدارية في خمسة فروع. يقوم نظام إدارة التعلّم (LMS) بتتبع إكمال التدريب لإثبات أن جميع الموظفين استوفوا متطلبات HIPAA السنوية قبل الموعد النهائي.

تدريب الوقاية من التحرش مطلوب في معظم الولايات لجميع أصحاب العمل. يشمل التحرش الجنسي، والتمييز، والانتقام، وتهيئة بيئة عمل قائمة على الاحترام، وإجراءات الإبلاغ، ومسؤوليات المديرين. يتم تلبية المتطلبات الخاصة بكل ولاية من خلال محتوى قابل للتخصيص. حالة استخدام: سلسلة متاجر تجزئة تضم 50 فرعاً في كاليفورنيا ونيويورك تُنشئ برنامج تدريب على الوقاية من التحرش يلبي المتطلبات الخاصة بكل من الولايتين. يتابع البرنامج إكمال التدريب لإثبات أن جميع المشرفين أنهوا تدريب الساعتين الإلزامي في كاليفورنيا.

الامتثال لخصوصية البيانات والأمن السيبراني متطلبات اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) للعمليات في أوروبا، سياسات حماية البيانات، التوعية بالتصيد الاحتيالي، أمان كلمات المرور، والإبلاغ عن الحوادث. شركات التكنولوجيا، والخدمات المالية، وأي مؤسسة تتعامل مع بيانات العملاء. حالة استخدام: شركة SaaS تُنشئ تدريباً على الامتثال للائحة GDPR لموظفيها في أوروبا. يشمل مبادئ حماية البيانات، وحقوق الأفراد، وإجراءات الإخطار عن خروقات البيانات. يتابع إكمال التدريب لأغراض توثيق الامتثال التنظيمي.

الامتثال في الخدمات المالية مكافحة غسل الأموال، قانون سرية البنوك، اعرف عميلك (KYC)، الامتثال لقانون SOX، لوائح الأوراق المالية، منع التداول بناءً على معلومات داخلية. البنوك، الاتحادات الائتمانية، شركات الاستثمار، وشركات التأمين التي تلتزم بمتطلبات الامتثال التنظيمي المالي. حالة استخدام: بنك إقليمي ينشئ تدريب مكافحة غسل الأموال لجميع الصرّافين وموظفي التعامل المباشر مع العملاء. يتم تحديثه كل ربع سنة بأمثلة حالات جديدة وتغييرات تنظيمية. يوفّر تتبّع SCORM توثيقًا لنتائج الاختبارات لمراجعات الجهات التنظيمية.