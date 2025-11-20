أنشئ فيديوهات شبكات التواصل الاجتماعي بالذكاء الاصطناعي
حوّل أفكارك إلى مقاطع فيديو جذابة لوسائل التواصل الاجتماعي في دقائق. لا حاجة للتصوير أو مهارات المونتاج. أنشئ محتوى احترافياً لـ Instagram وTikTok وLinkedIn وYouTube باستخدام أفاتارات بالذكاء الاصطناعي تتحدث بأكثر من 175 لغة. انشر أكثر وقلّل من التوتر.
مشكلة التسويق
اطّلع على كيفية تمكّن فرق التسويق المشابهة لفريقك من توسيع إنشاء المحتوى وتحقيق النمو باستخدام منصة مبتكرة لتحويل النص إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي.
دوامة إنشاء محتوى وسائل التواصل الاجتماعي
التوسّع يعني توظيف مزيد من صناع المحتوى أو الوكالات بتكاليف ترتفع بسرعة. محتوى متعدد اللغات لجمهور عالمي؟ هذا يتطلب جلسات تصوير منفصلة أو الدبلجة بتكلفة عالية. فريقك يعرف أن الفيديو يحقق تفاعلاً أعلى بـ10 مرات من المنشورات الثابتة، لكن عنق الزجاجة في الإنتاج يجعلكم عالقين مع نشر الصور والرسومات والاعتماد على الحظ لتحقيق النتائج.
حل HeyGen
من HeyGen لإنشاء الفيديوهات لمنصات التواصل الاجتماعي يحوّل النصوص إلى محتوى يجذب الانتباه خلال دقائق. اكتب ما تريد قوله، واختر أفاتار بالذكاء الاصطناعي يتوافق مع علامتك التجارية، وأنشئ فيديوهات جاهزة للنشر على المنصات. لا حاجة إلى كاميرا أو استوديو أو تحرير. تحتاج إلى الرسالة نفسها لـ Instagram Reels وTikTok وLinkedIn وYouTube Shorts؟ أنشئها مرة واحدة، وصدّرها تلقائياً إلى جميع الصيغ.
تطلق منتجاتك في أسواق جديدة؟ ترجم أفضل محتواك أداءً إلى أكثر من 175 لغة مع استنساخ الصوت ومزامنة الشفاه. سيتحدث الأفاتار الخاص بك الإسبانية والماندرين والألمانية والعربية بطلاقة من دون إعادة تسجيل. حدّث رسالتك عندما تتغير التوجهات، أو تتبدل المنتجات، أو تتحول الحملات. ما كان يستغرق من فريقك أسبوعين أصبح يستغرق عشر دقائق فقط.
كل ما تحتاجه فرق وسائل التواصل الاجتماعي لإنشاء المحتوى على نطاق واسع
إنتاج فيديو سريع
انتقل من الموجز إلى فيديو مكتمل خلال دقائق، وليس أسابيع. لا حاجة لحجز استوديو، ولا جدولة للمواهب، ولا طوابير في مرحلة ما بعد الإنتاج. يتحكم فريق التسويق لديك في سير العمل بالكامل، من الفكرة حتى التصدير، دون أي اعتماد على جهات خارجية.
• أنشئ مقاطع فيديو في دقائق
• لا حاجة إلى استوديو أو معدات
• تحكّم إبداعي كامل داخل شركتك
مقدّمو عروض أفاتار بالذكاء الاصطناعي
صوت علامتك التجارية، يُقدَّم بثبات في كل فيديو. اختر من بين أكثر من 120 أفاتارًا بالذكاء الاصطناعي بتشكيلة واسعة من الأساليب المهنية أو غير الرسمية أو الحيوية أو الرسمية بما يناسب شخصية علامتك التجارية. لن تحتاج بعد الآن إلى تنسيق جداول المواهب أو التفاوض على حقوق الاستخدام أو القلق بشأن مقدّمين يغادرون. أفاتارك متاح دائمًا، ومتوافق دائمًا مع هوية علامتك التجارية، وجاهز دائمًا للتسجيل.
• أكثر من 120 أفاتار متنوع عبر مختلف الأعمار والأنماط والخلفيات العرقية
• إنشاء أفاتارات مخصّصة من الصور لضمان اتساق الهوية العلامية
• عدة أفاتارات لأنواع محتوى مختلفة أو لجماهير متنوعة
استنساخ الصوت والترجمة
وسّع نطاق الوصول إلى جماهير عالمية دون الحاجة إلى توظيف منشئي محتوى متعددي اللغات. أنشئ فيديوك باللغة الإنجليزية، ثم ترجمْه إلى الإسبانية أو البرتغالية أو الهندية أو اليابانية أو أي من أكثر من 175 لغة أخرى، مع استنساخ صوت يبدو طبيعيًا لا يشبه الدبلجة. تعمل تقنية مزامنة الشفاه على مطابقة حركة الفم مع الصوت المترجم، بحيث يتحدث الأفاتار الخاص بك بطلاقة في كل لغة. فيديو واحد، وأسواق غير محدودة.
تمتد هذه القدرات متعددة اللغات إلى ما هو أبعد من تسويق وسائل التواصل الاجتماعي. كما تستخدم المؤسسات تقنية الترجمة من HeyGen في مقاطع فيديو تدريبية متعددة اللغات، مما يمكّن الشركات العالمية من تدريب الموظفين بلغاتهم الأم مع الحفاظ على اتساق الرسائل الخاصة بالعلامة التجارية على مستوى العالم.
• أكثر من 175 لغة مع توليد صوت طبيعي
• استنساخ الصوت يحافظ على صوت العلامة التجارية عبر اللغات
• مزامنة الشفاه لتقديم محتوى أصيل في كل سوق
إنشاء فيديو من النص
لا تملك خبرة في تحرير الفيديو؟ لا مشكلة. اكتب النص أو النقاط الرئيسية، وHeyGen تتولى كل شيء آخر. يضبط الذكاء الاصطناعي الإيقاع تلقائياً، ويضيف التوقفات المناسبة، ويحدد توقيت رسالتك بدقة. طويل جداً على Instagram؟ أداة تحسين المنصة تقترح تعديلات. تحتاج إلى جملة جذابة في أول 3 ثوانٍ؟ القوالب المدمجة تعرض لك ما ينجح.
• توقيت وإيقاع للنص مدعومان بالذكاء الاصطناعي
• توصيات نصية مخصّصة لكل منصة
• عناصر تحكم في تأكيد الصوت والتعبير العاطفي
تكامل مجموعة الهوية البصرية للعلامة التجارية
ثبّت هويتك البصرية في كل فيديو على منصات التواصل الاجتماعي. حمّل شعارك، وألوان علامتك التجارية، والخطوط، والرسومات المعتمدة مرة واحدة فقط. بعد ذلك يحافظ كل فيديو على الاتساق تلقائياً. يضمن Brand Glossary نطق أسماء المنتجات، ومصطلحات الشركة، والعبارات الأساسية بشكل صحيح في كل مرة. يبدو أول فيديو يتولاه المتدرّب لديك مصقولاً بقدر فيديو مدير الإبداع لديك.
• أصول علامة تجارية مركزية للفريق بأكمله
• تطبيق تلقائي للشعار والألوان
• التحكّم في نطق المصطلحات الخاصة بالعلامة التجارية
إنشاء الفيديوهات بالجملة
تريد إطلاق حملة تشمل 50 منتجًا؟ أنشئ 50 فيديو. ضع النصوص الخاصة بك في معالج الدُفعات من HeyGen وأنشئ تقويم محتوى كاملًا في جلسة واحدة. أفاتارات مختلفة، وخلفيات مختلفة، وجودة احترافية واحدة دون قضاء 50 يومًا في الإنتاج. وسّع حجم إنتاج المحتوى ليتماشى مع طموحاتك، لا مع حجم فريقك.
• أنشئ عدة مقاطع فيديو من ملف CSV أو من خلال الرفع الدفعي
• امزج ووفّق بين الأفاتارات والخلفيات والأنماط
• صدّر الحملات كاملة جاهزة للجدولة
من الموجز إلى فيديو منشور في 3 خطوات
اكتب النص الخاص بك
اكتب ما تريد قوله، أو دع الذكاء الاصطناعي ينشئ المحتوى انطلاقًا من موجز منتجك أو مقالك أو أهداف حملتك. لا حاجة لجهاز تلقين. لا حاجة لحفظ النصوص. فقط الرسالة التي تريد لجمهورك أن يسمعها. أداة تحسين النص في HeyGen تقترح تعديلات لزيادة التفاعل استنادًا إلى أفضل الممارسات لكل منصة.
اختر مظهرك
اختر أفاتار بالذكاء الاصطناعي يتناسب مع محتواك: أفاتار احترافي لقيادة الرأي، حيوي لإطلاق المنتجات، وودود لسرد قصة العلامة التجارية. اختر خلفية (استوديو، مكتب، في الهواء الطلق، أو مخصصة) وأضف شعارك. شاهد معاينة فورية لتعرف بالضبط كيف سيبدو الفيديو قبل إنشائه.
أنشئ وانشر
انقر على إنشاء. خلال 2-5 دقائق ستحصل على فيديو جاهز ومُحسَّن لكل منصة تحتاجها. حمّل الفيديو بصيغ مناسبة لـ Instagram Reels وTikTok وLinkedIn وYouTube Shorts وFacebook، وكلها من نفس المصدر. قم بجدولته في أداة إدارة وسائل التواصل الاجتماعي لديك أو انشره فورًا. أصبح ملء تقويم المحتوى لديك أسهل بكثير الآن.
مصمم لتلبية كل احتياجات التسويق
فيديوهات إطلاق المنتجات
أنشئ محتوى الإطلاق في اليوم الأول، لا بعد ثلاثين يومًا. مقاطع فيديو للمنتج تشرح المزايا، وتُبرز القيمة، وتعزّز تبنّي المنتج — تُنتَج خلال ساعات لا أسابيع. حدّثها فورًا عند تغيّر الخصائص.
حالة استخدام: أنشئ مقاطع فيديو لإعلان المنتج لموقع الويب والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي في الوقت نفسه يوم الإطلاق.
محتوى وسائل التواصل الاجتماعي
زوّد الخوارزمية بالمحتوى دون إنهاك فريقك. محتوى يومي لوسائل التواصل عبر TikTok وInstagram وLinkedIn وYouTube بجودة متسقة ووقت إنتاج أقل بكثير.
حالة الاستخدام: إنتاج محتوى فيديو لمنصات التواصل الاجتماعي لأسبوع كامل في جلسة واحدة بعد الظهر.
الإبداع الإعلاني
اختبر مزيدًا من الأفكار واعثر على الأفضل بشكل أسرع. أنشئ إصدارات مختلفة من الإعلانات لاختبارات A/B دون الحاجة إلى جلسات تصوير منفصلة لكل مادة إبداعية. خطافات مختلفة، وأفاتارات مختلفة، وزوايا مختلفة — جميعها من سير عمل واحد.
حالة استخدام: أنشئ 10 نسخ مختلفة من إعلان واحد لاختبار العناصر الإبداعية في الوقت الذي يستغرقه إنتاج إعلان تقليدي واحد.
النتيجة الموثوقة: شركة Attention Grabbing Media خفّضت وقت الإنتاج من 3 أيام إلى بضع ساعات مع التوسّع إلى أكثر من 10 لغات جديدة.
آراء العملاء
إثبات اجتماعي على نطاق واسع. أنشئ محتوى على شكل شهادات عملاء يعزّز الثقة دون الحاجة لتنسيق مواعيد العملاء أو إدارة متطلبات التصوير.
حالة الاستخدام: إنتاج مقاطع فيديو لقصص العملاء تبرز حالات الاستخدام والنتائج عبر مختلف الصناعات.
محتوى الشرح والإرشادات العملية
ساعد العملاء على فهم منتجك من خلال مقاطع الفيديو التعليمية والشروحات. حدّث المحتوى فورًا عند تغيّر منتجك، دون الحاجة إلى إعادة التصوير.
حالة استخدام: أنشئ مكتبة من فيديوهات شرح المزايا تبقى مواكبة مع كل تحديث للمنتج.
حملات التسويق العالمية
الحملة نفسها في كل سوق. قم بمواءمة المواد الإبداعية للجمهور الدولي دون الحاجة إلى ميزانيات إنتاج منفصلة لكل منطقة.
حالة استخدام: إطلاق حملات ترويجية للمنتجات في 12 سوقًا في الوقت نفسه باستخدام فيديو إبداعي باللغة المحلية.
النتيجة الموثوقة: Vision Creative Labs ساعدت عملاءها على الانتقال من إنتاج 1-2 فيديو سنوياً إلى 50-60 فيديو يومياً باستخدام HeyGen.
المنتج الأسرع نموًا على G2 لسبب وجيه
من التدريب العالمي إلى إعلانات الفيديو، تمكّن HeyGen أي شخص (نعم، أنت) من إنشاء محتوى فيديو عالي الجودة وقابل للتوسّع لكل احتياج. إليك بعض الفوائد التي يفضّلها عملاؤنا أكثر من غيرها:
مستخدم من قبل أكثر من 100,000 فريق يقدّرون الجودة والسهولة والسرعة
اطّلع على كيفية قيام شركات مشابهة لشركتك بتوسيع إنشاء المحتوى وتحقيق النمو باستخدام أكثر منصّة مبتكرة لتحويل الصور إلى فيديو في السوق.
لديك أسئلة؟ لدينا الإجابات
ما هي فيديوهات وسائل التواصل الاجتماعي بالذكاء الاصطناعي؟
تستخدم مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي لوسائل التواصل الاجتماعي تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى فيديو يضم أفاتارات بالذكاء الاصطناعي (مقدّمين رقميين) وأصواتًا اصطناعية. بدلًا من التصوير بالكاميرات والمعدات والاستعانة بمقدّمي محتوى بشريين، تكتب نصًا، ويتولى الذكاء الاصطناعي إنشاء فيديو مكتمل مع مقدّم يوصّل رسالتك. أداة HeyGen لإنشاء الفيديوهات الاجتماعية تنتج محتوى مُحسّنًا لـ Instagram وTikTok وLinkedIn وYouTube وغيرها من المنصات، وجاهزًا للنشر دون الحاجة إلى تعديل.
هل يمكنني إنشاء مقاطع فيديو لـ Instagram وTikTok وLinkedIn باستخدام أداة واحدة؟
نعم، هذا بالضبط ما صُمّم HeyGen من أجله. أنشئ الفيديو مرة واحدة فقط، ثم صدّره في عدة تنسيقات في الوقت نفسه: عمودي 9:16 لـ Instagram Reels وTikTok، مربّع 1:1 لخلاصة Instagram، وأفقي 16:9 لـ YouTube وLinkedIn. يتم تحسين كل تصدير وفقًا لمواصفات كل منصة، بما في ذلك الأبعاد المناسبة، وحجم الملف، وتنسيق العناوين. لا حاجة لإعادة التنسيق أو تغيير الحجم يدويًا.
كم يستغرق إنشاء فيديو لوسائل التواصل الاجتماعي؟
يتم إنشاء معظم مقاطع الفيديو المخصصة لوسائل التواصل الاجتماعي خلال 2-5 دقائق، بحسب الطول ومستوى التعقيد. يستغرق إنشاء مقطع Instagram Reel مدته 60 ثانية عادةً 2-3 دقائق. قد يستغرق منك كتابة النص 5-10 دقائق. من الفكرة إلى فيديو جاهز للنشر: أقل من 15 دقيقة إجمالاً. قارن ذلك بإنتاج الفيديو التقليدي (أيام أو أسابيع) أو حتى المونتاج اليدوي بنفسك (1-2 ساعة لكل فيديو).
هل يمكنني إنشاء مقاطع فيديو بعدة لغات للجمهور العالمي؟
نعم. تدعم HeyGen أكثر من 175 لغة مع استنساخ الصوت ومزامنة الشفاه. أنشئ الفيديو بلغتك الأساسية (الإنجليزية، الإسبانية، إلخ)، ثم انقر على ترجمة لإنشاء نسخ بالفرنسية، الألمانية، اليابانية، العربية، الهندية، البرتغالية، وأكثر من 170 لغة أخرى.استنساخ الصوتيضمن أن تبدو كل لغة طبيعية وليست آلية. مزامنة الشفاه تطابق حركات الفم مع الصوت المترجم، بحيث يتحدث الأفاتار الخاص بك بشكل أصيل في كل لغة.
هل يمكنني تخصيص أفاتارات الذكاء الاصطناعي لتتوافق مع علامتي التجارية؟
نعم. اختر من بين أكثر من 120 أفاتارًا متنوعًا جاهزًا، أو أنشئ أفاتارًا مخصصًا من الصور يتوافق مع الهوية البصرية الخاصة بعلامتك التجارية. حمّل صورًا تُظهر الأسلوب المطلوب، والعرق، والفئة العمرية، والجنس. تقوم HeyGen بإنشاء أفاتار فريد للاستخدام الحصري الخاص بك. ولأعلى درجات الاتساق مع العلامة التجارية، يمكنك استنساخ نفسك أو أحد أعضاء فريقك لإنشاء توأم رقمي يمثّل شركتك في جميع المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي.
هل تبدو مقاطع الفيديو وكأنها مُنشأة بالذكاء الاصطناعي أو مزيفة؟
تقدّم أحدث أفاتارات HeyGen جودة فوتوريالية مع حركات وتعابير ومزامنة شفاه طبيعية لدرجة أن معظم المشاهدين لا يمكنهم تمييزها عن اللقطات الحقيقية. ومع ذلك، تختار العديد من العلامات التجارية تبنّي الطابع الجمالي للذكاء الاصطناعي، فهو مميّز ومتّسق ويعبّر بوضوح عن كونه مُنشأً بالذكاء الاصطناعي. سواء كنت تريد أفاتارات شديدة الواقعية أو بأسلوب تصميمي خاص، فكلا الخيارين متاحان ويحققان أداءً جيداً على منصات التواصل الاجتماعي.
كيف تعمل التسميات التوضيحية والترجمة النصية؟
يتم إنشاء الترجمات النصية التلقائية مباشرة عند إنشاء الفيديو الخاص بك. تتزامن الترجمات بدقة مع الصوت، وتتضمن علامات الترقيم الصحيحة، وتبرز الكلمات المفتاحية للتأكيد. يمكنك تخصيص نمط الترجمات من حيث الخط، والحجم، واللون، والموقع، والحركة بما يتوافق مع أفضل ممارسات المنصات أو إرشادات علامتك التجارية. تتوفر الترجمات بجميع اللغات المدعومة البالغ عددها أكثر من 175 لغة لمقاطع الفيديو المترجمة.
ما مدى سرعة تمكني من إنشاء مقاطع فيديو تسويقية؟
يدعم HeyGen مقاطع فيديو بأطوال مختلفة لتناسب تصميم برنامجك التدريبي. تعمل معظم وحدات الامتثال بشكل جيد ضمن نطاق 3-10 دقائق لأساليب التعلم الموجز، ولكن يمكنك إنشاء محتوى أطول للموضوعات الشاملة. وللتدريب الممتد (أكثر من 20 دقيقة)، يُفضّل تقسيم المحتوى إلى فصول أو وحدات منفصلة لتحسين تفاعل المتعلمين وسهولة المتابعة.
كيف تقارن HeyGen بإنتاج الفيديو التقليدي؟
يتطلّب إنتاج الفيديوهات التسويقية التقليدية تنسيق المواهب، وحجز الاستوديوهات، وأيام التصوير، والتحرير بعد الإنتاج، وعادة ما يستغرق من 2 إلى 4 أسابيع وتكلفة تتراوح بين 5,000 و20,000 دولار أو أكثر لكل فيديو مكتمل. يتيح لك HeyGen إنشاء جودة مماثلة خلال دقائق وبجزء بسيط من التكلفة. وعندما تتغيّر الحملات أو يحتاج المحتوى إلى تحديث، يمكنك إعادة الإنشاء بدلًا من إعادة التصوير. تشير فرق التسويق إلى أن إنشاء المحتوى أصبح أسرع بمقدار 3 مرات مع انخفاض كبير في تكاليف الإنتاج.
هل يمكن لعدة أعضاء من الفريق التعاون في إنشاء مقاطع الفيديو الاجتماعية؟
نعم. HeyGen for Business يتضمن مساحات عمل للفِرق حيث يمكن لفريق وسائل التواصل الاجتماعي والمصممين ومنشئي المحتوى التعاون معًا. تحافظ مكتبات الأصول المشتركة على إتاحة الأفاتارات المعتمدة، وعناصر الهوية البصرية، والنصوص، والقوالب للجميع. تتيح لك أدوات التحكم الإدارية إدارة الأذونات، ومراجعة المحتوى قبل النشر، وتتبع أي عضو في الفريق أنشأ أي فيديو.
هل يمكنني استخدام HeyGen لإنشاء مقاطع فيديو تدريب الموظفين؟
نعم. بينما يبرع HeyGen في إنشاء محتوى اجتماعي يجذب الانتباه أثناء التمرير، تستخدم العديد من المؤسسات المنصة أيضًا في مقاطع الفيديو التدريبية الداخلية. فالأفاتارات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والقدرات متعددة اللغات، وسرعة إنشاء المحتوى نفسها تناسب احتياجات التسويق الخارجي وكذلك احتياجات التعلم والتطوير الداخلي.
هل يمكنني إضافة موسيقى أو مؤثرات صوتية أو صوتي الخاص؟
نعم، جميع ما سبق. يتضمن HeyGen مكتبة من مقاطع الموسيقى الخلفية المرخَّصة للاستخدام التجاري في مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي. يمكنك أيضًا رفع ملفاتك الصوتية الخاصة، بما في ذلك موسيقى العلامة التجارية، والمؤثرات الصوتية، أو تسجيلات الصوت. بعض المستخدمين ينشئون مقاطع فيديو هجينة: أفاتار بالذكاء الاصطناعي للعرض المرئي، لكن مع تسجيل صوتهم الخاص للصوت. أو يمكنك استخدام الذكاء الاصطناعي للمحتوى الرئيسي وإضافة موسيقاك في الخلفية للحفاظ على هوية علامتك التجارية.
