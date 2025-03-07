على مدى أكثر من أربعة عقود، Videoimagem كانت في طليعة إنتاج الفيديوهات المؤسسية في البرازيل. وقد بنت الوكالة سمعة قوية في إنشاء محتوى عالي الجودة لأغراض التدريب، والاتصالات الداخلية، وإطلاق المنتجات، والقمم والمؤتمرات المؤسسية. ومع تطور توقعات العملاء، أدركت Videoimagem تزايد الطلب على محتوى أكثر تخصيصًا وتفاعلية وقابلية للتوسع.

في البداية، استخدمت الوكالة أدوات فيديو أخرى مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى مخصص، لكنها واجهت قيودًا في جودة الأفاتار، وواقعية الصوت، وقابلية التوسع. هذه القيود حدّت من قدرتهم على تقديم مقاطع فيديو عالية الجودة وجذابة تلبي متطلبات العملاء.

كانت Videoimagem بحاجة إلى إنتاج محتوى فيديو مخصص على نطاق واسع مع ضمان تجربة سلسة لعملائها، لذلك لجأت إلى HeyGen.

إطلاق حملات فيديو مخصصة لشركة AB InBev باستخدام HeyGen

استخدمت Videoimagem منصة HeyGen لإطلاق حملات فيديو مخصصة لصالح AB InBev، مع استهداف محدد للعملاء على تطبيقي BEES وZé Delivery. هدفت هذه الحملات إلى تعميق علاقات الشركة مع العملاء من خلال محتوى مخصص وجذاب يضم مشاهير برازيليين.

بالنسبة لتطبيق BEES التابع لشركة AB InBev، الذي يربط الشركة بعملائها من قطاع الأعمال مثل الحانات ومحلات السوبرماركت، أنتجت Videoimagem أكثر من 50,000 فيديو مخصص. تضمنت هذه الفيديوهات محتوى ترويجياً مصمماً خصيصاً، حيث يُخاطَب العملاء بأسمائهم ويُعرض لهم محتوى يتوافق مع سجل مشترياتهم.

في حملة Zé Delivery التي استهدفت المستهلكين الأفراد، استخدمت Videoimagem أفاتارات لنجوم كرة قدم سابقين مشهورين يمثّلون أبرز أندية ريو دي جانيرو. احتفت هذه الفيديوهات المخصّصة بفرق العملاء الرياضية المفضلة، مما خلق رابطًا عاطفيًا معهم. وشارك ماتياس قائلًا: "سمعنا منهم… أن مستوى التفاعل يزيد بأكثر من ثلاثة أضعاف مقارنةً بالحملة من دون الفيديو المخصص". ومع إنتاج أكثر من 3,000 فيديو في البداية، أظهرت الحملة إمكانات هائلة للتوسّع.

تمكين Videoimagem من توسيع نطاق إنتاج الفيديوهات المخصصة

قدّم نظام HeyGen المتقدّم لتخصيص الفيديو الحل الأمثل. من خلال دمج واجهة HeyGen’s API، حسّنت Videoimagem عملية إنتاج الفيديو لديها باستخدام أفاتارات واقعية وإمكانات استنساخ صوت نابضة بالحياة، وهي عناصر كانت ضرورية لتحقيق مستويات التفاعل العالية التي يطلبها عملاؤهم. وكما أوضح ماتياس آيشباوم، الشريك في Videoimagem: "جودة الأفاتار أفضل بكثير من الخيارات التي استخدمناها أو رأيناها"، في إشارة إلى المزايا المتقدّمة التي يوفّرها هذا النظام.

تكامل HeyGen عبر واجهة API مع أدوات مثل Eleven Labs أتاح لشركة Videoimagem تبسيط استنساخ الصوت وإنتاج آلاف مقاطع الفيديو المخصصة دون التضحية بالجودة، مما جعلها خيارًا مثاليًا للحملات واسعة النطاق. وقد تميّز التعاون بين Videoimagem وHeyGen بدعم تفاعلي ومباشر، ساعد Videoimagem على تجاوز التحديات وتحسين المنصة بما يتوافق مع احتياجاتهم الخاصة.

تعزيز التفاعل وروابط العملاء

كانت نتائج حملات الفيديو المخصصة لافتة. فقد تضاعفت معدلات التفاعل مع مقاطع الفيديو أكثر من ثلاث مرات مقارنة بالحملات غير المخصصة. وأفاد العملاء بتحسن كبير في تفاعلات المستخدمين، مما يثبت أن المحتوى المخصص كان أكثر فعالية في تعزيز الروابط العميقة مع العملاء.

أُعجب ماتياس بشكل خاص بالتنفيذ المتقن للحملات، حيث قال: "كنا معجبين جدًا… لم تكن هناك أي مشكلات على الإطلاق. كل شيء كان جيدًا، دون أخطاء أو أعطال." لقد كان لجودة الأفاتارات، والأصوات الطبيعية، والموثوقية العامة للمنصة دور أساسي في ضمان تفاعل الجمهور مع هذه الحملات.

حظيت مقاطع الفيديو المخصّصة بترحيب كبير من العملاء وعملاء Videoimagem، الذين أشادوا بالقدرة على تنفيذ حملات واسعة النطاق دون التضحية بالجودة أو مستوى التفاعل. ومن خلال الاستفادة من منصة HeyGen، قدّمت Videoimagem تجربة تواصل أكثر تخصيصاً وتأثيراً، مما أسهم في وضع معيار جديد في مجال تسويق الفيديو.

مستقبل الفيديو المخصص مع HeyGen

تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدّمة من HeyGen غيّرت نهج Videoimagem في إنتاج الفيديوهات المخصّصة، مما ساعدها على تقديم محتوى عالي التفاعل على نطاق واسع. ومن خلال تجاوز التحديات السابقة المتعلقة بجودة الأفاتار، وواقعية الصوت، وقابلية التوسع، تمكّنت Videoimagem من مساعدة عملائها على التواصل مع جمهورهم بشكل أعمق وأكثر شخصية.

مع النظر إلى المستقبل، تخطط Videoimagem لتوسيع استخدام منصّة HeyGen للوصول إلى جماهير أوسع، مما يعزّز أكثر مكانتها كقائد في إنشاء محتوى الفيديو المخصص. وقال ماتياس: "HeyGen تساعدنا على الوصول إلى الناس بطريقة أكثر شخصية بكثير، وهذا يساعدنا على التواصل معهم".

من خلال هذا التعاون، لم تعمل Videoimagem على تعزيز تفاعل العملاء فحسب، بل فتحت أيضًا آفاقًا جديدة لتسويق الفيديو المخصص، مما رسّخ دور HeyGen كلاعب أساسي في مستقبل الاتصالات الرقمية.