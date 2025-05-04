ابدأ من نص مكتوب أو عرض شرائح أو تسجيل شاشة، وأنشئ مقاطع فيديو تعليمية مصقولة باستخدام HeyGen. أنشئ تلقائياً التعليق الصوتي، والترجمة، وتسلسل المشاهد، وملفات التصدير الجاهزة للمنصات، حتى تتمكن الفرق من نشر مواد التدريب والعروض التوضيحية ومقاطع الفيديو الإرشادية بسرعة أكبر، من دون الحاجة إلى كاميرات أو تحرير على خط الزمن.
جرّب أداة إنشاء الفيديو من الصور مجاناً
Onboarding often creates scheduling and production bottlenecks. HeyGen transforms policy docs and slide decks into consistent onboarding lessons with narration, captions, and quick quizzes so new hires ramp faster and HR scales deliveries.
Product teams need frequent tutorial updates after releases. HeyGen converts release notes and screen captures into short explainers with clear step-by-step scenes, sample usage clips, and highlight overlays to speed adoption and reduce support load.
Support teams can turn knowledge base articles into short troubleshooting videos. HeyGen produces searchable transcripts and timestamped scenes so customers find answers faster and teams reduce ticket volume.
Educators and creators can generate full course modules from syllabi or slide decks. HeyGen creates lesson videos, assessment prompts, and downloadable assets to help scale monetized course catalogs with consistent production value.
Need quick refreshers for busy teams? HeyGen crafts microlearning clips and one-step how-tos that learners consume on the job, improving retention with short, focused video lessons.
Global programs require localization. Use HeyGen’s video translator to regenerate voiceovers, captions, and timing for each language so certification materials remain synchronized and culturally appropriate without reshoots.
لماذا يعد HeyGen أفضل مولّد لدروس الفيديو بالذكاء الاصطناعي
تجمع HeyGen بين إنشاء الفيديو اعتماداً على النص، والسرد الدقيق، وأنماط التصميم التعليمي لإنتاج فيديوهات تدريبية احترافية بسرعة. بدءاً من وحدات الدورات التدريبية وصولاً إلى الشروحات السريعة، تساعد الفرق على توسيع نطاق التدريب مع الحفاظ على جودة المحتوى والهوية العلامية وإمكانية الوصول بشكل متسق باستخدام أداة إنشاء الفيديوهات التدريبية.
حوّل النصوص أو الشرائح إلى فيديوهات تعليمية جاهزة خلال دقائق. تتولى HeyGen كتابة نصوص المشاهد، وضبط توقيت التعليق الصوتي، وتجميع العناصر البصرية بحيث تتمكّن فرق التدريب من الاستغناء عن جلسات التسجيل والتحرير اليدوي.
يقوم HeyGen تلقائياً بضبط الإضاءة وحركة الكاميرا وتسجيل التعليق الصوتي الواضح، بحيث تبدو فيديوهات الشروحات وتُسمع بمستوى احترافي من دون الحاجة إلى إنتاج في الموقع.
أنشئ العديد من الدروس دفعة واحدة، وترجم النصوص باستخدام أداة ترجمة الفيديو، وأنتج تعليقات صوتية وترجمات نصية مخصّصة لكل لغة، بحيث يمكن نشر برامج التدريب عالميًا دون الحاجة إلى إعادة التسجيل.
كتابة نصوص الدورات وتقسيمها بذكاء
قدّم مخططًا للدرس أو الصق نصًا كاملاً، وسيقوم HeyGen تلقائيًا بتنظيمه في مشاهد وعناوين وإشارات توقيت. يقترح النظام أهدافًا تعليمية، ويقسّم المحتوى إلى دروس قصيرة سهلة الاستيعاب، ويُدرج علامات للاختبارات أو عبارات الحث على الإجراء (CTA)، بحيث يتبع كل درس تعليمي سيرًا تربويًا مثبت الفعالية ويكون جاهزًا للنشر.
تعليقات صوتية طبيعية وترجمات متزامنة
أنشئ تعليقًا صوتيًا طبيعيًا يشبه صوت الإنسان بعدة لغات ولهجات. توفر HeyGen مزامنة دقيقة لحركة الشفاه عند استخدام مقدّمين على الشاشة، وتُنشئ الترجمات تلقائيًا، وتصدّر ملفات SRT أو ترجمات مدمجة لدعم سهولة الوصول والتكامل مع أنظمة إدارة التعلّم (LMS). يضمن ذلك وضوح الصوت وإمكانية البحث في النصوص المكتوبة للمتعلمين.
تكوين بصري ولقطات b-roll ذكية
تحوّل HeyGen الشرائح ولقطات الشاشة ولقطات المنتج إلى مشاهد ديناميكية مع حركة، وعمليات تكبير، واقتراحات لقطات b-roll. يطبّق النظام الأساسي تحسين الانتقال من الصور إلى الفيديو، ويضيف تراكبات لقصاصات الشيفرة أو الملاحظات التوضيحية، ويضبط الإيقاع ليتوافق مع السرد بحيث تظل الجولات التوضيحية والعروض التقديمية مشوّقة وسهلة المتابعة.
الإنشاء الدفعي، إدارة الإصدارات، وتصدير المحتوى إلى أنظمة إدارة التعلّم (LMS)
أنشئ مئات النسخ المتنوعة من الدروس انطلاقاً من جداول البيانات أو مكتبات المحتوى باستخدام سير عمل مجمّع لتبسيط عملية إنشاء الفيديو. تحتفظ HeyGen بمجموعات الهوية البصرية والقوالب وسجل الإصدارات، وتصدّر حزم SCORM وLTI وMP4 والترجمات النصية لرفعها بسهولة إلى أنظمة إدارة التعلّم (LMS) وتوزيعها عبر المنصات باستخدام قدرات إنشاء الفيديو الخاصة بها.
اطّلع على كيفية قيام شركات شبيهة بشركتك بتوسيع إنشاء المحتوى وتحقيق النمو باستخدام أكثر منصة مبتكرة لتحويل الصور إلى فيديو في السوق.
كيفية استخدام مولّد دروس الفيديو بالذكاء الاصطناعي
أنشئ مقاطع فيديو تعليمية متكاملة في أربع خطوات واضحة، من المحتوى إلى مواد جاهزة للتعلّم.
قدّم شرائح، أو تسجيلات شاشة، أو مستنداً، أو نصاً قصيراً. يقوم HeyGen بتحليل البنية واستخلاص النقاط الرئيسية لبناء مخطط للدرس.
اختر نوع المقدّم، نموذج الصوت، مدة الفيديو، والنسق البصري. طبّق مجموعة هوية علامتك التجارية بحيث يستخدم كل فيديو الخطوط والألوان والعناصر التراكبية الصحيحة.
راجع المسودات التي تم إنشاؤها، وعدّل النصوص، وأدرج الاختبارات القصيرة أو التنبيهات، ثم أنشئ لقطات بديلة من جديد. يتم تطبيق التعديلات على جميع النُسخ لتوفير الوقت.
صدّر ملفات SCORM وLTI وMP4 وملفات الترجمة، أو انشر مباشرة في نظام إدارة التعلّم (LMS). استخدم التصدير الدفعي لنشر مكتبات الدورات التدريبية بالكامل وتتبع تقدّم المتعلمين.
درس فيديو بالذكاء الاصطناعي هو فيديو تعليمي يتم إنشاؤه من نصوص أو شرائح عرض أو لقطات شاشة باستخدام إعداد النصوص الآلي، والتعليق الصوتي، وتكوين المشاهد بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي video generator. تستخدم HeyGen المواد المصدرية التي تقدّمها، وتضع مسودة لبنية الدرس، وتنتج التعليقات الصوتية والترجمة النصية، وتجمع العناصر البصرية في فيديوهات تعليمية جاهزة للنشر باستخدام تقنيات متقدّمة لإنشاء الفيديو من دون تصوير يدوي.
لا. HeyGen تُنتج فيديوهات تعليمية احترافية من دون الحاجة إلى كاميرات أو غرف تسجيل صوتي. إذا رغبت، يمكنك رفع تسجيلاتك الخاصة، لكن سير عمل تحويل النص إلى فيديو وتحويل الصورة إلى فيديو في HeyGen يتيح إنشاء دروس مصقولة من المحتوى المتوفر باستخدام مولّد الفيديو الخاص بها.
HeyGen، وهي أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تُعد مسودات نصوص تركّز على تحقيق التحويلات استنادًا إلى مدخلاتك، ويمكنها إنشاء تعليق صوتي طبيعي بعدة لغات. يمكن تعديل النصوص، كما يدعم HeyGen استنساخ الصوت واختيار النبرة بحيث تتوافق الرواية الصوتية مع أسلوبك التعليمي.
نعم، يمكنك استخدام محرر الفيديو لإجراء تحسينات إضافية. تدعم HeyGen إنشاء أسئلة الاختبارات وروبريكات التقييم من محتوى الدرس. يمكن تضمين هذه العناصر في سير الفيديو أو تصديرها كبنود متوافقة مع أنظمة إدارة التعلّم (LMS) لأغراض التتبع وتسجيل الدرجات.
تشمل خيارات التصدير ملفات فيديو MP4، وترجمات SRT/VTT، وحِزم SCORM، وتصديرًا جاهزًا لـ LTI. يتكامل HeyGen مع منصات إدارة التعلّم الشائعة (LMS) ويدعم الرفع الجماعي لمجموعات الدورات التدريبية الكبيرة.
استخدم مترجم الفيديو لترجمة النصوص، وإعادة إنشاء التعليقات الصوتية باللغات المستهدفة، وإنتاج ترجمات متزامنة. تقوم HeyGen بضبط التوقيت ومزامنة الشفاه عند الاقتضاء بحيث تبدو الدروس المترجمة محلية وطبيعية.
نعم. يمكنك رفع حزمة الهوية البصرية التي تتضمن الشعارات والخطوط ولوحات الألوان. تطبّق HeyGen هذه العناصر تلقائياً، وتدعم القوالب والعناصر المقفلة للحفاظ على اتساق المظهر البصري والدروس والرسائل.
يتم إنشاء الدروس القصيرة البسيطة خلال دقائق، بينما قد تستغرق الوحدات الأطول متعددة المشاهد وقتًا أطول بحسب الطول ودرجة التعقيد. تُنفَّذ المهام الدفعية لعدد كبير من الدروس بالتوازي، بحيث يمكن معالجة الكتالوجات الكبيرة بكفاءة، مما يسهل إنشاء محتوى الفيديو.
نعم. HeyGen ينتج دروسًا تحتوي على ترجمات نصية، ومتعددة الإصدارات، وقابلة للتصدير، وتلبي احتياجات الوصول وإمكانية التتبع. استخدم بيانات التصدير الوصفية وتتبع الإكمال لدعم متطلبات الشهادات وعمليات التدقيق.
أنت تحتفظ بملكية جميع مقاطع الفيديو والأصول التي تنتجها. تستخدم HeyGen موارد مرخَّصة، ويتم توفير المخرجات المُنشأة للاستخدام التجاري والتعليمي. تأكد من أن أي محتوى تابع لطرف ثالث تقوم برفعه يمتلك حقوق الاستخدام المناسبة في أداة إنشاء فيديوهات الشروحات الخاصة بك.
استكشف المزيد من الأدوات المدعومة بـالذكاء الاصطناعي
حوّل أي صورة إلى شخصية حية بصوت وحركة فائقَي الواقعية باستخدام Avatar IV.
حوّل أفكارك إلى مقاطع فيديو احترافية باستخدام الذكاء الاصطناعي.