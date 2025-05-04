أنشئ فيديو تعليمي بالذكاء الاصطناعي من نص مكتوب خلال دقائق

ابدأ من نص مكتوب أو عرض شرائح أو تسجيل شاشة، وأنشئ مقاطع فيديو تعليمية مصقولة باستخدام HeyGen. أنشئ تلقائياً التعليق الصوتي، والترجمة، وتسلسل المشاهد، وملفات التصدير الجاهزة للمنصات، حتى تتمكن الفرق من نشر مواد التدريب والعروض التوضيحية ومقاطع الفيديو الإرشادية بسرعة أكبر، من دون الحاجة إلى كاميرات أو تحرير على خط الزمن.

١٢٩٬١٥٣٬٢٥٦فيديوهات تم إنشاؤها
١٠٣٬٤٠١٬٩١١أفاتار تم إنشاؤها
١٧٬٧٥٣٬٦١٩فيديوهات تمت ترجمتها
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
ملايين حول العالم يثقون به لإحياء قصصهم.

جرّب أداة إنشاء الفيديو من الصور مجاناً

ابدأ مجاناً
اختر أفاتارًا
تُطبَّق مزامنة الشفاه بعد إنشاء الفيديو
اكتب النص الذي تريد قراءته في الفيديو
اكتب بأي لغة
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
وحدات سريعة لإعداد الموظفين الجدد

وحدات سريعة لإعداد الموظفين الجدد

Onboarding often creates scheduling and production bottlenecks. HeyGen transforms policy docs and slide decks into consistent onboarding lessons with narration, captions, and quick quizzes so new hires ramp faster and HR scales deliveries.

جولات تعريفية بالمنتج وشروحات للميزات

جولات تعريفية بالمنتج وشروحات للميزات

Product teams need frequent tutorial updates after releases. HeyGen converts release notes and screen captures into short explainers with clear step-by-step scenes, sample usage clips, and highlight overlays to speed adoption and reduce support load.

مقاطع لتثقيف العملاء ودعمهم

مقاطع لتثقيف العملاء ودعمهم

Support teams can turn knowledge base articles into short troubleshooting videos. HeyGen produces searchable transcripts and timestamped scenes so customers find answers faster and teams reduce ticket volume.

وحدات الدورات التدريبية ومحتوى التعلّم الإلكتروني

وحدات الدورات التدريبية ومحتوى التعلّم الإلكتروني

Educators and creators can generate full course modules from syllabi or slide decks. HeyGen creates lesson videos, assessment prompts, and downloadable assets to help scale monetized course catalogs with consistent production value.

التعلّم المصغّر ودعم الأداء

التعلّم المصغّر ودعم الأداء

Need quick refreshers for busy teams? HeyGen crafts microlearning clips and one-step how-tos that learners consume on the job, improving retention with short, focused video lessons.

تدريب وشهادات متعددة اللغات

تدريب وشهادات متعددة اللغات

Global programs require localization. Use HeyGen’s video translator to regenerate voiceovers, captions, and timing for each language so certification materials remain synchronized and culturally appropriate without reshoots.

لماذا يعد HeyGen أفضل مولّد لدروس الفيديو بالذكاء الاصطناعي

تجمع HeyGen بين إنشاء الفيديو اعتماداً على النص، والسرد الدقيق، وأنماط التصميم التعليمي لإنتاج فيديوهات تدريبية احترافية بسرعة. بدءاً من وحدات الدورات التدريبية وصولاً إلى الشروحات السريعة، تساعد الفرق على توسيع نطاق التدريب مع الحفاظ على جودة المحتوى والهوية العلامية وإمكانية الوصول بشكل متسق باستخدام أداة إنشاء الفيديوهات التدريبية.

ابدأ مجاناً
إنتاج الدروس بسرعة

حوّل النصوص أو الشرائح إلى فيديوهات تعليمية جاهزة خلال دقائق. تتولى HeyGen كتابة نصوص المشاهد، وضبط توقيت التعليق الصوتي، وتجميع العناصر البصرية بحيث تتمكّن فرق التدريب من الاستغناء عن جلسات التسجيل والتحرير اليدوي.

نقاء بجودة الاستوديو من دون الحاجة إلى استوديوهات

يقوم HeyGen تلقائياً بضبط الإضاءة وحركة الكاميرا وتسجيل التعليق الصوتي الواضح، بحيث تبدو فيديوهات الشروحات وتُسمع بمستوى احترافي من دون الحاجة إلى إنتاج في الموقع.

مصمم للتوسّع والتوطين

أنشئ العديد من الدروس دفعة واحدة، وترجم النصوص باستخدام أداة ترجمة الفيديو، وأنتج تعليقات صوتية وترجمات نصية مخصّصة لكل لغة، بحيث يمكن نشر برامج التدريب عالميًا دون الحاجة إلى إعادة التسجيل.

كتابة نصوص الدورات وتقسيمها بذكاء

قدّم مخططًا للدرس أو الصق نصًا كاملاً، وسيقوم HeyGen تلقائيًا بتنظيمه في مشاهد وعناوين وإشارات توقيت. يقترح النظام أهدافًا تعليمية، ويقسّم المحتوى إلى دروس قصيرة سهلة الاستيعاب، ويُدرج علامات للاختبارات أو عبارات الحث على الإجراء (CTA)، بحيث يتبع كل درس تعليمي سيرًا تربويًا مثبت الفعالية ويكون جاهزًا للنشر.

ابدأ مجاناً →
An AI content editor displaying a text input, 'Q3 Result Overview,' a man's photo, and a green AI cursor.

تعليقات صوتية طبيعية وترجمات متزامنة

أنشئ تعليقًا صوتيًا طبيعيًا يشبه صوت الإنسان بعدة لغات ولهجات. توفر HeyGen مزامنة دقيقة لحركة الشفاه عند استخدام مقدّمين على الشاشة، وتُنشئ الترجمات تلقائيًا، وتصدّر ملفات SRT أو ترجمات مدمجة لدعم سهولة الوصول والتكامل مع أنظمة إدارة التعلّم (LMS). يضمن ذلك وضوح الصوت وإمكانية البحث في النصوص المكتوبة للمتعلمين.

ابدأ مجاناً →
A content creation app interface showing a smiling woman avatar next to a slide with "New York's Billiard Scene" text, and a "Welcome" button.

تكوين بصري ولقطات b-roll ذكية

تحوّل HeyGen الشرائح ولقطات الشاشة ولقطات المنتج إلى مشاهد ديناميكية مع حركة، وعمليات تكبير، واقتراحات لقطات b-roll. يطبّق النظام الأساسي تحسين الانتقال من الصور إلى الفيديو، ويضيف تراكبات لقصاصات الشيفرة أو الملاحظات التوضيحية، ويضبط الإيقاع ليتوافق مع السرد بحيث تظل الجولات التوضيحية والعروض التقديمية مشوّقة وسهلة المتابعة.

ابدأ مجاناً →
A young Black woman with curly hair in a green sweater against a vibrant green and blue background. A white box reads "ONBOARDING DAY 2".

الإنشاء الدفعي، إدارة الإصدارات، وتصدير المحتوى إلى أنظمة إدارة التعلّم (LMS)

أنشئ مئات النسخ المتنوعة من الدروس انطلاقاً من جداول البيانات أو مكتبات المحتوى باستخدام سير عمل مجمّع لتبسيط عملية إنشاء الفيديو. تحتفظ HeyGen بمجموعات الهوية البصرية والقوالب وسجل الإصدارات، وتصدّر حزم SCORM وLTI وMP4 والترجمات النصية لرفعها بسهولة إلى أنظمة إدارة التعلّم (LMS) وتوزيعها عبر المنصات باستخدام قدرات إنشاء الفيديو الخاصة بها.

ابدأ مجاناً →
A man smiles behind a dialog box showing "Export as SCORM" enabled and "SCORM 1.2" selected.

مستخدم من قبل أكثر من 100,000 فريق يقدّرون الجودة والسهولة والسرعة

اطّلع على كيفية قيام شركات شبيهة بشركتك بتوسيع إنشاء المحتوى وتحقيق النمو باستخدام أكثر منصة مبتكرة لتحويل الصور إلى فيديو في السوق.

Miro
"لقد مكّن كتّابنا من الوصول إلى نفس مستوى الإبداع في العملية الذي أمتلكه أنا عندما يتعلق الأمر بوسائط سرد القصص البصرية."

ستيف سووري, مصمم وسائط تعليمية
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"اللحظة الفارقة بالنسبة لي كانت عندما أصبح لدينا فيلم كنت أقدّمه كل أسبوع. فجأة أدركنا أن بإمكاني كتابة نص، وإرساله، وألا أضطر مطلقًا للوقوف أمام الكاميرا مرة أخرى."

روجر هيرست, الشريك المؤسس
play buttonWatch video
Workday
"ما أحبه في HeyGen هو أنني لم أعد مضطراً لرفض المشاريع. الأمر أشبه بأننا عززنا فريقنا، وأصبح بإمكاننا إنجاز الكثير أكثر بالموارد المتاحة لدينا."

Justin Meisinger, مدير برنامج
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
كيف يعمل

كيفية استخدام مولّد دروس الفيديو بالذكاء الاصطناعي

أنشئ مقاطع فيديو تعليمية متكاملة في أربع خطوات واضحة، من المحتوى إلى مواد جاهزة للتعلّم.

ابدأ مجاناً
الخطوة 1

حمّل محتواك أو الصق موجزاً مختصراً

قدّم شرائح، أو تسجيلات شاشة، أو مستنداً، أو نصاً قصيراً. يقوم HeyGen بتحليل البنية واستخلاص النقاط الرئيسية لبناء مخطط للدرس.

الخطوة 2

اختر الأسلوب والصوت والإيقاع

اختر نوع المقدّم، نموذج الصوت، مدة الفيديو، والنسق البصري. طبّق مجموعة هوية علامتك التجارية بحيث يستخدم كل فيديو الخطوط والألوان والعناصر التراكبية الصحيحة.

الخطوة 3

عاين، حرّر، وأضف عناصر تفاعلية

راجع المسودات التي تم إنشاؤها، وعدّل النصوص، وأدرج الاختبارات القصيرة أو التنبيهات، ثم أنشئ لقطات بديلة من جديد. يتم تطبيق التعديلات على جميع النُسخ لتوفير الوقت.

الخطوة 4

صدّر وانشر إبداعاتك من مقاطع الفيديو للمتعلمين.

صدّر ملفات SCORM وLTI وMP4 وملفات الترجمة، أو انشر مباشرة في نظام إدارة التعلّم (LMS). استخدم التصدير الدفعي لنشر مكتبات الدورات التدريبية بالكامل وتتبع تقدّم المتعلمين.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

الأسئلة الشائعة (FAQs)

ما هو فيديو الشرح بالذكاء الاصطناعي وكيف يقوم HeyGen بإنشائه؟

درس فيديو بالذكاء الاصطناعي هو فيديو تعليمي يتم إنشاؤه من نصوص أو شرائح عرض أو لقطات شاشة باستخدام إعداد النصوص الآلي، والتعليق الصوتي، وتكوين المشاهد بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي video generator. تستخدم HeyGen المواد المصدرية التي تقدّمها، وتضع مسودة لبنية الدرس، وتنتج التعليقات الصوتية والترجمة النصية، وتجمع العناصر البصرية في فيديوهات تعليمية جاهزة للنشر باستخدام تقنيات متقدّمة لإنشاء الفيديو من دون تصوير يدوي.

هل أحتاج إلى مهارات تسجيل أو معدات خاصة لصناعة فيديوهات تعليمية؟

لا. HeyGen تُنتج فيديوهات تعليمية احترافية من دون الحاجة إلى كاميرات أو غرف تسجيل صوتي. إذا رغبت، يمكنك رفع تسجيلاتك الخاصة، لكن سير عمل تحويل النص إلى فيديو وتحويل الصورة إلى فيديو في HeyGen يتيح إنشاء دروس مصقولة من المحتوى المتوفر باستخدام مولّد الفيديو الخاص بها.

ما مدى دقة النصوص والروايات التي يتم إنشاؤها؟

HeyGen، وهي أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تُعد مسودات نصوص تركّز على تحقيق التحويلات استنادًا إلى مدخلاتك، ويمكنها إنشاء تعليق صوتي طبيعي بعدة لغات. يمكن تعديل النصوص، كما يدعم HeyGen استنساخ الصوت واختيار النبرة بحيث تتوافق الرواية الصوتية مع أسلوبك التعليمي.

هل يمكنني إضافة اختبارات قصيرة وتقييمات إلى الشروحات؟

نعم، يمكنك استخدام محرر الفيديو لإجراء تحسينات إضافية. تدعم HeyGen إنشاء أسئلة الاختبارات وروبريكات التقييم من محتوى الدرس. يمكن تضمين هذه العناصر في سير الفيديو أو تصديرها كبنود متوافقة مع أنظمة إدارة التعلّم (LMS) لأغراض التتبع وتسجيل الدرجات.

ما هي صيغ التصدير وتكاملات أنظمة إدارة التعلّم (LMS) المدعومة؟

تشمل خيارات التصدير ملفات فيديو MP4، وترجمات SRT/VTT، وحِزم SCORM، وتصديرًا جاهزًا لـ LTI. يتكامل HeyGen مع منصات إدارة التعلّم الشائعة (LMS) ويدعم الرفع الجماعي لمجموعات الدورات التدريبية الكبيرة.

كيف تعمل عملية التوطين في التدريب متعدد اللغات؟

استخدم مترجم الفيديو لترجمة النصوص، وإعادة إنشاء التعليقات الصوتية باللغات المستهدفة، وإنتاج ترجمات متزامنة. تقوم HeyGen بضبط التوقيت ومزامنة الشفاه عند الاقتضاء بحيث تبدو الدروس المترجمة محلية وطبيعية.

هل يمكنني الحفاظ على اتساق الهوية العلامية عبر العديد من الشروحات التعليمية؟

نعم. يمكنك رفع حزمة الهوية البصرية التي تتضمن الشعارات والخطوط ولوحات الألوان. تطبّق HeyGen هذه العناصر تلقائياً، وتدعم القوالب والعناصر المقفلة للحفاظ على اتساق المظهر البصري والدروس والرسائل.

كم يستغرق إنشاء فيديو تعليمي؟

يتم إنشاء الدروس القصيرة البسيطة خلال دقائق، بينما قد تستغرق الوحدات الأطول متعددة المشاهد وقتًا أطول بحسب الطول ودرجة التعقيد. تُنفَّذ المهام الدفعية لعدد كبير من الدروس بالتوازي، بحيث يمكن معالجة الكتالوجات الكبيرة بكفاءة، مما يسهل إنشاء محتوى الفيديو.

هل تعد مقاطع الفيديو التعليمية المُنشأة مناسبة للتدريب على الشهادات أو الامتثال؟

نعم. HeyGen ينتج دروسًا تحتوي على ترجمات نصية، ومتعددة الإصدارات، وقابلة للتصدير، وتلبي احتياجات الوصول وإمكانية التتبع. استخدم بيانات التصدير الوصفية وتتبع الإكمال لدعم متطلبات الشهادات وعمليات التدقيق.

من يملك المحتوى الذي يتم إنشاؤه باستخدام HeyGen؟

أنت تحتفظ بملكية جميع مقاطع الفيديو والأصول التي تنتجها. تستخدم HeyGen موارد مرخَّصة، ويتم توفير المخرجات المُنشأة للاستخدام التجاري والتعليمي. تأكد من أن أي محتوى تابع لطرف ثالث تقوم برفعه يمتلك حقوق الاستخدام المناسبة في أداة إنشاء فيديوهات الشروحات الخاصة بك.

استكشف المزيد من الأدوات المدعومة بـالذكاء الاصطناعي

حوّل أي صورة إلى شخصية حية بصوت وحركة فائقَي الواقعية باستخدام Avatar IV.

مولّد فيديو بالذكاء الاصطناعيمترجم الفيديوذكاء اصطناعي لتحويل النص إلى فيديوتحويل الصوت إلى فيديو بالذكاء الاصطناعيمزامنة شفة بالذكاء الاصطناعيتبديل الوجوه بالذكاء الاصطناعيمولّد الصوت بالذكاء الاصطناعيإعلانات محتوى من إنشاء المستخدمين بالذكاء الاصطناعيالرابط إلى الفيديومن نص إلى فيديومولّد مقاطع الريلز بالذكاء الاصطناعيمولّد الصور الرمزية بالذكاء الاصطناعيتحويل الصور إلى فيديو بالذكاء الاصطناعياستنساخ الصوتمترجم فيديو يوتيوبأفاتار فيديوصانع فيديوهات يوتيوب بالذكاء الاصطناعيمولّد فيديوهات تيك توك بالذكاء الاصطناعيمولّد تسميات توضيحية بالذكاء الاصطناعيإضافة نص إلى الفيديومولّد الترجمة النصية بالذكاء الاصطناعيمولّد نصوص الفيديوأفاتار تحويل النص إلى كلامإضافة صورة إلى الفيديوضاغط فيديو بالذكاء الاصطناعي

ابدأ في الإنشاء باستخدام HeyGen

حوّل أفكارك إلى مقاطع فيديو احترافية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ابدأ مجاناً →
CTA background