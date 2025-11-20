إعلانات فيديو UGC تحقق التحويل دون الحاجة لتوظيف صانعي محتوى

أنشئ إعلانات فيديو UGC أصلية باستخدام أفاتارات بالذكاء الاصطناعي تبدو وتشعر كأنها محتوى منشئين حقيقي. وسّع نطاق المواد الإعلانية الخاصة بك على TikTok وInstagram وMeta من دون إدارة منشئين أو التفاوض على الأسعار أو انتظار المواد النهائية.

  • لا حاجة إلى بطاقة ائتمان
  • حدّث المحتوى فورًا عند تغيّر المنتجات
ابدأ الإنشاء مجاناً
١٢٩٬١٥٠٬١٠١الفيديوهات التي تم إنشاؤها
١٠٣٬٤٠١٬٦٤٥أفاتارات تم إنشاؤها
١٧٬٧٥٣٬٣٥٢الفيديوهات المترجمة
Workday
coursera
miro
HubSpot
بوش
إنتل
كوماتسو
ملايين حول العالم يثقون به لإحياء قصصهم.

مشكلة التسويق

اطّلع على كيفية تمكّن فرق التسويق المشابهة لفريقك من توسيع إنشاء المحتوى وتحقيق النمو باستخدام منصة مبتكرة لتحويل النص إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي.

من دون HeyGen

ضغط محتوى التسويق

أفضل الإعلانات أداءً لديك هي مقاطع فيديو بأسلوب UGC تحقق معدلات تحويل أعلى بمقدار 3–5 مرات من إعلانات العلامة التجارية المصقولة، لكن توسيع إنتاجها بطيء ومكلف. إدارة عدد كبير من صنّاع المحتوى، والتفاوض على حقوق الاستخدام، والانتظار حتى استلام المواد، ودفع 200–500 دولار لكل فيديو كلها تكاليف تتراكم بسرعة. يتأخر المبدعون عن المواعيد النهائية، وتتفاوت الجودة، وتنتهي صلاحية حقوق الاستخدام، بينما لا تزال تحتاج إلى عشرات النسخ المختلفة من الإعلانات لاكتشاف ما يحقق النتائج. يستغرق اختبار الزوايا الإبداعية الجديدة أسابيع من إعداد الموجزات وتنقيحها، مما يبطئ قدرتك على المنافسة. سرعة اختبارك الإبداعي لم تعد تواكب أهداف النمو التي تسعى إليها.

حل HeyGen

من HeyGen منشئ إعلانات بالذكاء الاصطناعي ينشئ إعلانات فيديو UGC أصيلة دون الحاجة إلى توظيف صانعي محتوى. اختر من بين مجموعة متنوعة من الأفاتارات بالذكاء الاصطناعي التي تقدّم محتوى بأسلوب صانعي المحتوى وتبدو طبيعية على TikTok وInstagram. ما عليك سوى كتابة النص، واختيار المقدّم، وإنشاء الإعلانات خلال دقائق من دون إدارة صانعي محتوى أو التفاوض على حقوق الاستخدام أو الانتظار. هل تحتاج إلى 50 نسخة مختلفة من الإعلان لاختبار بدايات مختلفة، وزوايا متنوعة، وعبارات دعوة لاتخاذ إجراء؟ أنشئها في جلسة واحدة، مع اختبار عروض توضيحية، وشهادات عملاء، وتجارب فتح الصندوق، وشروحات تعليمية من نفس المقدّم. ما قد يكلّف 25,000$ كرسوم لصانعي المحتوى يمكن إنشاؤه في فترة بعد ظهر واحدة.

مقدّمو الأفاتار يتحدثون بأكثر من 175 لغة بأداء طبيعي ومزامنة شفاه دقيقة. أطلق نفس إعلان UGC الإبداعي عالميًا باستخدام حملات فيديو محلية من دون توظيف منشئي محتوى محليين أو زيادة الميزانيات.

كل ما تحتاجه فرق التسويق لإنشاء المحتوى على نطاق واسع

اطّلع على كيفية قيام شركات شبيهة بشركتك بتوسيع إنشاء المحتوى وتحقيق النمو باستخدام أكثر منصات تحويل النص إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي ابتكارًا.

اختبارات إبداعية غير محدودة

أنشئ عددًا لا نهائيًا من نسخ الإعلانات لاختبار زوايا جذب مختلفة، ونقاط الألم، والفوائد، وعبارات الحث على اتخاذ إجراء. نفّذ اختبارات A/B على 10 أو 20 أو 50 نسخة لاكتشاف الصيغة الأكثر نجاحًا. لا تكاليف إضافية للمبدعين لكل نسخة. وسّع سرعة اختبار المواد الإبداعية لتواكب حجم إنفاقك الإعلاني.

A software interface shows a text message from 'Jennifer' explaining easy AI video creation with custom voice, next to a video of a woman speaking.

طابع إبداعي أصيل

تقدّم الأفاتارات بالذكاء الاصطناعي أسلوباً عفوياً وأصيلاً يعزّز أداء إعلانات المحتوى الذي ينشئه المستخدمون (UGC). مظهر يشبه التصوير بالهاتف المحمول، وتقديم مباشر للكاميرا، وأسلوب حديث طبيعي، وإحساس عضوي لا يسبّب تجاهل الإعلانات. تمتزج إعلاناتك في الخلاصات كما لو كانت محتوى أصلياً.


Video sharing interface with 'Copy link' button and social media options, overlaying a video of a man speaking.

نتائج فورية

أنشئ مواد إعلانية في دقائق بدلًا من أيام. في اجتماع الاستراتيجية الصباحي تحدد زاوية جديدة، وفي فترة بعد الظهر تختبرها في السوق. استجب للاتجاهات وتحركات المنافسين وتقلّبات السوق بسرعة تناسب تسويق الأداء.

Video localization service showing a language selection menu with English highlighted, flanked by video clips of women speaking Spanish and Chinese.

تحكم إبداعي كامل

رؤيتك تُنفَّذ بدقة تامة. بلا تفسيرات من صانعي المحتوى، ولا اعتذارات من نوع «آسف، هذا ليس أسلوبي». اكتب بالضبط ما تريد قوله، وبالطريقة التي تريد أن يُقال بها. عدّل فورًا استنادًا إلى بيانات الأداء.

Smiling woman with curly hair holds a black LIQUIA dropper bottle.

جودة متسقة

كل فيديو يحافظ على جودة احترافية. لا إضاءة سيئة، ولا صوت ضعيف، ولا عرض يسيء إلى هوية علامتك التجارية. أفاتار ثابت، إعداد ثابت، وأسلوب تقديم ثابت. وسّع إنتاج المحتوى دون أي تباين في الجودة.

A digital interface displaying recruitment data with a video call, overlaid by a brand kit menu for fonts and colors.

صفر مشكلات متعلقة بحقوق الاستخدام

أنشئ مرة واحدة، واستخدم إلى الأبد. لا عقود تنتهي صلاحيتها. لا حاجة لإعادة التفاوض لتمديد الاستخدام. لا قيود جغرافية. شغّل الإعلانات عالميًا، دون حدود زمنية، وعلى جميع المنصات من دون أي رسوم إضافية.

Generated text describing a joyful woman in an apron presenting an olive oil bottle in a bright modern kitchen with fresh vegetables and copper cookware, conveying a food blogger style.

من الموجز إلى فيديو منشور في 3 خطوات

الخطوة 1

اكتب الجملة الافتتاحية

اكتب نص إعلانك. ابدأ بجملة افتتاحية لافتة للانتباه. حدّد نقطة الألم. قدّم الحل. أضف دعوة لاتخاذ إجراء واضحة. أو استخدم مولّد نصوص بالذكاء الاصطناعي مدرَّب على صيغ إعلانات UGC عالية الأداء. أنشئ عدة نسخ من النص لاختبارها.

A woman in a green track jacket appears within a video recording frame.
الخطوة 2

اختر أسلوب الإنشاء الخاص بك

اختر أفاتار فيديو بالذكاء الاصطناعي يناسب الفئة المستهدفة لديك. مقدّمون شباب وحيويون لمنتجات موجهة لجيل Z. أشخاص عاديون يمكن للجميع الارتباط بهم للسوق الجماهيري. أفاتارات أنيقة للعلامات التجارية الفاخرة. عاين عدة مقدّمين مع نصك لاختيار الأنسب.

اختر الإعداد. غرفة نوم لإحساس أكثر واقعية. مطبخ لمنتجات أسلوب الحياة. صالة رياضية لعلامات اللياقة البدنية. مكتب لحلول الأعمال بين الشركات B2B. مساحة خارجية لمنتجات المغامرات. أو استخدم خلفية مخصصة.


A blonde woman in a green top next to an "Edit Look" button and a "FaceSwap" panel displaying multiple female faces.
الخطوة 3

أنشئ وطبّق

انقر على «إنشاء». خلال 2-3 دقائق ستحصل على ملف إعلان فيديو UGC جاهز للتصدير بصيغة عمودية 9:16 لـ TikTok وInstagram، وبصيغة مربعة 1:1 لمواضع العرض في الخلاصات. يمكنك رفعه مباشرة إلى Meta Ads Manager أو TikTok Ads Manager، أو تنزيله لاستخدامه على منصات أخرى.

أنشئ 10 نسخ مختلفة لاختبار بدايات متنوعة، و10 نسخ أخرى لاختبار عبارات دعوة لاتخاذ إجراء (CTAs) مختلفة، و10 نسخ إضافية مع تركيزات مختلفة على الفوائد. أطلق اختبارًا إبداعيًا شاملًا في أقل من ساعة


A portrait of a woman in a green jacket against a blue background.

مصمم لتلبية كل احتياجات التسويق

إعلانات منتجات التجارة الإلكترونية

أنشئ إعلانات UGC بأسلوب مراجعات المنتجات. يقوم الأفاتار بفتح علبة المنتج، وإبراز المزايا، ومشاركة التجربة. اعرض المنتج أثناء الاستخدام. عالج الاعتراضات الشائعة. وجّه النقرات إلى صفحات المنتج من خلال صيغة شهادات حقيقية.


حملات الاستجابة المباشرة

أنشئ إعلانات UGC بأسلوب المشكلة والحل. يوضّح الأفاتار نقطة الألم المحددة التي يواجهها جمهورك، ويقدّم منتجك بوصفه الحل، ويعرض النتائج بوضوح. دعوة قوية لاتخاذ الإجراء تدفع إلى استجابة فورية.


آراء وتوصيات العملاء

وسّع نطاق الدليل الاجتماعي باستخدام إعلانات فيديو الشهادات دون ملاحقة العملاء للحصول على تسجيلات. قدّم المراجعات والنتائج وقصص النجاح بصيغة محتوى من إنشاء المستخدم عالية التحويل.

عروض المنتج التوضيحية

محتوى UGC بأسلوب الشروحات يوضّح كيفية عمل المنتجات. أفاتار يستعرض الميزات، يقدّم حالات الاستخدام، ويشرح الفوائد. صيغة تعليمية تقلّل من التردد قبل الشراء.

المقارنة والبدائل

إعلانات بأسلوب "لقد انتقلت من [competitor] إلى [your product]"، حيث يشرح الأفاتار سبب هذا الانتقال، وما الذي أصبح أفضل، والنتائج التي حققوها. إبراز الميزة التنافسية في صيغة محتوى من إنشاء المستخدمين (UGC) حقيقي.


موسمية وترويجية

أنشئ إعلانات UGC في الوقت المناسب للعروض الترويجية، والعطلات، والعروض المحدودة. استثمر عامل الإلحاح في Black Friday. أدلة هدايا العطلات. إطلاقات المنتجات في الصيف. أنشئ مواد إبداعية موسمية بسرعة دون مشكلات توفر صناع المحتوى الموسميين.


G2 4.8 | 1,000+ تقييم

المنتج الأسرع نموًا على G2 لسبب وجيه

من التدريب العالمي إلى إعلانات الفيديو، تمكّن HeyGen أي شخص (نعم، أنت) من إنشاء محتوى فيديو عالي الجودة وقابل للتوسّع لكل احتياج. إليك بعض الفوائد التي يفضّلها عملاؤنا أكثر من غيرها:

10Xزيادة في سرعة إنتاج الفيديو
5Xزيادة في إنشاء الفيديوهات
40٪زيادة في وقت مشاهدة الفيديو
5Xالعائد على الإنفاق الإعلاني
مستخدم من قبل أكثر من 100,000 فريق يقدّرون الجودة والسهولة والسرعة

اطّلع على كيفية قيام شركات مشابهة لشركتك بتوسيع إنشاء المحتوى وتحقيق النمو باستخدام أكثر منصات تحويل الصور إلى فيديو ابتكارًا في السوق.

Miro
"لقد مكّن كتّابنا من الوصول إلى نفس مستوى الإبداع في العملية الذي أتمتع به أنا عندما يتعلق الأمر بوسائط سرد القصص البصرية."

ستيف سووري, مصمم وسائط تعليمية
Vision Creative Labs
"اللحظة الفارقة بالنسبة لي كانت عندما أصبح لدينا فيلم كنت أقدّمه كل أسبوع. فجأة أدركنا أن بإمكاني كتابة نص، وإرساله، وألا أضطر مطلقًا للوقوف أمام الكاميرا مرة أخرى."

روجر هيرست, الشريك المؤسس
Workday
"ما يعجبني في HeyGen هو أنني لم أعد مضطراً لرفض المشاريع. الأمر أشبه بأننا عززنا فريقنا، وأصبح بإمكاننا إنجاز الكثير باستخدام الموارد المتاحة لدينا."

Justin Meisinger, مدير برنامج
لديك أسئلة؟ لدينا الإجابات

ما هي إعلانات الفيديو التي ينشئها المستخدمون (UGC)؟

إعلانات الفيديو بأسلوب UGC هي إعلانات تعتمد على محتوى ينشئه المستخدمون، وتُحاكي المنشورات العضوية على وسائل التواصل الاجتماعي. تتضمن أشخاصًا حقيقيين (أو أفاتارات واقعية) يشاركون تجارب حقيقية، أو مراجعات، أو عروضًا توضيحية. تتفوق إعلانات UGC على الإعلانات التقليدية المصقولة لأنها تبدو طبيعية ضمن منصات التواصل الاجتماعي، ولا تؤدي إلى تجاهل الإعلانات، وتستفيد من تأثير الدليل الاجتماعي في علم النفس.

منشئ الإعلانات بالذكاء الاصطناعي من HeyGen ينشئ مقاطع فيديو بأسلوب UGC باستخدام أفاتارات بالذكاء الاصطناعي تقدّم عرضاً أصيلاً يشبه أسلوب صانعي المحتوى، من دون الحاجة إلى توظيف منشئي محتوى فعليين.

كيف يمكنني إنشاء مقاطع فيديو تسويقية بدون فريق إنتاج؟

إعلانات UGC المُنشأة بالذكاء الاصطناعي غالبًا ما تحقق أداءً مماثلًا أو أفضل من المحتوى الذي يصنعه المؤثرون، بفضل سرعة التكرار، وثبات الجودة، وإمكانية الاختبار غير المحدودة. تستخدم العديد من العلامات التجارية محتوى UGC بالذكاء الاصطناعي للاختبار السريع والتوسّع، ثم تعتمد على محتوى المؤثرين في الحملات الرئيسية أو فيديو إطلاق منتجs.

هل تعمل إعلانات UGC في مجالي؟

إعلانات الفيديو من نوع UGC تحقق نتائج في مختلف القطاعات: التجارة الإلكترونية، العلامات المباشرة إلى المستهلك DTC، برمجيات SaaS، تطبيقات الأجهزة المحمولة، المكمّلات الغذائية، الجمال، الأزياء، اللياقة، الأغذية والمشروبات، الخدمات المالية، وخدمات B2C. أي علامة تجارية تستهدف المستهلكين على منصات التواصل الاجتماعي تستفيد من محتوى أصيل بأسلوب صُنّاع المحتوى.

تستخدم العلامات التجارية الموجّهة للأعمال (B2B) أسلوب UGC معدّلاً مع مقدّمين محترفين في سياقات أعمال. نفس الأسلوب الأصيل في الإلقاء، لكن بإعداد ونبرة مختلفين.


ما الذي يميز إعلان UGC عالي الأداء؟

تتضمن إعلانات UGC الناجحة: مقدمة قوية خلال أول 3 ثوانٍ، وتحديداً واضحاً للمشكلة، ومقدّم محتوى يمكن للجمهور أن يتماهى معه، وأسلوب عرض طبيعي وموثوق، وعرضاً بصرياً واضحاً للمنتج، وعناصر لإثبات المصداقية الاجتماعية، ودعوة مباشرة لاتخاذ إجراء (CTA)، وتنسيقاً عمودياً محسّناً للهواتف المحمولة، وعناوين نصية مرافقة للمشاهدة بدون صوت.

تتضمن أداة إنشاء النصوص بالذكاء الاصطناعي من HeyGen هذه العناصر. أو اكتب نصوصاً مخصصة باستخدام أطر عمل مجرّبة

هل يمكنني إنشاء محتوى بأسلوب UGC باستخدام HeyGen؟

أنشئ فيديو تدريب الامتثال مرة واحدة بلغتك الأساسية، ثم استخدم ميزة الترجمة في HeyGen لإنشاء نسخ منه بأي من أكثر من 175 لغة مدعومة. تتضمن الترجمة استنساخ الصوت (بحيث يبدو صوت المقدم طبيعيًا في كل لغة) ومزامنة الشفاه (بحيث تتطابق حركات الفم مع الصوت المترجم). نسختك الإسبانية ستبدو كأنها إسبانية أصلية، وليست إنجليزية مدبلجة.

هل يمكنني اختبار عدة نسخ من الإعلان بسرعة؟

نعم، هذه هي الميزة الأساسية في HeyGen. أنشئ 20 أو 50 أو أكثر من 100 نسخة مختلفة لاختبار متغيّرات متعددة: الخطافات (أول 3 ثوانٍ)، نقاط الألم التي تتم معالجتها، الفوائد التي يتم إبرازها، زوايا عرض المنتج، عبارات الحث على اتخاذ إجراء (CTAs)، أساليب المقدمين، والخلفيات.


كم تبلغ تكلفة إعلانات UGC مع HeyGen مقارنة بتوظيف صانعي المحتوى؟

تكلفة صانع المحتوى: 200$-500$ لكل فيديو. اختبار 50 نسخة مختلفة يكلّف 10,000$-25,000$. HeyGen: اشتراك شهري ثابت. عدد غير محدود من مقاطع الفيديو. تكلفة 50 نسخة هي نفسها تكلفة 5 نسخ: رسوم اشتراكك.

الجدول الزمني للعائد على الاستثمار (ROI): يسترد معظم مسوّقي الأداء تكلفة الاشتراك خلال أول 10-20 فيديو بالذكاء الاصطناعي. كل ما يتجاوز ذلك يمثل تحسناً صافياً في هامش الربح.


ما مواصفات الفيديو والصيغ التي يوفرها HeyGen؟

يقوم HeyGen بتصدير إعلانات UGC بصيغ مناسبة لكل منصة رئيسية:

  • عمودي 9:16 (1080x1920) لمنصات TikTok وInstagram Reels والقصص
  • مربّع 1:1 (1080x1080) لمنشورات Instagram وFacebook
  • أفقي 16:9 (1920x1080) لمقاطع YouTube، ومواضع العرض الأفقية
  • أبعاد مخصصة لوضعيات عرض محددة

كيف تقارن HeyGen بإنتاج الفيديو التقليدي؟

يتطلّب إنتاج الفيديوهات التسويقية التقليدية تنسيق المواهب، وحجز الاستوديوهات، وأيام التصوير، والتحرير بعد الإنتاج، ويستغرق عادةً من 2 إلى 4 أسابيع وتكلفة تتراوح بين 5,000 و20,000 دولار أو أكثر لكل فيديو مكتمل. يتيح لك HeyGen إنشاء جودة مماثلة خلال دقائق وبجزء بسيط من التكلفة. وعندما تتغيّر الحملات أو يحتاج المحتوى إلى تحديث، يمكنك إعادة الإنشاء بدلًا من إعادة التصوير. تشير فرق التسويق إلى أن إنشاء المحتوى أصبح أسرع بثلاث مرات مع انخفاض كبير في تكاليف الإنتاج.

هل يمكنني ترجمة إعلانات المحتوى الذي ينشئه المستخدمون (UGC) للحملات الدولية؟

نعم. أنشئ إعلان UGC بلغتك الأساسية، وترجمه إلى أكثر من 175 لغة مع استنساخ الصوت ومزامنة الشفاه. يتحدث الأفاتار نفسه الإسبانية والفرنسية والألمانية واليابانية والماندرين بطلاقة وبنطق طبيعي.

أطلق حملات دولية دون الحاجة إلى توظيف منشئي محتوى محليين. يمكن لتحضير إعلان واحد أن يتحول إلى عدد غير محدود من النسخ المخصصة للأسواق المختلفة. الاستخدام المعتاد: أنشئ 5-10 أفكار أساسية للإعلانات باللغة الإنجليزية، ثم ترجم كلًا منها إلى 5-10 لغات مستهدفة، وأطلق 50-100 نسخة مخصّصة لكل سوق.


ابدأ في إنشاء مقاطع فيديو تسويقية اليوم

توقّف عن انتظار أسابيع للحصول على محتوى يفترض أن يُنشر غداً. أنشئ مقاطع فيديو تسويقية احترافية في دقائق، ووطّنها للأسواق العالمية فوراً، ووسّع إنتاج المحتوى دون الحاجة إلى توسيع فريقك أو ميزانيتك. انضم إلى فرق التسويق في HubSpot وOgilvy وPublicis التي غيّرت طريقة إنشائها للمحتوى.

